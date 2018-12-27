Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Зайдіть на сайт Numbeo і порівняйте Львів та Анталію. Я порівняв, ціни +,- однакові, але ж якщо ви не сплачуєте податки в Україні, то в Туреччині їх з вас стягнуть з кожної ліри,гривні, долара чи євро і грошей на залишку буде не так багато,як в Україні. До того ж заробити в Туреччині нема де украінцю, а в Україні є.
Долярчик написав:.... не розумію, ЧОМУ тут так в'яло реагують, або ЗОВСІМ НЕ РЕАГУЮТЬ на такі речі!!! ...може то у нас кожен вантажник і касирка з АТБ отримують по 2тис.долярів/міс зарплатню??? - раз такі ціни на все довкола... - а особливо на їжу, яка потрібна ЩОДЕННО!!!?
Вчи-вчи - одні двійки.
Немає тут на що реагувати. Звичайна (чергова) маніпуляція. Я вже неодноразово казав, що всю інформацію від людини "яка ніколи не бреше" потрібно ретельно перевіряти. Особливо, якщо Ви так близько до серця це сприймаєте. Причому з куркою в США, все настільки просто, що, навіть, Google не потрібен, достатньо просто уважно прочитати.
akurt написав:Курица стоит неприлично дешево - 99 центов за фунт.
На фото дійсно курка, дійсно цінник. Але ми бачимо, що це акційний товар. 99 центів - це ціна зі знижкою. Ми не знаємо, чому на цей товар знижка. Можливо це акція від виробника, а можливо просто термін придатності закінчується. Звичайна ціна - $1.39.
Було б цікаво подивитись на фото не одного товару/цінника, а цілої полички. Інакше це фото "вирване з контексту". Зазвичай поруч там буде курка від інших виробників. І ціни будуть відрізнятись. Скорше за все, там поруч буде курка по $1.59, $1.79, може навіть $1.89 за фунт.
Їдемо далі. Спеціально ще раз процитую.
akurt написав:Курица стоит неприлично дешево - 99 центов за фунт.
Далі було:
akurt написав:Фунт - это 0,453 кг.
І тут р-р-раз! І на, маєш:
akurt написав:Дорого или дешево - 99 центов за 1 кг курицы?
Ось так "легким движением руки" фунти перетворюються на кілограми, тобто курка автоматично подешевшала в 2.2 рази.
А тепер уявіть, що Ви прийшли в супермаркет в день, коли немає знижки, і вимушені купувати по $1.39 за фунт, тобто по $3/кг, а не $0.99/кг.
Додам ще зі свого досвіду. Якщо пам'ятаєте, в нас колись була розмова про акції. Я тоді згадував і про ціни в США. В супермаркетах ви будете бачити один і той самий вид продуктів, а ціни відрізнятимуться в рази. Найдешевші продукти (хліб, сири, сосиски, м'ясо) в США просто неїстівні (наприклад, більшість сирів буде від 5 до 20 доларів за фунт, до 8 - просто не варто витрачати гроші, від 10 вже є достатньо смачні).
Я не можу по цінниках визначити мережу супермаркетів, але більшість моїх друзів в США купують продукти в мережі супермаркетів Whole Foods, де продукти кращої якості. Але курка там коштуватиме $3-4 за фунт, або $6.6-$8.8 (або 175-233 грн) за кг.
Можна ще таки скористатися Google'ом, і знайти факт, що курятина компанії Foster Farms (наведена на фото) колись була знята з полиць мережі супермаркетів Target, після того, як декілька покупців захворіли на сальмонельоз. Може тому вона така дешева?
Ну і для закріплення матеріалу, давайте розглянемо податки.
akurt написав:Вы же не сомневались, что это НЕ 18%, которые указаны в чеке для Вас в Украине?
akurt написав:Мой чек сегодня днем составил 22,81 доллара, включая налог - 0,33 (ноль целых тридцать три сотых) доллара.
