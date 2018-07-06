Может UK и US?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 чер, 2019 22:43
Додано: Пон 03 чер, 2019 07:19
ЮС:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ ЮРИДИЧНА КОМПАНИЯ ПРОФИТ ЮС
Руководитель ПОНОЧЕВНА АНАСТАСИЯ ОЛЕГИВНА
ЮК:
ТОВ ЮК ПРОФИТ ЮС
04073, ГОРОД КИЕВ, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, ДОМ 16
Виды деятельности компании по КВЭД
Дата обновления: 06.07.2018
Основной
69.10 Юридические услуги
ИРС - это не лекарство от поноса, нет.
Это на кириллице: "IRS" - Internal Revenue Service.
Та просто товарищ не в курсе, что туда ничего "слать" не нужно - нужно 1 (один) раз в год заполнить форму одного документа.
P.S. Естественно, что если называть Internal Revenue Service красивыми "ИРС", то выглядишь круче.
Мои сыновья каждый год легко и просто заполняют. В случае ошибки - исправляешь легко и просто. Ну а если лоханулся уж совсем, а сроки подачи уже прошли, и вдруг вспомнил, что продал десятки инвестиций в развивающихся странах, то тогда можно избежать тюрьмы, отослав отчет в письменной форме.
Если правильно заполнил - тебе приз. Младшему сыну вернул этот IRS 5 500$.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Додано: Пон 03 чер, 2019 08:08
1 Bedroom Apartments for Rent in Chicago, IL
В житті бувають різні цікаві моменти.
Серед найцікавіших - ваш день народження. Вам надали можливість трохи пожити на цій планеті.
С точки зору біології - ви звичайна жива істота, яких мільони.
Якось автора запросили прочитати лекцію в одному із національних університетів.
Тема лекції читача не дуже хай хвилює: питання дуже спеціальні.
Студенти тоді ще ходили на навчання в університет (зараз не ходять - якщо зайти в одну із філій університету у Львові - не знайдете жодного студента. В минулому році набрали на перший курс на бюджет 13 (тринадцять) студентів. В головному університеті справи краще: якщо блукати довгими коридорами цілий день, то вам повезе - і 2 - 3 студенти зустрінете.)
Так ось, студенти не дуже уважно слухали про рівняння Лагранжа другого роду.
Я зупинився і раптом сказав:
- Як ви думаєте, для чого ви особисто народжені на цій планеті?
Відповіді були такі: "Полетіти у космос", створити "Гіперлуп", працювати директором швацької фабрики і таке інше.
- Ви особисто народжені на цій планеті тілько для того, щоби забезпечити процес розмноження. За допомогою статевого розмноження.
Я продовжував:
- Погоджуюсь і я, що ви всі саме зараз мрієте не про рівнняя Лагранжа другого роду, а про статеве розмноження (в аудиторії були одні хлопці у віці 18-20 років).
- (з місця) Я й саме зараз хочу!
- Так ось, погодьтеся, що щоби добре займатися стетевим розмноженням - треба гарно харчуватися?
- Точно!
- Погодьтеся: щоби гарно харчуватися - треба гарнно працювати. Тут під словом "гарно" я розумію багато речей: а) робота приносить моральне задоволення; б) робота приносить матеріальне задоволення; в) робота не призводить до фізичних страждань, отруєння власного організму, його передчасне зношення.
- Погоджуємося.
- Так ось, щоби мати таку роботу - її називають робота "білих комірців" на відміну від "синіх комірців" - треба зайняти гарну посаду.
- Погоджуємося.
- Щоби зайняти гарну посаду, треба мати гарну освіту або - принаймні - диплом гарного відомого університету.
- Погоджуємося.
- Щоби мати диплом відомого університету - треба його закінчити, а не зробити так, як мій знайомий, що зараз проривається у якості мажоритарника бути "народним - хі-хі - обранцем" - купив фальшивий диплом. Пластиковий.
- Так то ж легко перевіряється (голос з місця).
- Точно! Так ви погоджуєтеся, що треба закінчити відомий уінверситет і отримати нормальну спеціальність?
- Погоджуємося!
- Запишіть в конспект: "Узагальнені координати відповідають узагальненим силам..."
Аудиторія затихла. Я відчував, що рівнняня Лагранжа другого роду для них зараз - найцікавіша та найвагоміша річ на світі.
