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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 309310311312
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 12:57

  Долярчик написав:
  akurt написав:Просто самые богатые люди живут - всем известно - в Украине. Платят за всё подряд в 1,5 - 2,5 раза выше, платят какие-то дивные налоги и всегда находят объяснение такому феномену:
"Я всегда с удовольствием плачу больше, получая меньше и хуже!"


.... не розумію, ЧОМУ тут так в'яло реагують, або ЗОВСІМ НЕ РЕАГУЮТЬ на такі речі!!!
...може то у нас кожен вантажник і касирка з АТБ отримують по 2тис.долярів/міс зарплатню??? - раз такі ціни на все довкола... - а особливо на їжу, яка потрібна ЩОДЕННО!!!?

Долярчик, заходите на Букинг, смотрите апартаменты в Анталии, кухня все дела, едете с семьёй на 10 дней. Готовите сами, ведёте учёт, приезжаете в Украину ведёте учёт и о, чудо, нифига не дешевле ))) я сейчас в Италии ищу Просекко за 3 евро, пока не нахожу, но автору верю ;)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:05

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  stm написав:и о, чудо, нифига не дешевле ))

.... а, навіть, якщо і в ту саму ціну, чи трошки дорожче... - так зарплати різняться НЕ НА ТРОШКИ!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 14:07

  Долярчик написав:
  stm написав:и о, чудо, нифига не дешевле ))

.... а, навіть, якщо і в ту саму ціну, чи трошки дорожче... - так зарплати різняться НЕ НА ТРОШКИ!!!


Да уж, у турков настолько аграмадные зарплаты что у меня сейчас работает на стройке бригада штукатуров по украинским расценкам.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 15:30

  stm написав:я сейчас в Италии ищу Просекко за 3 евро, пока не нахожу, но автору верю ;)


Carrefour вам в помощь.
И не ходите по арабским забегаловкам.
Пока вы бродите по "злачным местам", все могут убедиться в моей правоте:
https://www.carrefour.it/Spesa-online/A ... -champagne

Все могут убедиться, что цены стартуют с 1,59 евро (одна целая и пятьдесят сотых евро).
Рекомендую ASTORIA PROSECCO D.O.C. TREVISO по 3,79 евро и не потому, что на него акция, а потому, что я много лет подряд и по 2 раза в году там отдыхал на горнолыжных курортах.

Слава Богу, stm, что у Вас есть я - всегда подскажу верный путь во мраке.

Пан Долярчик! Не нервничайте так: курица, куриные окорока, куриные бедрышки, куриный суровый набор (кстати, дороже, чем в Анталии, ровно в 2 (два) раза), куриное филе, куриная печень, куриный фарш, куриная колбаса, куриные шницели, продукты из курятина в МакДолнальдс - как верно подметил наш друг shapo - это только "одна группа товаров", совсем не нужная в повседневной жизни человека.
Будьте проще: сходите во Львове с семьей в ресторан, только не ходите туда, где отравили вчера/позавчера десятки людей.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 13 чер, 2019 15:44, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 15:40

  akurt написав:
  stm написав:я сейчас в Италии ищу Просекко за 3 евро, пока не нахожу, но автору верю ;)


Carrefour вам в помощь.
И не ходите по арабским забегаловкам.
Пока вы бродите по "злачным местам", все могут убедиться в моей правоте:
https://www.carrefour.it/Spesa-online/A ... -champagne

Не забудьте подправить ссылку ))) там 3,55 € за 375 миллилитров ;) но защитаем, просто 0,75л мой любимый размер...)))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 15:47

Тут только одна рекомендация: в магазине одевать другие очки.
Зображення
Видите, как хорошо, что у вас в жизни есть я - всегда подскажу путь в вашем жизненном мраке.

К этому продукту рекомендую взять килограммовую упаковку устриц - такие деревянные коробки - там ровно 1 кг устриц.
Не знаю, по какой цене продадут сегодня вам, мне последний раз продавали в Милане по 9,8 евро за упаковку. Но в продаже - не каждый день!
Вскрывайте с осторожностью - я один раз проткнул себе ножом палец. Было очень больно!
Кстати, в супермаркете Carrefour легко заблудиться - выбор просто колоссальный - так если что "устрицы" по итальянски - ostrica - произносится так: "остриКа"... именно так - в конце - буква "К".
Видите, как хорошо, что у stm есть кому провести по темным лабиринтам жизни...

P.S. Прикольно наблюдать, как господа все тужатся меня укусить и поймать хоть на какой-то мелочи.
А не получается... НЕ_ПО_ЛУ_ЧА_ЕТ_СЯ.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 17:10

  akurt написав:
  5396669 написав:Akurt, спасибо за ваши подробные ответы!
Вас приятно читать!
Делитесь информацией и дальше.
Я мягко зрею :)
Нарисовал себе уже картинку красивую.
Один отрезвляющий момент - работа и дети... Так не сорвешься...
А чисто для отпуска покупать нет смысла...





Про Турцию я бы сказал так:
- если у вас есть возможность работать удаленно и получать деньги - как у меня, например, и как у нескольких моих друзей - нечего и думать.

Если у вас есть возможность работать удаленно и получать деньги,то жить вы можете в любой стране,которую вы можете выбрать на свой вкус соразмерно своему доходу и стоимости жизни в стране.

- если у вас есть дети - школьники - то надо реально чуть-чуть подумать.
Дети - это, как известно - "спиногрызы".
Тут - с детьми - есть проблема, конечно.

Как её решить?

Никак. Ни настоящего,ни будущего своим детям в Турции вы не дадите.
Ибо особого будущего нет и у турецких детей.
Востаннє редагувалось sinus в Чет 13 чер, 2019 18:03, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 17:18

ПОКА ТИХА УКРАИНСКАЯ НОЧЬ, САЛО МОЖНО ПЕРЕПРЯТАТЬ

На просторах инета не утихает диспут о том, где и в каком турецком банке можно открыть счет иностранцу.

