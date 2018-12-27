Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Я, наверное, непонятно написал, Уточняю: - обслуживание лифта в моем доме во Львове - еще 2 года назад нового, а ныне грязного - из нержавейки, обплёванного, которое включает обслуживание механизмов, обеспечение безопасности и круглосуточной аварийной службы, чтобы вытащить людей, если застряли, и всего другого, что обеспечивает выполнение лифтом его прямого назначения - просто, чтобы он работал - 0,666 гривны с квадратного метра квартир жильцов данного подъезда. - обслуживание лифта в моем доме в Анталии - еще 2 года назад нового, и всегда чистого до стерильности - из нержавейки, НЕ обплёванного, которое включает обслуживание механизмов, обеспечение безопасности и круглосуточной аварийной службы, чтобы вытащить людей, если застряли, и всего другого, что обеспечивает выполнение лифтом его прямого назначения - просто, чтобы он работал - 110 лир или 440 гривен в месяц с жильцов данного подъезда.
Пункт 1 в два с половиной раза выше по цене пункта 2.
Женщины получают свою зарплату за совсем другое. И справляются реально отменно. И их зарплата идёт от средств, указанных в счете от ОСББ, совсем другой строкой. Тут дело совсем в другом: есть элетромеханический объект под названием "кабина лифта" с соответствующим приводом и электронной системой. И то, и другое - "Made NO in Ukraine". В первом случае жильцы развивающейся страны платят в 2,5 раза выше за обслуживание этой электромеханической системы, чем во втором случае. Повторяю: ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ. Не за тросы и не за установленные в кабине зеркала. Карл Маркс ничего бы не понял: как это так получается? По Марксу основу отношений производственных сил и производственных отношений образуют отношения присвоения — отчуждения, т.е. отношения собственности, определяющие способ соединения рабочей силы и средств производства, как основных факторов производства. В данном случае Маркс точно бы сказал о нарушении этих отношений. По Марксу товар имеет двойственную природу: во-первых, товар способен удовлетворять потребности людей (лифтовая кабина), т.е. он обладает потребительной стоимостью; во-вторых, производится для обмена и способен обмениваться на другие товары, т.е. обладает стоимостью. Обмен товарами в обществе происходит в соответствии с тем количеством абстрактного труда, который затрачен на их производство. Вот тут я и поддерживаю Маркса: ОБМЕН НЕ АДЕКВАТНЫЙ. То есть жилец дома платит завышенную цену. Фридрих Энгельс бы сказал: "Странно, в стране, где минимальная зарплата чуть выше 4000 гривен, простой гражданин платит за все на свете в 2,5 раза выше, чем в любой другой стране мира." По Энгельсу нарушено понятие о труде как первом основном условии всей человеческой жизни, и притом в такой степени, что мы в известном смысле можем сказать, что «труд создал самого человека». В данном случае на примере неадекватной цены на простое обслуживание лифта - ибо там нет никакого труда как условия всей человеческой жизни - мы видим доказательство того, что из человека легко и просто сделали обезьяну.
Я писал о десятках, сотнях и даже одной тысяче очень умных людей, которые придумали, внедрили и совершенствуют стройную систему отъёма денег. На каждом шаге, на каждой мелочи, на каждом шаге влево-вправо. Реально классно! Подтверждаю свои слова: как бы вы не работали, как бы не старались, сколько бы не получали: у вас всегда отнимут заработанное на каждом шаге на каждой мелочи. И потому как бы вы не старились, к чему бы не стремились, все время будете оставаться бедными. Если не вы лично, то те, кто вас окружает, что ЕЩЁ ОПАСНЕЕ. Тут надо реально радоваться за те десятки, сотни и даже за тысячу реально умных в стране людей, которые всё это придумывают.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 09 чер, 2019 00:45, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Нагрузка существенно выше: в первом случае на лестничной клетке 4 квартиры, во втором случае - четыре квартиры. В первом случае - дом имеет 6 этажей, во втором случае - аж шесть этажей.
Но вопрос мне понравился. На эту тему чисто математическая задача (навеяна фрагментом моей лекции перед студентами одного экономического факультета, где я рассказывал о том, что купил бутылку воды в пустыне Сахара ровно в 2 раза ДЕШЕВЛЕ, чем в благословенной Украине): - сегодня у меня закончилась 6-ая бутылка минеральной горной воды, купленная в Анталии за 80 корушей или за 3,20 гривны ("бросил" в багажник авто перед отъездом пластиковую упаковку в 6 бутылок, причем в ЛЮБОМ супермаркете на минеральную воду из ЛЮБОГО источника вдалеке от Анталии - из гор - цена одинакова и составляет 0,80 лиры за бутылку в 1,5 литра). - купил сегодня в магазине во Львове бутылку минеральной воды за 13 гривен или - в переводе на лиры - за 3,25 лиры, то есть в 4 (четыре) раза дороже. Значит ли это, что в бутылке по варианту 2 молекул Н2О в 4 раза больше, чем по варианту 1?