х х х
Мій респондент, з я ким я в ці дні працюю та надаю консультаційні послуги, університет не встиг закічити: його відрахували з третього курсу.
Але до відрахування - на одну особливу дату - ювілей - (дата видалена автором) - опинився в США.
Цей день був і залишається самим цікавим моментом його особистого життя.
Життя живоїї істоти, яка є носієм генофонду нації.
Зараз змушений працювати в США. Там і жити.
Винаймає квартиру - як в заголовку - за 1200 доларів на місяць.
Квартира дуже гарна, классний комьюніті в гарному районі.
(текст далі було видалено автором, тому що розкривав суттєві особисті подробиці перебування та легальної роботи на легальних підставах громадянина України в США.)
Підбір квартири в Чікаго можна зробити тут:
х х х
Питання з нерухомістю в США для мене в ці дні актуальне: я прилітаю в Сан Францисько 11 червня для вирішення питання оренди житла для одного із синів.
З того міста, де він перебував останній рік, треба виїжджати - орендував кімнату у дивної бабусі - за 850 доларів на місяць, бабусі років 85 - весь час мандрує то Північною Африкою, то Норвегією. Син в цей час годує її собаку - таку ж стару, як і його власниця.
Ми витратили вже багато часу на пошуки нового житла. Пропозицій - мене це навіть здивувало - дуже багато. Люблять американці бути лендлордами... 2000 доларів на місяць вважють не зайвими...
Таку квартиру, як в заголовку - можна вийняти в гарному районі та в гарному комьюніті (не в Чікаго) за 1500-2000-2300 доларів на місяць.
Але син хоче зробити інакше: три хлопці орендують приватний будинок. На трьох.
Один із хлопців отримав запрошення на роботу в іншому штаті США - на Гавайях, виїжджає, автівку продає, хоче продати частину меблів, які він придбав для себе.
Ось тут ми й попрацюємо.
Лендлорд погодився на вселення нового мешканця з 1 липня 2019 року. Орендна плата - 600 доларів на місяць
Ну що ж, кімната - то не "1 Bedroom Apartments for Rent", але син мене переконує, що то - нормально.
Ну ось бачите, займаюся нерухомістью. Закордонною. Для себе.
І ніяких ЮС, ЮК, ИРС-ів...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Додано: Пон 03 чер, 2019 09:53
Цитата:
Как поется в одной веселой песне "Подождём, твою мать!" - в смысле ответа на вопрос - там вопрос - от change_pm.
Я думаю, ответа не будет.
Но я попробую ответить: на сегодня инвестиция с целью приобретения выгоды однозначно выгодна ТОЛЬКО в развивающейся стране под названием "Украина".
Нигде в мире вы без проблем, без уплаты налогов и вообще легко и просто не сможете получать 9-10% годовых по валюте.
Но инвестировать нужно не в Запорожье, Кривой Рог или Харьков.
Лендлорды Запорожья называют любимый город так: "село".
Сталинка, третий этаж, самый центр, рядом со зданием бывшего Обкома партии (дома только для избранных), двушка, полный ремонт - 4000 (четыре тысячи) гривен в месяц.
В то же время - ЛЮБАЯ старая не совсем убитая однушка где-нибудь на улице "Наукова" Львова, построенная еще при живом Л.И.Брежневе - купленная, скажем, в наши дни за 26 000 долларов, приносит в месяц 6 000 (ШЕСТЬ ТЫСЯЧ) беспроблемных безналоговых гривен в красивых 200-гривневых купюрах.
Потому, господин автор поста выше: зачем вам искать приключения на место ниже спины???
Вот зачем?
Далее, ну вот купите вы квартиру в Польше.
Администрировать ее хоть как-то да надо.
При этом удельные расходы на администрирование тем больше, чем меньше вы купили как вы пишете "номеров". То есть уже вариант - как бы помягче сказать - нерациональный.
Получается, надо покупать еще жилье и для себя любимого или ютиться по хостелам.
А это еще зачем? Вот зачем?
Далее: ну, организовали вы одну квартиру под сдачу в Польше, живете в другой.
Прекрасно.
Вот глупый вопрос: вот зачем вы там живете?
Вот зачем? Нюхаете цветы? Ходите с утра до вечера по Вавелю?
Нет, ну 2 раза посетить можно... Ну, я знаю, три, посидеть у главного королевского костела на лавочке и с аудиокнигой.