На сегодня практически невозможно гражданину Украины открыть счет в каком-нибудь банке Турецкой республики.

На сегодня - по неподтвержденным сведениям- как будто всё же удалось отдельным гражданам открыть счет:
- Ziraatbakasi
https://www.ziraatbank.com.tr/en
Указывается, что удалось открыть, но не в любом отделении, упоминается, что удалось открыть после оформления страховки прямо в банке.

- Кuveytturk
https://www.kuveytturk.com.tr/
Чаще всего упоминается как банк, в котором удалось открыть счет.

- IS bank
https://www.isbank.com.tr/TR/ana-sayfa/ ... sayfa.aspx

- Vakif bank
https://www.vakifbank.com.tr/English.aspx?pageID=977

Предагаю форумчанам - если кого-то это интересует - во время летнего отдыха сделать эксперимент по открытию счета и отписаться - вероятно, кому-то пригодится.

Для открытия счета необходимо обязательно сперва получить турецкий ИНН - "Vergi numerasi" это бесплатно и очень быстро. Обращаться в налоговое управление города пребывания (Vergi Dairesi Müdürlükleri).
С собой иметь при визите в Налоговую службу: украинский загранпаспорт, ксерокопию первой страницы. На ксерокопии предварительно напишите авторучкой латинскими буквами имя мамы и имя папы (вносят в базу данных).

Особенности работы банковской системы Турции:

- открытие и ведение счетов в любой валюте - бесплатно.
- оформление и выдача дебетовых карт - бесплатно. Нет никакой комиссии за обслуживание.
- платежи в интернет-банкинге - бесплатно.
- зачисление на карту турецкого банка средств из банков других стран - без комиссии, с конвертацией в турецкую лиру по международному курсу "доллар-лира", а не по курсу банка "Покупка-продажа".
- привязка дебетовой карты только к счету в турецкой лире.
- мгновенная конвертация валют в любую сторону по курсу банка (как правило, выгоднее курса валют в обменном пункте). Без комиссии.
- выдача наличных средств в банкомате без комиссии. Есть лимиты на выдачу наличных в банкомате (обычно 5 000 лир). Лимита на выдачу наличных в отделении нет. В любой валюте. Иногда - редко- может понадобиться предзаказ валюты "сегодня - на завтра".
- прием в банкомате валюты - в долларах США и в евро - без комиссии с мгновенным зачислением на счет именно в долларах и в евро (счета предварительно должны быть открыты в инет-банкинге).
- возможность внести в банкомат доллары - конвертировать их прямо с помощью банкомата в турецкие лиры и получить турецкие лиры сразу же без комиссии (обратите на это внимание: фактически обменный пункт у вас всегда "с собой).
- процентные ставки по депозитам в долларах США - не уровне депозитных ставок в Украине, по турецкой лире - на сегодня - 23-24 процента годовых. Налог на доход по депозиту - 5 % от суммы начисленных процентов для депозитов в турецкой лире; для срочных валютных вкладов сроком более года налоговая ставка – 13 процентов, для депозитов в валюте сроком до 6 месяцев - 20%.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 17:51

  Долярчик написав:
  akurt написав:Просто самые богатые люди живут - всем известно - в Украине. Платят за всё подряд в 1,5 - 2,5 раза выше, платят какие-то дивные налоги и всегда находят объяснение такому феномену:
"Я всегда с удовольствием плачу больше, получая меньше и хуже!"


.... не розумію, ЧОМУ тут так в'яло реагують, або ЗОВСІМ НЕ РЕАГУЮТЬ на такі речі!!!
...може то у нас кожен вантажник і касирка з АТБ отримують по 2тис.долярів/міс зарплатню??? - раз такі ціни на все довкола... - а особливо на їжу, яка потрібна ЩОДЕННО!!!?


Справа в тому, що Україна на сьогодняшній день є сама найдешевша країна для проживання!
І справа тут не тільки в цінах на йогурт, чи ще щось.
В тій же Польщі ціни +,- такі ж самі як і в Турціі.
Але життя, що в Турціі, що в Польщі, вже не кажучи про США дорожче, ніж в Україні.
На скільки дорожче можна подивитися на сайті Numbeo.

Справа в тому,що не хлібом єдиним все вимірюється.

В Турціі, Польщі, країнах ЕС, США багато коштів іде на послуги-транспорт, перукарня, лікарня, адвокат, дитячі садки, інтернет, комірковий зв'язок, страхування, обслуговування авто і тому подібне.

Але й це ще не все.

Справа в тому, що ті гроші, які ви заробляєте, хай навіть як фрилансер, в Туреччині ви вже не отримаєте у тій кількісті.
Чому?
Тому що в Україні ви здаєте, наприклад, 2 квартири, а також заробляєте як чпшнік і за все про все, з уявної 1000 у.е.доходу сплачуєте налог 5% і все.
Тобто з 1000 доларів доходу у вас на кармані залишиться 950 у.е. і ще десь мінус 30 соц, виплати, 920 доларів.
А в Туреччині, якщо ви отримаєте там ВНЖ, ви будете повинні сплачувати налог по прогресуючій шкалі до 35% від прибутку.
Ще там є налог на дівіденди і капитал.
А ще, маючи резидентство Туреччини, ви маєте платити налог з всього мірового доходу,навіть з здачі в аренду квартири в Україні, навіть з депозиту-доплатити різницю.
Що подобається?
Тобто з вашої 1000 після налогов залишиться 700 баксів.
Потім заплатіть за страховки і мобілку і можете вже повертатися додому,бо дома ви за залишок якось протягнете :D
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