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Классный вопрос! В Турции гуляю с собакой и вместе часто гуляет с собакой председатель ОСББ соседнего комплекса. Как-то рассказала именно мне это. Там так: 1. В Турции гражданин не может быть "прописан" в одном месте, а жить в другом. Адрес указан в ID-карточке (паспорте). То есть, если я, имея ВНЖ, продам квартиру и перееду в другую, я срочно и бегом должен пойти в специальную службу, сообщить об этом и мне выдадут НОВУЮ пластиковую карточку с новым адресом. 2. А теперь внимание! Должники тоже есть/бывают. 3. С ними поступают так: у ОСББ есть прикрепленный к ним юрист, подробностей не узнавал - он не в штате и не на зарплате, они, видимо, прикреплены к нему через мэрию района. Вот этому юристу председатель ОСББ передает фамилию должника. 4. Далее работает юрист: он узнает адрес должника, где бы он не находился и отправляет Уведомление по почте о необходимости погашения долга в течение 5 суток. Тут почта и службы доставки работают не так, как у нас: письмо ВСЕГДА вручается лично, как и любая посылка/бандероль от любой службы доставки всегда доставляется прямо в квартиру. Если письмо не вручено, только тогда оно попадет в почтовое отделение с уведомлением адресату о том, что он должен получить письмо. Но главное здесь то, что если адресат НЕ ЖИВЕТ по адресу в его ID-карточке, и не уведомил о смене адреса - это серьезное нарушение Закона. Вроде бы юрист сумму начисленной пени получит себе как премию за работу. 5. При отсутствии оплаты в течение 5 суток юрист инициирует начало начисления пени в каком-то сумасшедшем размере (а не смехотворные 0,01% в день) и инициирует арест автомобиля, запрет выезда за границу и так далее. Сказал Председатель ОСББ, что никогда никаких проблем с возвратом долга не было. Разве что надо передать фамилию должника юристу. На трассе "Анталия-Стамбул" в одном месте попал в необычную облаву: авто остановила не Дорожная полиция, а Жандармерия. Их авто не интересовало и скоростной режим авто тоже. Они просто проверили с помощью мобильного устройства номер моего ВНЖ. Улыбнулись и пожелали счастливого пути. У меня долгов не было... А у кого-то могли быть...
Еще рассказала прикольную вещь - нашим ленд-лордам на заметку. Квартира сдается арендатору, В двери всегда есть два замка скажем, "нижний" и "верхний". Ключ от верхнего замка квартиранту не выдается. По Договору верхний замок арендатор не имеет права заменить (внутреннюю часть). В случае, если арендатор задолжал за квартиру - дверь закрывается в его отсутствие на верхний замок. Говорят, эффективно.
P.S. Згідно із повідомленнями преси, за даними Міністерствоа культури та Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ve Türk Hava Yolları’nın (THY) в цому році буде побито рекорд відвідування Туреччини туристами з України - очікується 1 500 000 відвідувачів - громадян України. http://www.ukr-ayna.com/ukraynali-turis ... kiye-oldu/ Не для реклами: до 12 червня авіакомпанія Pegasus проводить розпродаж авіаквитків майже з усіх міст України до Туреччини - ціна на рейси "Львів-Стамбул" або "Запоріжжя-Стамбул" на рівні 78 доларів за авіаквиток туди і назад. Але: період акційних цін з 20 жовтня до кінця березня. Для довідки: зазвичай в морі можна купатися - тепло, сонячно, вода +24 до 5 грудня кожного року. Зазвичай готелі в старовинній історичній частині "Калєчії" в Анталії в ці дні можна забронювати від 8 (восьми) ойро за добу на 1 людину та від 12 (дванадцяти) ойро за двомісний номер (без харчування).
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
В Туреччині досить лояльна система оформлення видачі Виду на проживання ("ВНЖ").
Заяву заповнюють на сайті міграційної служби Республіки Туреччина. По закінченню заповнення файл в форматі *.pdf зберігають для подальшого самостійного роздрукування. На першій сторінці цієї Заяви автоматично з’явиться сума обов’язкових платежів: - державне мито - 488 лір або 488/6=81 долар США. - вартість ID-картки - 89 лір або 89/6=15 доларів США.