1. Немає прямого порівняння ставок податку. 18% (цифра взяти зі стелі, в чеках в нас може бути вказано ПДВ, але це буде або 20%, якщо просто "ПДВ", або 16.66% якщо "в тому числі ПДВ") порівнюють з абсолютними дуже малими цифрами (0,33), що вже дає відчуття "зради". 2. Якщо привести все до ставок, то бачимо що "ставка" податку 1.5%, але це не так. Пан практик або не знає теорії, або свідомо приховує факт (тобто маніпулює) того, що в США і в Україні дещо відрізняються податкові системи (ПДВ і податок з продажу). Ставка sales tax в Каліфорнії вар'юється від 6.5% (Лос Анджелес) до 10.5% залежно від міста. Просто є групи товарів, до яких він застосовується, а є такі, до яких ні. Ми не знаємо, що було в чеку, виглядає так, що 80% з тих, що не підпадають під оподаткування.
Ну і на останок. Цей текст містить деяку кількість маніпуляцій. Я це зробив свідомо. Долярчик, спробуйте їх знайти. Це в якості домашнього завдання на закріплення навичок критичного мислення, щоб в майбутньому не так болісно реагувати на маніпуляції топікстартера
Такі цікаві люди - просто майстри "бла-бла-бла"...
Для форумчанина Coder пояснюю: кожен супермаркет в США привітає постійних покупців! Це Вам на АТБ або Сільпо. На ціннику чесно написано: ціни для членів клубу. Що треба зробити, щоби стати членом клубу SafeWay - як на фото? - А НІЧОГО. Просто треба хоч щось купити і отримати на касі БЕЗКОШТОВНУ картку члена клубу. Картку у подальшому із собою носити не треба: просто на дісплеї каси набираєте номер телефону. Як і в Туреччині. Тоді ціни для Coder - який не є членом - будуть такі, як зверху на ціннику, і він дійсно купить курку за звичною львівською ціною в 3 долари за 1 кг і вона НЕ буде мати вигляд, як привезена із львіського моргу. Та не буде отруйною.
Як отримає пан Coder картку члена клубу в АТБ? А ніяк. Як отримає пан Coder картку члена клубу в Сільпо? Дуже просто: раз на квартал отримає поштою в конверті купу купонів, які реально він майже ніяк не зможе використовувати, хіба купити курку із моргу не по 73 гривні за кіло, а по 71,99.
Тепер ми пояснємо правила: якщо ви хочете купити свіжу рибу - вам у згаданий вище Whole foods - треба проїхати недалеко, хвилин 30. Якшо хочете купити свіжого хліба, овочів або вина - вам у розташований через один будинок SafeWay. Дивимося на цінник. Це я купую для себе, коханого, Бурбон. За якою ціною купить його наш славетний знавець закордонного життя, який так класно - як інструктор райкому партії - хоче нас у чомусь - я гадаю, він і сам не знає у чому - запевнити та розказує про податкову систему в США? У Львові - в Сільпо або в Ашані - за 1400 гривень або за 53 долари. За скільки він купить в супермареті в самому дорогому для прожиття штаті США? Тут живуть не такі БАГАТІ люди, як в Україні, тому - за 33,99 долари. Багаті платять на 20 доларів за пляшку дорожче. На те вони й багаті. За якою ціню куплю цю пляшку я, для себе, коханого? За 26,99 долари (на 7 (сім) доларів дешевше). За якою ціною мені продасть супермаркет цей самий Бурбон, якшо я візьму бекоштовний подарунковий картонний бокс та поставлю туди: 2 пляшки вина білого, 1 червоного (мінімальні ціни на вина - 4 долари, тобто підсобник-мексиканець, що працює на газоні, за 1 годину роботи заробить на 3,5 пляшки вина), 1 пляшку Ламбруско, 1 пляшку Просєкко та 1 (одну) пляшку Бурбона (разом треба купити будь-чого 6 пляшок)? За 24,29 долари США - тобто на 33,99-24,29=на 9,70 долари США дешевше - тобто за зарплату пана Coder за 1 (один) день сумлінної праці. Це на стільки дешевше тільки один цей Бурбон, не кажучи вже й про всіх інших "мешканців" того подарункового боксу. Так працює "клубна система". Вони просто хочуть, щоби я не їхав у Whole foods... Хочуть зберегти мені мої гроші...
