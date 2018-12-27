Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Просто самые богатые люди живут - всем известно - в Украине. Платят за всё подряд в 1,5 - 2,5 раза выше, платят какие-то дивные налоги и всегда находят объяснение такому феномену: "Я всегда с удовольствием плачу больше, получая меньше и хуже!"
.... не розумію, ЧОМУ тут так в'яло реагують, або ЗОВСІМ НЕ РЕАГУЮТЬ на такі речі!!! ...може то у нас кожен вантажник і касирка з АТБ отримують по 2тис.долярів/міс зарплатню??? - раз такі ціни на все довкола... - а особливо на їжу, яка потрібна ЩОДЕННО!!!?
Долярчик, заходите на Букинг, смотрите апартаменты в Анталии, кухня все дела, едете с семьёй на 10 дней. Готовите сами, ведёте учёт, приезжаете в Украину ведёте учёт и о, чудо, нифига не дешевле ))) я сейчас в Италии ищу Просекко за 3 евро, пока не нахожу, но автору верю
Все могут убедиться, что цены стартуют с 1,59 евро (одна целая и пятьдесят сотых евро). Рекомендую ASTORIA PROSECCO D.O.C. TREVISO по 3,79 евро и не потому, что на него акция, а потому, что я много лет подряд и по 2 раза в году там отдыхал на горнолыжных курортах.
Слава Богу, stm, что у Вас есть я - всегда подскажу верный путь во мраке.
Пан Долярчик! Не нервничайте так: курица, куриные окорока, куриные бедрышки, куриный суровый набор (кстати, дороже, чем в Анталии, ровно в 2 (два) раза), куриное филе, куриная печень, куриный фарш, куриная колбаса, куриные шницели, продукты из курятина в МакДолнальдс - как верно подметил наш друг shapo - это только "одна группа товаров", совсем не нужная в повседневной жизни человека. Будьте проще: сходите во Львове с семьей в ресторан, только не ходите туда, где отравили вчера/позавчера десятки людей.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 13 чер, 2019 15:44, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Тут только одна рекомендация: в магазине одевать другие очки. Видите, как хорошо, что у вас в жизни есть я - всегда подскажу путь в вашем жизненном мраке.
К этому продукту рекомендую взять килограммовую упаковку устриц - такие деревянные коробки - там ровно 1 кг устриц. Не знаю, по какой цене продадут сегодня вам, мне последний раз продавали в Милане по 9,8 евро за упаковку. Но в продаже - не каждый день! Вскрывайте с осторожностью - я один раз проткнул себе ножом палец. Было очень больно! Кстати, в супермаркете Carrefour легко заблудиться - выбор просто колоссальный - так если что "устрицы" по итальянски - ostrica - произносится так: "остриКа"... именно так - в конце - буква "К". Видите, как хорошо, что у stm есть кому провести по темным лабиринтам жизни...
P.S. Прикольно наблюдать, как господа все тужатся меня укусить и поймать хоть на какой-то мелочи. А не получается... НЕ_ПО_ЛУ_ЧА_ЕТ_СЯ.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
5396669 написав:Akurt, спасибо за ваши подробные ответы! Вас приятно читать! Делитесь информацией и дальше. Я мягко зрею Нарисовал себе уже картинку красивую. Один отрезвляющий момент - работа и дети... Так не сорвешься... А чисто для отпуска покупать нет смысла...
Про Турцию я бы сказал так: - если у вас есть возможность работать удаленно и получать деньги - как у меня, например, и как у нескольких моих друзей - нечего и думать.
Если у вас есть возможность работать удаленно и получать деньги,то жить вы можете в любой стране,которую вы можете выбрать на свой вкус соразмерно своему доходу и стоимости жизни в стране.
- если у вас есть дети - школьники - то надо реально чуть-чуть подумать. Дети - это, как известно - "спиногрызы". Тут - с детьми - есть проблема, конечно.
Как её решить?