Платежі варто зробити заздалегідь до особистого відвідування Міграційної служби для співбесіди. По закінченню заповнення Заяви вам запропонують вибрати день та час візиту у Міграційну службу у місті проживання. Можна в той день запізнюватися або прийти раніше - жорстокої прив’язки до часу візиту немає, незважаючи на вказаний під час вибору дати час. Співбесіда полягає в тому, що працівник Міграційної служби формує при вас пакет документів та майже не задає вам жодних запитань - хіба шо спитає, ви працюєте, чи ні. Якщо якогось документу немає - вам буде надано термін в 30 днів, щоби щось "донести". Посвідка про ВНП надсилається вам поштою у термін від 7 до 90 днів. Підставою для видачі ВНП є: а) володіння будь-якою нерухомістю. б) завірений нотаріально Договір оренди квартири терміном не менше, як на 1 рік. На рахунку в банку треба мати на день Співбесіди (її тут назівають "Рандеву") не менше 6 000 доларів на кожну особу, яка отримує ВНП (на дитину - 3 000 доларів). Що інтересно, можна надавати довідки/виписки з банків інших держав.
Розповсюджений метод обману іноземців в Туреччині - "Допомога" в заповненні Заяви" та " призначення дати" Рандеву. Практикують росіяни. Звичайна такса за "допомогу": ввести із власної клавіатури на власному ноутбуці свої дані із свого закордонного паспорта - 80 доларів. Ну що ж... гроші не пахнуть...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt написав:На эту тему чисто математическая задача (навеяна фрагментом моей лекции перед студентами одного экономического факультета, где я рассказывал о том, что купил бутылку воды в пустыне Сахара ровно в 2 раза ДЕШЕВЛЕ, чем в благословенной Украине): - сегодня у меня закончилась 6-ая бутылка минеральной горной воды, купленная в Анталии за 80 корушей или за 3,20 гривны ("бросил" в багажник авто перед отъездом пластиковую упаковку в 6 бутылок, причем в ЛЮБОМ супермаркете на минеральную воду из ЛЮБОГО источника вдалеке от Анталии - из гор - цена одинакова и составляет 0,80 лиры за бутылку в 1,5 литра). - купил сегодня в магазине во Львове бутылку минеральной воды за 13 гривен или - в переводе на лиры - за 3,25 лиры, то есть в 4 (четыре) раза дороже. Значит ли это, что в бутылке по варианту 2 молекул Н2О в 4 раза больше, чем по варианту 1?
Для туристов вода или 1 бакс, или 1 евро и в округе ничего другого нет
Турист - вещь хорошая! Дай Бог им - туристам - здоровья! В центре Анталии для туристов вода Sirma (натуральная горная моя любимая) в бутылочках по 0,5 литра - 1,5 лиры (иногда можно встретить по 1 лире). Это 1/5 евро. В магазине она же 0,5 лиры. Это 0,5/6,6=0,08 евро. Это в Анталии. Понятно, что в малых курортных городах "Большой Анталии" вблизи отелей - цены "туристические". Турист - вещь хорошая! Берет в очередь то, что стоит 0,08 евро, за 1 евро легко и просто! Дай Бог им - туристам - здоровья!
Прогнозирует Бюро статистики Турции доходы от туристов в сезоне-2019 более 25 миллиардов долларов США.
Методы зарабатывания денег на туристах (перенимайте): - по дороге из Международного аэропорта Анталии к отелю автобус может остановиться у "проверенных" магазинов. В таком магазине обязательно дежурит "девочка", которая четко фиксирует, сколько сувениров/футболок/воды купит группа из данного автобуса. Девочка получит 5-10% от объема закупок, а магазин - выручку. - по дороге из Международного аэропорта Анталии или на экскурсии, скажем в Термессос (античный город), или на рафтинг, или в Аквариум (самый крупный в Европе) "встречающий гид" должен рассказать о прелестях жизни в Турции и посоветовать купить квартиру. Он даже может подсказать адрес "надежного" риэлтора. Если квартиру купят те, кого он "привёл за руку" - он получит 10% от продажной цены квартиры (его 10% будут "заложены" в цене). - продавец магазина ювелирных украшений - умеет говорить на нескольких языках - получает ставку - 700 долларов в месяц плюс 5% от продаж. В месяц выходит не менее 2000 долларов. - при входе в отели пять звезд всегда есть стационарная стойка экскурсий - продавец экскурсий, получая ставку, получит еще 10% от цены проданных экскурсий. ОЧЕНЬ выгодная работа. - по территории отеля всегда ходят сотрудники/привлеченные - задача которых уговорить вас что-то посетить, например "Хамам" - приведёт клиента - получит 10% от суммарной цены посещения Хамама. Ну и так далее. Система поощрений очень эффективная. И без обмана.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt Акурт, где научный подход? Проведите исследование себестоимости воды: - сколько стоит пластик для бутылки - сколько стоит отбор воды с Поляны Квасовой - по какой цене (без ПДВ) поступают палеты в сети розничной торговли - какая накрутка сетей
Я думаю, вы уведите, что "власныкы" просто жлобье последнее, вот и все. Но наверняка я не знаю.