Додано: Суб 08 чер, 2019 09:49

ЯК ЗАРОБИТИ НА КВАРТИРУ В СЛОВЕНІЇ, ІСПАНІЇ, ТУРЕЧЧИНІ АБО НА КІПРІ

(покрокова інструкція)



Саме на цій гілці багато разів досвідченим економістам та фінансистам задавали питання:

- "Де взяти гроші на щасливе життя?"

- "Яке місто для щасливого життя найкраще?"

- "Скільки треба грошей для повного щастя?"



Станом на 8 червня 2019 року відповіді ще не підготовлені , тому ми спробуємо - ні, не надавати поради або відповіді, а проаналізувати один із методів заробити велику валізу грошей. Це яскравий випадок того, що має назву "Економічна гра".

Економічна гра - це гра, правила якої істотно змінюються приблизно раз в десять років, що викликає не дуже приємні асоціації з грою королеви в крокет, відомої нам по «Аліса в країні чудес».

Норберт Вінер (1894-1964), американський учений, засновник кібернетики.



Вихідні дані:

- груша, під якою закопано 90 000 доларів.

- великий розум та натхнення.

- двоє дітей, один з яких - студент (автор приклав руку для вибору університету в Україні)



Активи: 90 000 доларів, 4-и кімнатна квартира в місті (видалено), жінка, старенька "Мазда-3".



Додаткові умови: неможливість повернення у 4-и кімнатну квартиру в місті, яке ну дуже дуже велике і яке є - слава Богу - на території України: старі гріхи не пускають.



Крок 1.

Купити 1-к квартиру під здачу в курортному містечку "Трускавець". Ціна продажу? 25 000 доларів. - Беремо! Здавати квартиру подобово "відпочиваючим" від ненаситного процессу жерти все підряд, поки нирки не заб’ються піском.

Крок 2. Здати 4-и кімнатну квартиру без меблів в дуже-дуже великому місті за гарні гроші (8 500). Прийти до висновку, що гроші за 4-и кімнатну квартиру,яка здається без мебілв, - то значно менше, ніж гроші за 4 однокімнатні квартири. Спльовувати через ліве плече із словами: "От дурні люди - купують колись давно 4-и кімнатні квартири, не думаючі про майбутнє!". Себе до таких не відносити. Радіти, що довготривала здача в оренду 4-и кімнатної квартири, незважаючі на зміну орнендарів щорічно, виглядає добре та не є "вбитою". Ну, хіба що перефарбувати стіни, стелю, та перенастилити підлогу.

Крок 3. Орендувати в м. Трускавець 3-и кімнатну квартиру, яка свого часу була гордістю панельного будинкобудування друзів та підгелих Л.І. Брежнєва.

Крок 4. Підшукувати для себе, любимого, гарну затишну прєлєсть. На час пошуку відкрити два депозити по 10 000 доларів в доларах США. Критерії гарної прєлєсті вичитати на цьому форумі на гілках про Київську та Львівську нерухомість: це повинен бути будинок в 25 поверхів, з вікнами, які виходять на Рай, без сусідів, із якісними забудовниками. Паркування. В стінах не повинно бути щілин, через які можна висунути руку, зовні будинок не повинен бути оздоблений пінопластом, який дуже швидко горить.

Крок 5. Через рік пошуків купити на ПЕРШОМУ поверсі багатоповерхівки одного хитромудрого єврея офісне приміщення площею 90 кв.м із вінами від стелі до підлоги, висотою 4 метри. Ціна - 30 000 доларів США.

Крок 6. Витратити 1,5 роки на переведення купленої майбутньої "прєлєсті" із нежилого фонду в жилий фонд. Познайомитися із всіма чиновниками рівня від місцевого до столичного. Знати кожного за прізвищем, іменем, по-батькові та дати днів народження. Дізнатися цікаву подробиці: тарифи на електричну енергію та опалення нежитлового приміщенні зовсім не аткі, як на опалення та електричну енергію житлового приміщення.

Крок 7. Отримати Документи на жилий фонд, зробити мінімалістичний ремонт, переселитися із родиною та значно зекономити - 2 500 гривень -на виплаті орендної плати за орендовану раніше квартиру. Зітхнути з полегшенням, тримаючи в кишені 2 500 гривень, які впали із неба. Як і всі мешканці Трускавця - НІКОЛИ не ходити до Бювету -майже поруч - та не пити оту ніби-то чудодійну водичку - ми що: наївні та дурні?

Крок 8. Озирнутися по боках та згадати, що успішно здається длі відпочиваючих 1-к квартира в славетному Трускавці. Дістати рахівницю та порахувати: а) “хотєлка” складає 30 днівх270гривень=8 100 гривень на місяць. Реальність складає: (10х270)+(10х180акціяна безриб"ї)+(10х0нєтніхто)=4 500 гривень на місяць. З метою збільшення прибутків організовувати "акції" - зниження орендної плати до 180 гривень та проводити благодійні гендерно-генітальні weeked"и, запускаючи на 2 ночі леґінів, які хочуть поцвірінькати разом із чужими жінками.

