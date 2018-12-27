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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 05 чер, 2019 21:34
Спасибо за ссылку - шикарное описание.
Я там был в январе.
Плохого не посоветую. Реально на подъемнике только и слышишь украинскую речь - Киев, Днепр, Харьков. Работает там фирма Coral Travel - держит чартер. У них вообще-то неплохие условия:
поселяют в отель Hollyday Inn (кажется, 4 звезды), полупансион, трансфер на подъемники. Реально они не плохо организовывают. Буковель с его ценами на подъемники как в Италии и с ценами на кофе как на Бульваре Гуссмана в Париже - нервно курит в сторонке.
Я ехал на авто в январе, я за рулем. 625 км в одну сторону, а вот авиабилет 40 долларов туда и обратно (из Анталии).
Наверное, возьму...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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Додано: Чет 06 чер, 2019 08:54
ПРОТОКОЛ
наради "Большой совет в Филях"Львів. 3 червня 2019. Початок наради: 20-30.
Присутні: akurt
(фінансово-економічний радник, який спеціально прибув із Туреччини, де мешкає), родина громадян України до
пенсійного віку - прізвища не розголошуются).Вихідні дані:
- отримані 3 червня 2019 гроші в різних банках України в сумі 240 000 гривень та два депозити по 20 000 доларів.
- прибуток родини від здачі в оренду двох квартир у Львові: 12 000 гривень+ 14 000 гривень (в місяць).
- прибуток родини від здачу в оренду різного роду приміщень - 3 200$ на місяць (мінімальна орендна плата - 40 гривень за 1 кв. м складських приміщень до 120 гривень за 1 кв.м офісних приміщень).
- інші різні види прибутків.
На розгляд присутніх представлені об"єкти для інвестицій:
- пропозиція "прокутити" ті гроші в рестораціях Львова.
- пропозиція "прокутити" ті гроші в рестораціях Києва.
- пропозиція "прокутити" ті гроші в рестораціях Буковеля.
- пропозиція "прокутити" ті гроші в рестораціях Мальдів.
- пропозиція вкласти ті гроші в нову "піраміду" "MagaLikes
".
- котлован майбутнього будинка в районі Victoria Gardens
(100 % майбутніх квартир викуплено на етапі котловану
, вже нічого не продається - інформація від akurt
).
- житловий комплекс "Європа" на березі озера "Наварія" - 100 000 доларів за квартиру-спарку з власним садочком в 1 сотку. Без оздоблювальних робіт (інформація від akurt
).
- об"єкти нерухомості типу "Національний
" та інші - загальною кількістю 8.
- об"єкти нерухомості в новому житловому комплексі на виїзді із Сокільників на об"ізну трасу навкурги Львова (інформація від akurt
).
- об"єкти нерухомості в Брюховичах, Рава-Руська та аналогічних.
- майбутній об"єкт нерухомості від забудовника "Галбуд" між ЖК "Новий" та ЖК "Львів Арена" (інформація від akurt
).
- об"єкти нерухомості в районі вулиці Замарстинівської у Львові (станом на 3 червня - мінімальна ціна у Львові
).
- інформація про об"єкти нерухомості у центрі/ближньому центрі Львова - стартова ціна 1200 доларів за кв. м. - на залишку в продажі непотріб (інформація від akurt
).
Мета наради: визначити правильний напрям капіталовкладень.
На нараді учасникам для забезпечення правильності прийняття рішення були запропоновані: вина білі сухі та червоні сухі (США), горілка "Львівська", канапки із сьомгою, сало "Українське", хліб власної випічки, овочеві салати, кава, сирники до кави, мінеральна вода.
Закінчення наради: 22-00.СЛУХАЛИ:
Вступне слово голови наради - на сьогодні власника (видалено під час редагування
).
Доповідь робітників, що працюють за 500-800 гривень на день на різних будівництвах Львова. Відмітити, що за їх думкою, забудовник "МЕТГАЛ", який також за спільною оцінкою всіх робітників, які працюють на об"яєктах забудови Львова, вважається самим якісним та доброчесним.
Прияняти до уваги повідомлення про запевнення звичайних працівників, що вони нічого не крадуть тільки у цього забудовника, розтаскуючі все підряд в інших забудовників, та продаючі те "направо" і "наліво".
Врахувати повідомлення akurt
про те, що цей забудовник несподівано загальмував прийняття рішення про початок будівницвта чергового будинка.
Прийняти до уваги повідомлення akurt
, що керівники "МЕТГАЛ" вважють, що те буде останній будинок їх бізнесу, бо піраміда набрала невизначеної висоти.
