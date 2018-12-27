Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Я, наверное, непонятно написал, Уточняю: - обслуживание лифта в моем доме во Львове - еще 2 года назад нового, а ныне грязного - из нержавейки, обплёванного, которое включает обслуживание механизмов, обеспечение безопасности и круглосуточной аварийной службы, чтобы вытащить людей, если застряли, и всего другого, что обеспечивает выполнение лифтом его прямого назначения - просто, чтобы он работал - 0,666 гривны с квадратного метра квартир жильцов данного подъезда. - обслуживание лифта в моем доме в Анталии - еще 2 года назад нового, и всегда чистого до стерильности - из нержавейки, НЕ обплёванного, которое включает обслуживание механизмов, обеспечение безопасности и круглосуточной аварийной службы, чтобы вытащить людей, если застряли, и всего другого, что обеспечивает выполнение лифтом его прямого назначения - просто, чтобы он работал - 110 лир или 440 гривен в месяц с жильцов данного подъезда.
Пункт 1 в два с половиной раза выше по цене пункта 2.
Женщины получают свою зарплату за совсем другое. И справляются реально отменно. И их зарплата идёт от средств, указанных в счете от ОСББ, совсем другой строкой. Тут дело совсем в другом: есть элетромеханический объект под названием "кабина лифта" с соответствующим приводом и электронной системой. И то, и другое - "Made NO in Ukraine". В первом случае жильцы развивающейся страны платят в 2,5 раза выше за обслуживание этой электромеханической системы, чем во втором случае. Повторяю: ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ. Не за тросы и не за установленные в кабине зеркала. Карл Маркс ничего бы не понял: как это так получается? По Марксу основу отношений производственных сил и производственных отношений образуют отношения присвоения — отчуждения, т.е. отношения собственности, определяющие способ соединения рабочей силы и средств производства, как основных факторов производства. В данном случае Маркс точно бы сказал о нарушении этих отношений. По Марксу товар имеет двойственную природу: во-первых, товар способен удовлетворять потребности людей (лифтовая кабина), т.е. он обладает потребительной стоимостью; во-вторых, производится для обмена и способен обмениваться на другие товары, т.е. обладает стоимостью. Обмен товарами в обществе происходит в соответствии с тем количеством абстрактного труда, который затрачен на их производство. Вот тут я и поддерживаю Маркса: ОБМЕН НЕ АДЕКВАТНЫЙ. То есть жилец дома платит завышенную цену. Фридрих Энгельс бы сказал: "Странно, в стране, где минимальная зарплата чуть выше 4000 гривен, простой гражданин платит за все на свете в 2,5 раза выше, чем в любой другой стране мира." По Энгельсу нарушено понятие о труде как первом основном условии всей человеческой жизни, и притом в такой степени, что мы в известном смысле можем сказать, что «труд создал самого человека». В данном случае на примере неадекватной цены на простое обслуживание лифта - ибо там нет никакого труда как условия всей человеческой жизни - мы видим доказательство того, что из человека легко и просто сделали обезьяну.
Я писал о десятках, сотнях и даже одной тысяче очень умных людей, которые придумали, внедрили и совершенствуют стройную систему отъёма денег. На каждом шаге, на каждой мелочи, на каждом шаге влево-вправо. Реально классно! Подтверждаю свои слова: как бы вы не работали, как бы не старались, сколько бы не получали: у вас всегда отнимут заработанное на каждом шаге на каждой мелочи. И потому как бы вы не старились, к чему бы не стремились, все время будете оставаться бедными. Если не вы лично, то те, кто вас окружает, что ЕЩЁ ОПАСНЕЕ. Тут надо реально радоваться за те десятки, сотни и даже за тысячу реально умных в стране людей, которые всё это придумывают.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 09 чер, 2019 00:45, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Нагрузка существенно выше: в первом случае на лестничной клетке 4 квартиры, во втором случае - четыре квартиры. В первом случае - дом имеет 6 этажей, во втором случае - аж шесть этажей.
Но вопрос мне понравился. На эту тему чисто математическая задача (навеяна фрагментом моей лекции перед студентами одного экономического факультета, где я рассказывал о том, что купил бутылку воды в пустыне Сахара ровно в 2 раза ДЕШЕВЛЕ, чем в благословенной Украине): - сегодня у меня закончилась 6-ая бутылка минеральной горной воды, купленная в Анталии за 80 корушей или за 3,20 гривны ("бросил" в багажник авто перед отъездом пластиковую упаковку в 6 бутылок, причем в ЛЮБОМ супермаркете на минеральную воду из ЛЮБОГО источника вдалеке от Анталии - из гор - цена одинакова и составляет 0,80 лиры за бутылку в 1,5 литра). - купил сегодня в магазине во Львове бутылку минеральной воды за 13 гривен или - в переводе на лиры - за 3,25 лиры, то есть в 4 (четыре) раза дороже. Значит ли это, что в бутылке по варианту 2 молекул Н2О в 4 раза больше, чем по варианту 1?
