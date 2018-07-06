Может UK и US?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 чер, 2019 22:43
Додано: Пон 03 чер, 2019 07:19
ЮС:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ ЮРИДИЧНА КОМПАНИЯ ПРОФИТ ЮС
Руководитель ПОНОЧЕВНА АНАСТАСИЯ ОЛЕГИВНА
ЮК:
ТОВ ЮК ПРОФИТ ЮС
04073, ГОРОД КИЕВ, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, ДОМ 16
Виды деятельности компании по КВЭД
Дата обновления: 06.07.2018
Основной
69.10 Юридические услуги
ИРС - это не лекарство от поноса, нет.
Это на кириллице: "IRS" - Internal Revenue Service.
Та просто товарищ не в курсе, что туда ничего "слать" не нужно - нужно 1 (один) раз в год заполнить форму одного документа.
P.S. Естественно, что если называть Internal Revenue Service красивыми "ИРС", то выглядишь круче.
Мои сыновья каждый год легко и просто заполняют. В случае ошибки - исправляешь легко и просто. Ну а если лоханулся уж совсем, а сроки подачи уже прошли, и вдруг вспомнил, что продал десятки инвестиций в развивающихся странах, то тогда можно избежать тюрьмы, отослав отчет в письменной форме.
Если правильно заполнил - тебе приз. Младшему сыну вернул этот IRS 5 500$.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
|