Прийняти до уваги, що забудовник "Метгал" вирішив все ж таки будувати останній в своєму бізнесі будинок, але вже не буде робити так якісно, як раніше:
з ідеальною стяжкою на підлозі, готовою навіть під паркет, із ідеально "вивединими" стінами, які не потребують додаткових робіт інвестором, забудовник вже не буде здавати квapтири із готовою системою опалення, включаюючі розведення та батареї (крім того, встановлений імпортний котел двоконтурний газовий), і забудовник відмовлється від оголошеної попредньої ціни в 530 доларів за квадрат.
Врахувати, що із 140 запроєктованих квартир є вже 90 заяв з бажаннями викупити квартири в останному зі бізнес-проектів.
Врахувати, що із 90 попередніх заяв - 45 заяв - від мешканців поруч розташованого ЖК "Новий".
Врахувати, що станом на 3 червня 2019 року в ЖК "Новий" немає жодної квратири на продаж.
Врахувати повідомлення akurt
про те, що 3 травня 2019 року була виставлена одна квратира - 2-к - площею в 75 кв. м, яка була продана на протязі 3-х днів після того, як було оголошення про продаж.
Враховуючи, що забудовник "Метгал" славиться якістю виконання робіт та те, що заплановано побудувати (вже є готовий фундамент, іде узгодження та коректировка проєкту, проводяться роботи із організаціє під"їздних доріг) новий будинок на 140 квартир, на які станом на 3 червня вже є 90
(дев"яносто
) заявок на купівлю по заявленій ціні в 530 доларів США, приняти пропозицію akurt
'a зробити інвестицію саме в цей об'єкт.
Прийнято до уваги відмову забудовника підтвердити заявлену ціну в 530 доларів за кв.м в силу об"єктивних причин: якщо в 2015 році 1 куб.м бетону коштував 700 гривень, то станом на 3 червня 2019 1 куб.м бетону коштує - без відимих причин
- 1700 (!!!) гривень.
Прийняти до уваги запевнення забудовника, що ціна не буде перевищувати 800 доларів за кв.м.
Прийняти до уваги наступне із повідомлення akurt
: вартість 1 кв.м. "житла" на етапі котловану - 600 доларів, після здачі будинка - 800 доларів, продаж квартири із готовим ремонтом та частково меблями (кухня та прихожа) - легко - 1000 доларів кв. м.
Прийняти до уваги наступне із повідомлення akurt
: здача 1-к вартири в комплексі "Новий" - 8 500 гривень, 2-х кімнатної - 12 000 гривнеь на місяць. В черзі в орендодавців станом на 3 червня не менше 8 орендарів.
Прийняти до уваги перспективне розташування новго житлового комплексу. Узгоджені проекти побудови Бізнес-центру в кінці вулиці "Стрийська", та парку "Бондарівка" із власними природним озером.ВИРІШИЛИ:
Погодитися із пропозицією купити "квадратні метри" саме в новому будунку від "Метгал" на вулиці Стрийська між ЖК "Новий" та ЖК "Арена-Львів". Купити те "про запас - нехай будЕ"
.
Обговорили можливість майбутніх теоретичних додаткових витрат на ремонт та оздоблення в сумі не вище 15 000 доларів у порівняні із капіталовкладеннями в квадратні метри на етапі котловану.
Обговорили теоретичну можливість
здачі цього об"єкта в оренду в кінці 2020 року, залишивши пріоритетом
банальну спекуляцію: "Купи дешевше - продай дорожче!
".
Просити представника Забудовника обдзвонити тих 90 потенційних інвесторів із метою підтвердження намірів.
Прийняти до відома інформацію akurt
про прогнозований прибуток від капіталовкладень в сумі 400х75=30 000 доларів США.
Погодитися із прогнозованою ризиковістю капіталовкладень в сумі мінус
15000 доларів США від прогнозованої прибутковості з виходом на кінцеву прибутковість в сумі 15 000 доларів США за термін в 18 місяців.
Прийняти рішення про відхилення "хотєлок" в сумі 50 000 доларів, але взяти цю цифру до уваги.
Виплатити запрошенному на нараду akurt
одноразову грошову допомогу в сумі 5000 доларів на відвідування США у период з 10 червня 2019 року по 10 липня 2019 року. Виплатити ту суму готівкою 3 червня 2019 року.Рішення прийнято одностайно.
Підписи: учасники наради, akurt
, .P.S.
Цитата з цього форуму.
Stringer написав:
Та что там сибас и йогурт, клоун зазывал всех на депозит в лиры - потерял почти половину своих сбережений, агитировал покупать бетон - влетел еще процентов на 40.
Сейчас в турции все товары и продукты начнут подтягиваться под стоимость топлива, которое выросло почти в два раза от весеннего.
Беженец получил горький и не дешевый урок.
Бідненький... Десь, до речі, пропав... чи зник... чи знепритомнів... не знаю, як правильно написати...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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Додано: Чет 06 чер, 2019 10:44
akurt написав:
ВИРІШИЛИ:
Погодитися із пропозицією купити "квадратні метри" саме в новому будунку від "Метгал" на вулиці Стрийська між ЖК "Новий" та ЖК "Арена-Львів". Купити те "про запас - нехай будЕ".
