Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt Вы не удаляйте эти истории о воде студентам. Здесь, неважно кто и где (личности и названия), важно как (кейс, который мы узальним).
То, что они хорошо фильтровали воду - это тоже работа. За которую нужно платить и это нормально. А то, что они маркетинговый ход - артезианская, так это потому что люди не знают что такое фильтрация и будут крутить носом и не будут покупать и они станут не конкурентно способными. Мне в истории понравилось, как ректор напрягался, напрягался и когда пришел, увидел обман - бинго! молодец! докопался до правды! Что ему в этом помогло? Что было ключем? То, что он сам поставил себя на место бурильщика. То есть сел в их лодку.
Вот вы сами займитесь организацией организаций по обслуживанию лифтов. И уведите, что у них тоже есть проблемы. Например, работники в Европу уехали и все. Нужно повышать зп. Но я теоретег, и это только предположение. Может они действительно жлобье. Не могу оценивать.
Но повторюсь, заметил как цены в долларом эквиваленте поднялись. Думаю, обусловлено ростом зарплат.
Ну вот, вам повезло: успели прочитать. Я отвечу на эту тему вечером в отеле в Киеве, к которому приближаюсь на скоростном поезде 750. Тронут искренне тем, что один из Национальных университетов выслал за мной автомобиль и встречающего в виде декана одного из факультетов. Я не гордый: доехал бы и на UBER. Ну уж ладно....
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Киев - город "...дистанции огромного размера..." Но мы там сильно не задержались: на юг, на юг - в Иванковичи, в места, где живут сильные мира его... Вот - дом владельца "Нова пошта", вот имение товарища Бойко, а вот... Ну, вы наверное и не знаете, где новая резиденция новой надежды всей Украины. Здесь. Ну, почти.
Осмотрели в этом месте пару участков земли в 25 соток... Есть варианты... ну, не знаю... Сегодня новая резиденция новой надежды Украины здесь - а завтра - не здесь.
Потом обсудили: стоит ли покупать квартиру в Киеве с ГОТОВЫМ ремонтом. Не дешево: 1450 долларов квадратный метр. Рассказал, что за 1000 долларов квадратный метр можно взять в Анталии. Удивлялись. Особый интерес у собеседников вызвало то, как обслуживание дома укладывается в цену 80 или 100 лир (примерно 400 гривен) в месяц и за это еще получаешь плавательный бассейн. Пришли к тому же выводу, что я пишу уже не сколько дней продолжает работать изощренная невиданная систем отбора денег у людей. Это удивлялись люди, у которых в частном доме с приватным парком, по красоте не уступающему парку возле дворца императрицы Сиси на острове Корфу - стоит несколько автомобилей BMW. Нанятые работники следили за поливом газонов... был вечер... Мне вдруг пронзительно захотелось сесть за руль своего автомобиля, и, промчавшись через Румынию и Болгарию, пересечь всю Турцию и поваляться на пляже в 2000 м от моего дома... До самого юга... Но нельзя: птичка А-380 готовится к вылету из аэропорта имени Шарля де Голля... Из аэропорта в Париже связался с Тулузой: свата уже выписали из больницы после операции по шунтированию сердца. Уже вышел на работу... Напомню: операцию сделали 10 мая. В Клинике частной имени Пастера в Тулузе. Очень дорого: 3 600 евро. Половину оплатила страховая компания...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt написав:Киев - город "...дистанции огромного размера..." Но мы там сильно не задержались: на юг, на юг - в Иванковичи, в места, где живут сильные мира его... Вот - дом владельца "Нова пошта", вот имение товарища Бойко, а вот... Ну, вы наверное и не знаете, где новая резиденция новой надежды всей Украины. Здесь. Ну, почти.
Осмотрели в этом месте пару участков земли в 25 соток... Есть варианты... ну, не знаю... Сегодня новая резиденция новой надежды Украины здесь - а завтра - не здесь.
Потом обсудили: стоит ли покупать квартиру в Киеве с ГОТОВЫМ ремонтом. Не дешево: 1450 долларов квадратный метр. Рассказал, что за 1000 долларов квадратный метр можно взять в Анталии. Удивлялись. Особый интерес у собеседников вызвало то, как обслуживание дома укладывается в цену 80 или 100 лир (примерно 400 гривен) в месяц и за это еще получаешь плавательный бассейн. Пришли к тому же выводу, что я пишу уже не сколько дней продолжает работать изощренная невиданная систем отбора денег у людей. Это удивлялись люди, у которых в частном доме с приватным парком, по красоте не уступающему парку возле дворца императрицы Сиси на острове Корфу - стоит несколько автомобилей BMW. Нанятые работники следили за поливом газонов... был вечер... Мне вдруг пронзительно захотелось сесть за руль своего автомобиля, и, промчавшись через Румынию и Болгарию, пересечь всю Турцию и поваляться на пляже в 2000 м от моего дома... До самого юга... Но нельзя: птичка А-380 готовится к вылету из аэропорта имени Шарля де Голля... Из аэропорта в Париже связался с Тулузой: свата уже выписали из больницы после операции по шунтированию сердца. Уже вышел на работу... Напомню: операцию сделали 10 мая. В Клинике частной имени Пастера в Тулузе. Очень дорого: 3 600 евро. Половину оплатила страховая компания...
Расскажете как сервис у эир френс. В августе лететь Киев-Париж-СФ
Air France - сервис нормальный, но и без «излишеств». Из Киева самолёт Air France - Airbus 319, номер F-GRHV - не новый - ему 18 лет, но хороший, он ночевал в Киеве - вылет в 6-00. Дали приличный завтрак, удивило, что все украинского производства: и масло, и джем. Горячее блюдо было очень приличное: омлет с беконом и перец гриль. Понравилось. Все - как я понял - делают "наши" - все очень хорошо. Из Парижа в Сан Франциско аэробус А-380 номер F-HPJA Air France Airbus A380-800. Ему 10 лет. Огромное чудо инженерной мысли. В самом деле предлагали шампанское, название не запомнил, в самом деле разливали по желанию из бутылки в пластиковые бокалы. Можно было в конце салона угощаться без ограничений. Питание было очень приличное. Самолёт полностью заполнен - ни одного места не было свободного. Я не знаю, сколько украинцев выехало в Европу, но то, что весь мир стремится в США: факт на лицо. Я такой очереди на паспортный контроль в Сан Франциско никогда не видел: очередь начиналась в длинном коридоре выходов из "рукавом" самолетов, ползла по длиннющему коридору до того зала, где работают миграционные офицеры. Обычно была только там очередь. От неожиданности я эту всю километровую змею удачно обошёл и "присоседился" перед самым залом к семье из Австралии. Потом ещё раз повезло: на английском языке один из офицеров сказал, что кто «не первый раз» в США, может пройти в резервную очередь. Вуаля - через 10 минут мы уже были на выходе, где встречал сын. Миграционный офицер посмотрел наши паспорта с кучей печатей и спросил только, когда мы планируем возвращаться. А вообще думал, что простоим с 14-00 до 19-00 как минимум. Забавный факт: была отдельная очередь для граждан США, или имеющих Green card: стояли одни индусы и арабы. Белого человека в очереди вроде и не было. Бензин в Калифорнии 4$ за галлон или 1$ литр.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).