Додано: Пон 10 чер, 2019 12:04

akurt

Вы не удаляйте эти истории о воде студентам.

Здесь, неважно кто и где (личности и названия), важно как (кейс, который мы узальним).



То, что они хорошо фильтровали воду - это тоже работа. За которую нужно платить и это нормально. А то, что они маркетинговый ход - артезианская, так это потому что люди не знают что такое фильтрация и будут крутить носом и не будут покупать и они станут не конкурентно способными.

Мне в истории понравилось, как ректор напрягался, напрягался и когда пришел, увидел обман - бинго! молодец! докопался до правды!

Что ему в этом помогло? Что было ключем? То, что он сам поставил себя на место бурильщика. То есть сел в их лодку.



Вот вы сами займитесь организацией организаций по обслуживанию лифтов. И уведите, что у них тоже есть проблемы. Например, работники в Европу уехали и все. Нужно повышать зп. Но я теоретег, и это только предположение. Может они действительно жлобье. Не могу оценивать.



Но повторюсь, заметил как цены в долларом эквиваленте поднялись. Думаю, обусловлено ростом зарплат.