Обговорили можливість майбутніх теоретичних додаткових витрат на ремонт та оздоблення в сумі не вище 15 000 доларів у порівняні із капіталовкладеннями в квадратні метри на етапі котловану.
Обговорили теоретичну можливість здачі цього об"єкта в оренду в кінці 2020 року, залишивши пріоритетом банальну спекуляцію: "Купи дешевше - продай дорожче!".
Просити представника Забудовника обдзвонити тих 90 потенційних інвесторів із метою підтвердження намірів.
Прийняти до відома інформацію akurt про прогнозований прибуток від капіталовкладень в сумі 400х75=30 000 доларів США.
Погодитися із прогнозованою ризиковістю капіталовкладень в сумі мінус 15000 доларів США від прогнозованої прибутковості з виходом на кінцеву прибутковість в сумі 15 000 доларів США за термін в 18 місяців.
Прийняти рішення про відхилення "хотєлок" в сумі 50 000 доларів, але взяти цю цифру до уваги.
Виплатити запрошенному на нараду akurt одноразову грошову допомогу в сумі 5000 доларів на відвідування США у период з 10 червня 2019 року по 10 липня 2019 року. Виплатити ту суму готівкою 3 червня 2019 року.
Рішення прийнято одностайно.
чому не забили на ту квартиру - варіант:"Купити те "про запас - нехай будЕ".?
чому не купили як Ви за бугром, там де їм лежить серце і не виїхали на пмж? судячи з їх доходів - це можна було б зробити із спокійною душею.
чи так лежить серце до Батьківщини?
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Додано: Чет 06 чер, 2019 11:02
Кайдани не пускають: 5 (п"ять) онуків, собака.
Ще й в одній із сінусоїд попали в халепу.
Мають комерційну нерухомість - середня оцінка - 400 000 доларів.
Прийшов покупець, в торі приніс 40 пачок доларів по 10 000 доларів у пачці, із словами:"Куплю, якщо все "чисто" із документами і ТІЛЬКИ разом із землею".
- Із землею - все ОК. ДокУментів намає, але кадастровий номер є. Десь тут. Де ж він тут, нібито був, зараз пошукаємо... Десь був... Де ж він тут був... Ану, юрист фірми - ми ж тобі гроші платимо, не сиди он там на Фінансовому форумі України за наші гроші та за нашу зарплату - подивись, не валяється під твоїм столом Кадастровий номер?
(Вони прийшли в Земельну комісію щоби приватизувати. Депутати - це ті, що НАРОДОМ нашим вумним обрані, сказали: "Немає питань, ось тут у шухляду в державній установі покладіть 40 000 доларів і землиця народна буде ваша!".)
40 000 доларів поклали купюрами по 100 доларів у шухляду.
Прийшли через 3 тижні за докУментами:
- Ну ви смішні, то ж 40 000 тілько за перше Рішення виконкому, яке ДОЗВОЛЯЄ початок підготовки документації.
- То за 40 000 доларів?
- Папір для прінтера дуже дорогий, та й чорнил багато йде, самі знаєте...
- А коли буде друге Рішення?
- Як тільки в ту саму шухляду в державній установі покладете 60 000 доларів - для нас, народних обранців, на папір та чорнила...
НЕ ПОКЛАЛИ.
Ну ось, станом на сьогодні з"ясувлося, що комерційна нерухомість їхня, а земелька під нею - не їхня.
Народні обранці, за яких біжуть, аж спотикаються, голосувати ніби-то бідні наші пенсіонери - вони такі. Їм теж важко. Он пачка цигарок - 42 гривні, а робота нервова...
Ну ось, на сьогодні 400 000 доларів - то ще одна кайданка.
Яка вже там Туреччина?
P.S. В сенсі написаного вище дуже раджу зробити форумчанам дуже корисну річ:
а) трохи здути надуті щоки:
б) зробити реальний переоблік власного майна та активів. Чим ви на сьогодні реально володієте. І навіть не тим, чим володієте - пан, згаданимй вище, думав, що володіє прєлестю за 400 000 доларів, на сьогодні вартість тієй прєлєсті 0 (нуль) доларів, але володіє... Умова: не "бла-бла-бла", а реально.
Головне в нерухомсті: ЛІКВІДНІСТЬ.
Наприклад, ви дізналися за 24 години до 26 квітня 1986 року про аварію на Чорнобилі (дуже раджу подивитеся бестселлер 2019 року - серіал від HBO "Чорнобиль"), або за 24 години до подій дізналия про атаку росіян на Крим (моєму приятелю подзвонили - знаю звідки - і сказали езоповим язіком: "Дочка зараз відпочиває під Ялтою? Скажи, щоби терміново вилетіла літаком! Скажи...". Через добу вже стояли блок-пости із "зеленими чоловічиками", які ніби-то роздавали неповнолітнім дівчатам яблука. Звісно, не роздавали, автомати дуже важкі, та й де ті яблука взяти солдатику, якого пригнали із Хабарвоська та Якутська?.
