Додано: Чет 13 чер, 2019 23:26

що мені дуже дуже дуже ду-же ну просто дуже погано.

Coder написав: Ну і на останок. Ну і на останок.

Coder написав: Ну і на останок. Цей текст містить деяку кількість маніпуляцій. Я це зробив свідомо. Долярчик, спробуйте їх знайти. Це в якості домашнього завдання на закріплення навичок критичного мислення, щоб в майбутньому не так болісно реагувати на маніпуляції топікстартера Ну і на останок. Цей текст містить деяку кількість маніпуляцій. Я це зробив свідомо., спробуйте їх знайти. Це в якості домашнього завдання на закріплення навичок критичного мислення, щоб в майбутньому не так болісно реагувати на маніпуляції топікстартера

Такі цікаві люди - просто майстри "бла-бла-бла"...Для фахівцяпояснюю: кожен супермаркет в США привітає постійних покупців!На ціннику чесно написано: ціни для членів клубу.Що треба зробити, щоби стати членом клубу- як на фото? - А НІЧОГО.Просто треба хоч щось купити і отримати на касі БЕЗКОШТОВНУ картку члена клубу.Тоді ціни для- який не є членом - будуть такі, як зверху на ціннику і він дійсно купить курку за звичною львівською ціною в 3 долари за 1 кг.Правда, вона НЕ буде мати вигляд, як привезена із львіського моргу. Та не буде отруйною.Як отримає панкартку знижок в АТБ? А НІЯК.Як отримає панкартку знижок в Сільпо? Дуже просто: достатньо купити пляшку лівого "наколоченого" у підпольному цеху вина та раз на квартал отримати купу купонів, які реально він ніяк не зможе використовувати, хіба купити курку із моргу не по 73 гривні за кіло, а по 71,99.Тепер ми нашого славетного педагога вчимо уму-розуму.Дивимося на цінник.Це я купую для себе, коханого, Бурбон.За якою ціною купить його наш славетний знавець закордонного життя, який далі окружної у Львові нікуди не те що не їздив, а не має можливості поїхати?У Львові - в Сільпо або в Ашані - за 1400 гривень або задолари.За скільки він купить в супермареті в самому дорогому для прожиття штаті США?Тут живуть не такі БАГАТІ люди, як в Україні, тому - задолари.Багаті платять на 20 доларів за пляшку дорожче. На те вони й багаті.За якою ціню куплю цю пляшку я для себе, коханого?За 26,99 долари (на 7 (сім) доларів дешевше).За якою ціною мені продасть супермаркет цей самий Бурбон, якшо я візьму бекоштовний картонний бокс та поставлю туди: 2 пляшки вина білого, 1 червоного (мінімальні ціни на вина - 4 долари, тобто підсобник-мексиканець на посадці дерев на газоні за 1 голдину роботи заробить на 3,5 пляшки вина), 1 пляшку Ламбруско, 1 пляшку Просєкко та 1 (одну) пляшку Бурбона (разом треба купити будь-чого 6 пляшок)?За 24,29 долари США - тобто на 33,99-24,29=9,70 долари США - тобто за зарплату паназа цілих 2 (два) дня сумлінної праці.Ну що ж панове, диспут вдалий:- панвдало довів, що крім пустих балачок та пустих заяв нічого нам не може сказати/написати. Просто запустив у повітря цікаву фразу про дивну країну, в якій все дешевше для прожиття і все... Жодної цифри і жодного факту так і не навів...- пандовів, що може уважно читати мій текст (що дуже приємно), що він здатний помітити в моєму тексті 1 (одну) описку і не може помітити майже в кожному слові панапо одній - дві помилки іБув би редактором газети "Сільські вісті" - їй Богу, заплатив би гонорар за вдалу рецензію...Супер! Хлопці, мене ви вдало повеселили, дякую!Ну і на останок.Дивимося в чек і сміємося із знаного фахівця "маніпуляцій". TAX - то податок.Хлопчина так звик платити за все на світі вдвічі втричі дорожче, що навіть не розуміє, що є речі, продукти, вироби тваринництва або городини, які взагалі не обкладаються податками...Ну і на останок.Пан! Уявіть собі, який пропадає інструктор Пустомитівського райкому КПРС - і ксьондза б обратив у комуністичну віру...