Ну що ж, панове, диспут досить вдалий: - пан sinus легко довів, що крім декларативних гучних заяв нічого нам не може сказати/написати. Просто запустив у повітря цікаву фразу про дивну країну, в якій все дешевше для прожиття і все... Жодної цифри і жодного факту так і не навів... - пан Coder довів, що може уважно читати мій текст (що дуже приємно), що він здатний помітити в моєму тексті 1 (одну) описку і може НЕ помітити майже в кожному слові пана sinus по одній - дві помилки, і що мені дуже дуже дуже ду-же-ну-просто-дуже погано. Був би редактором газети "Сільське життя" - їй Богу, заплатив би гонорар за вдалу рецензію...
Супер! Хлопці, мене ви вдало повеселили, дякую! Саме цікаве: вони знову весь час аналізують не те, як вони добре живуть, а те, як я погано живу. І тему, на жаль, розкрити не можуть: як так сталося, що сьогодні ціни на товари та послуги в Україні не виконують ні соціальну, ні регулюючу роль... Як так сталося, що за кожну річ в Україні кожен громадянин платить вдвічі дорожче, ніж кожен громадянин в сусідніх країнах? І це при жебрацьких заплатах та пенсіях? Як так сталося, що вас отруять в кафе/ресторані Львова/неЛьвова легко та швидко?
Ну і на останок.
Coder написав:Ну і на останок.
Дивимося в чек і радіємо за знаного фахівця "маніпуляцій". TAX - то податок. Товариш так звик платити за все на світі вдвічі і втричі дорожче, що навіть не розуміє, що є речі, продукти, вироби тваринництва, саду або горОду, які взагалі не обкладаються податками...
Coder написав:Ну і на останок. Цей текст містить деяку кількість маніпуляцій. Я це зробив свідомо. Долярчик, спробуйте їх знайти. Це в якості домашнього завдання на закріплення навичок критичного мислення, щоб в майбутньому не так болісно реагувати на маніпуляції топікстартера
Пан Долярчик! Вам дають домашнє завдання. Уявіть собі, які пропадають без роботи інструктори Пустомитівського райкому КПРС - і ксьондза б обратили у комуністичну віру... При пустому - як в часи СРСР - холодильнику...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 14 чер, 2019 05:09, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Мені дискусія реально сподобалося. Хлопці, без образ: я дійсно живу погано, в мене дійсно справи кепські. Я дійсно все прогавив у житті. Ось правда: за спиною сьогодні - Алькатрас - а мене там немає... Чисто, щоби не пропадав талант пана Coder, а я щиро вдячний йому - не жартую - за розгорнутий аналіз мого текста - просив би прокоментувати на предмет правдивості/неправдивості та присутності/відсутності факту маніпуляцій цей текст:
sinus написав:Справа в тому, що Україна на сьогодняшній день є сама найдешевша країна для проживання! І справа тут не тільки в цінах на йогурт, чи ще щось.
Буду також дуже вдячний, якщо розшифруєте також останні слова "... ще щось". Прямо тішать два слова око... Ну дуже цікаво: "... ще щось"... Уявив себе хлопчиком... піонерський табір... душова хлопчиків... за стіною душова дівоча... отвір в стіні... "... ще щось"... Що воно таке "... ще щось"? Пане Долярчик, ви вгадали?
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Ну давай, колись, где манипуляции Я что-то в упор не вижу: - ничего не разрекламировано (явно или неявно) - мысли мои не изменил, хотя я читал с позиций соглашающегося и не соглашающегося
Может где-то цифры не так умножил, но без калькулятора вроде все ок
akurt Так фишка в том, что страны типа Украины, Турции, Грузии, Румынии, Болгарии и т.п. плюс-минус одинаковый уровень жизни имеют. Что-то дороже, что-то дешевле. Сейчас мы наблюдаем долларовую инфляцию цен в Украине и, я думаю, это выравнивание системы после потрясений в курсом в 2014-2015 годах. Все начинает подтягиваться к 2013. С другой стороны, в Турции относительно недавно был девал, и система еще не перестроилась на новый курс. Попробуйте сравнить не только пару Турция-Украина, но и Грузия-Украина и Турция-Грузия. Да, врач в Турции может быть дешевле, или лифтер. Но транспорт (кроме авиа) будет дороже.