Знаю багато випадків, коли сиділи за столом, пили коньяк і рахували теоретичну вартість активів в 1 000 000 доларів США. А потмі приповзали до мнее на колінах і просили заяніти хоча б 3 000 доларів.
І таких випадків у мене особисто - не один. І всюди - не повірете - фігурували саме ця цифра:
1 000 000 доларів США.
В тих 1 000 000 доларів у панів буда комерційна нерухомість за 600 000 доларів.
А продали ледве-ледве за 100 000. (не жартую).
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 06 чер, 2019 13:24, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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Додано: Чет 06 чер, 2019 13:18
akurt написав:
Виплатити запрошенному на нараду akurt одноразову грошову допомогу в сумі 5000 доларів на відвідування США у период з 10 червня 2019 року по 10 липня 2019 року. Виплатити ту суму готівкою 3 червня 2019 року.
Це ціна консультацій?
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Додано: Чет 06 чер, 2019 13:26
Ні, я трохи там не доїв сала - дуже смачного - та вина американського реально не пив - то дали із собою "тормозок"... ну, і за інші "недоїдені" справи... там же буде треба і далі супровід робити...
Нічого, пригодиться...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 08:22
Что лучше: "Артель "Напрасный труд" или колхоз "100 лет без урожая""?
(результаты чистого эксперимента на тему того, где иметь недвижимость для праздной красивой жизни лучше)
Когда вы живете за границей, а деньги зарабатываете в Украине (удаленная работа) то привыкаете к определенным стандартам жизни.
Нет, ну не ко всему, конечно, можно привыкнуть...
Вот я не могу привыкнуть в Турции к двум вещам:
а) идет передо мною по дорожке девчушка в красиво обтягивающих попу джинсах - не подумайте ничего плохого - а из заднего кармана джинсов "торчит" смартфон ценой в годовую зарплату... Вот берет и "торчит" нагло и нахально. Это даже наглее, чем что-нибудь торчало бы у парня в джинсах. Так и хочется за нахальство наказать путем вытаскивания...
б) вот идешь по улице - припаркованное авто, у которого открыто одно окно и водителя нет (я для эксперимента уже 2 раза оставлял авто открытым окном пассажирской двери) - пошел подышать морским воздухом. Тут возмущению моему нет придела, так и хочется закричать: "Allah kardeşi kardeş yaratmış, kesesini ayrı yaratmış" (Аллах сотворил братьев братьями, но кошельки им создал отдельные.).
Итак решили с приятелем сделать чистый эксперимент. Львов.
Реально чистый:
а) мы сели в мое авто и проехали половину Львова по приличной ровной трассе "улицы Стрыйская" в самый центр Львова - там нужно припарковаться - зайти в кафе - выпить чашку кофе погуторить о деньгах наших скорбных и вернуться назад в King Cross Leopolis.
б) я последний раз заправлялся ровно неделю назад в Румынии, в самом ее центре - бак 50 литров - при среднем расходе 8,9 литра (на дисплее авто) я проехал половину Румынии, все Черновцы, потом Коломыю, Ивано-Франковск, Львов, и почти неделю ездил по Львову - расход на румынском бензине был все так же 8,9 литра без изменений (запомните эту цифру). Бензин покупал примерно по 35 гривен литр. Оплата картой Приватбанка, на которую мне регулярно приходят не миллионные, но нормальные деньги.
Итак результаты чистого эксперимента:
1. Общий пробег от King Cross Leopolis в самый центр и обратно составил 15 км. Поскольку с утра у меня "горел" датчик "Резерв", я заправился - для чистоты эксперимента - НЕ на WOG, где цена бензина дороже, чем в курортной Анталии, а на Укрнафте по 30 гривен за литр, как заправляется большинство обычных граждан. Скажу только, что в Турции такого нет, чтобы цена на АЗС разных разнилась на столько значительно: если на Бритиш Петролеум 1 лиnр стоил в мае 7,26 лиры, то на какой-нибудь НоуНейм - 7,22 лиры, то есть разница в копейки. В Стамбуле вообще было интересно: абсолютно на всех АЗС цена одинаковая: 6,99 была и ни на копейку не было разницы.
2. В центре маршрут был примерно такой: Миколи Коперника - проспект Свободи - Шухевича- Князя Романа - Івана Франка - Костомарова - Шота Руставелі - назад по Стрийській.
3. Поиски места для парковки заняли 20 минут долгих поездок по узким - как в Риге - улочкам Львова. Были минуты, когда я заблудился и уже не понимал, где я... Глазам не поверил, когда на Костомарова увидел одно свободное место.