Крок 9. Прочитати жінці в голос відомий вислів Бартона Крейна, американського економіста "Безквиткових сніданків не буває" та запропонувати оформити її нарешті на роботу, для чого зарєструвати два ЧП: ЧП "Жінка" та ЧП "Чоловік". Погодитися виплачувати державі щомісячно податки в сумі обов’язкового платежу в сумі 850 гривень за одне ЧП плюс 5% від отриманого прибутку.

Крок 10. Взяти в оренду приміщення під магазин на першому поверсі в тому місці Трускавця, де – за словами орендодавця - "великий проходняк”. Спрямувати на оренду того приміщення щомісячно прибуток від здачі в оренду 1-к квартири за пунктом1 в сумі двох прибутків: тобто орендувати приміщення за 9000 гривень на місяць, 9000=4500х2.

Крок 11. Почати успішну комерційну діяльність із задоволення потреб відпочиваючих, хай їм чорт: "Дурні якісь, нічого не купують!".

Крок 12. Вийти на таку прибутковість від здачі в оренду квартири за Кроком 1: 1 місяць здачі в оренду=15 днів оренди магазина. Останні 15 днів оренди магазина покривати за рахунок прибутку попередніх періодів за Кроком 1.

Крок 13. Сумлінно сплачувати державі обов’язкові платежі за двома ЧП (коли з жінки знімають кайданки та відпускають із магазину приготовати чоловіку борщ, в магазині залишаються ЧП "Чоловік") в сумі приблизно 2 500 гривень на місяць, показуючи Податковій мінімальні оберти від торгівлі речами, які повинні задовольняти нагальні потреби відпочиваючих після вживання водички "Нафтуся" та "Марія".

Крок 14. Вийти на таку прибутковість від роботи магазина: січень-лютий-березень 2019: нуль грн. 0 коп. Слухати уважно продавців сусідніх магазинів: в квітні почнеться торгівля. Досягнути прибутковості в квітні 0 грн. 0 коп. Слухати уважно продавців сусідніх магазинів: в травні почнеться торгівля. Досягнути прибутковості в травні 0 грн. 0 коп. Слухати уважно продавців сусідніх магазинів: в травні почнеться торгівля. Втішати себе тим, що зароблених грошей як раз вистачило на сумлінну виплату податків на адресу Податкової інспекції. Дивуватися розмірами тід "відпочиваючих", які нагадують роздуті жиром бочки. Що ж це треба жерти все життя, щоби вас так роздуло, та щоби ви тим забили піском свої нирки та зіпсували все - від прямої кішки до печінки??????? Перевести всю родину на жорстке вегетаріанство (за виключенням старшого сина-студента, який вдало "відпочкувався" методом навчання в іншому місці та - завдячуючі вдалій пораді автора - отримав вдалу спеціальність, та заробляє гроші на м"ясо, каву, численні поїздки за кордон (автор подарував студенту на День народження гроші на виготовлення закордонного паспорта та приблизно 1,5 роки стояв на колінах перед батьками, випрошуючі право на першу поїздку за кордон. Взяв студента у першу його закордонну поїздку автівкою у Словаччину та Польщю), оренду квартири у Львові та нормальне існування (випуск бакалавра - 26 червня). Самому не купувати ніколи ні горілки, ні м"яса, ні пива, ні вина, ні нової автівки, ні інших всяких дурниць.

Крок 15. Зробити відкриття світового масштабу: "Якщо ти живеш в селі та нюхаєш квіти разом із власними козами, з яких вичавлюєш козине молоко, то тими козами прив’язаний до тих кіз дротами та ніколи нікуди ніяк не можеш поїхати насолодитися життям. Якщо ти живеш у курортному Трускавці та тримаєш магазин, то ти прив’язаний до магазину ланцюгами та ніколи нікуди ніяк не можеш поїхати насолодитися життям." Вивчати цей життєвий парадокс, спльовуючи вслід "відпочиваючим", які пройшли мимо орендованого під магазин приміщення... Після спльовування, враховуючи вкрай великий обсяг вільного часу, спробувати розібратися в наступній економічній грі: виручки від здачі в оренду квартири вистачає на 15 днів оплати оренди приміщення під магазин, друга частина витрат на оренду приміщення покривається прибутками минулих періодів від здачі в оренду квартири за Кроком 1. Виручка від роботи магазину дозволяє частіше всього "вийти на нуль". Таким чином, виручка за 2 місіці здачі в оренду квартири дозволяє покрити плату за оренду площі під магазин. Робота магазину дозволяє “вийти на нуль”.

Чи дійсно дуже вигідно було продано "Свою безсмертну душу" (за М. Гоголем)?

За скільки років можна заробити на затишну квартиру в Туреччині, Словенії або в Іспанії?

Чим можна вимірювати задоволення від сплати орендодавцю орендної плати в сумі 9 000 гривень, за які він приємно та весело мешкає в Анталії/Бодрумі/Аланії, де вартість смачного обіду в ресторації в самому центрі складає 22 ліри або 90 гривень, і їжу готують при вас та на ваших очах?

“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).