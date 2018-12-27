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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 308309310311
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 12:04

akurt
Вы не удаляйте эти истории о воде студентам.
Здесь, неважно кто и где (личности и названия), важно как (кейс, который мы узальним).

То, что они хорошо фильтровали воду - это тоже работа. За которую нужно платить и это нормально. А то, что они маркетинговый ход - артезианская, так это потому что люди не знают что такое фильтрация и будут крутить носом и не будут покупать и они станут не конкурентно способными.
Мне в истории понравилось, как ректор напрягался, напрягался и когда пришел, увидел обман - бинго! молодец! докопался до правды!
Что ему в этом помогло? Что было ключем? То, что он сам поставил себя на место бурильщика. То есть сел в их лодку.

Вот вы сами займитесь организацией организаций по обслуживанию лифтов. И уведите, что у них тоже есть проблемы. Например, работники в Европу уехали и все. Нужно повышать зп. Но я теоретег, и это только предположение. Может они действительно жлобье. Не могу оценивать.

Но повторюсь, заметил как цены в долларом эквиваленте поднялись. Думаю, обусловлено ростом зарплат.
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 15:27

Ну вот, вам повезло: успели прочитать.
Я отвечу на эту тему вечером в отеле в Киеве, к которому приближаюсь на скоростном поезде 750.
Тронут искренне тем, что один из Национальных университетов выслал за мной автомобиль и встречающего в виде декана одного из факультетов.
Я не гордый: доехал бы и на UBER.
Ну уж ладно....
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 10:13

Киев - город "...дистанции огромного размера..."
Но мы там сильно не задержались: на юг, на юг - в Иванковичи, в места, где живут сильные мира его...
Вот - дом владельца "Нова пошта", вот имение товарища Бойко, а вот... Ну, вы наверное и не знаете, где новая резиденция новой надежды всей Украины. Здесь. Ну, почти.

Осмотрели в этом месте пару участков земли в 25 соток... Есть варианты... ну, не знаю... Сегодня новая резиденция новой надежды Украины здесь - а завтра - не здесь.

Потом обсудили: стоит ли покупать квартиру в Киеве с ГОТОВЫМ ремонтом. Не дешево: 1450 долларов квадратный метр.
Рассказал, что за 1000 долларов квадратный метр можно взять в Анталии. Удивлялись.
Особый интерес у собеседников вызвало то, как обслуживание дома укладывается в цену 80 или 100 лир (примерно 400 гривен) в месяц и за это еще получаешь плавательный бассейн.
Пришли к тому же выводу, что я пишу уже не сколько дней продолжает работать изощренная невиданная систем отбора денег у людей.
Это удивлялись люди, у которых в частном доме с приватным парком, по красоте не уступающему парку возле дворца императрицы Сиси на острове Корфу - стоит несколько автомобилей BMW.
Нанятые работники следили за поливом газонов... был вечер...
Мне вдруг пронзительно захотелось сесть за руль своего автомобиля, и, промчавшись через Румынию и Болгарию, пересечь всю Турцию и поваляться на пляже в 2000 м от моего дома...
До самого юга...
Но нельзя: птичка А-380 готовится к вылету из аэропорта имени Шарля де Голля...
Зображення
Из аэропорта в Париже связался с Тулузой: свата уже выписали из больницы после операции по шунтированию сердца. Уже вышел на работу...
Напомню: операцию сделали 10 мая. В Клинике частной имени Пастера в Тулузе. Очень дорого: 3 600 евро. Половину оплатила страховая компания...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 10:54

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

akurt написав:Киев - город "...дистанции огромного размера..."
Но мы там сильно не задержались: на юг, на юг - в Иванковичи, в места, где живут сильные мира его...
Вот - дом владельца "Нова пошта", вот имение товарища Бойко, а вот... Ну, вы наверное и не знаете, где новая резиденция новой надежды всей Украины. Здесь. Ну, почти.

Осмотрели в этом месте пару участков земли в 25 соток... Есть варианты... ну, не знаю... Сегодня новая резиденция новой надежды Украины здесь - а завтра - не здесь.

Потом обсудили: стоит ли покупать квартиру в Киеве с ГОТОВЫМ ремонтом. Не дешево: 1450 долларов квадратный метр.
Рассказал, что за 1000 долларов квадратный метр можно взять в Анталии. Удивлялись.
Особый интерес у собеседников вызвало то, как обслуживание дома укладывается в цену 80 или 100 лир (примерно 400 гривен) в месяц и за это еще получаешь плавательный бассейн.
Пришли к тому же выводу, что я пишу уже не сколько дней продолжает работать изощренная невиданная систем отбора денег у людей.
Это удивлялись люди, у которых в частном доме с приватным парком, по красоте не уступающему парку возле дворца императрицы Сиси на острове Корфу - стоит несколько автомобилей BMW.
Нанятые работники следили за поливом газонов... был вечер...
Мне вдруг пронзительно захотелось сесть за руль своего автомобиля, и, промчавшись через Румынию и Болгарию, пересечь всю Турцию и поваляться на пляже в 2000 м от моего дома...
До самого юга...
Но нельзя: птичка А-380 готовится к вылету из аэропорта имени Шарля де Голля...
Зображення
Из аэропорта в Париже связался с Тулузой: свата уже выписали из больницы после операции по шунтированию сердца. Уже вышел на работу...
Напомню: операцию сделали 10 мая. В Клинике частной имени Пастера в Тулузе. Очень дорого: 3 600 евро. Половину оплатила страховая компания...
Расскажете как сервис у эир френс. В августе лететь Киев-Париж-СФ

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