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Классный вопрос! В Турции гуляю с собакой и вместе часто гуляет с собакой председатель ОСББ соседнего комплекса. Как-то рассказала именно мне это. Там так: 1. В Турции гражданин не может быть "прописан" в одном месте, а жить в другом. Адрес указан в ID-карточке (паспорте). То есть, если я, имея ВНЖ, продам квартиру и перееду в другую, я срочно и бегом должен пойти в специальную службу, сообщить об этом и мне выдадут НОВУЮ пластиковую карточку с новым адресом. 2. А теперь внимание! Должники тоже есть/бывают. 3. С ними поступают так: у ОСББ есть прикрепленный к ним юрист, подробностей не узнавал - он не в штате и не на зарплате, они, видимо, прикреплены к нему через мэрию района. Вот этому юристу председатель ОСББ передает фамилию должника. 4. Далее работает юрист: он узнает адрес должника, где бы он не находился и отправляет Уведомление по почте о необходимости погашения долга в течение 5 суток. Тут почта и службы доставки работают не так, как у нас: письмо ВСЕГДА вручается лично, как и любая посылка/бандероль от любой службы доставки всегда доставляется прямо в квартиру. Если письмо не вручено, только тогда оно попадет в почтовое отделение с уведомлением адресату о том, что он должен получить письмо. Но главное здесь то, что если адресат НЕ ЖИВЕТ по адресу в его ID-карточке, и не уведомил о смене адреса - это серьезное нарушение Закона. Вроде бы юрист сумму начисленной пени получит себе как премию за работу. 5. При отсутствии оплаты в течение 5 суток юрист инициирует начало начисления пени в каком-то сумасшедшем размере (а не смехотворные 0,01% в день) и инициирует арест автомобиля, запрет выезда за границу и так далее. Сказал Председатель ОСББ, что никогда никаких проблем с возвратом долга не было. Разве что надо передать фамилию должника юристу. На трассе "Анталия-Стамбул" в одном месте попал в необычную облаву: авто остановила не Дорожная полиция, а Жандармерия. Их авто не интересовало и скоростной режим авто тоже. Они просто проверили с помощью мобильного устройства номер моего ВНЖ. Улыбнулись и пожелали счастливого пути. У меня долгов не было... А у кого-то могли быть...
Еще рассказала прикольную вещь - нашим ленд-лордам на заметку. Квартира сдается арендатору, В двери всегда есть два замка скажем, "нижний" и "верхний". Ключ от верхнего замка квартиранту не выдается. По Договору верхний замок арендатор не имеет права заменить (внутреннюю часть). В случае, если арендатор задолжал за квартиру - дверь закрывается в его отсутствие на верхний замок. Говорят, эффективно.
P.S. Згідно із повідомленнями преси, за даними Міністерствоа культури та Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ve Türk Hava Yolları’nın (THY) в цому році буде побито рекорд відвідування Туреччини туристами з України - очікується 1 500 000 відвідувачів - громадян України. http://www.ukr-ayna.com/ukraynali-turis ... kiye-oldu/ Не для реклами: до 12 червня авіакомпанія Pegasus проводить розпродаж авіаквитків майже з усіх міст України до Туреччини - ціна на рейси "Львів-Стамбул" або "Запоріжжя-Стамбул" на рівні 78 доларів за авіаквиток туди і назад. Але: період акційних цін з 20 жовтня до кінця березня. Для довідки: зазвичай в морі можна купатися - тепло, сонячно, вода +24 до 5 грудня кожного року. Зазвичай готелі в старовинній історичній частині "Калєчії" в Анталії в ці дні можна забронювати від 8 (восьми) ойро за добу на 1 людину та від 12 (дванадцяти) ойро за двомісний номер (без харчування).
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
В Туреччині досить лояльна система оформлення видачі Виду на проживання ("ВНЖ").
Заяву заповнюють на сайті міграційної служби Республіки Туреччина. По закінченню заповнення файл в форматі *.pdf зберігають для подальшого самостійного роздрукування. На першій сторінці цієї Заяви автоматично з’явиться сума обов’язкових платежів: - державне мито - 488 лір або 488/6=81 долар США. - вартість ID-картки - 89 лір або 89/6=15 доларів США.
