Додано: Чет 13 чер, 2019 17:18

Предагаю форумчанам - если кого-то это интересует - во время летнего отдыха сделать эксперимент по открытию счета и отписаться - вероятно, кому-то пригодится.

На просторах инета не утихает диспут о том, где и в каком турецком банке можно открыть счет иностранцу.На сегодня практически невозможно гражданину Украины открыть счет в каком-нибудь банке Турецкой республики.На сегодня -- как будто всё же удалось отдельным гражданам открыть счет:- ZiraatbakasiУказывается, что удалось открыть, но не в любом отделении, упоминается, что удалось открыть после оформления страховки прямо в банке.- КuveytturkЧаще всего упоминается как банк, в котором удалось открыть счет.- IS bank- Vakif bankДля открытия счета необходимо обязательно сперва получить турецкий ИНН - "Vergi numerasi" это бесплатно и очень быстро. Обращаться в налоговое управление города пребывания (Vergi Dairesi Müdürlükleri).С собой иметь при визите в Налоговую службу: украинский загранпаспорт, ксерокопию первой страницы. На ксерокопии предварительно напишите авторучкой латинскими буквами имя мамы и имя папы (вносят в базу данных).Особенности работы банковской системы Турции:- открытие и ведение счетов в любой валюте - бесплатно.- оформление и выдача дебетовых карт - бесплатно. Нет никакой комиссии за обслуживание.- платежи в интернет-банкинге - бесплатно.- зачисление на карту турецкого банка средств из банков других стран - без комиссии, с конвертацией в турецкую лиру по международному курсу "доллар-лира", а не по курсу банка "Покупка-продажа".- привязка дебетовой карты только к счету в турецкой лире.- мгновенная конвертация валют в любую сторону по курсу банка (как правило, выгоднее курса валют в обменном пункте). Без комиссии.- выдача наличных средств в банкомате без комиссии. Есть лимиты на выдачу наличных в банкомате (обычно 5 000 лир). Лимита на выдачу наличных в отделении нет. В любой валюте. Иногда - редко- может понадобиться предзаказ валюты "сегодня - на завтра".- прием в банкомате валюты - в долларах США и в евро - без комиссии с мгновенным зачислением на счет именно в долларах и в евро (счета предварительно должны быть открыты в инет-банкинге).- возможность внести в банкомат доллары - конвертировать их прямо с помощью банкомата в турецкие лиры и получить турецкие лиры сразу же без комиссии (обратите на это внимание: фактически обменный пункт у вас всегда "с собой).- процентные ставки по депозитам в долларах США - не уровне депозитных ставок в Украине, по турецкой лире - на сегодня - 23-24 процента годовых. Налог на доход по депозиту - 5 % от суммы начисленных процентов для депозитов в турецкой лире; для срочных валютных вкладов сроком более года налоговая ставка – 13 процентов, для депозитов в валюте сроком до 6 месяцев - 20%.