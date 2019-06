Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Купуємо для себе, а не в

Вы не удаляйте эти истории о воде студентам.

Здесь, неважно кто и где (личности и названия), важно как (кейс, который мы узальним).



То, что они хорошо фильтровали воду - это тоже работа. За которую нужно платить и это нормально. А то, что они маркетинговый ход - артезианская, так это потому что люди не знают что такое фильтрация и будут крутить носом и не будут покупать и они станут не конкурентно способными.

Мне в истории понравилось, как ректор напрягался, напрягался и когда пришел, увидел обман - бинго! молодец! докопался до правды!

Что ему в этом помогло? Что было ключем? То, что он сам поставил себя на место бурильщика. То есть сел в их лодку.



Вот вы сами займитесь организацией организаций по обслуживанию лифтов. И уведите, что у них тоже есть проблемы. Например, работники в Европу уехали и все. Нужно повышать зп. Но я теоретег, и это только предположение. Может они действительно жлобье. Не могу оценивать.



Я отвечу на эту тему вечером в отеле в Киеве, к которому приближаюсь на скоростном поезде 750.

Тронут искренне тем, что один из Национальных университетов выслал за мной автомобиль и встречающего в виде декана одного из факультетов.

Я не гордый: доехал бы и на UBER.

"Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад..." (Народна мудрість).

Но мы там сильно не задержались: на юг, на юг - в Иванковичи, в места, где живут сильные мира его...

Вот - дом владельца "Нова пошта", вот имение товарища Бойко, а вот... Ну, вы наверное и не знаете, где новая резиденция новой надежды всей Украины. Здесь. Ну, почти.



Осмотрели в этом месте пару участков земли в 25 соток... Есть варианты... ну, не знаю... Сегодня новая резиденция новой надежды Украины здесь - а завтра - не здесь.



Потом обсудили: стоит ли покупать квартиру в Киеве с ГОТОВЫМ ремонтом. Не дешево: 1450 долларов квадратный метр.

Рассказал, что за 1000 долларов квадратный метр можно взять в Анталии. Удивлялись.

Особый интерес у собеседников вызвало то, как обслуживание дома укладывается в цену 80 или 100 лир (примерно 400 гривен) в месяц и за это еще получаешь плавательный бассейн.

Пришли к тому же выводу, что я пишу уже не сколько дней продолжает работать изощренная невиданная систем отбора денег у людей.

Это удивлялись люди, у которых в частном доме с приватным парком, по красоте не уступающему парку возле дворца императрицы Сиси на острове Корфу - стоит несколько автомобилей BMW.

Нанятые работники следили за поливом газонов... был вечер...

Мне вдруг пронзительно захотелось сесть за руль своего автомобиля, и, промчавшись через Румынию и Болгарию, пересечь всю Турцию и поваляться на пляже в 2000 м от моего дома...

До самого юга...

Но нельзя: птичка А-380 готовится к вылету из аэропорта имени Шарля де Голля...



Из аэропорта в Париже связался с Тулузой: свата уже выписали из больницы после операции по шунтированию сердца. Уже вышел на работу...

Из Киева самолёт Air France - Airbus 319, номер F-GRHV - не новый - ему 18 лет, но хороший, он ночевал в Киеве - вылет в 6-00.

Дали приличный завтрак, удивило, что все украинского производства: и масло, и джем. Горячее блюдо было очень приличное: омлет с беконом и перец гриль. Понравилось. Все - как я понял - делают "наши" - все очень хорошо.

Из Парижа в Сан Франциско аэробус А-380 номер F-HPJA Air France Airbus A380-800. Ему 10 лет. Огромное чудо инженерной мысли.

В самом деле предлагали шампанское, название не запомнил, в самом деле разливали по желанию из бутылки в пластиковые бокалы. Можно было в конце салона (там что-то типа "буфета" и рабочей зоны стюардов) угощаться без ограничений. В подарок выдали на удивление приличные наушники и маску для сна на лицо. Кроме того были: плед и подушка под голову. Бесплатно были французские вина и виски (в малых бутылочках, название не увидел - его быстро перелили мне в стаканчик).

Питание было очень приличное. За 11 часов было 2 обеда приличных, кроме того: "входной" аперитив - шампанское, вина, виски, и на закуску - просто хлебные палочки какие-то. В перерыве перекусов дали мороженное, очень вкусное. Мороженное дали вовремя: у меня как раз был бокал с шампанским. Самолёт полностью заполнен - ни одного места не было свободного.



