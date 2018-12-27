Додано: Пон 03 чер, 2019 16:33

Пан Козак-характерник має рацию: податки - то наше усьо!

Чесне слово, не чув, щоби хоч хтось із знайомих платив.

Ні, одні платять - працюють в "бєлую"...

Ну як в "бєлую"... Одна фірма з на чоловіка - там бюджетні кошти - там все чікі-чікі, все платять вірно.

Правда тая фірма орендує автівки у фірми сина, пальне купує у фірми зятя, орендує свої ж приміщення, але ніби то у іншої фірми (дочки), ну і так далі...

Тільки в оренду здать 1500 кв. метрів приміщень - казали по 50 гривень квадрат.

То виручка в місяць чистими безподатковими 1500х50=дорівнює... дорівнює... не скажу скільки, бо як пан sinus, що несподівано після довгої перерви ожив - зразу - простіть мене - помре знову, бо про такі гроші, що реально падають просто з неба (в тому місті, де тая прєлєсть, пани навіть не появляються: все то Карпати, то Австрія...) він і в житті не бачив, щоби просто так падали з неба...

Орендарі зайняті дуже корисними справами:

- одні колотять з якоїсь лабуди пральний порошок - але не порошок, а рідку суміш багна з багнюкою та розливають у пластикові каністри з красивими етікетками.

- другі шиють справжні італійські бути...

- треті щось там малюють - я не бачив, але чи Рембрандт, чи Дега...



Звісно - жодної вивіски ви не побачите. Нашо воно вам? Головна мета - щоби ви купилу тую лабуду...



СПОДОБАЛОСЯ У ЛЬВОВІ - БІЛБОРД:

"Купи квартиру в "Національному" - поїдеш на море!"

А я не купував в "Національному" - тільки оглядав сьогодні - а море маю!

Востаннє редагувалось akurt в Пон 03 чер, 2019 16:46, всього редагувалось 1 раз.

“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).