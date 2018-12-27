Додано: Вів 11 чер, 2019 10:13

Киев - город "...дистанции огромного размера..."Но мы там сильно не задержались: на юг, на юг - в Иванковичи, в места, где живут сильные мира его...Вот - дом владельца "Нова пошта", вот имение товарища Бойко, а вот... Ну, вы наверное и не знаете, где новая резиденция новой надежды всей Украины. Здесь. Ну, почти.Осмотрели в этом месте пару участков земли в 25 соток... Есть варианты... ну, не знаю... Сегодня новая резиденция новой надежды Украины здесь - а завтра - не здесь.Потом обсудили: стоит ли покупать квартиру в Киеве с ГОТОВЫМ ремонтом. Не дешево: 1450 долларов квадратный метр.Рассказал, что за 1000 долларов квадратный метр можно взять в Анталии. Удивлялись.Особый интерес у собеседников вызвало то, как обслуживание дома укладывается в цену 80 или 100 лир (примерно 400 гривен) в месяц и за это еще получаешь плавательный бассейн.Пришли к тому же выводу, что я пишу уже не сколько дней продолжает работать изощренная невиданная систем отбора денег у людей.Это удивлялись люди, у которых в частном доме с приватным парком, по красоте не уступающему парку возле дворца императрицы Сиси на острове Корфу - стоит несколько автомобилей BMW.Нанятые работники следили за поливом газонов... был вечер...Мне вдруг пронзительно захотелось сесть за руль своего автомобиля, и, промчавшись через Румынию и Болгарию, пересечь всю Турцию и поваляться на пляже в 2000 м от моего дома...До самого юга...Но нельзя: птичка А-380 готовится к вылету из аэропорта имени Шарля де Голля...Из аэропорта в Париже связался с Тулузой: свата уже выписали из больницы после операции по шунтированию сердца. Уже вышел на работу...Напомню: операцию сделали 10 мая. В Клинике частной имени Пастера в Тулузе. Очень дорого: 3 600 евро. Половину оплатила страховая компания...