4. Всё время задыхался от жуткого воздуха, пропитанного выхлопными газами.
5. Научился по цвету дыма выхлопной трубы различать средства транспорта: "Голубой" - это мотоцикл с хромированными дугами, "Черные" клубы дыма - это желтого цвета "Богдан", дым пепельного цвета - это БМВ, не очень новое, но и не старое. Но очень дымное.
6. Расход бензина на экране приборной доски начал катастрофически расти и приблизился к цифре 16,5 литра.
7. Ситуацию спасла на обратном пути улица Стрыйская - расход составил 15,1 литра на 100 км пробега.
УЖАС. Ужас, летящий на крыльях ночи.
Вот я и про бензин не скажу ничего плохого - авто с места брало, как обычно, но - как говорят в Воронеже: "Я не хочу сказать, что ты гхххх, но муху не обманешь!"
Вторая часть эксперимента прошла в обычном львовском кафе.
Мы заказали:
- Кофе "Еспрессо"
- Кофе "Капучино".
Поболтали о деньгах, то есть о делах наших скорбных. Появился аппетит.
- Заказали 2 окрошки по 75 гривен. 75, Карл!
- заказали одни вареники с капустой (где-то слышал, что капуста ценится дороже устриц в Париже).
- заказали один сырный пирожок.
- заказали два компота - его тут называют "Узвар" - это просто отвар в воде непонятных фруктов.
Счет выставили на 515 гривен - я заплатил 550 - пусть будет официанту для начала счастья.
Считаем: 515 гривен это 515/26,80=19,2 доллара США.
Считаем: 19,2 доллара США это 19,2х5,83=112 лир.
Так вот, господа: на 112 лир на Бульваре Ататюрка - центр юга Анталии - в любом кафе можно устроить пир на четверых человек, где стол будет ломиться от блюд.
Что такое 515 гривен в Украине - это 1/8 минимальной зарплаты.
Что такое 112 лир в Турции - это 1/20 минимальной зарплаты турецкого рабочего самой низкой квалификации.
На 1/20 минималки турецкий подсобник на стройке может закатить пир для 4-х друганов в ресторане 20 раз в месяц. С мясом. (Все блюда во львовском кафе НЕ содержали мяса).
Вывод: в Украине множество умных людей. И это приятно.
Этих людей - десятки, сотни и - может быть - даже тысяча. Одна.
Эти ужасно умные люди с утра до вечера всё думают, как отнять у Вас деньги.
Иногда это делают легко и непринужденно.
Например: вот смотрю счет из ОСББ - есть строка "Обслуживание лифта".
Лифт польский шикарный, из нержавейки, ему 2 года - обплёван, обмазан, на полу лежит какой-то грязный обрывок линолеума и лифт весь в потёках. Это в доме живут состоятельные люди...
Для справедливости: в ОСББ работают очень приятные женщины, получающие 4 200 в месяц, и реально подъезды очень чистые, и реально их моют и всё у подъезда подметают. Тут не вопрос: женщинам - респект и уважуха! И газоны прекрасные, и хвойники и все выглядит очень достойно.
НО: придумали же цифру: 0,666 гривны типа за обслуживание лифта из расчета за 1 кв. метр площади квартиры.
Считаем: на этаже 4 квартиры: 2х75+2х54=258 кв. метров. Этажей - 6+1 (двухуровневые квартиры).
Итого: 258х7х0,666=1202 гривны или 1202/26,8=44,8 доллара за один лифт в месяц.
44,8х5,83=261,65 лиры.
В моем доме в Анталии лифт такой же, как во Львове: нержавейка, идеально чистая - моют специальными средствами через день - не может такого быть, чтобы найти на стене лифта внутри отпечаток детского пальчика - не шучу - 110 лир в месяц.
То есть каждого из вас/меня за обслуживании лифта "обули" в 261,65/110=в 2,37 раза.
Ай, молодцы!
Ай, умные люди!
Bal olan yerde sinek de olur.
(В месте, где есть мед, будут и мухи.)
Получается такой парадокс: вы с каждым днем зарабатываете всё больше. И каждый новый день приносит сюрприз: умные люди опять придумали, как отнять у вас деньги ни на чём, на ровном месте, но отнять нужно ВЕЗДЕ и НА КАЖДОМ ШАГЕ.
Вот я не хочу это писать (представляю, какие камни будут лететь в меня), но само напрашивается с калькуляторам в руках: если вы имеете возможность работать удаленно и получать зарплату, как множество моих знакомых в Турции, или вообще вы нахомячили денег столько, что уже в саркофаг похода в пирамиду Хеопса не влазит - самое умное - купить квартиру (виллу, апартаменты) именно в Турции и кушать - как тут верно заметили - дешевый йогурт и дешевую морскую рыбу (кстати, содержит Омега-3). Главное: никому не платить лишнего.
