Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt Вы не удаляйте эти истории о воде студентам. Здесь, неважно кто и где (личности и названия), важно как (кейс, который мы узальним).
То, что они хорошо фильтровали воду - это тоже работа. За которую нужно платить и это нормально. А то, что они маркетинговый ход - артезианская, так это потому что люди не знают что такое фильтрация и будут крутить носом и не будут покупать и они станут не конкурентно способными. Мне в истории понравилось, как ректор напрягался, напрягался и когда пришел, увидел обман - бинго! молодец! докопался до правды! Что ему в этом помогло? Что было ключем? То, что он сам поставил себя на место бурильщика. То есть сел в их лодку.
Вот вы сами займитесь организацией организаций по обслуживанию лифтов. И уведите, что у них тоже есть проблемы. Например, работники в Европу уехали и все. Нужно повышать зп. Но я теоретег, и это только предположение. Может они действительно жлобье. Не могу оценивать.
Но повторюсь, заметил как цены в долларом эквиваленте поднялись. Думаю, обусловлено ростом зарплат.
Ну вот, вам повезло: успели прочитать. Я отвечу на эту тему вечером в отеле в Киеве, к которому приближаюсь на скоростном поезде 750. Тронут искренне тем, что один из Национальных университетов выслал за мной автомобиль и встречающего в виде декана одного из факультетов. Я не гордый: доехал бы и на UBER. Ну уж ладно....
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Киев - город "...дистанции огромного размера..." Но мы там сильно не задержались: на юг, на юг - в Иванковичи, в места, где живут сильные мира его... Вот - дом владельца "Нова пошта", вот имение товарища Бойко, а вот... Ну, вы наверное и не знаете, где новая резиденция новой надежды всей Украины. Здесь. Ну, почти.
Осмотрели в этом месте пару участков земли в 25 соток... Есть варианты... ну, не знаю... Сегодня новая резиденция новой надежды Украины здесь - а завтра - не здесь.
Потом обсудили: стоит ли покупать квартиру в Киеве с ГОТОВЫМ ремонтом. Не дешево: 1450 долларов квадратный метр. Рассказал, что за 1000 долларов квадратный метр можно взять в Анталии. Удивлялись. Особый интерес у собеседников вызвало то, как обслуживание дома укладывается в цену 80 или 100 лир (примерно 400 гривен) в месяц и за это еще получаешь плавательный бассейн. Пришли к тому же выводу, что я пишу уже не сколько дней продолжает работать изощренная невиданная систем отбора денег у людей. Это удивлялись люди, у которых в частном доме с приватным парком, по красоте не уступающему парку возле дворца императрицы Сиси на острове Корфу - стоит несколько автомобилей BMW. Нанятые работники следили за поливом газонов... был вечер... Мне вдруг пронзительно захотелось сесть за руль своего автомобиля, и, промчавшись через Румынию и Болгарию, пересечь всю Турцию и поваляться на пляже в 2000 м от моего дома... До самого юга... Но нельзя: птичка А-380 готовится к вылету из аэропорта имени Шарля де Голля... Из аэропорта в Париже связался с Тулузой: свата уже выписали из больницы после операции по шунтированию сердца. Уже вышел на работу... Напомню: операцию сделали 10 мая. В Клинике частной имени Пастера в Тулузе. Очень дорого: 3 600 евро. Половину оплатила страховая компания...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt написав:Киев - город "...дистанции огромного размера..." Но мы там сильно не задержались: на юг, на юг - в Иванковичи, в места, где живут сильные мира его... Вот - дом владельца "Нова пошта", вот имение товарища Бойко, а вот... Ну, вы наверное и не знаете, где новая резиденция новой надежды всей Украины. Здесь. Ну, почти.
Осмотрели в этом месте пару участков земли в 25 соток... Есть варианты... ну, не знаю... Сегодня новая резиденция новой надежды Украины здесь - а завтра - не здесь.