Платежі варто зробити заздалегідь до особистого відвідування Міграційної служби для співбесіди. По закінченню заповнення Заяви вам запропонують вибрати день та час візиту у Міграційну службу у місті проживання. Можна в той день запізнюватися або прийти раніше - жорстокої прив’язки до часу візиту немає, незважаючи на вказаний під час вибору дати час. Співбесіда полягає в тому, що працівник Міграційної служби формує при вас пакет документів та майже не задає вам жодних запитань - хіба шо спитає, ви працюєте, чи ні. Якщо якогось документу немає - вам буде надано термін в 30 днів, щоби щось "донести". Посвідка про ВНП надсилається вам поштою у термін від 7 до 90 днів. Підставою для видачі ВНП є: а) володіння будь-якою нерухомістю. б) завірений нотаріально Договір оренди квартири терміном не менше, як на 1 рік. На рахунку в банку треба мати на день Співбесіди (її тут назівають "Рандеву") не менше 6 000 доларів на кожну особу, яка отримує ВНП (на дитину - 3 000 доларів). Що інтересно, можна надавати довідки/виписки з банків інших держав.
Розповсюджений метод обману іноземців в Туреччині - "Допомога" в заповненні Заяви" та " призначення дати" Рандеву. Практикують росіяни. Звичайна такса за "допомогу": ввести із власної клавіатури на власному ноутбуці свої дані із свого закордонного паспорта - 80 доларів. Ну що ж... гроші не пахнуть...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt написав:На эту тему чисто математическая задача (навеяна фрагментом моей лекции перед студентами одного экономического факультета, где я рассказывал о том, что купил бутылку воды в пустыне Сахара ровно в 2 раза ДЕШЕВЛЕ, чем в благословенной Украине): - сегодня у меня закончилась 6-ая бутылка минеральной горной воды, купленная в Анталии за 80 корушей или за 3,20 гривны ("бросил" в багажник авто перед отъездом пластиковую упаковку в 6 бутылок, причем в ЛЮБОМ супермаркете на минеральную воду из ЛЮБОГО источника вдалеке от Анталии - из гор - цена одинакова и составляет 0,80 лиры за бутылку в 1,5 литра). - купил сегодня в магазине во Львове бутылку минеральной воды за 13 гривен или - в переводе на лиры - за 3,25 лиры, то есть в 4 (четыре) раза дороже. Значит ли это, что в бутылке по варианту 2 молекул Н2О в 4 раза больше, чем по варианту 1?
Для туристов вода или 1 бакс, или 1 евро и в округе ничего другого нет
Турист - вещь хорошая! Дай Бог им - туристам - здоровья! В центре Анталии для туристов вода Sirma (натуральная горная моя любимая) в бутылочках по 0,5 литра - 1,5 лиры (иногда можно встретить по 1 лире). Это 1/5 евро. В магазине она же 0,5 лиры. Это 0,5/6,6=0,08 евро. Это в Анталии. Понятно, что в малых курортных городах "Большой Анталии" вблизи отелей - цены "туристические". Турист - вещь хорошая! Берет в очередь то, что стоит 0,08 евро, за 1 евро легко и просто! Дай Бог им - туристам - здоровья!
Прогнозирует Бюро статистики Турции доходы от туристов в сезоне-2019 более 25 миллиардов долларов США.
Методы зарабатывания денег на туристах (перенимайте): - по дороге из Международного аэропорта Анталии к отелю автобус может остановиться у "проверенных" магазинов. В таком магазине обязательно дежурит "девочка", которая четко фиксирует, сколько сувениров/футболок/воды купит группа из данного автобуса. Девочка получит 5-10% от объема закупок, а магазин - выручку. - по дороге из Международного аэропорта Анталии или на экскурсии, скажем в Термессос (античный город), или на рафтинг, или в Аквариум (самый крупный в Европе) "встречающий гид" должен рассказать о прелестях жизни в Турции и посоветовать купить квартиру. Он даже может подсказать адрес "надежного" риэлтора. Если квартиру купят те, кого он "привёл за руку" - он получит 10% от продажной цены квартиры (его 10% будут "заложены" в цене). - продавец магазина ювелирных украшений - умеет говорить на нескольких языках - получает ставку - 700 долларов в месяц плюс 5% от продаж. В месяц выходит не менее 2000 долларов. - при входе в отели пять звезд всегда есть стационарная стойка экскурсий - продавец экскурсий, получая ставку, получит еще 10% от цены проданных экскурсий. ОЧЕНЬ выгодная работа. - по территории отеля всегда ходят сотрудники/привлеченные - задача которых уговорить вас что-то посетить, например "Хамам" - приведёт клиента - получит 10% от суммарной цены посещения Хамама. Ну и так далее. Система поощрений очень эффективная. И без обмана.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt Акурт, где научный подход? Проведите исследование себестоимости воды: - сколько стоит пластик для бутылки - сколько стоит отбор воды с Поляны Квасовой - по какой цене (без ПДВ) поступают палеты в сети розничной торговли - какая накрутка сетей
Я думаю, вы уведите, что "власныкы" просто жлобье последнее, вот и все. Но наверняка я не знаю.
