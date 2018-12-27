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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 310311312313
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 20:33

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Зайдіть на сайт Numbeo і порівняйте Львів та Анталію.
Я порівняв, ціни +,- однакові, але ж якщо ви не сплачуєте податки в Україні, то в Туреччині їх з вас стягнуть з кожної ліри,гривні, долара чи євро і грошей на залишку буде не так багато,як в Україні.
До того ж заробити в Туреччині нема де украінцю, а в Україні є.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 20:34

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Долярчик написав:.... не розумію, ЧОМУ тут так в'яло реагують, або ЗОВСІМ НЕ РЕАГУЮТЬ на такі речі!!!
...може то у нас кожен вантажник і касирка з АТБ отримують по 2тис.долярів/міс зарплатню??? - раз такі ціни на все довкола... - а особливо на їжу, яка потрібна ЩОДЕННО!!!?


Вчи-вчи - одні двійки. :)

Немає тут на що реагувати. Звичайна (чергова) маніпуляція. Я вже неодноразово казав, що всю інформацію від людини "яка ніколи не бреше" потрібно ретельно перевіряти. Особливо, якщо Ви так близько до серця це сприймаєте. Причому з куркою в США, все настільки просто, що, навіть, Google не потрібен, достатньо просто уважно прочитати.

  akurt написав:Курица стоит неприлично дешево - 99 центов за фунт.


На фото дійсно курка, дійсно цінник. Але ми бачимо, що це акційний товар. 99 центів - це ціна зі знижкою. Ми не знаємо, чому на цей товар знижка. Можливо це акція від виробника, а можливо просто термін придатності закінчується. Звичайна ціна - $1.39.

Було б цікаво подивитись на фото не одного товару/цінника, а цілої полички. Інакше це фото "вирване з контексту". Зазвичай поруч там буде курка від інших виробників. І ціни будуть відрізнятись. Скорше за все, там поруч буде курка по $1.59, $1.79, може навіть $1.89 за фунт.

Їдемо далі. Спеціально ще раз процитую.
  akurt написав:Курица стоит неприлично дешево - 99 центов за фунт.


Далі було:
  akurt написав:Фунт - это 0,453 кг.


І тут р-р-раз! І на, маєш:

  akurt написав:Дорого или дешево - 99 центов за 1 кг курицы?


Ось так "легким движением руки" фунти перетворюються на кілограми, тобто курка автоматично подешевшала в 2.2 рази. :)

А тепер уявіть, що Ви прийшли в супермаркет в день, коли немає знижки, і вимушені купувати по $1.39 за фунт, тобто по $3/кг, а не $0.99/кг.

Додам ще зі свого досвіду. Якщо пам'ятаєте, в нас колись була розмова про акції. Я тоді згадував і про ціни в США. В супермаркетах ви будете бачити один і той самий вид продуктів, а ціни відрізнятимуться в рази. Найдешевші продукти (хліб, сири, сосиски, м'ясо) в США просто неїстівні (наприклад, більшість сирів буде від 5 до 20 доларів за фунт, до 8 - просто не варто витрачати гроші, від 10 вже є достатньо смачні).

Я не можу по цінниках визначити мережу супермаркетів, але більшість моїх друзів в США купують продукти в мережі супермаркетів Whole Foods, де продукти кращої якості. Але курка там коштуватиме $3-4 за фунт, або $6.6-$8.8 (або 175-233 грн) за кг.

Можна ще таки скористатися Google'ом, і знайти факт, що курятина компанії Foster Farms (наведена на фото) колись була знята з полиць мережі супермаркетів Target, після того, як декілька покупців захворіли на сальмонельоз. Може тому вона така дешева?

Ну і для закріплення матеріалу, давайте розглянемо податки.

  akurt написав:Вы же не сомневались, что это НЕ 18%, которые указаны в чеке для Вас в Украине?


  akurt написав:Мой чек сегодня днем составил 22,81 доллара, включая налог - 0,33 (ноль целых тридцать три сотых) доллара.


1. Немає прямого порівняння ставок податку. 18% (цифра взяти зі стелі, в чеках в нас може бути вказано ПДВ, але це буде або 20%, якщо просто "ПДВ", або 16.66% якщо "в тому числі ПДВ") порівнюють з абсолютними дуже малими цифрами (0,33), що вже дає відчуття "зради".
2. Якщо привести все до ставок, то бачимо що "ставка" податку 1.5%, але це не так. Пан практик або не знає теорії, або свідомо приховує факт (тобто маніпулює) того, що в США і в Україні дещо відрізняються податкові системи (ПДВ і податок з продажу). Ставка sales tax в Каліфорнії вар'юється від 6.5% (Лос Анджелес) до 10.5% залежно від міста. Просто є групи товарів, до яких він застосовується, а є такі, до яких ні. Ми не знаємо, що було в чеку, виглядає так, що 80% з тих, що не підпадають під оподаткування.

Ну і на останок. Цей текст містить деяку кількість маніпуляцій. Я це зробив свідомо. Долярчик, спробуйте їх знайти. Це в якості домашнього завдання на закріплення навичок критичного мислення, щоб в майбутньому не так болісно реагувати на маніпуляції топікстартера :)
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 20:43

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

.... весело тут :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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