Ahmet almadı, Mehmet te vermedi.
(Ахмет не взял, Мехмет не дал т.е. ничего не получилось.)
P.S. Прошу не кидати в мене каміння, закидаючи "антипатріотизм". Я просто вмію рахувати гроші. Свої в першу чергу.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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akurt
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 19:19
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ВНЖ В ТУРЦИИ
Если вы имеете недвижимость в Турции, то вы можете выбрать один из двух методов проживания в Турции:
- метод 1: вы приезжаете на срок в 90 дней каждые 180 дней. Никаких виз, разрешений и еще чего-то не нужно. В этом случае я бы рекомендовал не находиться в Турции с середины декабря -январе-феврале (прохладный дождливый период) и в июле-августе (жара до +45). Если вы задержитесь в Турции хотя бы на 1 день сверху разрешенных 90 дней - при выезде вам предложат уплатить штраф за каждый "лишний" день. Штрафы не малые - заплатите около 500 лир (100 долларов). Штраф необходимо оплатить прямо в месте выезда у миграционного офицера. Если вы не оплатите штраф - получите депортацию на 5 лет.
- метод 2. Для того, чтобы в Турции жить более 3-х месяцев в каждые пол-года, нужно оформить разрешение на временное пребывание - ВНЖ. Вы получите "временный турецкий паспорт" - пластиковую карточку оранжево-красного цвета. Вы будете иметь все права гражданина Турецкой республики, кроме права голоса. Выдают такое разрешение сроком на 1 год.
Со 2 мая 2019 года изменились Правила продления срока действия ВНЖ. Ранее, если у Вас за год НИЧЕГО не изменилось - заполняете на сайте миграционной службы Заявление, распечатываете его и отправляете по почте в Миграционную службу. Ждёте, когда по почте вам прийдет новое удостоверение - пластиковая карточка.
Теперь "продление по почте" отменено - вы должны лично прийти на собеседование в Миграционную службу в назначенный компьютером день и время.
Заполнить заявление можно в период за 60 дней до окончания срока действия предыдущего.
На сегодня в Турецкой республике - самый лояльный порядок выдачи ВНЖ гражданам Украины из всех стран Земного шара.
Что интересно, ВНЖ вам выдают как по "TAPU" (право собственности на недвижимость), так и на основании Договора аренды квартиры сроком на 1 год.
Если вы получали ВНЖ 5 лет подряд и за эти 5 лет не выезжали с территории Турецкой республики суммарно более, чем на 365 дней - можете подать документы на гражданство.
Если вы приобрели недвижимость суммарной стоимостью более 250 000 долларов США - подаете документы на гражданство сразу. Обычно гражданство по недвижимости получаете в срок до 6 месяцев после подачи документов.
Недвижимость такой стоимости легко купить в Стамбуле или на побережье моря, например на первой линии в Анталии или - скажем - в Бодруме.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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Додано: Суб 08 чер, 2019 09:49
ЯК ЗАРОБИТИ НА КВАРТИРУ В СЛОВЕНІЇ, ІСПАНІЇ, ТУРЕЧЧИНІ АБО НА КІПРІ
(покрокова інструкція)
Саме на цій гілці багато разів досвідченим економістам та фінансистам задавали питання:
- "Де взяти гроші на щасливе життя?"
- "Яке місто для щасливого життя найкраще?"
- "Скільки треба грошей для повного щастя?"
Станом на 8 червня 2019 року відповіді ще не підготовлені, тому ми спробуємо - ні, не надавати поради або відповіді, а проаналізувати один із методів заробити велику валізу грошей. Це яскравий випадок того, що має назву "Економічна гра".
Економічна гра - це гра, правила якої істотно змінюються приблизно раз в десять років, що викликає не дуже приємні асоціації з грою королеви в крокет, відомої нам по «Аліса в країні чудес».
Норберт Вінер (1894-1964), американський учений, засновник кібернетики.
Вихідні дані:
- груша, під якою закопано 90 000 доларів.
- великий розум та натхнення.
- двоє дітей, один з яких - студент (автор приклав руку для вибору університету в Україні)
Активи: 90 000 доларів, 4-и кімнатна квартира в місті (видалено), жінка, старенька "Мазда-3".
Додаткові умови: неможливість повернення у 4-и кімнатну квартиру в місті, яке ну дуже дуже велике і яке є - слава Богу - на території України: старі гріхи не пускають.
Крок 1.
Купити 1-к квартиру під здачу в курортному містечку "Трускавець". Ціна продажу? 25 000 доларів. - Беремо! Здавати квартиру подобово "відпочиваючим" від ненаситного процессу жерти все підряд, поки нирки не заб’ються піском.