Я не знаю, сколько украинцев выехало в Европу, но то, что весь мир стремится в США: факт на лицо. Я такой очереди на паспортный контроль в Сан Франциско никогда не видел: очередь начиналась в длинном коридоре выходов из "рукавом" самолетов, ползла по длиннющему коридору до того зала, где работают миграционные офицеры. Обычно была только там очередь. От неожиданности я эту всю километровую змею удачно обошёл и "присоседился" перед самым залом к семье из Австралии. Потом ещё раз повезло: на английском языке один из офицеров сказал, что кто «не первый раз» в США, может пройти в резервную очередь. Вуаля - через 10 минут мы уже были на выходе, где встречал сын. Миграционный офицер посмотрел наши паспорта с кучей печатей и спросил только, когда мы планируем возвращаться. А вообще я думал, что простоим с 14-00 до 19-00 как минимум.

Забавный факт: была отдельная очередь для граждан США, или имеющих Green card: стояли одни индусы и арабы. Белого человека в очереди вроде и не было.

Бензин в Калифорнии 4$ за галлон или 1$ литр.

О недвижимости: думаю, не ошибусь, если скажу, что 80% домов в Сан Франциско - 1-о и 2-х этажные.



Типичный дом американского жителя - деревянный в 2 этажа. Что-нибудь такое:



- обслуживание лифта в моем доме во Львове - еще 2 года назад нового, а ныне грязного - из нержавейки, обплёванного, которое включает обслуживание механизмов, обеспечение безопасности и круглосуточной аварийной службы, чтобы вытащить людей, если застряли, и всего другого, что обеспечивает выполнение лифтом его прямого назначения - просто, чтобы он работал - 0,666 гривны с квадратного метра квартир жильцов данного подъезда.

- обслуживание лифта в моем доме в Анталии - еще 2 года назад нового, и всегда чистого до стерильности - из нержавейки, НЕ обплёванного, которое включает обслуживание механизмов, обеспечение безопасности и круглосуточной аварийной службы, чтобы вытащить людей, если застряли, и всего другого, что обеспечивает выполнение лифтом его прямого назначения - просто, чтобы он работал - 110 лир или 440 гривен в месяц с жильцов данного подъезда.



Пункт 1 в два с половиной раза выше по цене пункта 2.



Женщины получают свою зарплату за совсем другое. И справляются реально отменно.

И их зарплата идёт от средств, указанных в счете от ОСББ, совсем другой строкой.

Тут дело совсем в другом: есть элетромеханический объект под названием "кабина лифта" с соответствующим приводом и электронной системой.

И то, и другое - "Made NO in Ukraine".

В первом случае жильцы развивающейся страны платят в 2,5 раза выше за обслуживание этой электромеханической системы, чем во втором случае.

Повторяю: ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ. Не за тросы и не за установленные в кабине зеркала.

Карл Маркс ничего бы не понял: как это так получается? По Марксу основу отношений производственных сил и производственных отношений образуют отношения присвоения — отчуждения, т.е. отношения собственности, определяющие способ соединения рабочей силы и средств производства, как основных факторов производства. В данном случае Маркс точно бы сказал о нарушении этих отношений. По Марксу товар имеет двойственную природу: во-первых, товар способен удовлетворять потребности людей (лифтовая кабина), т.е. он обладает потребительной стоимостью; во-вторых, производится для обмена и способен обмениваться на другие товары, т.е. обладает стоимостью. Обмен товарами в обществе происходит в соответствии с тем количеством абстрактного труда, который затрачен на их производство. Вот тут я и поддерживаю Маркса: ОБМЕН НЕ АДЕКВАТНЫЙ. То есть жилец дома платит завышенную цену.

Фридрих Энгельс бы сказал: "Странно, в стране, где минимальная зарплата чуть выше 4000 гривен, простой гражданин платит за все на свете в 2,5 раза выше, чем в любой другой стране мира." По Энгельсу нарушено понятие о труде как первом основном условии всей человеческой жизни, и притом в такой степени, что мы в известном смысле можем сказать, что « труд создал самого человека ». В данном случае на примере неадекватной цены на простое обслуживание лифта - ибо там нет никакого труда как условия всей человеческой жизни - мы видим доказательство того, что из человека легко и просто сделали обезьяну.



Я писал о десятках, сотнях и даже одной тысяче очень умных людей, которые придумали, внедрили и совершенствуют стройную систему отъёма денег. На каждом шаге, на каждой мелочи, на каждом шаге влево-вправо. Реально классно!

Подтверждаю свои слова: как бы вы не работали, как бы не старались, сколько бы не получали: у вас всегда отнимут заработанное на каждом шаге на каждой мелочи.

