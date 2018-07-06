Додано: Пон 03 чер, 2019 09:53

change_pm написав: Анализировал недавно один кейс в Польше.

Суть инвестиции:

покупка комнаты в гостинице, которая управляется международным оператором. Грязная доходность от 8,7% годовых.

Стоимость номера: от 385 605 злотых с НДС, НДС можно списать, но нужно быть плательщиком НДСа. Думаю для одного номера и физ.лица, не подходит. К тому же в таком случаю выше налоговая нагрузка - 18 и 32 % вместо 8,5% для физика.

Доход от номера: 27 274.5 злотых за год. Вроде ниче, но есть нюансы)))) в виде налогов. Это же в Украине лендлорды налоги не платят или самый минимум)) и отдыхают на всяких курортах.

После налогов сумма усыхает до 24 354 злотых, уже 6.3% годовых. Наверное, как диверсификация портфолио может и неплохо, но для наших реалий как-то маловато)))

Что думаете? Стоит ли делать такую инвестицию? Анализировал недавно один кейс в Польше.покупка, которая управляется международным оператором. Грязная доходность от 8,7% годовых.Стоимость номера: от 385 605 злотых с НДС, НДС можно списать, но нужно быть плательщиком НДСа. Думаю для одного номера и физ.лица, не подходит. К тому же в таком случаю выше налоговая нагрузка - 18 и 32 % вместо 8,5% для физика.Доход от номера: 27 274.5 злотых за год. Вроде ниче, но есть нюансы)))) в виде налогов. Это же в Украине лендлорды налоги не платят или самый минимум)) и отдыхают на всяких курортах.После налогов сумма усыхает до 24 354 злотых, уже 6.3% годовых. Наверное, как диверсификация портфолио может и неплохо, но для наших реалий как-то маловато)))Что думаете?

Вариант 1. "Безбашенный"

Вариант 2. "Умный"

Вариант 3. "Хитропопый".

change_pm написав: 1) - купити ще одну однуху ГОТОВУ(з ремонтом/без? ) можливо, [b]якщо нижче ринка % на 30.[/b] 1) - купити ще одну однуху ГОТОВУ(з ремонтом/без? ).[/b]

