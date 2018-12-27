Додано: Чет 13 чер, 2019 15:30

stm написав: я сейчас в Италии ищу Просекко за 3 евро, пока не нахожу, но автору верю я сейчас в Италии ищу Просекко за 3 евро, пока не нахожу, но автору верю

совсем не нужная в повседневной жизни человека.

вам в помощь.И не ходите по арабским забегаловкам.Пока вы бродите по "злачным местам", все могут убедиться в моей правоте:Все могут убедиться, что цены стартуют с 1,59 евро (одна целая и пятьдесят сотых евро).Рекомендую ASTORIA PROSECCO D.O.C. TREVISO по 3,79 евро и не потому, что на него акция, а потому, что я много лет подряд и по 2 раза в году там отдыхал на горнолыжных курортах.Слава Богу,что у Вас есть я - всегда подскажу верный путь во мраке.Пан! Не нервничайте так: курица, куриные окорока, куриные бедрышки, куриный суровый набор (кстати, дороже, чем в Анталии, ровно в 2 (два) раза), куриное филе, куриная печень, куриный фарш, куриная колбаса, куриные шницели, продукты из курятина в МакДолнальдс - как верно подметил наш друг- это только "одна группа товаров",Будьте проще: сходите во Львове с семьей в ресторан, только не ходите туда, где отравили вчера/позавчера десятки людей.