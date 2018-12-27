Додано: Чет 13 чер, 2019 06:14

5396669 написав: Akurt, спасибо за ваши подробные ответы!

Вас приятно читать!

Делитесь информацией и дальше.

Я мягко зрею

Нарисовал себе уже картинку красивую.

Один отрезвляющий момент - работа и дети... Так не сорвешься...

А чисто для отпуска покупать нет смысла...

Akurt, спасибо за ваши подробные ответы!Вас приятно читать!Делитесь информацией и дальше.Я мягко зреюНарисовал себе уже картинку красивую.Один отрезвляющий момент - работа и дети... Так не сорвешься...А чисто для отпуска покупать нет смысла...

числиться

Ваши сомнения правильны и реальны.Жить за границей - будь то Черногория, где живут дети моего кума, Швеция, где живет одногруппник моего сына, к выбору профессии которого - одногруппника сына - я имею самое прямое отношение - если бы не я - он бы не был сегодня успешным в Швеции программистом, в Ирландии, где на просторах на сегодня потерялся мой бывший студент Игорь - уже волнуюсь - в США, где живет мой бывший шеф уже ровно 20 лет - или в Украине, где никак не закончит "обучение" в магистратуре - ха-ха-ха - мой племянник - на занятия ни один "магистр" не ходит - нонадо аж до декабря 2019 - такой график - всегда трудно и специфично.Про Турцию я бы сказал так:- если у вас есть возможность работать удаленно и получать деньги - как у меня, например, и как у нескольких моих друзей - нечего и думать.- если у вас есть деньги, которых "куры не клюют" - как у моих приятелей - которые стояли перед выбором - купить еще одну квартиру под сдачу - очередную - или купить себе уютную двушку в Анталии и наконец-то - сколько же можно стоять НЕ у мартена - начать наслаждаться жизнью - нечего и думать. А то иначе непонятно, зачем "колотить бабло" и складывать его в мешки из-под цемента...- если у вас есть дети - школьники - то надо реально чуть-чуть подумать.Дети - это, как известно - "спиногрызы".Тут - с детьми - есть проблема, конечно.Как её решить?Вариантов два.а) автору повезло, он ежедневно общается с профессорами, доцентами, деканами факультетов и проректорами ведущих университетов страны. Вот я вам расскажу реальную картинку сегодняшнего дня и она поможет вам определиться с выбором места обучения вашего ребенка. Итак: кафедра Национального - на Днях открытых дверей - успешного - ха-ха-ха - университета. Заведующего кафедрой на днях обворовали - срезали решетки на окнах из прутьев диаметром 16 мм, залезли в квартиру и вынесли всякого нажитого непосильным научным трудом майна на 150 000 гривен - ему, ясное дело, заниматься учебным процессом некогда. Общается с полицией, вынашивая мнение - конечно, ложное - что воры и полиция - заодно. Его заместитель, к сожалению, лежит в онкологии после тяжелой операции и потому на работу не выйдет до июнь+4 месяца+4 месяца=никогда. Его "нагрузку", то есть объём учебных занятий со студентами, "берет" доцент кафедры, которого выгнали с должности замдекана за пьянки. Дело и позитивное, и денежное - один час "работы" алкоголика, у которого вторая жена вроде как успешно вылечилась от рака, стоит 105 гривен. На радостях он вспоминает "прошлое" и напивается в помещениях Национального университета до поросячьего визга. В дело вмешивается проректор и решает задачу: из пяти преподавателей на кафедре осталось "незапятнанными" двое. Четвертый, правда, перенес недавно очередной курс химиотерапии - удалены кроме того все лимфатические узлы - жена его сразу бросила - на него надежды мало. Ходит на работу и ходит: уже хорошо! Тогда всю работу с несчастными - будем говорить прямо - студентами поручают 67-летней женщине-доценту, у которой - слава Богу или прости меня, грешного - все женское удалено уж 15 лет назад и потому "подвести" не должна. Кроме того, работая всю жизнь преподавателем университета, за всю эту жизнь ни одного раза не видела того предмета/объекта, о котором рассказывает, будет надежно сеять доброе и вечное, то есть знания из серии "Не видела, но красиво, не щупала, но прочное, не слышала, но мелодично". Правда, как-то странно сеяла: собственная дочь, закончившая тот же университет, не работает по специальности, а работает закройщицей в ателье. Шьет платья. Или пижамы. Что закажут. Но мама продолжает учить уму-разуму чужих детей. В перерывах между общением с квартирантами своих квартир и с арендатором своего гаража. Кроме того, кушать хотят две собаки, которые - кто бы сомневался - важнее каких-то там студентов. Как бы между делом доцент(ша) заходит в университет и поработать. Слегка. Happy end... (примечание: Вы думаете, я шучу, утрирую или преувеличиваю? Вы ошибаетесь).б) взять курс для обучения ребенка за границей.Приятно отметить, что в Анталии работает школа с украинским языком обучения и недавно состоялся очередной "Последний звонок".Школа работает в здании Консульства Украины в Анталии.