Додано: Чет 13 чер, 2019 20:34

Долярчик написав: .... не розумію, ЧОМУ тут так в'яло реагують, або ЗОВСІМ НЕ РЕАГУЮТЬ на такі речі!!!

...може то у нас кожен вантажник і касирка з АТБ отримують по 2тис.долярів/міс зарплатню??? - раз такі ціни на все довкола... - а особливо на їжу, яка потрібна ЩОДЕННО!!!? .... не розумію, ЧОМУ тут так в'яло реагують, або ЗОВСІМ НЕ РЕАГУЮТЬ на такі речі!!!...може то у нас кожен вантажник і касирка з АТБ отримують по 2тис.долярів/міс зарплатню??? - раз такі ціни на все довкола... - а особливо на їжу, яка потрібна ЩОДЕННО!!!?

akurt написав: Курица стоит неприлично дешево - 99 центов за фунт. Курица стоит неприлично дешево - 99 центов за фунт.

akurt написав: Курица стоит неприлично дешево - 99 центов за фунт. Курица стоит неприлично дешево -

akurt написав: Фунт - это 0,453 кг. Фунт - это 0,453 кг.

akurt написав: Дорого или дешево - 99 центов за 1 кг курицы? Дорого или дешево -

akurt написав: Вы же не сомневались, что это НЕ 18%, которые указаны в чеке для Вас в Украине? Вы же не сомневались, что это НЕ 18%, которые указаны в чеке для Вас в Украине?

akurt написав: Мой чек сегодня днем составил 22,81 доллара, включая налог - 0,33 (ноль целых тридцать три сотых) доллара. Мой чек сегодня днем составил 22,81 доллара, включая налог - 0,33 (ноль целых тридцать три сотых) доллара.

Вчи-вчи - одні двійки.Немає тут на що реагувати. Звичайна (чергова) маніпуляція. Я вже неодноразово казав, що всю інформацію від людини "яка ніколи не бреше" потрібно ретельно перевіряти. Особливо, якщо Ви так близько до серця це сприймаєте. Причому з куркою в США, все настільки просто, що, навіть, Google не потрібен, достатньо просто уважно прочитати.На фото дійсно курка, дійсно цінник. Але ми бачимо, що це акційний товар. 99 центів - це ціна зі знижкою. Ми не знаємо, чому на цей товар знижка. Можливо це акція від виробника, а можливо просто термін придатності закінчується. Звичайна ціна - $1.39.Було б цікаво подивитись на фото не одного товару/цінника, а цілої полички. Інакше це фото "вирване з контексту". Зазвичай поруч там буде курка від інших виробників. І ціни будуть відрізнятись. Скорше за все, там поруч буде курка по $1.59, $1.79, може навіть $1.89 за фунт.Їдемо далі. Спеціально ще раз процитую.Далі було:І тут р-р-раз! І на, маєш:Ось так "легким движением руки" фунти перетворюються на кілограми, тобто курка автоматично подешевшала в 2.2 рази.А тепер уявіть, що Ви прийшли в супермаркет в день, коли немає знижки, і вимушені купувати по $1.39 за фунт, тобто по $3/кг, а не $0.99/кг.Додам ще зі свого досвіду. Якщо пам'ятаєте, в нас колись була розмова про акції. Я тоді згадував і про ціни в США. В супермаркетах ви будете бачити один і той самий вид продуктів, а ціни відрізнятимуться в рази. Найдешевші продукти (хліб, сири, сосиски, м'ясо) в США просто неїстівні (наприклад, більшість сирів буде від 5 до 20 доларів за фунт, до 8 - просто не варто витрачати гроші, від 10 вже є достатньо смачні).Я не можу по цінниках визначити мережу супермаркетів, але більшість моїх друзів в США купують продукти в мережі супермаркетів Whole Foods, де продукти кращої якості. Але курка там коштуватиме $3-4 за фунт, або $6.6-$8.8 (або 175-233 грн) за кг.Можна ще таки скористатися Google'ом, і знайти факт, що курятина компанії Foster Farms (наведена на фото) колись була знята з полиць мережі супермаркетів Target, після того, як декілька покупців захворіли на сальмонельоз. Може тому вона така дешева?Ну і для закріплення матеріалу, давайте розглянемо податки.1. Немає прямого порівняння ставок податку. 18% (цифра взяти зі стелі, в чеках в нас може бути вказано ПДВ, але це буде або 20%, якщо просто "ПДВ", або 16.66% якщо "в тому числі ПДВ") порівнюють з абсолютними дуже малими цифрами (0,33), що вже дає відчуття "зради".2. Якщо привести все до ставок, то бачимо що "ставка" податку 1.5%, але це не так. Пан практик або не знає теорії, або свідомо приховує факт (тобто маніпулює) того, що в США і в Україні дещо відрізняються податкові системи (ПДВ і податок з продажу). Ставка sales tax в Каліфорнії вар'юється від 6.5% (Лос Анджелес) до 10.5% залежно від міста. Просто є групи товарів, до яких він застосовується, а є такі, до яких ні. Ми не знаємо, що було в чеку, виглядає так, що 80% з тих, що не підпадають під оподаткування.Ну і на останок. Цей текст містить деяку кількість маніпуляцій. Я це зробив свідомо., спробуйте їх знайти. Це в якості домашнього завдання на закріплення навичок критичного мислення, щоб в майбутньому не так болісно реагувати на маніпуляції топікстартера