Там и проводить нечего: я думаю, сплошной обман. Ну вот смотрите, моя любимая минералка в Турции (перевод с турецкого мой): Вода Sırma получает свой вкус и натуральность от девственных сосновых лесов в Sapanca и источников в Eynazlı, Burdur; она представлена вам после тестирования по 40 показателям, pH=7,1. Один из источников воды Sırma находится в чистой, богатой кислородом, покрытой соснами Картепе. Собранная здесь вода готовится в учреждениях Сапанча-Сырма. Если бы они "химичили" уже Реджеп Эрдоган отрубил бы головы: там строго, независимая экспертиза проверяет внезапными визитами даже воду в плавательных бассейнах и вывешивает результаты анализов на стенде в подъезде.
Получается: добыть там воду, разлить, доставить в любой город Турции - и продавать по 80 корушей (по акции 70 корушей). Это примерно 3 гривны 20 копеек за бутылку в 1,5 литра. В эти 3 гривен 20 копеек включена вся работа по ее изготовлению, доставке и еще и торговая наценка. Как мне сказали приятели, 13 гривен бутылка воды - это еще и дешево, а так есть и по 17 и по 20 гривен. Полный абсурд - при том, что, например, 1 литр солярки на сегодня в Турции продается по 6,49 лиры или (6,49/5,88)х26,5=29,15 гривны, то есть та же цена, как в Украине. И расходы на логистику не могут отличаться в большую сторону в 3 (три) - 5 (пять) раз. Меня реально продукты в магазинах сейчас очень печалят. По поводу воды. Раньше в Днепре существовала огромный новый цех на бывшем заводе "Завод шахтной автоматики". Я был одним из акционеров этого завода. Часть территории была сдана под цех по розливу воды. Новое итальянское оборудование. Разливали воду "Bon boisson". Вереницы большегрузных трейлеров развозили ее от Киева до Ялты. Вдоль прилегающих улиц стояли вереницы авто в ожидании погрузки: не пройдешь и не проедешь... О таком успехе дивной воды узнал ректор расположенного через дорогу университета и решил сделать доброе студентам: университетской бурильной машиной пробурить скважину на территории и потчевать всех целебной водой. Бурили - бурили - пробурили - кажется - то-ли 150, то ли 50 метров - я уж забыл - нет воды никакой. Спросили у руководства цеха - те сказали, что у них скважина глубже. Бурили дальше и пробурили кажется - я уж забыл - то ли 171, то ли 71 метр - какие то капли начали выделяться. Уперлись в сплошные гранитные пласты (город Днепр в основном расположен на правом высоком берегу Днепра). Ректор тогда устроил рандеву с владельцами, чтобы все же точно узнать параметры их скважины. За бокалом хорошего виски те признались, что никакой скважины у них нет, вся вода - просто из водопровода. Ректор их чуть не растоптал: ему было стыдно перед студентами за анонсированную скважину (там на территории 6(шесть) общежитий). Кстати, в цехе существовала бутафорская химическая лаборатория и даже содержали девушку-химика, которая якобы проводила анализы воды. Оборудование для бутафорской лаборатории поставили мои приятели, которые приезжали ко мне в Анталию, а сейчас - заработав на бутафории - собираются на своем авто сделать тур в Норвегию. Надо же куда-то деньги девать: имеют 4 квартиры под сдачу. Сейчас арендаторы площадей под цех съехали - уж кажется года 4 назад - уехали в Израиль, ТМ перекупили и продолжают "разливать" чудо-воду по улице "Симферопольской" - там якобы пробили скважину на территории "Севастопольского парка" (создан на месте "Севастопольского кладбища" в Днепре). Так что вода... вода... кругом вода...
Во всей этой истории удивляет наглость поставщиков "воды". На Ламборджини и Майбахи копят... Реально тщательно продумана система отъема денег. Подтверждаю свое предложение к власть имущим: не продавать бетонные параллелепипеды по 650 долларов за площадь основания, а выдавать бесплатно: надо всеми силами держать наивных дойных коров и курочек, несущих золотые яйца...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).