Никак. Ни настоящего,ни будущего своим детям в Турции вы не дадите. Ибо особого будущего нет и у турецких детей.
Востаннє редагувалось sinus в Чет 13 чер, 2019 18:03, всього редагувалось 3 разів.
На просторах инета не утихает диспут о том, где и в каком турецком банке можно открыть счет иностранцу.
На сегодня практически невозможно гражданину Украины открыть счет в каком-нибудь банке Турецкой республики.
На сегодня - по неподтвержденным сведениям- как будто всё же удалось отдельным гражданам открыть счет: - Ziraatbakasi https://www.ziraatbank.com.tr/en Указывается, что удалось открыть, но не в любом отделении, упоминается, что удалось открыть после оформления страховки прямо в банке.
Предагаю форумчанам - если кого-то это интересует - во время летнего отдыха сделать эксперимент по открытию счета и отписаться - вероятно, кому-то пригодится.
Для открытия счета необходимо обязательно сперва получить турецкий ИНН - "Vergi numerasi" это бесплатно и очень быстро. Обращаться в налоговое управление города пребывания (Vergi Dairesi Müdürlükleri). С собой иметь при визите в Налоговую службу: украинский загранпаспорт, ксерокопию первой страницы. На ксерокопии предварительно напишите авторучкой латинскими буквами имя мамы и имя папы (вносят в базу данных).
Особенности работы банковской системы Турции:
- открытие и ведение счетов в любой валюте - бесплатно. - оформление и выдача дебетовых карт - бесплатно. Нет никакой комиссии за обслуживание. - платежи в интернет-банкинге - бесплатно. - зачисление на карту турецкого банка средств из банков других стран - без комиссии, с конвертацией в турецкую лиру по международному курсу "доллар-лира", а не по курсу банка "Покупка-продажа". - привязка дебетовой карты только к счету в турецкой лире. - мгновенная конвертация валют в любую сторону по курсу банка (как правило, выгоднее курса валют в обменном пункте). Без комиссии. - выдача наличных средств в банкомате без комиссии. Есть лимиты на выдачу наличных в банкомате (обычно 5 000 лир). Лимита на выдачу наличных в отделении нет. В любой валюте. Иногда - редко- может понадобиться предзаказ валюты "сегодня - на завтра". - прием в банкомате валюты - в долларах США и в евро - без комиссии с мгновенным зачислением на счет именно в долларах и в евро (счета предварительно должны быть открыты в инет-банкинге). - возможность внести в банкомат доллары - конвертировать их прямо с помощью банкомата в турецкие лиры и получить турецкие лиры сразу же без комиссии (обратите на это внимание: фактически обменный пункт у вас всегда "с собой). - процентные ставки по депозитам в долларах США - не уровне депозитных ставок в Украине, по турецкой лире - на сегодня - 23-24 процента годовых. Налог на доход по депозиту - 5 % от суммы начисленных процентов для депозитов в турецкой лире; для срочных валютных вкладов сроком более года налоговая ставка – 13 процентов, для депозитов в валюте сроком до 6 месяцев - 20%.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt написав:Просто самые богатые люди живут - всем известно - в Украине. Платят за всё подряд в 1,5 - 2,5 раза выше, платят какие-то дивные налоги и всегда находят объяснение такому феномену: "Я всегда с удовольствием плачу больше, получая меньше и хуже!"
.... не розумію, ЧОМУ тут так в'яло реагують, або ЗОВСІМ НЕ РЕАГУЮТЬ на такі речі!!! ...може то у нас кожен вантажник і касирка з АТБ отримують по 2тис.долярів/міс зарплатню??? - раз такі ціни на все довкола... - а особливо на їжу, яка потрібна ЩОДЕННО!!!?
Справа в тому, що Україна на сьогодняшній день є сама найдешевша країна для проживання! І справа тут не тільки в цінах на йогурт, чи ще щось. В тій же Польщі ціни +,- такі ж самі як і в Турціі. Але життя, що в Турціі, що в Польщі, вже не кажучи про США дорожче, ніж в Україні. На скільки дорожче можна подивитися на сайті Numbeo.
