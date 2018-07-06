Додано: Пон 03 чер, 2019 08:08

Ось тут ми й попрацюємо.

займаюся нерухомістью.

Закордонною.

В житті бувають різні цікаві моменти.Серед найцікавіших - ваш день народження. Вам надали можливість трохи пожити на цій планеті.С точки зору біології - ви звичайна жива істота, яких мільони.Якось автора запросили прочитати лекцію в одному із національних університетів.Тема лекції читача не дуже хай хвилює: питання дуже спеціальні.Студенти тоді ще ходили на навчання в університет (зараз не ходять - якщо зайти в одну із філій університету у Львові - не знайдете жодного студента. В минулому році набрали на перший курс на бюджет 13 (тринадцять) студентів. В головному університеті справи краще: якщо блукати довгими коридорами цілий день, то вам повезе - і 2 - 3 студенти зустрінете.)Так ось, студенти не дуже уважно слухали про рівняння Лагранжа другого роду.Я зупинився і раптом сказав:- Як ви думаєте, для чогонароджені на цій планеті?Відповіді були такі: "Полетіти у космос", створити "Гіперлуп", працювати директором швацької фабрики і таке інше.- Ви особисто народжені на цій планеті тілько для того, щоби забезпечити процес розмноження. За допомогою статевого розмноження.Я продовжував:- Погоджуюсь і я, що ви всі саме зараз мрієте не про рівнняя Лагранжа другого роду, а про статеве розмноження (в аудиторії були одні хлопці у віці 18-20 років).- (з місця) Я й саме зараз хочу!- Так ось, погодьтеся, що щоби добре займатися стетевим розмноженням - треба гарно харчуватися?- Точно!- Погодьтеся: щоби гарно харчуватися - треба гарнно працювати. Тут під словом "гарно" я розумію багато речей: а) робота приносить моральне задоволення; б) робота приносить матеріальне задоволення; в) робота не призводить до фізичних страждань, отруєння власного організму, його передчасне зношення.- Погоджуємося.- Так ось, щоби мати таку роботу - її називають робота "білих комірців" на відміну від "синіх комірців" - треба зайняти гарну посаду.- Погоджуємося.- Щоби зайняти гарну посаду,або - принаймні - диплом гарного відомого університету.- Погоджуємося.- Щоби мати диплом відомого університету - треба його закінчити, а не зробити так, як мій знайомий, що зараз проривається у якості мажоритарника бути "народним - хі-хі - обранцем" - купив фальшивий диплом. Пластиковий.- Так то ж легко перевіряється (голос з місця).- Точно! Так ви погоджуєтеся, що треба закінчити відомий уінверситет і отримати нормальну спеціальність?- Погоджуємося!- Запишіть в конспект: "Узагальнені координати відповідають узагальненим силам..."Аудиторія затихла. Я відчував, що рівнняня Лагранжа другого роду для них зараз - найцікавіша та найвагоміша річ на світі.х х хМій респондент, з я ким я в ці дні працюю та надаю консультаційні послуги, університет не встиг закічити: його відрахували з третього курсу.Але до відрахування - на одну особливу дату - ювілей - (дата видалена автором) - опинився в США.Цей день був і залишається самим цікавим моментом його особистого життя.Життя живоїї істоти, яка є носієм генофонду нації.Зараз змушений працювати в США. Там і жити.Винаймає квартиру - як в заголовку - за 1200 доларів на місяць.Квартира дуже гарна, классний комьюніті в гарному районі.(текст далі було видалено автором, тому що розкривав суттєві особисті подробиці перебування та легальної роботи на легальних підставах громадянина України в США.)Підбір квартири в Чікаго можна зробити тут:х х хПитання з нерухомістю в США для мене в ці дні актуальне: я прилітаю в Сан Францисько 11 червня для вирішення питання оренди житла для одного із синів.З того міста, де він перебував останній рік, треба виїжджати - орендував кімнату у дивної бабусі - за 850 доларів на місяць, бабусі років 85 - весь час мандрує то Північною Африкою, то Норвегією. Син в цей час годує її собаку - таку ж стару, як і його власниця.Ми витратили вже багато часу на пошуки нового житла.Люблять американці бути лендлордами... 2000 доларів на місяць вважють не зайвими...Таку квартиру, як в заголовку - можна вийняти в гарному районі та в гарному комьюніті (не в Чікаго) за 1500-2000-2300 доларів на місяць.Але син хоче зробити інакше: три хлопці орендують приватний будинок. На трьох.Один із хлопців отримав запрошення на роботу в іншому штаті США - на Гавайях, виїжджає, автівку продає, хоче продати частину меблів, які він придбав для себе.Лендлорд погодився на вслелення з 1 липня 2019 року. Орендна плата - 600 доларів на місяцьНу що ж, кімната - то не "1 Bedroom Apartments for Rent", але син мене переконує, що то - нормально.Ну ось бачите,І ніяких-ів...