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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 чер, 2019 16:22
безналОховий Рай
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Пон 03 чер, 2019 16:33
Пан Козак-характерник має рацию: податки - то наше усьо!
Чесне слово, не чув, щоби хоч хтось із знайомих платив.
Ні, одні платять - працюють в "бєлую"...
Ну як в "бєлую"... Одна фірма з на чоловіка - там бюджетні кошти - там все чікі-чікі, все платять вірно.
Правда тая фірма орендує автівки у фірми сина, пальне купує у фірми зятя, орендує свої ж приміщення, але ніби то у іншої фірми (дочки), ну і так далі...
Тільки в оренду здать 1500 кв. метрів приміщень - казали по 50 гривень квадрат.
То виручка в місяць чистими безподатковими 1500х50=дорівнює... дорівнює... не скажу скільки, бо як пан sinus, що несподівано після довгої перерви ожив - зразу - простіть мене - помре знову, бо про такі гроші, що реально падають просто з неба (в тому місті, де тая прєлєсть, пани навіть не появляються: все то Карпати, то Австрія...) він і в житті не бачив, щоби просто так падали з неба...
Орендарі зайняті дуже корисними справами:
- одні колотять з якоїсь лабуди пральний порошок - але не порошок, а рідку суміш багна з багнюкою та розливають у пластикові каністри з красивими етікетками.
- другі шиють справжні італійські бути...
- треті щось там малюють - я не бачив, але чи Рембрандт, чи Дега...
Звісно - жодної вивіски ви не побачите. Нашо воно вам? Головна мета - щоби ви купилу тую лабуду...
СПОДОБАЛОСЯ У ЛЬВОВІ - БІЛБОРД:
"Купи квартиру в "Національному" - поїдеш на море!"
А я не купував в "Національному" - тільки оглядав сьогодні - а море маю!
Востаннє редагувалось akurt в Пон 03 чер, 2019 16:46, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Додано: Пон 03 чер, 2019 16:44
Додано: Пон 03 чер, 2019 16:49
Ага, читав... Супер!
Комори - річ корисна. Гріх не подарувати тому, хто купить залізобетонний параллелопіпед - он в ЖК "Арена" - продають вже другий рік - ніяк не продадуть.
На сьогодні не продано 18 паркомісць...
Я його - той "Національний" реально сьогодні оглядав - бо буде "Большой совет в Филях" о 20-30 піді Львовом в приватній оселі - там пани кудись хочуть втулити зайві 50 000 доларів.
Мулять вони їм.
А ось інтересно: хтось із форумчан - особливо трохи знерованих - вірить, що всі ці забудовники, що будують залізобетонні цехи та, додавши трохи цегли в якості перегородок щоби називалося "квартира" - так ось - хтось вірить, що всі ці володарі будівельних фірм вже не купили собі вілли в Бодрумі, Анталії, ще десь, і вся родина не мешкає саме там????
Востаннє редагувалось akurt в Пон 03 чер, 2019 17:08, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Додано: Пон 03 чер, 2019 17:06
там за планом мають настругати 12! висоток, на кілька тисяч квартир, практично дотягнуть до ЖК "Америка" на В.Великого (там ще кільканадцять термітників-відповідно кілька тисяч квартир)
а навпроти буде масив від Персенківки і до Хуторівки (на місці ЛАЗу)
Додано: Пон 03 чер, 2019 17:20
Ось ви знаєете - сьогодні багато їздив по Львову - дивися на термітники ті - ось кожний окремо ніби то й нічого, але якщо дивитися іздалеку - все якесь незграбне.
То якісь дахи незрозумілого архитектурного дизайну, то поруч щось таке бідненьке-сором"язливе...
І головне - де всі ті люди будуть ставити автівки?
Ось я живу у будинку, де паркувальних місь дуже багато, шлагбаум є, реально вумно зробили, й то вже всі зайняті місця були в суботу-неділю... Так в нас будинки не 15-ти поверхові...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 03 чер, 2019 21:09, всього редагувалось 2 разів.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Додано: Пон 03 чер, 2019 17:24
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
з"їздіть-гляньте ЖК Велика Британія на Шевченка і Малоголосківські пагорби - думаю Ви такого ще ніде не бачили
"Але як то кажуть мудрі люди: "Бачили очі що купували - то тепер повилазьте"
Додано: Вів 04 чер, 2019 00:25
Нагадаю: вересень 2018. "але покупка відтерміновується" - в переклваді на зрозумілу мову: "дупль пусто".
НЕ ДЛЯ РЕКЛАМИ, А ПРОСТО ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ
Панове силу силенну часу придляють на різних гілках цього форуму час на купівлю нерухомості в шпаківниках на 650 квартир, побудованих на місці фабрик з виробництва ртутних терометрів або автобусних заводів - щоби було "поближче до центра".
Тому число для порівняння - і для того, щоби зрозуміти різницю ПІДХОДУ для вибору місця для будинка: цитата з оголошення про початок продажу квартир в новому спальному районі Анталії (населення - 2 500 000 мешканців).
Я нічого не вихваляю - це далеко від моря.
Я нічого не рекламую.
Я просто вам хочу показати, який зараз в світі рівень будинків та квартир для проживання людини. ЛЮ_ДИ_НИ.
Читайте.
Я просто скопіював текст.
Цитата:
Елітне житло в новому районі Анталії - Дешемалти.
Комплекс знаходиться між лісом і гірським масивом, на висоті 400 м над рівнем моря. Температура повітря на 5-6 градусів нижче, ніж по Анталії.
8 шістнадцятиповерхових блоків, 426 елітних квартир сучасного планування.
На території комплексу:
- Три відкритих басейни.
- Один критий.
- Баскетбольний майданчик.
- Дитячий майданчик.
- Тенісний корт.
- Спортивні тренажери на відкритому повітрі.
- Бар біля басейну.
- 20000 м. кв. зелених насаджень.
- Кінотеатр.
- Фітнес.
- Турецька баня хамам.
- Сауна.
- Відкрита альтанка - пергола (беседка).
- Цілодобова охорона.
- 12 магазинів.
- Наземна парковка для кожної квартири.
- Подвійний ліфт в кожному блоці.
- "Сервіс" (автобус) відвозить на море в сезон кожну годину.
Всі квартири з ідеальним євроремонтом, оснащені кухонною технікою і кухонними шафами, кондиціонерами, газовим котлом, батареями, повністю обладнані санвузли і душові. Шафи-купе в передпокої, люстри, шпалери.
Загальна будівельна площа - 57 328 м кв.
Ціни надзвичайно привабливі:
1+1 ( це двокімнатна) 83,5 кв.м - 40 000$
2+1 (трикімнатна) 113.5 кв.м - 53 000$
2+1- 121.0 кв.м - 55 000$
3+1 ( наша чотирикімнатна) 144,0 кв.м - 65 000$
БЕЗВІДСОТКОВИЙ кредит від забудовника на 24 місяці. Це дуже зручно.
Здача комплексу - жовтень 2019.
Ціна і умови напряму від забудовника, Ви не втратите на комісії ні копійки.
З 426 квартир, на даний момент продано 100.
(Кінець цитати).
Картинка:
Ще цитата: вересень 2018, ця гілка.
Мені його реально жаль...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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