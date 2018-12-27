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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 10 чер, 2019 12:04
akurt
Вы не удаляйте эти истории о воде студентам.
Здесь, неважно кто и где (личности и названия), важно как (кейс, который мы узальним).
То, что они хорошо фильтровали воду - это тоже работа. За которую нужно платить и это нормально. А то, что они маркетинговый ход - артезианская, так это потому что люди не знают что такое фильтрация и будут крутить носом и не будут покупать и они станут не конкурентно способными.
Мне в истории понравилось, как ректор напрягался, напрягался и когда пришел, увидел обман - бинго! молодец! докопался до правды!
Что ему в этом помогло? Что было ключем? То, что он сам поставил себя на место бурильщика. То есть сел в их лодку.
Вот вы сами займитесь организацией организаций по обслуживанию лифтов. И уведите, что у них тоже есть проблемы. Например, работники в Европу уехали и все. Нужно повышать зп. Но я теоретег, и это только предположение. Может они действительно жлобье. Не могу оценивать.
Но повторюсь, заметил как цены в долларом эквиваленте поднялись. Думаю, обусловлено ростом зарплат.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 15:27
Ну вот, вам повезло: успели прочитать.
Я отвечу на эту тему вечером в отеле в Киеве, к которому приближаюсь на скоростном поезде 750.
Тронут искренне тем, что один из Национальных университетов выслал за мной автомобиль и встречающего в виде декана одного из факультетов.
Я не гордый: доехал бы и на UBER.
Ну уж ладно....
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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