Додано: Суб 08 чер, 2019 23:35

Я, наверное, непонятно написал, Уточняю:

- обслуживание лифта в моем доме во Львове - еще 2 года назад нового, а ныне грязного - из нержавейки, обплёванного, которое включает обслуживание механизмов, обеспечение безопасности и круглосуточной аварийной службы, чтобы вытащить людей, если застряли, и всего другого, что обеспечивает выполнение лифтом его прямого назначения - просто, чтобы он работал - 0,666 гривны с квадратного метра квартир жильцов данного подъезда.

- обслуживание лифта в моем доме в Анталии - еще 2 года назад нового, и всегда чистого до стерильности - из нержавейки, НЕ обплёванного, которое включает обслуживание механизмов, обеспечение безопасности и круглосуточной аварийной службы, чтобы вытащить людей, если застряли, и всего другого, что обеспечивает выполнение лифтом его прямого назначения - просто, чтобы он работал - 110 лир или 440 гривен в месяц с жильцов данного подъезда.



Пункт 1 в два с половиной раза выше по цене пункта 2.



Женщины получают свою зарплату за совсем другое. И справляются реально отменно.

И их зарплата идёт от средств, указанных в счете от ОСББ, совсем другой строкой.

Тут дело совсем в другом: есть элетромеханический объект под названием "кабина лифта" с соответствующим приводом и электронной системой.

И то, и другое - "Made NO in Ukraine".

В первом случае жильцы развивающейся страны платят в 2,5 раза выше за обслуживание этой электромеханической системы, чем во втором случае.

Повторяю: ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ. Не за тросы и не за установленные в кабине зеркала.

Карл Маркс ничего бы не понял: как это так получается? По Марксу основу отношений производственных сил и производственных отношений образуют отношения присвоения — отчуждения, т.е. отношения собственности, определяющие способ соединения рабочей силы и средств производства, как основных факторов производства. В данном случае Маркс точно бы сказал о нарушении этих отношений. По Марксу товар имеет двойственную природу: во-первых, товар способен удовлетворять потребности людей (лифтовая кабина), т.е. он обладает потребительной стоимостью; во-вторых, производится для обмена и способен обмениваться на другие товары, т.е. обладает стоимостью. Обмен товарами в обществе происходит в соответствии с тем количеством абстрактного труда, который затрачен на их производство. Вот тут я и поддерживаю Маркса: ОБМЕН НЕ АДЕКВАТНЫЙ. То есть жилец дома платит завышенную цену.

Фридрих Энгельс бы сказал: "Странно, в стране, где минимальная зарплата чуть выше 4000 гривен, простой гражданин платит за все на свете в 2,5 раза выше, чем в любой другой стране мира." По Энгельсу нарушено понятие о труде как первом основном условии всей человеческой жизни, и притом в такой степени, что мы в известном смысле можем сказать, что « труд создал самого человека ». В данном случае на примере неадекватной цены на простое обслуживание лифта - ибо там нет никакого труда как условия всей человеческой жизни - мы видим доказательство того, что из человека легко и просто сделали обезьяну.



Я писал о десятках, сотнях и даже одной тысяче очень умных людей, которые придумали, внедрили и совершенствуют стройную систему отъёма денег. На каждом шаге, на каждой мелочи, на каждом шаге влево-вправо. Реально классно!

Подтверждаю свои слова: как бы вы не работали, как бы не старались, сколько бы не получали: у вас всегда отнимут заработанное на каждом шаге на каждой мелочи.

И потому как бы вы не старились, к чему бы не стремились, все время будете оставаться бедными.

Если не вы лично, то те, кто вас окружает, что ЕЩЁ ОПАСНЕЕ.

Тут надо реально радоваться за те десятки, сотни и даже за тысячу реально умных в стране людей, которые всё это придумывают.

Востаннє редагувалось akurt в Нед 09 чер, 2019 00:45, всього редагувалось 1 раз.

“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).