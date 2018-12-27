Додано: Чет 13 чер, 2019 18:59

sinus написав: Справа в тому, що Україна на сьогодняшній день є сама найдешевша країна для проживання!

І справа тут не тільки в цінах на йогурт, чи ще щось.

Справа в тому, що Україна на сьогодняшній деньІ справа тут не тільки в цінах на йогурт, чи ще щось.

в об'єктивному і точному відображенню

рівнів і динаміки суспільно необхідних витрат праці

інструмент регулювання економічних процесів

пов'язує їх з грошової - платіжної здатністю виробника і споживача.

Соціальна функція ціни

sinus написав: Справа в тому, що Україна на сьогодняшній день є сама найдешевша країна для проживання!

І справа тут не тільки в цінах на йогурт, чи ще щось.

Справа в тому, що Україна на сьогодняшній деньІ справа тут не тільки в цінах на йогурт, чи ще щось.

Якщо можна, хоч пару слів до доведення. Хоч якісь приклади.Я за останні 2 тижні не знайшов жодної речі, які б в Україні були б нижчими.По відношенню до мінімальної оплати праці - ціни не те, що космічно-"загилені", а супер космічно-"загилені".Саме цікаве, що вони не можуть бути економічно обгрунтованими нічим.Не можна ж серьйозно ставитися на згадану тут трохи вище причину під назвою "ціни вищі світогового рівня, тому що - вибачайте - жебракам трохи підвищили заробітну платню".Ось давайте так:- відвідати жінці гінеколога в Україні - 220 гривень або 1/20 частина іі зарплати (стільки отримують жіночки, що працюють в ОСББ мого будинка у Львові). Відвідати жінці гінеколога в Туреччині - жінка - іноземка - Медичне страхування інощземців - 20 лір, або 1/100 (!!!) мінімальної оплати праці. Відвідати жінці гінеколога з УЗД дослідженням в Україні - то розорити чоловіка - 1500 гривень.А не дай Боже - ой, простіть, мене грішного - дай Боже - роди??? В Туреччні після родів чоловік намагався "віддячити" лікарям - притаскав віскі, гроші, подарунки - від всього відмовилися - і тільки - скажу по великому секрету - при приватній зустрічі лікар погодовся із щасливим чоловком породіллі випити віскі, бо Аллах під дахом квартири не бачив... (факт реальний).- відвідати чоловіку проктолога в Україні - 320 гривень або 320/4160=7/100 мінімальної оплати праці, яку отримують майже всі чоловіки, що працюють в ОСББ мого будинка у Львові.- відвідати чоловіку проктолога в Туреччині - 20 лір або 20/2062=1/100 (!!!) мінімальної оплати праці.- відвідати людині чистку зубів у Львові - 450-650 гривень, в Туреччині - 50 лір або 200 гривень.- виростити курку на продаж що в США, що в Туреччині - та продати із торговою націнкою - 2...2,15 долара США. В Україні таку саму курку за такою самою технологією можна виростити та продати за 70/26,40=2,65 долари США.- в Україні корм для собаки можна купити за 45 гривень або за 45/26,4=1,70 долара США, в Туреччині - за 4-6 лір або 0,65...1 долар США.- мийка авто (самообслуговування) у Львові - 10 гривень за 2 хвилини. Мийка на протязі 6 хвилин обійдеться в (6х10)/26,40=2,27 долара США. В Туреччині при цінах на воду та електричну енергіюніж в Україні, мийка авто на протязі 6 хвилин (активна піна) коштує 3 ліри або 0,5 долара США, тобто в Україні - в 5 (п"ять) раз дорожче.Якщо порівнювати ті речі, які дійсно можна порівнювати, то на лице - повна економічна необгрунованість цін на все. Без виключення.Відкриємо підручник:Ціна - грошове вираження вартості товарів (надання виконаних робіт, послуг).Обліково-вимірювальна функція ціни полягаєв цінах(!!!) на виробництво і реалізацію з урахуванням зіставлення споживчих властивостей різних видів продукції.Регулююча (балансування попиту і пропозиції) функція ціни полягає в тому, що ціна проявляє себе як- врівноважує попит і пропозицію,(!!!).В Туреччині регулюча функція ціни проявляється в цінах на пиво (що інтересно - НЕ на вино, і НЕ на віскі), країна мусульманської релігії, турки на 90% не вживають пиво, виробництво та продаж пива - це МОНОПОЛІЯ держави, а не приватних володарів пивзаводів, де колотять його невідомо із чого і продають дорожче ніж в сусідніх країнах.І головне:полягає в тому, що за допомогою цін регулюється обсяг споживання товарів і послуг, відбувається перерозподіл національного доходу між фондами накопичення і споживання, різними соціальними групами населення.Скільки разів може помити автівку на Автоммийці з "ручною" мийкою при ціні послуги в 90-140 гривнеь пенсіонеру із пенсією - самі знажте якою...Тут є "соціальна функція"????Так ось, останній пункт головний: мафія/олігархи та "приліпалки" до них зводять на "нет" всі спроби держави/уряду зробити хоч щось корисне для людей.Бо перерозподіл іде тільки на Майбахи та Порш Кайени.Таким чином: на лице повне розабалансування економіки та порушення постулатів всіх економічних теорій.Прошу, хоч пару прикладів із власного життя...Особливо про "найдешевша для проживання" - оренда квартири - двушки хоч у Львові, хоч в Дніпрі, хоч в Києві - 10 000 - 15 000 гривень на місяць, що складає 3-4 мінімальні оплати праці (!!!!), або перевищує заробітну платню в університеті доцента кандидата наук, який хоче/неможе вивчити молодь.В Туреччині роботяга/нероботяга може винайняти квартиру в спальному районі за 650 лір, або за менше, ніж третину своєї мінімальної оплати праці в 2062 ліри на місяць.Цікаво, що в Румунії, де я був ось 1 червня - йогурт коштує в 2 (два) рази дешевше, ніж в Україні, в США за зарплату за 1 (одну) годину роботи прибиральниця з мінімальної оплатою праці може купити 4 (чотири) відерця йогурту. В Україні - скільки може купити за годину роботи?Тому, пан- враховуючи, що Ви - не ображайтеся - в йогуртах -як би його обережно сказати - "трохи не розбираєтеся" - приклади в студію!(Прошу про податки не розказувати, бо це звучить цікаво, але навіть аморально - я вже зовсім не знаю, хто в Україні платить ті податки, крім працівників бюджетних установ із жебрацькими зарплатами).Тільки я Вас прошу без притаманних декому образ на мою адресу.Свого роду конструктивний діалог або - як хочете - "ділова гра" з цифрами та фактами.