Вы, конечно, правы. Но я обратил внимание на то, что ровно за 1 год или даже меньше цены на все выросли в 2 раза или почти в 2 раза. Просто я уехал из Украины в августе прошлого года и вернулся 1 июня и это ОЧЕНЬ бросилось в глаза. Потому с цифрами на руках доказал, что эти цены - неадекватные. Они экономически необоснованы никак. Реально заметно, что всех просто дурят. Из этого следует интересный вывод ниже. Это первое. Второе, как видите, мне парни все время пытаются доказать, что мне очень плохо живется. Меня это невероятно забавляет и даже нравится - заставляет находиться в тонусе.
Вот пример того, как плохо жить в Турции. Это пляж в пригороде Сан Франциско, но не пляж на берегу океана, а пляж на берегу залива. Обычно в этом заливе я плаваю на каяке или катаюсь - как вчера - на велосипеде. Та вот на фото: несколько американских семей с детьми расположились для отдыха на песчаном пляже. Июнь. НИКТО из детей или взрослых не смог купаться: вода очень холодная. Резвились на берегу, и подростки только плавали на каяках. Я остановился передохнуть и мне ребят было даже жалко. Я думал: а в Анталии сейчас реально классно: вода в Средиземном море 25 градусов, температура воздуха 30-35...
Вывод, который сделал для себя вчера: в АНТАЛИИ ЖИТЬ ХОРОШО!
И поехал дальше. Вчера на велосипеде проехал в одну сторону 4,6 миль и в другую. По дороге за рулем велосипеда анализировал убедительные аргументам Coder и sinus, как мне плохо... Жаль, что они не проанализировали, как хорошо живется отравленным позавчера во Львове в ресторане 55-ти посетителям, включая 6 детей. На эту тему: мне везет на встречи с хорошими людьми. В 2005 году я принял участие в судьбе 17-ти летнего парня, которого за руку привела его тётя - жительница Львова. Мать не смогла привести сына: была на заработках в Италии, а отец парня погиб на железной дороге. Я сделал так, что в тот же день (!!!) парень уехал из Львова в Киев и еще через месяц был зачислен в один из престижных Национальных университетов, магистратуру в котором тоже закончил "с моей подачи". Были трудные моменты в жизни: а) пришлось решать проблему с общежитием (замдекана так не любил парней из Львова, что поселил его в 1-о местную реально убитую комнату. Расчет декана был верным: заставить парня или уехать, или сделать ремонт за свой счет. Парень выбрал - по моему совету - второе). б) когда дело дошло до защиты дипломного проекта, руководитель его - доцент университета - потребовал за подпись "К защите" принести "в подарок кафедре" новый ноутбук. Один мой звонок декану факультета решил вопрос как "2-в-1": доцент был уволен через день, а парень успешно защитил свой "диплом". Вернулся во Львов и работает - это очень важно - особенно для пана Coder - по специальности и сегодня руководит коллективом кажется в 50 человек. Так вот, в начале его трудового пути во Львове ему пришлось выполнять и такое указание от начальства: перемаркировывать упаковки с продуктами. Делалось это очень легко: ацетоном стирались даты изготовления и наносились специальным устройством новые "даты хи-хи годности". Сейчас он сам начальник и учит подчиненных так не делать... Но кто его знает... Видите, как: жизнь в Украине опасна и трудна, могут легко отравить на каждом шагу... Любым продуктом, будь то кетчуп, котлета "По-киевски", курица, сделанная с помощь краски и газовой горелки "под домашнюю", фальшивые "сливки", купленные на рынке, и так далее... Кстати, среди доходов того парня сегодня - и сдача в аренду квартиры. Хи-хи... Слушает мои советы, молодец...