Проста арифметика, пластиковые кнопки калькулятора и начальные знания экономики позволяют сделать простой расчет и спланировать всю вою жизнь легко и просто, и я кажется уже об этом писал:
- достаточно в этой жизни нахомячить 50 000 долларов США. А лучше - 150 000 долларов США.
- не вкладывать их в развитие экономики развивающейся страны - вон муж племянницы вложил 100 000 долларов в цех, цех работает, а вот его прямая кишка, печень, легкие и позвоночник не работают - 6 суров химиотерапии и 5 операций. Кинулся продать - одна упаковка чудо-лекарства стоит 850 долларов - более 20 000 долларов уже не дают за тот цех. Хотя он работает.
Итак: далее несколько вариантов - и все ПРИЯТНЫЕ и БЕСПРОБЛЕМНЫЕ.
Повторяю: и приятные и беспроблемные.
Вариант 1. "Безбашенный"Все нахомяченные 50 000 долларов укладываете спать в турецкий банк под 23,5% годовых по турецкой лире. Имеете - точный расчет есть выше на єтой ветке - с учетом уплаты налогов - около 6 000 лир в месяц чистой прибыли. Это 1 000 мято-зеленых долларов в месяц. Почти зарплата в ЮС и ЮК в месяц. В развивающейся стране вы никогда не получите 1 000 долларов прибыли с 50 000 долларов. Прошли те времена, хотя были. В самые сказочные времена я только в Проминвестбанке держал 100 000 евро и капало каждый месяц на поездку в Париж 1 000 евро процентов. Сейчас такое никому и не снится. Просто надо "знать места" и "знать времена". Итак, имеете 6 000 лир месяц: из них на прожитие вам хватит с головой 1700-2000 лир месяц. Жилье не покупате - вас же предупредили, что жизнь вечна и бесконечна - так зачем же тратиться на жилье? Но и в палатке не живете, арендуете обычную двушку за 1 500 лир, или шикарную дизайнерскую за 3000 лир месяц.
Имеем отстаток: 6000-1500-2000=2 500 лир. На эти деньги нанимаете ансамбль девушек: Джамиля, Зарина, Газель, Саида, Хафиза, Зухра, Лейла, Зульфия Гюльчатай, которые вам читают вслух сказки "1000 и одна ночь". А ві пьте турецкое шампанское "Брют" по 37 лир (150 гривен) бутылка.
Вариант 2. "Умный" Все нахомяченные честным трудом 150 000 долларов или - если не честным трудом, а трезвым размышлением и расчетом, который привел к тому, что продали все НЕНУЖНЫЕ НЕ АКТИВНЫЕ пассивы/активы, как-то: дачу в селе, гараж в городе (зачем в наши дни гараж???), ненужный участок земли, купленный "про запас" под мечту о строительное загородного дворца с фонтаном "Самсон, разрывающий пасть льва" вы вкладываете ЛЕГКО и ПРОСТО так:
а) за 50 000 долларов покупаете готовую уютную с полным ремонтом квартирку в новом только счто сданном доме. А Анталии, Алании или в Бодруме. Или - намекаю - в Стамбуле. б) за 100 000 долларов покупаете в Днепре, или во Львове 2 (две) квартиры - однушки в новострое или 3 (три) квартиры в панельке на вулиці Наукова. Берем рахівницю та рахуємо: 2 квартири приносять або 2х8500=17 000 гривень, якщо здаєте в оренду квартири в районі "Арена-Львів", або щонайменше 2х11000=22 000 гривень на місяць, якщо здаєте десь на вулиці Моссаковського у Дніпрі. Безподаткових та таких, що не вимагають адміністрування.
Три квартири на Науковій дають 3х6000=18 000 гривень на місяць. Безподаткових та таких, що не вимагають адміністрування.
Кодного місяця на картку Привата вам капають 18000 - 22000 гривень - які ви легко та безпроблемно конвертуєте в турецькі ліру або долари США за власними вибором. Можна й не конвертувати: картки Привату працюють добре всюди.
Куди витрачаєте:
На эти деньги нанимаете ансамбль девушек: Джамиля, Зарина, Газель, Саида, Хафиза, Зухра, Лейла, Зульфия Гюльчатай, которые вам читают вслух сказки "1000 и одна ночь".