Крок 2. Здати 4-и кімнатну квартиру без меблів в дуже-дуже великому місті за гарні гроші (8 500). Прийти до висновку, що гроші за 4-и кімнатну квартиру,яка здається без мебілв, - то значно менше, ніж гроші за 4 однокімнатні квартири. Спльовувати через ліве плече із словами: "От дурні люди - купують колись давно 4-и кімнатні квартири, не думаючі про майбутнє!". Себе до таких не відносити. Радіти, що довготривала здача в оренду 4-и кімнатної квартири, незважаючі на зміну орнендарів щорічно, виглядає добре та не є "вбитою". Ну, хіба що перефарбувати стіни, стелю, та перенастилити підлогу.
Крок 3. Орендувати в м. Трускавець 3-и кімнатну квартиру, яка свого часу була гордістю панельного будинкобудування друзів та підгелих Л.І. Брежнєва.
Крок 4. Підшукувати для себе, любимого, гарну затишну прєлєсть. На час пошуку відкрити два депозити по 10 000 доларів в доларах США. Критерії гарної прєлєсті вичитати на цьому форумі на гілках про Київську та Львівську нерухомість: це повинен бути будинок в 25 поверхів, з вікнами, які виходять на Рай, без сусідів, із якісними забудовниками. Паркування. В стінах не повинно бути щілин, через які можна висунути руку, зовні будинок не повинен бути оздоблений пінопластом, який дуже швидко горить.
Крок 5. Через рік пошуків купити на ПЕРШОМУ поверсі багатоповерхівки одного хитромудрого єврея офісне приміщення площею 90 кв.м із вінами від стелі до підлоги, висотою 4 метри. Ціна - 30 000 доларів США.
Крок 6. Витратити 1,5 роки на переведення купленої майбутньої "прєлєсті" із нежилого фонду в жилий фонд. Познайомитися із всіма чиновниками рівня від місцевого до столичного. Знати кожного за прізвищем, іменем, по-батькові та дати днів народження. Дізнатися цікаву подробиці: тарифи на електричну енергію та опалення нежитлового приміщенні зовсім не аткі, як на опалення та електричну енергію житлового приміщення.
Крок 7. Отримати Документи на жилий фонд, зробити мінімалістичний ремонт, переселитися із родиною та значно зекономити - 2 500 гривень -на виплаті орендної плати за орендовану раніше квартиру. Зітхнути з полегшенням, тримаючи в кишені 2 500 гривень, які впали із неба. Як і всі мешканці Трускавця - НІКОЛИ не ходити до Бювету -майже поруч - та не пити оту ніби-то чудодійну водичку - ми що: наївні та дурні?
Крок 8. Озирнутися по боках та згадати, що успішно здається длі відпочиваючих 1-к квартира в славетному Трускавці. Дістати рахівницю та порахувати: а) “хотєлка” складає 30 днівх270гривень=8 100 гривень на місяць. Реальність складає: (10х270)+(10х180акціяна безриб"ї)+(10х0нєтніхто)=4 500 гривень на місяць. З метою збільшення прибутків організовувати "акції" - зниження орендної плати до 180 гривень та проводити благодійні гендерно-генітальні weeked"и, запускаючи на 2 ночі леґінів, які хочуть поцвірінькати разом із чужими жінками.
Крок 9. Прочитати жінці в голос відомий вислів Бартона Крейна, американського економіста "Безквиткових сніданків не буває" та запропонувати оформити її нарешті на роботу, для чого зарєструвати два ЧП: ЧП "Жінка" та ЧП "Чоловік". Погодитися виплачувати державі щомісячно податки в сумі обов’язкового платежу в сумі 850 гривень за одне ЧП плюс 5% від отриманого прибутку.
Крок 10. Взяти в оренду приміщення під магазин на першому поверсі в тому місці Трускавця, де – за словами орендодавця - "великий проходняк”. Спрямувати на оренду того приміщення щомісячно прибуток від здачі в оренду 1-к квартири за пунктом1 в сумі двох прибутків: тобто орендувати приміщення за 9000 гривень на місяць, 9000=4500х2.
Крок 11. Почати успішну комерційну діяльність із задоволення потреб відпочиваючих, хай їм чорт: "Дурні якісь, нічого не купують!".
Крок 12. Вийти на таку прибутковість від здачі в оренду квартири за Кроком 1: 1 місяць здачі в оренду=15 днів оренди магазина. Останні 15 днів оренди магазина покривати за рахунок прибутку попередніх періодів за Кроком 1.
Крок 13. Сумлінно сплачувати державі обов’язкові платежі за двома ЧП (коли з жінки знімають кайданки та відпускають із магазину приготовати чоловіку борщ, в магазині залишаються ЧП "Чоловік") в сумі приблизно 2 500 гривень на місяць, показуючи Податковій мінімальні оберти від торгівлі речами, які повинні задовольняти нагальні потреби відпочиваючих після вживання водички "Нафтуся" та "Марія".