И потому как бы вы не старились, к чему бы не стремились, все время будете оставаться бедными.

Если не вы лично, то те, кто вас окружает, что ЕЩЁ ОПАСНЕЕ.

Скорее вы не правильно поняли меня:

В Украине организация, которая занимается тех. обслуживанием лифта уборкой внутри кабины не занимается - нет такого пункта в договоре. Уборку в кабине лифта выполняют уборщицы - те, которые убирают и подъезд. Если лифт заплеванный, то это как раз претензия к тем кто убирает в подъезде. Возможно в Турции не так и организация, которая обеспечивает работу и ремонт лифта его же и убирает, возможно там нет такой организации и за тех. исправностью лифта следит нач. ОСББ и он же несет ответственность за аварии лифта, тогда понятно почему вы не разделяете понятие тех/обслуживание и уборку.

Самым дорогим по жизни штатом в США есть Калифорния.

Это из-за приличного климата.

Чуть хуже, чем в Анталии, чуть лучше, чем в Крыму.

Это всё - близость холодного Тихого океана. Здесь самая дорогая недвижимость и самые высокие зарплаты.

Все звезды Голливуда имеют особняки здесь. И даже бедный Павел Лазаренко имел неосторожность купить за нищенские в наши дни 7 миллионов долларов США скромный домик именно здесь. И то не дали попользоваться...

Кстати, в океане никто не купается - кроме сёрферов - вода реально всё время холодная - даже летом.

Голый кусок земли в Сан Франциско не существует - все застроено, а в ближнем пригороде еще можно купить: участок в 10-12 соток под застройку вы легко купите за 300 000 долларов США.

Это недорого.

Если у вас нет 300 000 долларов США - нет проблем. Дело в том, что земля как суша - частная, а вода - как дар природы - общая.

Строим дом на воде!



Микрорайон выглядит так:



Это ближний престижный пригород на севере Сан Франциско под названием Sausalito.

Особняки на земле тут стоят 5 - 6 миллионов долларов США.

Что интересно, до 1950 года здесь были огромные сложные доки и верфи. Именно здесь строили военные катера во время Второй мировой войны, часть из которых по программе помощи "Ленд-Лиз" была отправлена на Восточный фронт в помощь СССР. Всё это уже убрали, и теперь эта местность, где ничего не напоминает о подъездных путях, верфях и складских зданиях, - один из очень престижных курортных городков на берегу не океана, а залива.

А такой дом - почти даром, за 1,5 миллиона долларов, легко можно купить.

Купили?

Отлично: пусть дети собираются в школу - она на пригорке!



Пока ваши дети в школе - сходите в магазин...

Курица стоит неприлично дешево - 99 центов за фунт. Трудно найти в США что-то дешевле, чем 1 доллар. Ну разве что курицу... Фунт - это 0,453 кг. То есть курица стоит "по-нашему" 2 доллара за 1 кг или - вы же не сомневались - дешевле, чем в Украине.

Вы совсем не поверите: 1 (один) кг курицы в San Francisco стоит ровно столько же, сколько 1 (один) кг курицы в Анталии.



Дорого или дешево - 99 центов за 1 кг курицы?

Давайте подсчитаем.

Минимальная оплата труда в Калифорнии - если я не ошибаюсь - 14,5 доллара в час. Это вы такую зарплату получите, если протираете пол в Мак Дональдс или протираете лифт в подъезде. За 10 часов работы, а не перекуров, получите 145 долларов США и сможете купить 145/0,99=146 фунтов курицы или примерно 70 кг курятины.

Вру, чуть меньше: вы еще заплатите налог штата.

Вы же не сомневались, что это НЕ 18%, которые указаны в чеке для Вас в Украине?

Конечно, нет... Гораздо меньше... Мой чек сегодня днем составил 22,81 доллара, включая налог - 0,33 (ноль целых тридцать три сотых) доллара. Чтобы было понятнее: я скупился на 605 гривен, включая налог 8,75 гривны.

Просто самые богатые люди живут - всем известно - в Украине. Платят за всё подряд в 1,5 - 2,5 раза выше, платят какие-то дивные налоги и всегда находят объяснение такому феномену:

Вас приятно читать!

Делитесь информацией и дальше.

Я мягко зрею

Нарисовал себе уже картинку красивую.

Один отрезвляющий момент - работа и дети... Так не сорвешься...

А чисто для отпуска покупать нет смысла...