Вариант 3. "Хитропопый". (модифікація Варіанта 2)
Шукаєте телепнів, які вам продають квартири на 30% нижче ринкової - звісно таких телепнів ціла купа вештаєттся по вулицях - та купуєте за 100 000 доларів не 3 (три), а 4 (чотири), або 5 (п"ять), або 6 (шість) квартир у телепнів дурнуватих або наркоманів та маєте 4х6000=24 000 гривень, або 5х6000=30 000 гривень, або 6х6000=36 000 на місяць.
Далі - дивись варіант 2. Правда, я би на інше розраховував - за моєю порадою в Києві мій учень продав дуже активні і дуже небезпечні з точки зору Податкової активи (йому було дуже важко із тим розставатися, але я наполегливо радив і він послухався) та купив 4 (чотири) квартири під орендарів в дуже дуже дуже граних місцях Києва та 2 (два) офісних приміщення під орендарів в центрі Києва. Зараз найчастше можна зустріти його в Дубаях.
Зачем создавать себе непонятные проблемы?
"Самое дорогое у человека - это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы"
P.S. Понеділок - одначе. Час працювати, а не мріяти.
З 10-ої години і саме в цю мить приятелі - ЗА МОЄЮ порадою - забирають депозити гривневі та доларові із банків. Там і гроші невеликі - 240 000 гривень та декілька депозитів по 20 000 доларів, але нехай полежать під грушею.
Запросили ввечері на шашлики та горілку. Горілка "Львівська". Я її дуже люблю...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 03 чер, 2019 10:17, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Додано: Пон 03 чер, 2019 10:09
Все он понял, но уже когда после алкоголя проспался. Видимо ни высшее образование, ни мамины наставления не образумили человека по поводу вреда алкоголя на престарелый организм и особенно мозг.
Но что еще остается делать акурту, когда дома он под каблуком, в реальной жизни будет так паясничать -> будет через день в пятак получать. Остается строить из себя на форуме крутого.
Адекватно ответить, зачем купил в квартиру в Стамбуле не может - типа, все побежали и он побежал.
Зачем взрослому сыну ищет комнату/квартиру в Сиско тоже не понятно))) видимо сын настолько взрослый и "самостоятельный", что сам погуглить и поехать на просмотры не может. Нужно сопровожение папаньки и маманьки)))
Но все же спасибо акурту за этот ежедневный цирк! Без него так весело по жизни не шлось бы)))
Додано: Пон 03 чер, 2019 10:25
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Акурт,
прекращайте паясничать, недобачать и факты перекручивать.
1. В кейсе с Польшей речь шла о номере в гостинице. Там ничего, кроме подоходного налога, администрировать не нужно. Остальное все ваши выдумки.
2. Давайте будем вещи называть своими именами - не бесподатковый доход у вас у Украине и отсутствие администрирования.
Вы что квартиру не сдаете сами, показания счетчиков не снимаете, за коммунал не платите?
Кто это все делает, если не вы и сколько это стоит?
Налоги - если вы сейчас не платите налоги в Украине, то во-первых, это временно, а во-вторых, можно и на штраф нарваться.
Это у вас временное неконкурентное преимущество, со временем сойдет на нет.
По хорощему, нужно закладывать минус 19,5% на налоги от вашего дохода в Украине.
3. Вы там что-то про IRS комментировали и сыновей упоминали. С их онлайн подачей отчета все понятно, но вот что по поводу вас?
Я помню вы рассказывали о вашей покупке/продаже американских акций. Доход был?
Как лично вы подавали отчет в IRS? Можете рассказать?
Додано: Пон 03 чер, 2019 10:26
Читайте внимательно мои опусы, так же, как я внимательно читаю ваши опусы на другой ветке - вот не обижайтесь - как можно пану Долярчику советовать инвестировать в ЮС и ЮК, если Вы - это видно по постам - полный дилетант в ЮС и в ЮК, а кроме того - еще и в Pl.
Вот без обид.
Дополняю свои ответы на Ваш вопрос по поводу квартиры в Стамбуле, если приведенных мною 3-х (трех ответов) ответов Вы не видите или они Вас не удовлетворяют.
Возможно, Вы и не знаете, но в Турции есть 5 пять национальных авиакомпаний, которые обеспечивают авиаперелеты по стране по цене билетов в 10-16 (!!!) долларов США (от 60 лир авиабилет). Это вам не рейс "Ужгород-Киев" за 100 долларов на самолете Як-40 от чудной "Мотор-Січ", и не на самолетах 30-ти (!!!!) летней давности на маршруте "Николаев-Киев" - от никому неизвестной авиакомпании, и это не авиабилеты по 1450 гривен в одну сторону от МАУ на линии "Львов-Киев"...
