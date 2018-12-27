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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 307308309310
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 23:35

Я, наверное, непонятно написал, Уточняю:
- обслуживание лифта в моем доме во Львове - еще 2 года назад нового, а ныне грязного - из нержавейки, обплёванного, которое включает обслуживание механизмов, обеспечение безопасности и круглосуточной аварийной службы, чтобы вытащить людей, если застряли, и всего другого, что обеспечивает выполнение лифтом его прямого назначения - просто, чтобы он работал - 0,666 гривны с квадратного метра квартир жильцов данного подъезда.
- обслуживание лифта в моем доме в Анталии - еще 2 года назад нового, и всегда чистого до стерильности - из нержавейки, НЕ обплёванного, которое включает обслуживание механизмов, обеспечение безопасности и круглосуточной аварийной службы, чтобы вытащить людей, если застряли, и всего другого, что обеспечивает выполнение лифтом его прямого назначения - просто, чтобы он работал - 110 лир или 440 гривен в месяц с жильцов данного подъезда.

Пункт 1 в два с половиной раза выше по цене пункта 2.

Женщины получают свою зарплату за совсем другое. И справляются реально отменно.
И их зарплата идёт от средств, указанных в счете от ОСББ, совсем другой строкой.
Тут дело совсем в другом: есть элетромеханический объект под названием "кабина лифта" с соответствующим приводом и электронной системой.
И то, и другое - "Made NO in Ukraine".
В первом случае жильцы развивающейся страны платят в 2,5 раза выше за обслуживание этой электромеханической системы, чем во втором случае.
Повторяю: ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ. Не за тросы и не за установленные в кабине зеркала.
Карл Маркс ничего бы не понял: как это так получается? По Марксу основу отношений производственных сил и производственных отношений образуют отношения присвоения — отчуждения, т.е. отношения собственности, определяющие способ соединения рабочей силы и средств производства, как основных факторов производства. В данном случае Маркс точно бы сказал о нарушении этих отношений. По Марксу товар имеет двойственную природу: во-первых, товар способен удовлетворять потребности людей (лифтовая кабина), т.е. он обладает потребительной стоимостью; во-вторых, производится для обмена и способен обмениваться на другие товары, т.е. обладает стоимостью. Обмен товарами в обществе происходит в соответствии с тем количеством абстрактного труда, который затрачен на их производство. Вот тут я и поддерживаю Маркса: ОБМЕН НЕ АДЕКВАТНЫЙ. То есть жилец дома платит завышенную цену.
Фридрих Энгельс бы сказал: "Странно, в стране, где минимальная зарплата чуть выше 4000 гривен, простой гражданин платит за все на свете в 2,5 раза выше, чем в любой другой стране мира." По Энгельсу нарушено понятие о труде как первом основном условии всей человеческой жизни, и притом в такой степени, что мы в известном смысле можем сказать, что «труд создал самого человека». В данном случае на примере неадекватной цены на простое обслуживание лифта - ибо там нет никакого труда как условия всей человеческой жизни - мы видим доказательство того, что из человека легко и просто сделали обезьяну.

Я писал о десятках, сотнях и даже одной тысяче очень умных людей, которые придумали, внедрили и совершенствуют стройную систему отъёма денег. На каждом шаге, на каждой мелочи, на каждом шаге влево-вправо. Реально классно!
Подтверждаю свои слова: как бы вы не работали, как бы не старались, сколько бы не получали: у вас всегда отнимут заработанное на каждом шаге на каждой мелочи.
И потому как бы вы не старились, к чему бы не стремились, все время будете оставаться бедными.
Если не вы лично, то те, кто вас окружает, что ЕЩЁ ОПАСНЕЕ.
Тут надо реально радоваться за те десятки, сотни и даже за тысячу реально умных в стране людей, которые всё это придумывают.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 09 чер, 2019 00:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 00:13

Лифт

Может во львовском доме существенно больше нагрузка на лифт? Сколько квартир во львовском против турецкого?
kianushkolosov
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 00:48

Нагрузка существенно выше: в первом случае на лестничной клетке 4 квартиры, во втором случае - четыре квартиры.
В первом случае - дом имеет 6 этажей, во втором случае - аж шесть этажей.

Но вопрос мне понравился.
На эту тему чисто математическая задача (навеяна фрагментом моей лекции перед студентами одного экономического факультета, где я рассказывал о том, что купил бутылку воды в пустыне Сахара ровно в 2 раза ДЕШЕВЛЕ, чем в благословенной Украине):
- сегодня у меня закончилась 6-ая бутылка минеральной горной воды, купленная в Анталии за 80 корушей или за 3,20 гривны ("бросил" в багажник авто перед отъездом пластиковую упаковку в 6 бутылок, причем в ЛЮБОМ супермаркете на минеральную воду из ЛЮБОГО источника вдалеке от Анталии - из гор - цена одинакова и составляет 0,80 лиры за бутылку в 1,5 литра).
- купил сегодня в магазине во Львове бутылку минеральной воды за 13 гривен или - в переводе на лиры - за 3,25 лиры, то есть в 4 (четыре) раза дороже.
Значит ли это, что в бутылке по варианту 2 молекул Н2О в 4 раза больше, чем по варианту 1?
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
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