Akurt, спасибо за ваши подробные ответы!Вас приятно читать!Делитесь информацией и дальше.Я мягко зреюНарисовал себе уже картинку красивую.Один отрезвляющий момент - работа и дети... Так не сорвешься...А чисто для отпуска покупать нет смысла...



Ваши сомнения правильны и реальны.

Жить за границей - будь то Черногория, где живут дети моего кума, Швеция, где живет одногруппник моего сына, к выбору профессии которого - одногруппника сына - я имею самое прямое отношение - если бы не я - он бы не был сегодня успешным в Швеции программистом, в Ирландии, где на просторах на сегодня потерялся мой бывший студент Игорь - уже волнуюсь - в США, где живет мой бывший шеф уже ровно 20 лет - или в Украине, где никак не закончит "обучение" в магистратуре - ха-ха-ха - мой племянник - на занятия ни один "магистр" не ходит - но числиться надо аж до декабря 2019 - такой график - всегда трудно и специфично.



Про Турцию я бы сказал так:

- если у вас есть возможность работать удаленно и получать деньги - как у меня, например, и как у нескольких моих друзей - нечего и думать.

- если у вас есть деньги, которых "куры не клюют" - как у моих приятелей - которые стояли перед выбором - купить еще одну квартиру под сдачу - очередную - или купить себе уютную двушку в Анталии и наконец-то - сколько же можно стоять НЕ у мартена - начать наслаждаться жизнью - нечего и думать. А то иначе непонятно, зачем "колотить бабло" и складывать его в мешки из-под цемента...

- если у вас есть дети - школьники - то надо реально чуть-чуть подумать.

Дети - это, как известно - "спиногрызы".

Тут - с детьми - есть проблема, конечно.



Как её решить?

Вариантов два.

а) автору повезло, он ежедневно общается с профессорами, доцентами, деканами факультетов и проректорами ведущих университетов страны. Вот я вам расскажу реальную картинку сегодняшнего дня и она поможет вам определиться с выбором места обучения вашего ребенка. Итак: кафедра Национального - на Днях открытых дверей - успешного - ха-ха-ха - университета. Заведующего кафедрой на днях обворовали - срезали решетки на окнах из прутьев диаметром 16 мм, залезли в квартиру и вынесли всякого нажитого непосильным научным трудом майна на 150 000 гривен - ему, ясное дело, заниматься учебным процессом некогда. Общается с полицией, вынашивая мнение - конечно, ложное - что воры и полиция - заодно. Его заместитель, к сожалению, лежит в онкологии после тяжелой операции и потому на работу не выйдет до июнь+4 месяца+4 месяца=никогда. Его "нагрузку", то есть объём учебных занятий со студентами, "берет" доцент кафедры, которого выгнали с должности замдекана за пьянки. Дело и позитивное, и денежное - один час "работы" алкоголика, у которого вторая жена вроде как успешно вылечилась от рака, стоит 105 гривен. На радостях он вспоминает "прошлое" и напивается в помещениях Национального университета до поросячьего визга. В дело вмешивается проректор и решает задачу: из пяти преподавателей на кафедре осталось "незапятнанными" двое. Четвертый, правда, перенес недавно очередной курс химиотерапии - удалены кроме того все лимфатические узлы - жена его сразу бросила - на него надежды мало. Ходит на работу и ходит: уже хорошо! Тогда всю работу с несчастными - будем говорить прямо - студентами поручают 67-летней женщине-доценту, у которой - слава Богу или прости меня, грешного - все женское удалено уж 15 лет назад и потому "подвести" не должна. Кроме того, работая всю жизнь преподавателем университета, за всю эту жизнь ни одного раза не видела того предмета/объекта, о котором рассказывает, будет надежно сеять доброе и вечное, то есть знания из серии "Не видела, но красиво, не щупала, но прочное, не слышала, но мелодично". Правда, как-то странно сеяла: собственная дочь, закончившая тот же университет, не работает по специальности, а работает закройщицей в ателье. Шьет платья. Или пижамы. Что закажут. Но мама продолжает учить уму-разуму чужих детей. В перерывах между общением с квартирантами своих квартир и с арендатором своего гаража. Кроме того, кушать хотят две собаки, которые - кто бы сомневался - важнее каких-то там студентов. Как бы между делом доцент(ша) заходит в университет и поработать. Слегка. Happy end... (примечание: Вы думаете, я шучу, утрирую или преувеличиваю? Вы ошибаетесь).

б) взять курс для обучения ребенка за границей.

Приятно отметить, что в Анталии работает школа с украинским языком обучения и недавно состоялся очередной "Последний звонок".