Крок 14. Вийти на таку прибутковість від роботи магазина: січень-лютий-березень 2019: нуль грн. 0 коп. Слухати уважно продавців сусідніх магазинів: в квітні почнеться торгівля. Досягнути прибутковості в квітні 0 грн. 0 коп. Слухати уважно продавців сусідніх магазинів: в травні почнеться торгівля. Досягнути прибутковості в травні 0 грн. 0 коп. Слухати уважно продавців сусідніх магазинів: в травні почнеться торгівля. Втішати себе тим, що зароблених грошей як раз вистачило на сумлінну виплату податків на адресу Податкової інспекції. Дивуватися розмірами тід "відпочиваючих", які нагадують роздуті жиром бочки. Що ж це треба жерти все життя, щоби вас так роздуло, та щоби ви тим забили піском свої нирки та зіпсували все - від прямої кішки до печінки??????? Перевести всю родину на жорстке вегетаріанство (за виключенням старшого сина-студента, який вдало "відпочкувався" методом навчання в іншому місці та - завдячуючі вдалій пораді автора - отримав вдалу спеціальність, та заробляє гроші на м"ясо, каву, численні поїздки за кордон (автор подарував студенту на День народження гроші на виготовлення закордонного паспорта та приблизно 1,5 роки стояв на колінах перед батьками, випрошуючі право на першу поїздку за кордон. Взяв студента у першу його закордонну поїздку автівкою у Словаччину та Польщю), оренду квартири у Львові та нормальне існування (випуск бакалавра - 26 червня). Самому не купувати ніколи ні горілки, ні м"яса, ні пива, ні вина, ні нової автівки, ні інших всяких дурниць.
Крок 15. Зробити відкриття світового масштабу: "Якщо ти живеш в селі та нюхаєш квіти разом із власними козами, з яких вичавлюєш козине молоко, то тими козами прив’язаний до тих кіз дротами та ніколи нікуди ніяк не можеш поїхати насолодитися життям. Якщо ти живеш у курортному Трускавці та тримаєш магазин, то ти прив’язаний до магазину ланцюгами та ніколи нікуди ніяк не можеш поїхати насолодитися життям." Вивчати цей життєвий парадокс, спльовуючи вслід "відпочиваючим", які пройшли мимо орендованого під магазин приміщення... Після спльовування, враховуючи вкрай великий обсяг вільного часу, спробувати розібратися в наступній економічній грі: виручки від здачі в оренду квартири вистачає на 15 днів оплати оренди приміщення під магазин, друга частина витрат на оренду приміщення покривається прибутками минулих періодів від здачі в оренду квартири за Кроком 1. Виручка від роботи магазину дозволяє частіше всього "вийти на нуль". Таким чином, виручка за 2 місіці здачі в оренду квартири дозволяє покрити плату за оренду площі під магазин. Робота магазину дозволяє “вийти на нуль”.
Чи дійсно дуже вигідно було продано "Свою безсмертну душу" (за М. Гоголем)?
За скільки років можна заробити на затишну квартиру в Туреччині, Словенії або в Іспанії?
Чим можна вимірювати задоволення від сплати орендодавцю орендної плати в сумі 9 000 гривень, за які він приємно та весело мешкає в Анталії/Бодрумі/Аланії, де вартість смачного обіду в ресторації в самому центрі складає 22 ліри або 90 гривень, і їжу готують при вас та на ваших очах?
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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akurt
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Додано: Суб 08 чер, 2019 22:27
akurt написав:
Например: вот смотрю счет из ОСББ - есть строка "Обслуживание лифта".
Лифт польский шикарный, из нержавейки, ему 2 года - обплёван, обмазан, на полу лежит какой-то грязный обрывок линолеума и лифт весь в потёках. Это в доме живут состоятельные люди...
Для справедливости: в ОСББ работают очень приятные женщины, получающие 4 200 в месяц, и реально подъезды очень чистые, и реально их моют и всё у подъезда подметают. Тут не вопрос: женщинам - респект и уважуха! И газоны прекрасные, и хвойники и все выглядит очень достойно.
НО: придумали же цифру: 0,666
гривны типа за обслуживание лифта
из расчета за 1 кв. метр площади квартиры.
Считаем: на этаже 4 квартиры: 2х75+2х54=258 кв. метров. Этажей - 6+1 (двухуровневые квартиры).
Итого: 258х7х0,666=1202 гривны или 1202/26,8=44,8 доллара за один лифт в месяц.
44,8х5,83=261,65 лиры.
В данном случае, обслуживание - это обслуживание механизмов, обеспечение безопасности и круглосуточной аварийной службы, чтобы вытащить людей, если застряли.
Ничего общего с уборкой лифта это не имеет.
За чистоту в лифте отвечают, вот те милые женщины, которые убирают и подъезд и, если в лифте грязно, то это претензия к ним.
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