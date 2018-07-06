RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 300301302303
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 22:43

  akurt написав:Хі-хі, пан Долярчик - вам-то добре, а я відкрив таку ж банку пива, що вам подарував, та сиджу сумую: і що воно таке ті ЮК, ЮС чи як їх там.
Мені аж стидно - але розшифрувати не можу, куди вкладити кошти...

Может UK и US?
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5157
З нами з: 20.01.15
Подякував: 350 раз.
Подякували: 546 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 07:19

ЮС:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ ЮРИДИЧНА КОМПАНИЯ ПРОФИТ ЮС
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/co ... /39616417/
Руководитель ПОНОЧЕВНА АНАСТАСИЯ ОЛЕГИВНА

ЮК:
ТОВ ЮК ПРОФИТ ЮС
04073, ГОРОД КИЕВ, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, ДОМ 16
Виды деятельности компании по КВЭД
Дата обновления: 06.07.2018
Основной
69.10 Юридические услуги


ИРС - это не лекарство от поноса, нет.
Это на кириллице: "IRS" - Internal Revenue Service.
Та просто товарищ не в курсе, что туда ничего "слать" не нужно - нужно 1 (один) раз в год заполнить форму одного документа.
https://www.irs.gov

P.S. Естественно, что если называть Internal Revenue Service красивыми "ИРС", то выглядишь круче.
Мои сыновья каждый год легко и просто заполняют. В случае ошибки - исправляешь легко и просто. Ну а если лоханулся уж совсем, а сроки подачи уже прошли, и вдруг вспомнил, что продал десятки инвестиций в развивающихся странах, то тогда можно избежать тюрьмы, отослав отчет в письменной форме.
Если правильно заполнил - тебе приз. Младшему сыну вернул этот IRS 5 500$.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3059
З нами з: 12.02.09
Подякував: 617 раз.
Подякували: 479 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 300301302303
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Google Adsense [Bot], IDAN і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 378, 379, 380
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
3797 331719
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 чер, 2019 03:00
Козак-характерник
Про нерухомість у Києві останнім часом 1, 2, 3, 4
RealtyExpert » Пон 20 тра, 2019 17:04
32 2562
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 чер, 2019 23:40
alya_tsimbal
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 5, 6, 7
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
66 10742
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 тра, 2019 11:31
change_pm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Беларусь (498)
03.06.2019 08:21
Альфа-Банк (71650)
03.06.2019 08:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.