Справа в тому,що не хлібом єдиним все вимірюється.
В Турціі, Польщі, країнах ЕС, США багато коштів іде на послуги-транспорт, перукарня, лікарня, адвокат, дитячі садки, інтернет, комірковий зв'язок, страхування, обслуговування авто і тому подібне.
Але й це ще не все.
Справа в тому, що ті гроші, які ви заробляєте, хай навіть як фрилансер, в Туреччині ви вже не отримаєте у тій кількісті. Чому? Тому що в Україні ви здаєте, наприклад, 2 квартири, а також заробляєте як чпшнік і за все про все, з уявної 1000 у.е.доходу сплачуєте налог 5% і все. Тобто з 1000 доларів доходу у вас на кармані залишиться 950 у.е. і ще десь мінус 30 соц, виплати, 920 доларів. А в Туреччині, якщо ви отримаєте там ВНЖ, ви будете повинні сплачувати налог по прогресуючій шкалі до 35% від прибутку. Ще там є налог на дівіденди і капитал. А ще, маючи резидентство Туреччини, ви маєте платити налог з всього мірового доходу,навіть з здачі в аренду квартири в Україні, навіть з депозиту-доплатити різницю. Що подобається? Тобто з вашої 1000 після налогов залишиться 700 баксів. Потім заплатіть за страховки і мобілку і можете вже повертатися додому,бо дома ви за залишок якось протягнете
sinus написав:Справа в тому, що Україна на сьогодняшній день є сама найдешевша країна для проживання! І справа тут не тільки в цінах на йогурт, чи ще щось.
Якщо можна, хоч пару слів до доведення. Хоч якісь приклади. Я за останні 2 тижні не знайшов жодної речі, які б в Україні були б нижчими. По відношенню до мінімальної оплати праці - ціни не те, що космічно-"загилені", а супер космічно-"загилені". Саме цікаве, що вони не можуть бути економічно обгрунтованими нічим. Не можна ж серьйозно ставитися на згадану тут трохи вище причину під назвою "ціни вищі світогового рівня, тому що - вибачайте - жебракам трохи підвищили заробітну платню". Ось давайте так: - відвідати жінці гінеколога в Україні - 220 гривень або 1/20 частина іі зарплати (стільки отримують жіночки, що працюють в ОСББ мого будинка у Львові). Відвідати жінці гінеколога в Туреччині - жінка - іноземка - Медичне страхування інощземців - 20 лір, або 1/100 (!!!) мінімальної оплати праці. Відвідати жінці гінеколога з УЗД дослідженням в Україні - то розорити чоловіка - 1500 гривень. А не дай Боже - ой, простіть, мене грішного - дай Боже - роди??? В Туреччні після родів чоловік намагався "віддячити" лікарям - притаскав віскі, гроші, подарунки - від всього відмовилися - і тільки - скажу по великому секрету - при приватній зустрічі лікар погодовся із щасливим чоловком породіллі випити віскі, бо Аллах під дахом квартири не бачив... (факт реальний).
- відвідати чоловіку проктолога в Україні - 320 гривень або 320/4160=7/100 мінімальної оплати праці, яку отримують майже всі чоловіки, що працюють в ОСББ мого будинка у Львові. - відвідати чоловіку проктолога в Туреччині - 20 лір або 20/2062=1/100 (!!!) мінімальної оплати праці.
- відвідати людині чистку зубів у Львові - 450-650 гривень, в Туреччині - 50 лір або 200 гривень.
- виростити курку на продаж що в США, що в Туреччині - та продати із торговою націнкою - 2...2,15 долара США. В Україні таку саму курку за такою самою технологією можна виростити та продати за 70/26,40=2,65 долари США.
- в Україні корм для собаки можна купити за 45 гривень або за 45/26,4=1,70 долара США, в Туреччині - за 4-6 лір або 0,65...1 долар США.