Цитата:Как поется в одной веселой песне "Подождём, твою мать!" - в смысле ответа на вопрос - там вопрос - отЯ думаю, ответа не будет.Но я попробую ответить: на сегодня инвестиция с целью приобретения выгоды однозначно выгодна ТОЛЬКО в развивающейся стране под названием "Украина".Нигде в мире вы без проблем, без уплаты налогов и вообщене сможете получать 9-10% годовых по валюте.Но инвестировать нужно не в Запорожье, Кривой Рог или Харьков.Лендлорды Запорожья называют любимый город так: "село".Сталинка, третий этаж, самый центр, рядом со зданием бывшего Обкома партии (дома только для избранных), двушка, полный ремонт - 4000 (четыре тысячи) гривен в месяц.В то же время - ЛЮБАЯ старая не совсем убитая однушка где-нибудь на улице "Наукова" Львова, построенная еще при живом Л.И.Брежневе - купленная, скажем, в наши дни за 26 000 долларов, приносит в месяц 6 000 (ШЕСТЬ ТЫСЯЧ) беспроблемных безналоговых гривен в красивых 200-гривневых купюрах.Потому, господин автор поста выше: зачем вам искать приключения на место ниже спины???Вот зачем?Далее, ну вот купите вы квартиру в Польше.Администрировать ее хоть как-то да надо.При этом удельные расходы на администрирование тем больше, чем меньше вы купили как вы пишете "номеров". То есть уже вариант - как бы помягче сказать - нерациональный.Получается, надо покупать еще жилье и для себя любимого или ютиться по хостелам.А это еще зачем? Вот зачем?Далее: ну, организовали вы одну квартиру под сдачу в Польше, живете в другой.Прекрасно.Вот глупый вопрос: вот зачем вы там живете?Вот зачем? Нюхаете цветы? Ходите с утра до вечера по Вавелю?Нет, ну 2 раза посетить можно... Ну, я знаю, три, посидеть у главного королевского костела на лавочке и с аудиокнигой.Проста арифметика, пластиковые кнопки калькулятора и начальные знания экономики позволяют сделать простой расчет и спланировать всю вою жизнь легко и просто, и я кажется уже об этом писал:- достаточно в этой жизни нахомячить 50 000 долларов США. А лучше - 150 000 долларов США.- не вкладывать их в развитие экономики развивающейся страны - вон муж племянницы вложил 100 000 долларов в цех, цех работает, а вот его прямая кишка, печень, легкие и позвоночник не работают - 6 суров химиотерапии и 5 операций. Кинулся продать - одна упаковка чудо-лекарства стоит 850 долларов - более 20 000 долларов уже не дают за тот цех. Хотя он работает.Итак: далее несколько вариантов - и все ПРИЯТНЫЕ и БЕСПРОБЛЕМНЫЕ.Повторяю: и приятные и беспроблемные.Все нахомяченные 50 000 долларов укладываете спать в турецкий банк под 23,5% годовых по турецкой лире. Имеете - точный расчет есть выше на єтой ветке - с учетом уплаты налогов - около 6 000 лир в месяц чистой прибыли. Это 1 000 мято-зеленых долларов в месяц. Почти зарплата вв месяц. В развивающейся стране вы никогда не получите 1 000 долларов прибыли с 50 000 долларов. Прошли те времена, хотя были. В самые сказочные времена я только в Проминвестбанке держал 100 000 евро и капало каждый месяц на поездку в Париж 1 000 евро процентов. Сейчас такое никому и не снится. Просто надо "знать места" и "знать времена". Итак, имеете 6 000 лир месяц: из них на прожитие вам хватит с головой 1700-2000 лир месяц. Жилье не покупате - вас же предупредили, что жизнь вечна и бесконечна - так зачем же тратиться на жилье? Но и в палатке не живете, арендуете обычную двушку за 1 500 лир, или шикарную дизайнерскую за 3000 лир месяц.Имеем отстаток: 6000-1500-2000=2 500 лир. На эти деньги нанимаете ансамбль девушек: Джамиля, Зарина, Газель, Саида, Хафиза, Зухра, Лейла, Зульфия Гюльчатай, которые вам читают вслух сказки "1000 и одна ночь". А ві пьте турецкое шампанское "Брют" по 37 лир (150 гривен) бутылка.Все нахомяченные честным трудом 150 000 долларов или - если не честным трудом, а трезвым размышлением и расчетом, который привел к тому, что продали все НЕНУЖНЫЕ НЕ АКТИВНЫЕ пассивы/активы, как-то: дачу в селе, гараж в городе (зачем в наши дни гараж???), ненужный участок земли, купленный "про запас" под мечту о строительное загородного дворца с фонтаном "Самсон, разрывающий пасть льва" вы вкладываете ЛЕГКО и ПРОСТО так:а) за 50 000 долларов покупаете готовую уютную с полным ремонтом квартирку в новом только счто сданном доме. А Анталии, Алании или в Бодруме. Или - намекаю - в Стамбуле. б) за 100 000 долларов покупаете в Днепре, или во Львове 2 (две) квартиры - однушки в новострое или 3 (три) квартиры в панельке на вулиці Наукова. Берем рахівницю та рахуємо: 2 квартири приносять або 2х8500=17 000 гривень, якщо здаєте в оренду квартири в районі "Арена-Львів", або щонайменше 2х11000=22 000 гривень на місяць, якщо здаєте десь на вулиці Моссаковського у Дніпрі. Безподаткових та таких, що не вимагають адміністрування.Три квартири на Науковій дають 3х6000=18 000 гривень на місяць. Безподаткових та таких, що не вимагають адміністрування.Кодного місяця на картку Привата вам капають 18000 - 22000 гривень - які ви легко та безпроблемно конвертуєте в турецькі ліру або долари США за власними вибором. Можна й не конвертувати: картки Привату працюють добре всюди.Куди витрачаєте:На эти деньги нанимаете ансамбль девушек: Джамиля, Зарина, Газель, Саида, Хафиза, Зухра, Лейла, Зульфия Гюльчатай, которые вам читают вслух сказки "1000 и одна ночь".(модифікація Варіанта 2)Шукаєте телепнів, які вам продають квартири на 30% нижче ринкової - звісно таких телепнів ціла купа вештаєттся по вулицях - та купуєте за 100 000 доларів не 3 (три), а 4 (чотири), або 5 (п"ять), або 6 (шість) квартир у телепнів дурнуватих або наркоманів та маєте 4х6000=24 000 гривень, або 5х6000=30 000 гривень, або 6х6000=36 000 на місяць.Далі - дивись варіант 2. Правда, я би на інше розраховував - за моєю порадою в Києві мій учень продав дуже активні і дуже небезпечні з точки зору Податкової активи (йому було дуже важко із тим розставатися, але я наполегливо радив і він послухався) та купив 4 (чотири) квартири під орендарів в дуже дуже дуже граних місцях Києва та 2 (два) офісних приміщення під орендарів в центрі Києва. Зараз найчастше можна зустріти його в Дубаях.Зачем создавать себе непонятные проблемы?Понеділок - одначе. Час працювати, а не мріяти.З 10-ої години і саме в цю мить приятелі - ЗА МОЄЮ порадою - забирають депозити гривневі та доларові із банків. Там і гроші невеликі - 240 000 гривень та декілька депозитів по 20 000 доларів, але нехай полежать під грушею.Запросили ввечері на шашлики та горілку. Горілка "Львівська". Я її дуже люблю...