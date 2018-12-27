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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 чер, 2019 16:22
безналОховий Рай
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Пон 03 чер, 2019 16:33
Пан Козак-характерник має рацию: податки - то наше усьо!
Чесне слово, не чув, щоби хоч хтось із знайомих платив.
Ні, одні платять - працюють в "бєлую"...
Ну як в "бєлую"... Одна фірма з на чоловіка - там бюджетні кошти - там все чікі-чікі, все платять вірно.
Правда тая фірма орендує автівки у фірми сина, пальне купує у фірми зятя, орендує свої ж приміщення, але ніби то у іншої фірми (дочки), ну і так далі...
Тільки в оренду здать 1500 кв. метрів приміщень - казали по 50 гривень квадрат.
То виручка в місяць чистими безподатковими 1500х50=дорівнює... дорівнює... не скажу скільки, бо як пан sinus, що несподівано після довгої перерви ожив - зразу - простіть мене - помре знову, бо про такі гроші, що реально падають просто з неба (в тому місті, де тая прєлєсть, пани навіть не появляються: все то Карпати, то Австрія...) він і в житті не бачив, щоби просто так падали з неба...
Орендарі зайняті дуже корисними справами:
- одні колотять з якоїсь лабуди пральний порошок - але не порошок, а рідку суміш багна з багнюкою та розливають у пластикові каністри з красивими етікетками.
- другі шиють справжні італійські бути...
- треті щось там малюють - я не бачив, але чи Рембрандт, чи Дега...
Звісно - жодної вивіски ви не побачите. Нашо воно вам? Головна мета - щоби ви купилу тую лабуду...
СПОДОБАЛОСЯ У ЛЬВОВІ - БІЛБОРД:
"Купи квартиру в "Національному" - поїдеш на море!"
А я не купував в "Національному" - тільки оглядав сьогодні - а море маю!
Востаннє редагувалось akurt в Пон 03 чер, 2019 16:46, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Додано: Пон 03 чер, 2019 16:44
Додано: Пон 03 чер, 2019 16:49
Ага, читав... Супер!
Комори - річ корисна. Гріх не подарувати тому, хто купить залізобетонний параллелопіпед - он в ЖК "Арена" - продають вже другий рік - ніяк не продадуть.
На сьогодні не продано 18 паркомісць...
Я його - той "Національний" реально сьогодні оглядав - бо буде "Большой совет в Филях" о 20-30 піді Львовом в приватній оселі - там пани кудись хочуть втулити зайві 50 000 доларів.
Мулять вони їм.
А ось інтересно: хтось із форумчан - особливо трохи знерованих - вірить, що всі ці забудовники, що будують залізобетонні цехи та, додавши трохи цегли в якості перегородок щоби називалося "квартира" - так ось - хтось вірить, що всі ці володарі будівельних фірм вже не купили собі вілли в Бодрумі, Анталії, ще десь, і вся родина не мешкає саме там????
Востаннє редагувалось akurt в Пон 03 чер, 2019 17:08, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Додано: Пон 03 чер, 2019 17:06
там за планом мають настругати 12! висоток, на кілька тисяч квартир, практично дотягнуть до ЖК "Америка" на В.Великого (там ще кільканадцять термітників-відповідно кілька тисяч квартир)
а навпроти буде масив від Персенківки і до Хуторівки (на місці ЛАЗу)
Додано: Пон 03 чер, 2019 17:20
Ось ви знаєете - сьогодні багато їздив по Львову - дивися на термітники ті - ось кожний окремо ніби то й нічого, але якщо дивитися іздалеку - все якесь незграбне.
То якісь дахи незрозумілого архитектурного дизайну, то поруч щось таке бідненьке-сором"язливе...
І головне - де всі ті люди будуть ставити автівки?
Ось я живу у будинку, де паркувальних місь дуже багато, шлагбаум є, реально вумно зробили, й то вже всі зайняті місця були в суботу-неділю... Так в нас будинки не 15-ти поверхові...
Принципово не зайшов сам у магазин та на базар - доручів жінці.
Здивували ціни на помідори - 33 гривні... Мабуть із острова Шпіцберген завозять. І вигляд у них сумний. Звісно: мало в Україні землі хорошої - де ж їх вирощувати?
В Анталії найкращі - 2 ліри кг, то десь 9 гривень... Ну, оті маненькі - як гроно винограду - можуть коштувати 4 ліри... 15 гривень кіло...
Жінка сказала: овочево-фруктовий кіоск виглядає вкрай бідненько...
Ще сподобалося: щось там зробили електрики, шо в будинку о 15-00 не було електрики.
Зайшов у під"їзд - у сусідів працює сигналізація. От біда: може, грабують.
Доброчесно обійшов весь під"їзд - то ж - думаю - злодії виносять вже діаманти та смарагди.
От я не глухий, але так і не визначив, в яких двох квартирах працює сирена сигналізації?
Звісно, крім мене - дикуна - ніхто і не ходив, і не дивися, і не слухав.
То навіщо її взагалі поставили? Від кого воно рятує? Хто кинеться на допомогу?
ТОМУ ВИНИКЛО ДУЖЕ ПИТАННЯ ВЕЛИКЕ ПРО ЯКІСТЬ ЖИТТЯ.
Я не бачу якості життя.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 03 чер, 2019 17:25, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Додано: Пон 03 чер, 2019 17:24
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
з"їздіть-гляньте ЖК Велика Британія на Шевченка і Малоголосківські пагорби - думаю Ви такого ще ніде не бачили
"Але як то кажуть мудрі люди: "Бачили очі що купували - то тепер повилазьте"
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