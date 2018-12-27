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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 309310311312
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 12:57

  Долярчик написав:
  akurt написав:Просто самые богатые люди живут - всем известно - в Украине. Платят за всё подряд в 1,5 - 2,5 раза выше, платят какие-то дивные налоги и всегда находят объяснение такому феномену:
"Я всегда с удовольствием плачу больше, получая меньше и хуже!"


.... не розумію, ЧОМУ тут так в'яло реагують, або ЗОВСІМ НЕ РЕАГУЮТЬ на такі речі!!!
...може то у нас кожен вантажник і касирка з АТБ отримують по 2тис.долярів/міс зарплатню??? - раз такі ціни на все довкола... - а особливо на їжу, яка потрібна ЩОДЕННО!!!?

Долярчик, заходите на Букинг, смотрите апартаменты в Анталии, кухня все дела, едете с семьёй на 10 дней. Готовите сами, ведёте учёт, приезжаете в Украину ведёте учёт и о, чудо, нифига не дешевле ))) я сейчас в Италии ищу Просекко за 3 евро, пока не нахожу, но автору верю ;)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:05

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  stm написав:и о, чудо, нифига не дешевле ))

.... а, навіть, якщо і в ту саму ціну, чи трошки дорожче... - так зарплати різняться НЕ НА ТРОШКИ!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 14:07

  Долярчик написав:
  stm написав:и о, чудо, нифига не дешевле ))

.... а, навіть, якщо і в ту саму ціну, чи трошки дорожче... - так зарплати різняться НЕ НА ТРОШКИ!!!


Да уж, у турков настолько аграмадные зарплаты что у меня сейчас работает на стройке бригада штукатуров по украинским расценкам.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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