Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Зайдіть на сайт Numbeo і порівняйте Львів та Анталію. Я порівняв, ціни +,- однакові, але ж якщо ви не сплачуєте податки в Україні, то в Туреччині їх з вас стягнуть з кожної ліри,гривні, долара чи євро і грошей на залишку буде не так багато,як в Україні. До того ж заробити в Туреччині нема де украінцю, а в Україні є.
Долярчик написав:.... не розумію, ЧОМУ тут так в'яло реагують, або ЗОВСІМ НЕ РЕАГУЮТЬ на такі речі!!! ...може то у нас кожен вантажник і касирка з АТБ отримують по 2тис.долярів/міс зарплатню??? - раз такі ціни на все довкола... - а особливо на їжу, яка потрібна ЩОДЕННО!!!?
Вчи-вчи - одні двійки.
Немає тут на що реагувати. Звичайна (чергова) маніпуляція. Я вже неодноразово казав, що всю інформацію від людини "яка ніколи не бреше" потрібно ретельно перевіряти. Особливо, якщо Ви так близько до серця це сприймаєте. Причому з куркою в США, все настільки просто, що, навіть, Google не потрібен, достатньо просто уважно прочитати.
akurt написав:Курица стоит неприлично дешево - 99 центов за фунт.
На фото дійсно курка, дійсно цінник. Але ми бачимо, що це акційний товар. 99 центів - це ціна зі знижкою. Ми не знаємо, чому на цей товар знижка. Можливо це акція від виробника, а можливо просто термін придатності закінчується. Звичайна ціна - $1.39.
Було б цікаво подивитись на фото не одного товару/цінника, а цілої полички. Інакше це фото "вирване з контексту". Зазвичай поруч там буде курка від інших виробників. І ціни будуть відрізнятись. Скорше за все, там поруч буде курка по $1.59, $1.79, може навіть $1.89 за фунт.
Їдемо далі. Спеціально ще раз процитую.
akurt написав:Курица стоит неприлично дешево - 99 центов за фунт.
Далі було:
akurt написав:Фунт - это 0,453 кг.
І тут р-р-раз! І на, маєш:
akurt написав:Дорого или дешево - 99 центов за 1 кг курицы?
Ось так "легким движением руки" фунти перетворюються на кілограми, тобто курка автоматично подешевшала в 2.2 рази.
А тепер уявіть, що Ви прийшли в супермаркет в день, коли немає знижки, і вимушені купувати по $1.39 за фунт, тобто по $3/кг, а не $0.99/кг.
Додам ще зі свого досвіду. Якщо пам'ятаєте, в нас колись була розмова про акції. Я тоді згадував і про ціни в США. В супермаркетах ви будете бачити один і той самий вид продуктів, а ціни відрізнятимуться в рази. Найдешевші продукти (хліб, сири, сосиски, м'ясо) в США просто неїстівні (наприклад, більшість сирів буде від 5 до 20 доларів за фунт, до 8 - просто не варто витрачати гроші, від 10 вже є достатньо смачні).
Я не можу по цінниках визначити мережу супермаркетів, але більшість моїх друзів в США купують продукти в мережі супермаркетів Whole Foods, де продукти кращої якості. Але курка там коштуватиме $3-4 за фунт, або $6.6-$8.8 (або 175-233 грн) за кг.
Можна ще таки скористатися Google'ом, і знайти факт, що курятина компанії Foster Farms (наведена на фото) колись була знята з полиць мережі супермаркетів Target, після того, як декілька покупців захворіли на сальмонельоз. Може тому вона така дешева?
Ну і для закріплення матеріалу, давайте розглянемо податки.
akurt написав:Вы же не сомневались, что это НЕ 18%, которые указаны в чеке для Вас в Украине?
akurt написав:Мой чек сегодня днем составил 22,81 доллара, включая налог - 0,33 (ноль целых тридцать три сотых) доллара.
1. Немає прямого порівняння ставок податку. 18% (цифра взяти зі стелі, в чеках в нас може бути вказано ПДВ, але це буде або 20%, якщо просто "ПДВ", або 16.66% якщо "в тому числі ПДВ") порівнюють з абсолютними дуже малими цифрами (0,33), що вже дає відчуття "зради". 2. Якщо привести все до ставок, то бачимо що "ставка" податку 1.5%, але це не так. Пан практик або не знає теорії, або свідомо приховує факт (тобто маніпулює) того, що в США і в Україні дещо відрізняються податкові системи (ПДВ і податок з продажу). Ставка sales tax в Каліфорнії вар'юється від 6.5% (Лос Анджелес) до 10.5% залежно від міста. Просто є групи товарів, до яких він застосовується, а є такі, до яких ні. Ми не знаємо, що було в чеку, виглядає так, що 80% з тих, що не підпадають під оподаткування.
Ну і на останок. Цей текст містить деяку кількість маніпуляцій. Я це зробив свідомо. Долярчик, спробуйте їх знайти. Це в якості домашнього завдання на закріплення навичок критичного мислення, щоб в майбутньому не так болісно реагувати на маніпуляції топікстартера
Такі цікаві люди - просто майстри "бла-бла-бла"...