Нажимаем кнопочки калькулятора:
- такси от моего дома до аэропорта в Анталии - 100 лир. Поезд в автобусе прямо от моего дома без пересадок в аэропорт - 5,2 лиры или 25 гривен (дешевле, чем в Киеве, кажется в 3 (три) раза).
- время в полете - 45 минут
- итого, потратив 60 лир+5,2 лиры+2,6 лиры, Вы оказываетесь в уютной квартире в доме, напоминающим дома в Париже, на улице, являющейся копией улиц на Монмартре и недалеко от Мраморного моря с чудесными парками вдоль набережной.
Переходите улицу - чуть выше слева - супермаркет МИГРОС - покупаете себе пиво по 9 лир бутылка, а девушкам - Бурбон за 250 лир (примерно 1000 гривен, что дешевле в 1,5 раза, чем в Супермаркете Ашан Львова).
Далее по тексту: Зарина, Джамиля, Гюзель...
Идем далее по набережной в Стамбуле и на ходу считаем:
- нет прямых рейсов из Анталии в Кайсери на горнолыжный курорт в центре Турции.
- есть рейсы через Стамбул.
- прилетаете в Стамбул - оттуда, переночевав с Лейлой и Зульфиёй, а захватив в собою Зарину, Джамилю, Гюзель, Саиду, Хафизу и милую Гюльчатай - улетаете кататься на лыжах в Кайсери-Эрджиес (вулкан высотой 3 600 м)... Отель IBIS - номер на двоих с завтраком - 27 (двадцать семь) долларов, в Киеве даже на окраине не снимешь за эти деньги отель, я уж не говорю о таком же отеле вблизи жд вокзала Киева. Skipass - менее 15 долларов в день.
Авиаперелет туда и обратно из Анталии через Стамбул - 40 (сорок!!!) долларов США.
А вот Вы зачем покупали квартиры в Киеве и Львове, где как будто - хоть в одной уже - закончили ремонт? Можете привести "арифметику" - как привожу её я - с калькулятором в руках?
P.S. Чтобы не сказали, что я не отвечаю на вопросы.
В Вашем вопросе уже кроется - даже не кроется - а лежит на поверхности ответ - не догадались?
Не занимайтесь тогда инвестициями в ЮС, ЮК, Pl...
Можете не сомневаться - в IRS не шутят - все подано в срок, не все было сперва правильно - корректировали 2 раза. Возврат только по отчету одного из сыновей - я все всегда пишу честно и очень точно - составил 5 500 долларов США. Это от ПЕРЕПЛАЧЕННЫХ налогов.
Учитесь платить налоги - как я плачу - в США или в Турции, все честно и все правильно, и так как я не плачу - в Украине. Собственно, все не платят. Удивительная дивная страна. Грех не инвестировать...
Но я планирую сделать по-другому. Есть идеи... Вызревают...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Додано: Пон 03 чер, 2019 13:59
По IRS
вы мне все таки не ответили. Я спрашивал, как ЛИЧНО вы подавали отчет? Я уже прочитал про вашего сына в предыдущем сообщении, мне два раза повторять не нужно)) и в 3-й раз тоже не нужно его сюда вплетать.
Уточню вопрос:
- лично вы подавали СВОЙ отчет онлайл или отсылали почтой в Техас? Форма 1040NR? ITIN я так понимаю у вас есть, или может у вас SSN имеется?
По Долярчику (ему икается сегодня точно)
Где вы видели, что я ему советовал инвестировать заграницу? Там минимальная сумма 100 000 доларов нужна, ему еще рано заграницу соваться с инвестициями (не мне конечно решать и советовать, это его личное дело).
По дилетанству
Если даже оно, дилетанство, и присутствует, я никогда не отказывался поучиться чему-то новому.
Так как мне мнение незнакомых людей неважно, то и обижаться тут не на что.
По Стамбулу
Спасибо за ответ в 3-раз, вопрос снимается, учитывая, что там присутствует Гюльчатай, я бы и сам вложился.
По Украине
Киевскую арифметику мне смысла нет выкладывать, тут живет семья. По Львову я уже отписывался на Львовской ветке, повторять не хочу, и какая там будет арифметика будет ясно после ремонта и сдачи в аренду.
Додано: Пон 03 чер, 2019 14:10
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