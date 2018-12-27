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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 301302303304
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 16:22

безналОховий Рай

  akurt написав:Учитесь платить налоги - как я плачу - в США или в Турции, все честно и все правильно, и так как я не плачу - в Украине. Собственно, все не платят. Удивительная дивная страна. Грех не инвестировать.

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 16:33

Пан Козак-характерник має рацию: податки - то наше усьо!
Чесне слово, не чув, щоби хоч хтось із знайомих платив.
Ні, одні платять - працюють в "бєлую"...
Ну як в "бєлую"... Одна фірма з на чоловіка - там бюджетні кошти - там все чікі-чікі, все платять вірно.
Правда тая фірма орендує автівки у фірми сина, пальне купує у фірми зятя, орендує свої ж приміщення, але ніби то у іншої фірми (дочки), ну і так далі...
Тільки в оренду здать 1500 кв. метрів приміщень - казали по 50 гривень квадрат.
То виручка в місяць чистими безподатковими 1500х50=дорівнює... дорівнює... не скажу скільки, бо як пан sinus, що несподівано після довгої перерви ожив - зразу - простіть мене - помре знову, бо про такі гроші, що реально падають просто з неба (в тому місті, де тая прєлєсть, пани навіть не появляються: все то Карпати, то Австрія...) він і в житті не бачив, щоби просто так падали з неба...
Орендарі зайняті дуже корисними справами:
- одні колотять з якоїсь лабуди пральний порошок - але не порошок, а рідку суміш багна з багнюкою та розливають у пластикові каністри з красивими етікетками.
- другі шиють справжні італійські бути...
- треті щось там малюють - я не бачив, але чи Рембрандт, чи Дега...

Звісно - жодної вивіски ви не побачите. Нашо воно вам? Головна мета - щоби ви купилу тую лабуду...

СПОДОБАЛОСЯ У ЛЬВОВІ - БІЛБОРД:
"Купи квартиру в "Національному" - поїдеш на море!"
А я не купував в "Національному" - тільки оглядав сьогодні - а море маю!
Востаннє редагувалось akurt в Пон 03 чер, 2019 16:46, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 16:44

  akurt написав:
СПОДОБАЛОСЯ У ЛЬВОВІ - БІЛБОРД:
"Купи квартиру в "Національному" - поїдеш на море!"
А я не купував в "Національному - тільки оглядав сьогодні - а море маю!


той національний ще й комірку кожному покупцю у подарунок дає :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 16:49

Ага, читав... Супер!
Комори - річ корисна. Гріх не подарувати тому, хто купить залізобетонний параллелопіпед - он в ЖК "Арена" - продають вже другий рік - ніяк не продадуть.
На сьогодні не продано 18 паркомісць...
Я його - той "Національний" реально сьогодні оглядав - бо буде "Большой совет в Филях" о 20-30 піді Львовом в приватній оселі - там пани кудись хочуть втулити зайві 50 000 доларів.
Мулять вони їм.

А ось інтересно: хтось із форумчан - особливо трохи знерованих - вірить, що всі ці забудовники, що будують залізобетонні цехи та, додавши трохи цегли в якості перегородок щоби називалося "квартира" - так ось - хтось вірить, що всі ці володарі будівельних фірм вже не купили собі вілли в Бодрумі, Анталії, ще десь, і вся родина не мешкає саме там????
Востаннє редагувалось akurt в Пон 03 чер, 2019 17:08, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 17:06

  akurt написав:Ага, читав... Супер!
Я його - той "Національний" реально сьогодні оглядав - бо буде "Большой совет в Филях" о 20-30 піді Львовом в приватній оселі - там пани кудись хочуть втулити зайві 50 000 доларів.
Мулять вони їм.



там за планом мають настругати 12! висоток, на кілька тисяч квартир, практично дотягнуть до ЖК "Америка" на В.Великого (там ще кільканадцять термітників-відповідно кілька тисяч квартир)
а навпроти буде масив від Персенківки і до Хуторівки :lol: (на місці ЛАЗу)
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 17:20

Ось ви знаєете - сьогодні багато їздив по Львову - дивися на термітники ті - ось кожний окремо ніби то й нічого, але якщо дивитися іздалеку - все якесь незграбне.
То якісь дахи незрозумілого архитектурного дизайну, то поруч щось таке бідненьке-сором"язливе...

І головне - де всі ті люди будуть ставити автівки?
Ось я живу у будинку, де паркувальних місь дуже багато, шлагбаум є, реально вумно зробили, й то вже всі зайняті місця були в суботу-неділю... Так в нас будинки не 15-ти поверхові...

Принципово не зайшов сам у магазин та на базар - доручів жінці.
Здивували ціни на помідори - 33 гривні... Мабуть із острова Шпіцберген завозять. І вигляд у них сумний. Звісно: мало в Україні землі хорошої - де ж їх вирощувати?
В Анталії найкращі - 2 ліри кг, то десь 9 гривень... Ну, оті маненькі - як гроно винограду - можуть коштувати 4 ліри... 15 гривень кіло...
Жінка сказала: овочево-фруктовий кіоск виглядає вкрай бідненько...

Ще сподобалося: щось там зробили електрики, шо в будинку о 15-00 не було електрики.
Зайшов у під"їзд - у сусідів працює сигналізація. От біда: може, грабують.
Доброчесно обійшов весь під"їзд - то ж - думаю - злодії виносять вже діаманти та смарагди.
От я не глухий, але так і не визначив, в яких двох квартирах працює сирена сигналізації?
Звісно, крім мене - дикуна - ніхто і не ходив, і не дивися, і не слухав.
То навіщо її взагалі поставили? Від кого воно рятує? Хто кинеться на допомогу?

ТОМУ ВИНИКЛО ДУЖЕ ПИТАННЯ ВЕЛИКЕ ПРО ЯКІСТЬ ЖИТТЯ.
Я не бачу якості життя.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 03 чер, 2019 17:25, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 17:24

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Ось ви знаєете - сьогодні багато їздив по Львову - дивися на термітники ті - ось кожний окремо ніби то й нічого, але якщо дивитися із далеку - все якесь незграбне.
То якісь дахи незрозумілого архитектурного дизайну, то поруч щось таке бідненьке-сором"язливе...

І головне - де всі ті люди будуть ставити автівки?
Ось я живу у будинку да паркувальних місь дуже багато, шлагбаум є, реально вумно зробили, й то вже всі зайняті місця були в суботу-неділю... Так в нас будинки не 15-ти поверхові...


з"їздіть-гляньте ЖК Велика Британія на Шевченка і Малоголосківські пагорби - думаю Ви такого ще ніде не бачили :shock:

"Але як то кажуть мудрі люди: "Бачили очі що купували - то тепер повилазьте" :lol:
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