Для фахівця Coder пояснюю: кожен супермаркет в США привітає постійних покупців! Це Вам на АТБ або Сільпо. На ціннику чесно написано: ціни для членів клубу. Що треба зробити, щоби стати членом клубу SafeWay - як на фото? - А НІЧОГО. Просто треба хоч щось купити і отримати на касі БЕЗКОШТОВНУ картку члена клубу. Тоді ціни для Coder - який не є членом - будуть такі, як зверху на ціннику і він дійсно купить курку за звичною львівською ціною в 3 долари за 1 кг. Правда, вона НЕ буде мати вигляд, як привезена із львіського моргу. Та не буде отруйною.
Як отримає пан Coder картку знижок в АТБ? А НІЯК. Як отримає пан Coder картку знижок в Сільпо? Дуже просто: достатньо купити пляшку лівого "наколоченого" у підпольному цеху вина та раз на квартал отримати купу купонів, які реально він ніяк не зможе використовувати, хіба купити курку із моргу не по 73 гривні за кіло, а по 71,99.
Тепер ми нашого славетного педагога вчимо уму-розуму. Дивимося на цінник. Це я купую для себе, коханого, Бурбон. За якою ціною купить його наш славетний знавець закордонного життя, який далі окружної у Львові нікуди не те що не їздив, а не має можливості поїхати? У Львові - в Сільпо або в Ашані - за 1400 гривень або за 53 долари. За скільки він купить в супермареті в самому дорогому для прожиття штаті США? Тут живуть не такі БАГАТІ люди, як в Україні, тому - за 33,99 долари. Багаті платять на 20 доларів за пляшку дорожче. На те вони й багаті. За якою ціню куплю цю пляшку я для себе, коханого? За 26,99 долари (на 7 (сім) доларів дешевше). За якою ціною мені продасть супермаркет цей самий Бурбон, якшо я візьму бекоштовний картонний бокс та поставлю туди: 2 пляшки вина білого, 1 червоного (мінімальні ціни на вина - 4 долари, тобто підсобник-мексиканець на посадці дерев на газоні за 1 голдину роботи заробить на 3,5 пляшки вина), 1 пляшку Ламбруско, 1 пляшку Просєкко та 1 (одну) пляшку Бурбона (разом треба купити будь-чого 6 пляшок)? За 24,29 долари США - тобто на 33,99-24,29=9,70 долари США - тобто за зарплату пана Coder за цілих 2 (два) дня сумлінної праці.
Ну що ж панове, диспут вдалий: - пан sinus вдало довів, що крім пустих балачок та пустих заяв нічого нам не може сказати/написати. Просто запустив у повітря цікаву фразу про дивну країну, в якій все дешевше для прожиття і все... Жодної цифри і жодного факту так і не навів... - пан Coder довів, що може уважно читати мій текст (що дуже приємно), що він здатний помітити в моєму тексті 1 (одну) описку і не може помітити майже в кожному слові пана sinus по одній - дві помилки і що мені дуже дуже дуже ду-же ну просто дуже погано. Був би редактором газети "Сільські вісті" - їй Богу, заплатив би гонорар за вдалу рецензію...
Супер! Хлопці, мене ви вдало повеселили, дякую!
Ну і на останок.
Coder написав:Ну і на останок.
Дивимося в чек і сміємося із знаного фахівця "маніпуляцій". TAX - то податок. Хлопчина так звик платити за все на світі вдвічі втричі дорожче, що навіть не розуміє, що є речі, продукти, вироби тваринництва або городини, які взагалі не обкладаються податками... Ну і на останок.
Coder написав:Ну і на останок. Цей текст містить деяку кількість маніпуляцій. Я це зробив свідомо. Долярчик, спробуйте їх знайти. Це в якості домашнього завдання на закріплення навичок критичного мислення, щоб в майбутньому не так болісно реагувати на маніпуляції топікстартера
Пан Долярчик! Уявіть собі, який пропадає інструктор Пустомитівського райкому КПРС - і ксьондза б обратив у комуністичну віру...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Мені дискусія реально сподобалося. Хлопці, без образ: я дійсно живу погано, в мене дійсно справи кепські. Я дійсно все прогавив у житті. Ось правда: за спиною сьогодні - Алькатрас - а мене там немає... Навчіть мене розуму. Підскажіть, як не бути жебраком. Напишіть, пане sinus та Coder - не ховайте правду - в якій частині світу живете, де воно там медом дармовим намазано? Навчіть мене, невдаху...
Тому, чисто, щоби не пропадав талант пана Coder, я щиро вдячний йому - не жартую - за розгорнутий аналіз мого текста - просив би прокоментувати на предмет правдивості/неправдивості та присутності/відсутності факту маніпуляцій цей текст:
sinus написав:Справа в тому, що Україна на сьогодняшній день є сама найдешевша країна для проживання! І справа тут не тільки в цінах на йогурт, чи ще щось.
Буду дуже вдячний, якщо розшифруєте також останні слова "... ще щось". Прямо тішать два слова око... Ну дуже цікаво: "... ще щось"... Уявив себе хлопчиком... піонерський табір... душова хлопчиків... за стіною душова дівоча... дірочка в стіні... "... ще щось"...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).