- мийка авто (самообслуговування) у Львові - 10 гривень за 2 хвилини. Мийка на протязі 6 хвилин обійдеться в (6х10)/26,40=2,27 долара США. В Туреччині при цінах на воду та електричну енергію трохи ВИЩЕ, ніж в Україні, мийка авто на протязі 6 хвилин (активна піна) коштує 3 ліри або 0,5 долара США, тобто в Україні - в 5 (п"ять) раз дорожче.
Якщо порівнювати ті речі, які дійсно можна порівнювати, то на лице - повна економічна необгрунованість цін на все. Без виключення. Відкриємо підручник:
Ціна - грошове вираження вартості товарів (надання виконаних робіт, послуг).
Обліково-вимірювальна функція ціни полягає в об'єктивному і точному відображенню в цінах рівнів і динаміки суспільно необхідних витрат праці (!!!) на виробництво і реалізацію з урахуванням зіставлення споживчих властивостей різних видів продукції.
Регулююча (балансування попиту і пропозиції) функція ціни полягає в тому, що ціна проявляє себе як інструмент регулювання економічних процесів - врівноважує попит і пропозицію, пов'язує їх з грошової - платіжної здатністю виробника і споживача. (!!!).
В Туреччині регулюча функція ціни проявляється в цінах на пиво (що інтересно - НЕ на вино, і НЕ на віскі), країна мусульманської релігії, турки на 90% не вживають пиво, виробництво та продаж пива - це МОНОПОЛІЯ держави, а не приватних володарів пивзаводів, де колотять його невідомо із чого і продають дорожче ніж в сусідніх країнах.
І головне: Соціальна функція ціни полягає в тому, що за допомогою цін регулюється обсяг споживання товарів і послуг, відбувається перерозподіл національного доходу між фондами накопичення і споживання, різними соціальними групами населення.
Скільки разів може помити автівку на Автоммийці з "ручною" мийкою при ціні послуги в 90-140 гривнеь пенсіонеру із пенсією - самі знажте якою... Тут є "соціальна функція"????
Так ось, останній пункт головний: мафія/олігархи та "приліпалки" до них зводять на "нет" всі спроби держави/уряду зробити хоч щось корисне для людей. Бо перерозподіл іде тільки на Майбахи та Порш Кайени.
Таким чином: на лице повне розабалансування економіки та порушення постулатів всіх економічних теорій.
Прошу, хоч пару прикладів із власного життя... Реально цікаво... Особливо про "найдешевша для проживання" - оренда квартири - двушки хоч у Львові, хоч в Дніпрі, хоч в Києві - 10 000 - 15 000 гривень на місяць, що складає 3-4 мінімальні оплати праці (!!!!), або перевищує заробітну платню в університеті доцента кандидата наук, який хоче/неможе вивчити молодь. В Туреччині роботяга/нероботяга може винайняти квартиру в спальному районі за 650 лір, або за менше, ніж третину своєї мінімальної оплати праці в 2062 ліри на місяць. Цікаво, що в Румунії, де я був ось 1 червня - йогурт коштує в 2 (два) рази дешевше, ніж в Україні, в США за зарплату за 1 (одну) годину роботи прибиральниця з мінімальної оплатою праці може купити 4 (чотири) відерця йогурту. В Україні - скільки може купити за годину роботи? Тому, пан sinus - враховуючи, що Ви - не ображайтеся - в йогуртах -як би його обережно сказати - "трохи не розбираєтеся" - приклади в студію! (Прошу про податки не розказувати, бо це звучить цікаво, але навіть аморально - я вже зовсім не знаю, хто в Україні платить ті податки, крім працівників бюджетних установ із жебрацькими зарплатами).
sinus написав:Справа в тому, що Україна на сьогодняшній день є сама найдешевша країна для проживання! І справа тут не тільки в цінах на йогурт, чи ще щось.
Тільки я Вас прошу без притаманних декому образ на мою адресу. Свого роду конструктивний діалог або - як хочете - "ділова гра" з цифрами та фактами.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).