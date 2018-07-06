Может UK и US?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 чер, 2019 22:43
Додано: Пон 03 чер, 2019 07:19
ЮС:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ ЮРИДИЧНА КОМПАНИЯ ПРОФИТ ЮС
Руководитель ПОНОЧЕВНА АНАСТАСИЯ ОЛЕГИВНА
ЮК:
ТОВ ЮК ПРОФИТ ЮС
04073, ГОРОД КИЕВ, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, ДОМ 16
Виды деятельности компании по КВЭД
Дата обновления: 06.07.2018
Основной
69.10 Юридические услуги
ИРС - это не лекарство от поноса, нет.
Это на кириллице: "IRS" - Internal Revenue Service.
Та просто товарищ не в курсе, что туда ничего "слать" не нужно - нужно 1 (один) раз в год заполнить форму одного документа.
P.S. Естественно, что если называть Internal Revenue Service красивыми "ИРС", то выглядишь круче.
Мои сыновья каждый год легко и просто заполняют. В случае ошибки - исправляешь легко и просто. Ну а если лоханулся уж совсем, а сроки подачи уже прошли, и вдруг вспомнил, что продал десятки инвестиций в развивающихся странах, то тогда можно избежать тюрьмы, отослав отчет в письменной форме.
Если правильно заполнил - тебе приз. Младшему сыну вернул этот IRS 5 500$.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Додано: Пон 03 чер, 2019 08:08
1 Bedroom Apartments for Rent in Chicago, IL
В житті бувають різні цікаві моменти.
Серед найцікавіших - ваш день народження. Вам надали можливість трохи пожити на цій планеті.
С точки зору біології - ви звичайна жива істота, яких мільони.
Якось автора запросили прочитати лекцію в одному із національних університетів.
Тема лекції читача не дуже хай хвилює: питання дуже спеціальні.
Студенти тоді ще ходили на навчання в університет (зараз не ходять - якщо зайти в одну із філій університету у Львові - не знайдете жодного студента. В минулому році набрали на перший курс на бюджет 13 (тринадцять) студентів. В головному університеті справи краще: якщо блукати довгими коридорами цілий день, то вам повезе - і 2 - 3 студенти зустрінете.)
Так ось, студенти не дуже уважно слухали про рівняння Лагранжа другого роду.
Я зупинився і раптом сказав:
- Як ви думаєте, для чого ви особисто народжені на цій планеті?
Відповіді були такі: "Полетіти у космос", створити "Гіперлуп", працювати директором швацької фабрики і таке інше.
- Ви особисто народжені на цій планеті тілько для того, щоби забезпечити процес розмноження. За допомогою статевого розмноження.
Я продовжував:
- Погоджуюсь і я, що ви всі саме зараз мрієте не про рівнняя Лагранжа другого роду, а про статеве розмноження (в аудиторії були одні хлопці у віці 18-20 років).
- (з місця) Я й саме зараз хочу!
- Так ось, погодьтеся, що щоби добре займатися стетевим розмноженням - треба гарно харчуватися?
- Точно!
- Погодьтеся: щоби гарно харчуватися - треба гарнно працювати. Тут під словом "гарно" я розумію багато речей: а) робота приносить моральне задоволення; б) робота приносить матеріальне задоволення; в) робота не призводить до фізичних страждань, отруєння власного організму, його передчасне зношення.
- Погоджуємося.
- Так ось, щоби мати таку роботу - її називають робота "білих комірців" на відміну від "синіх комірців" - треба зайняти гарну посаду.
- Погоджуємося.
- Щоби зайняти гарну посаду, треба мати гарну освіту або - принаймні - диплом гарного відомого університету.
- Погоджуємося.
- Щоби мати диплом відомого університету - треба його закінчити, а не зробити так, як мій знайомий, що зараз проривається у якості мажоритарника бути "народним - хі-хі - обранцем" - купив фальшивий диплом. Пластиковий.
- Так то ж легко перевіряється (голос з місця).
- Точно! Так ви погоджуєтеся, що треба закінчити відомий уінверситет і отримати нормальну спеціальність?
- Погоджуємося!
- Запишіть в конспект: "Узагальнені координати відповідають узагальненим силам..."
Аудиторія затихла. Я відчував, що рівнняня Лагранжа другого роду для них зараз - найцікавіша та найвагоміша річ на світі.
х х х
Мій респондент, з я ким я в ці дні працюю та надаю консультаційні послуги, університет не встиг закічити: його відрахували з третього курсу.
Але до відрахування - на одну особливу дату - ювілей - (дата видалена автором) - опинився в США.
Цей день був і залишається самим цікавим моментом його особистого життя.
Життя живоїї істоти, яка є носієм генофонду нації.
Зараз змушений працювати в США. Там і жити.
Винаймає квартиру - як в заголовку - за 1200 доларів на місяць.
Квартира дуже гарна, классний комьюніті в гарному районі.
(текст далі було видалено автором, тому що розкривав суттєві особисті подробиці перебування та легальної роботи на легальних підставах громадянина України в США.)
Підбір квартири в Чікаго можна зробити тут:
х х х
Питання з нерухомістю в США для мене в ці дні актуальне: я прилітаю в Сан Францисько 11 червня для вирішення питання оренди житла для одного із синів.
З того міста, де він перебував останній рік, треба виїжджати - орендував кімнату у дивної бабусі - за 850 доларів на місяць, бабусі років 85 - весь час мандрує то Північною Африкою, то Норвегією. Син в цей час годує її собаку - таку ж стару, як і його власниця.
Ми витратили вже багато часу на пошуки нового житла. Пропозицій - мене це навіть здивувало - дуже багато. Люблять американці бути лендлордами... 2000 доларів на місяць вважють не зайвими...
Таку квартиру, як в заголовку - можна вийняти в гарному районі та в гарному комьюніті (не в Чікаго) за 1500-2000-2300 доларів на місяць.
Але син хоче зробити інакше: три хлопці орендують приватний будинок. На трьох.
Один із хлопців отримав запрошення на роботу в іншому штаті США - на Гавайях, виїжджає, автівку продає, хоче продати частину меблів, які він придбав для себе.
Ось тут ми й попрацюємо.
Лендлорд погодився на вслелення з 1 липня 2019 року. Орендна плата - 600 доларів на місяць
Ну що ж, кімната - то не "1 Bedroom Apartments for Rent", але син мене переконує, що то - нормально.
Ну ось бачите, займаюся нерухомістью. Закордонною.
І ніяких ЮС, ЮК, ИРС-ів...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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