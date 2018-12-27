Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Просто самые богатые люди живут - всем известно - в Украине. Платят за всё подряд в 1,5 - 2,5 раза выше, платят какие-то дивные налоги и всегда находят объяснение такому феномену: "Я всегда с удовольствием плачу больше, получая меньше и хуже!"
.... не розумію, ЧОМУ тут так в'яло реагують, або ЗОВСІМ НЕ РЕАГУЮТЬ на такі речі!!! ...може то у нас кожен вантажник і касирка з АТБ отримують по 2тис.долярів/міс зарплатню??? - раз такі ціни на все довкола... - а особливо на їжу, яка потрібна ЩОДЕННО!!!?
Долярчик, заходите на Букинг, смотрите апартаменты в Анталии, кухня все дела, едете с семьёй на 10 дней. Готовите сами, ведёте учёт, приезжаете в Украину ведёте учёт и о, чудо, нифига не дешевле ))) я сейчас в Италии ищу Просекко за 3 евро, пока не нахожу, но автору верю
Все могут убедиться, что цены стартуют с 1,59 евро (одна целая и пятьдесят сотых евро). Рекомендую ASTORIA PROSECCO D.O.C. TREVISO по 3,79 евро и не потому, что на него акция, а потому, что я много лет подряд и по 2 раза в году там отдыхал на горнолыжных курортах.
Слава Богу, stm, что у Вас есть я - всегда подскажу верный путь во мраке.
Пан Долярчик! Не нервничайте так: курица, куриные окорока, куриные бедрышки, куриный суровый набор (кстати, дороже, чем в Анталии, ровно в 2 (два) раза), куриное филе, куриная печень, куриный фарш, куриная колбаса, куриные шницели, продукты из курятина в МакДолнальдс - как верно подметил наш друг shapo - это только "одна группа товаров", совсем не нужная в повседневной жизни человека. Будьте проще: сходите во Львове с семьей в ресторан, только не ходите туда, где отравили вчера/позавчера десятки людей.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 13 чер, 2019 15:44, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Тут только одна рекомендация: в магазине одевать другие очки. Видите, как хорошо, что у вас в жизни есть я - всегда подскажу путь в вашем жизненном мраке.
К этому продукту рекомендую взять килограммовую упаковку устриц - такие деревянные коробки - там ровно 1 кг устриц. Не знаю, по какой цене продадут сегодня вам, мне последний раз продавали в Милане по 9,8 евро за упаковку. Но в продаже - не каждый день! Вскрывайте с осторожностью - я один раз проткнул себе ножом палец. Было очень больно! Кстати, в супермаркете Carrefour легко заблудиться - выбор просто колоссальный - так если что "устрицы" по итальянски - ostrica - произносится так: "остриКа"... именно так - в конце - буква "К". Видите, как хорошо, что у stm есть кому провести по темным лабиринтам жизни...
P.S. Прикольно наблюдать, как господа все тужатся меня укусить и поймать хоть на какой-то мелочи. А не получается... НЕ_ПО_ЛУ_ЧА_ЕТ_СЯ.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).