Потом обсудили: стоит ли покупать квартиру в Киеве с ГОТОВЫМ ремонтом. Не дешево: 1450 долларов квадратный метр. Рассказал, что за 1000 долларов квадратный метр можно взять в Анталии. Удивлялись. Особый интерес у собеседников вызвало то, как обслуживание дома укладывается в цену 80 или 100 лир (примерно 400 гривен) в месяц и за это еще получаешь плавательный бассейн. Пришли к тому же выводу, что я пишу уже не сколько дней продолжает работать изощренная невиданная систем отбора денег у людей. Это удивлялись люди, у которых в частном доме с приватным парком, по красоте не уступающему парку возле дворца императрицы Сиси на острове Корфу - стоит несколько автомобилей BMW. Нанятые работники следили за поливом газонов... был вечер... Мне вдруг пронзительно захотелось сесть за руль своего автомобиля, и, промчавшись через Румынию и Болгарию, пересечь всю Турцию и поваляться на пляже в 2000 м от моего дома... До самого юга... Но нельзя: птичка А-380 готовится к вылету из аэропорта имени Шарля де Голля... Из аэропорта в Париже связался с Тулузой: свата уже выписали из больницы после операции по шунтированию сердца. Уже вышел на работу... Напомню: операцию сделали 10 мая. В Клинике частной имени Пастера в Тулузе. Очень дорого: 3 600 евро. Половину оплатила страховая компания...
Расскажете как сервис у эир френс. В августе лететь Киев-Париж-СФ
Air France - сервис нормальный, но и без «излишеств». Из Киева самолёт Air France - Airbus 319, номер F-GRHV - не новый - ему 18 лет, но хороший, он ночевал в Киеве - вылет в 6-00. Дали приличный завтрак, удивило, что все украинского производства: и масло, и джем. Горячее блюдо было очень приличное: омлет с беконом и перец гриль. Понравилось. Все - как я понял - делают "наши" - все очень хорошо. Из Парижа в Сан Франциско аэробус А-380 номер F-HPJA Air France Airbus A380-800. Ему 10 лет. Огромное чудо инженерной мысли. В самом деле предлагали шампанское, название не запомнил, в самом деле разливали по желанию из бутылки в пластиковые бокалы. Можно было в конце салона (там что-то типа "буфета" и рабочей зоны стюардов) угощаться без ограничений. В подарок выдали на удивление приличные наушники и маску для сна на лицо. Кроме того были: плед и подушка под голову. Бесплатно были французские вина и виски (в малых бутылочках, название не увидел - его быстро перелили мне в стаканчик). Питание было очень приличное. За 11 часов было 2 обеда приличных, кроме того: "входной" аперитив - шампанское, вина, виски, и на закуску - просто хлебные палочки какие-то. В перерыве перекусов дали мороженное, очень вкусное. Мороженное дали вовремя: у меня как раз был бокал с шампанским. Самолёт полностью заполнен - ни одного места не было свободного.
Я не знаю, сколько украинцев выехало в Европу, но то, что весь мир стремится в США: факт на лицо. Я такой очереди на паспортный контроль в Сан Франциско никогда не видел: очередь начиналась в длинном коридоре выходов из "рукавом" самолетов, ползла по длиннющему коридору до того зала, где работают миграционные офицеры. Обычно была только там очередь. От неожиданности я эту всю километровую змею удачно обошёл и "присоседился" перед самым залом к семье из Австралии. Потом ещё раз повезло: на английском языке один из офицеров сказал, что кто «не первый раз» в США, может пройти в резервную очередь. Вуаля - через 10 минут мы уже были на выходе, где встречал сын. Миграционный офицер посмотрел наши паспорта с кучей печатей и спросил только, когда мы планируем возвращаться. А вообще я думал, что простоим с 14-00 до 19-00 как минимум. Забавный факт: была отдельная очередь для граждан США, или имеющих Green card: стояли одни индусы и арабы. Белого человека в очереди вроде и не было. Бензин в Калифорнии 4$ за галлон или 1$ литр. О недвижимости: думаю, не ошибусь, если скажу, что 80% домов в Сан Франциско - 1-о и 2-х этажные. Типичный дом американского жителя - деревянный в 2 этажа. Что-нибудь такое: Стартовая цена участка земли в пригороде Сан Франциско - 300 000 долларов, недвижимости дешевле 1 000 000 $ (не считая новой квартиры "1 bеd room" - 750 000) - не бывает. Обычная цена блюда в ресторане курортного Sausalito в Сан Франциско - 15 долларов. Ориентир цены на устрицы - 1 доллар штука. Ориентир зарплаты "нашего", уехавшего в США, в Калифорнии - 150 000 $ - 300 000 $ в год.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt написав:Я, наверное, непонятно написал, Уточняю: - обслуживание лифта в моем доме во Львове - еще 2 года назад нового, а ныне грязного - из нержавейки, обплёванного, которое включает обслуживание механизмов, обеспечение безопасности и круглосуточной аварийной службы, чтобы вытащить людей, если застряли, и всего другого, что обеспечивает выполнение лифтом его прямого назначения - просто, чтобы он работал - 0,666 гривны с квадратного метра квартир жильцов данного подъезда. - обслуживание лифта в моем доме в Анталии - еще 2 года назад нового, и всегда чистого до стерильности - из нержавейки, НЕ обплёванного, которое включает обслуживание механизмов, обеспечение безопасности и круглосуточной аварийной службы, чтобы вытащить людей, если застряли, и всего другого, что обеспечивает выполнение лифтом его прямого назначения - просто, чтобы он работал - 110 лир или 440 гривен в месяц с жильцов данного подъезда.
