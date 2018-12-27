Додано: Сер 12 чер, 2019 03:22

Air France - сервис нормальный, но и без «излишеств».

Из Киева самолёт Air France - Airbus 319, номер F-GRHV - не новый - ему 18 лет, но хороший, он ночевал в Киеве - вылет в 6-00.

Дали приличный завтрак, удивило, что все украинского производства: и масло, и джем. Горячее блюдо было очень приличное: омлет с беконом и перец гриль. Понравилось. Все - как я понял - делают "наши" - все очень хорошо.

Из Парижа в Сан Франциско аэробус А-380 номер F-HPJA Air France Airbus A380-800. Ему 10 лет. Огромное чудо инженерной мысли.

В самом деле предлагали шампанское, название не запомнил, в самом деле разливали по желанию из бутылки в пластиковые бокалы. Можно было в конце салона угощаться без ограничений.

Питание было очень приличное. Самолёт полностью заполнен - ни одного места не было свободного.

Я не знаю, сколько украинцев выехало в Европу, но то, что весь мир стремится в США: факт на лицо. Я такой очереди на паспортный контроль в Сан Франциско никогда не видел: очередь начиналась в длинном коридоре выходов из "рукавом" самолетов, ползла по длиннющему коридору до того зала, где работают миграционные офицеры. Обычно была только там очередь. От неожиданности я эту всю километровую змею удачно обошёл и "присоседился" перед самым залом к семье из Австралии. Потом ещё раз повезло: на английском языке один из офицеров сказал, что кто «не первый раз» в США, может пройти в резервную очередь. Вуаля - через 10 минут мы уже были на выходе, где встречал сын. Миграционный офицер посмотрел наши паспорта с кучей печатей и спросил только, когда мы планируем возвращаться. А вообще думал, что простоим с 14-00 до 19-00 как минимум.

Забавный факт: была отдельная очередь для граждан США, или имеющих Green card: стояли одни индусы и арабы. Белого человека в очереди вроде и не было.

Бензин в Калифорнии 4$ за галлон или 1$ литр.

“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).