Пункт 1 в два с половиной раза выше по цене пункта 2.
Женщины получают свою зарплату за совсем другое. И справляются реально отменно. И их зарплата идёт от средств, указанных в счете от ОСББ, совсем другой строкой. Тут дело совсем в другом: есть элетромеханический объект под названием "кабина лифта" с соответствующим приводом и электронной системой. И то, и другое - "Made NO in Ukraine". В первом случае жильцы развивающейся страны платят в 2,5 раза выше за обслуживание этой электромеханической системы, чем во втором случае. Повторяю: ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ. Не за тросы и не за установленные в кабине зеркала. Карл Маркс ничего бы не понял: как это так получается? По Марксу основу отношений производственных сил и производственных отношений образуют отношения присвоения — отчуждения, т.е. отношения собственности, определяющие способ соединения рабочей силы и средств производства, как основных факторов производства. В данном случае Маркс точно бы сказал о нарушении этих отношений. По Марксу товар имеет двойственную природу: во-первых, товар способен удовлетворять потребности людей (лифтовая кабина), т.е. он обладает потребительной стоимостью; во-вторых, производится для обмена и способен обмениваться на другие товары, т.е. обладает стоимостью. Обмен товарами в обществе происходит в соответствии с тем количеством абстрактного труда, который затрачен на их производство. Вот тут я и поддерживаю Маркса: ОБМЕН НЕ АДЕКВАТНЫЙ. То есть жилец дома платит завышенную цену. Фридрих Энгельс бы сказал: "Странно, в стране, где минимальная зарплата чуть выше 4000 гривен, простой гражданин платит за все на свете в 2,5 раза выше, чем в любой другой стране мира." По Энгельсу нарушено понятие о труде как первом основном условии всей человеческой жизни, и притом в такой степени, что мы в известном смысле можем сказать, что «труд создал самого человека». В данном случае на примере неадекватной цены на простое обслуживание лифта - ибо там нет никакого труда как условия всей человеческой жизни - мы видим доказательство того, что из человека легко и просто сделали обезьяну.
Я писал о десятках, сотнях и даже одной тысяче очень умных людей, которые придумали, внедрили и совершенствуют стройную систему отъёма денег. На каждом шаге, на каждой мелочи, на каждом шаге влево-вправо. Реально классно! Подтверждаю свои слова: как бы вы не работали, как бы не старались, сколько бы не получали: у вас всегда отнимут заработанное на каждом шаге на каждой мелочи. И потому как бы вы не старились, к чему бы не стремились, все время будете оставаться бедными. Если не вы лично, то те, кто вас окружает, что ЕЩЁ ОПАСНЕЕ. Тут надо реально радоваться за те десятки, сотни и даже за тысячу реально умных в стране людей, которые всё это придумывают.
Скорее вы не правильно поняли меня: В Украине организация, которая занимается тех. обслуживанием лифта уборкой внутри кабины не занимается - нет такого пункта в договоре. Уборку в кабине лифта выполняют уборщицы - те, которые убирают и подъезд. Если лифт заплеванный, то это как раз претензия к тем кто убирает в подъезде. Возможно в Турции не так и организация, которая обеспечивает работу и ремонт лифта его же и убирает, возможно там нет такой организации и за тех. исправностью лифта следит нач. ОСББ и он же несет ответственность за аварии лифта, тогда понятно почему вы не разделяете понятие тех/обслуживание и уборку. Это как требовать от СТО куда вы раз в год приезжаете на регламентные работы или раньше для ремонта, требовать, чтобы они каждый день мыли вашу машину и убирали в салоне.