Так вот: вывод, сделанный мною во время короткой остановки на берегу залива Сан Франциско: реально хорошо жить в Турции и в Анталии, в частности: а) нет никаких проблем (по крайней мере, лично я не столкнулся НИ С КАКИМИ проблемами - ни в быту, ни в учреждениях). б) отличный климат (чтобы посмотреть на снег, детей возят в расположенный в 45 км от моего дома горнолыжный курорт Saklikent. Зимой - на сколько я помню- не было на улице ниже, чем +10, в квартире без отопления не было ниже, чем +19). в) реально качественное и отличное питание (хотя, конечно, это - питание - совершенно неважно - по мнению кое-кого из форумчан - они люто ненавидят "дешевую морскую рыбу", предпочитая покупать по 83 гривен замороженный в Китае хек и турецкий качественней "дешевый йогурт" с отличным вишневым вареньем, предпочитая покупать по 17 гривен пластиковые мензурки с 290 мл "продукта" под названием "Йогурт питний" ТМ "Галичина - слава Богу - вы не были в цехе, где этот продукт под дивным названием "Йогурт питний" "делают"). г) бесплатные комфортные пляжи с большим спектром услуг, например: бесплатные парковки ВЕЗДЕ, прямо на пляжах расположенные велосипедные и беговые дорожки, волейбольные площадки, детские городки, фонтаны, кабины для переодевания, пресные души и - куда же деваться - туалеты. И все это - бесплатно. Прокат велосипедов - 1,5 лиры или 6 гривен в час - платно.
Во время вчерашней прогулки на велосипеде любовался наглыми дикими гусями (гуляли прямо по велосипедной дорожке и не уходили, пришлось остановиться) и опять рассуждал на тему: "Что лучше: купить новую реально шикарную квартиру в реально новеньком и по цене, в 1,5 ниже, чем новострой с ремонтом в Киеве, или арендовать такую квартиру? (Цена вопроса за "2+1": от 100 000 долларов до 120 000 долларов США).
Пришел к такому выводу - я его в деталях и с точными цифрами описывал ранее, чисто тезисно: а) не стоит "выбрасывать" 120 000 долларов (исходим из того, что вы "нахомячили", работая в мартеновском цехе, именно 120 000). Стоит - если сильно не шиковать - купить квартиру "1+1" за 50 000 долларов. Такое капиталовложении считаю разумным. Нет, ну реально, что такое 50 000 долларов в Украине, где всё всё всё стОит минимум в 2 раза больше, чем в любой соседней стране? Например, специально интересовался у "нашего человека" в Вене (Австрия): "Сколько получает в месяц обычный средний австрияк после вычета с него немалых налогов?" - На руки - 1200-1500 евро. Сколько стоит в ресторане "Шницель по-венски"? 6,5 евро. Сколько "Шницелей по-венски" может купить за одну зарплату самый самый самый средний австрияк? ((1200+1500)/2)/6,3= 214 блюд под названием "Шницель по-венски" в ресторане Вены. Ну реально: что вы можете купить за 50 000 долларов в Украине? Ну, "двушку" недалеко от м. Житомирская - панелька, средний этаж, не убитая, ну купили и что дальше??? Ну купили 2 (две) частных усадьбы с двумя домами на участке достаточно свежей постройки в Кривом Рогу, и что дальше? Ну, купили вы за 50 000 долларов 50 квадратов ж/б пола в новостройке на улице Клары Цеткин в Днепре или 60 кв. метров ж/б пола на улице Трускавецкой в одном из термитников Львова - и что дальше? Хотя, да - есть варианты. О них - ниже. б) стоит АРЕНДОВАТЬ квартиру в Анталии в престижном дорогом приличном районе ценой в 120 000 долларов. За 500 украинских долларов в месяц. Тут такой, если хотите - каламбур - за 500 "украинских" долларов в месяц во Львове сдаётся двушка, обычная нормальная, свежая, например, в "термитнике" возле Victoria Gardens во Львове (капиталовложения: 48 000+16 000 долларов США). Получается, люди же арендуют двушку за 500 "украинских долларов" в месяц, так чего же её владельцу - лендлорду - не арендовать за те же (ЗА ТЕ ЖЕ) 500 "украинских долларов" "трёшку" на мировом курорте с отличным климатом? в) вложив в квартиру во Львове в "термитнике" возле Victoria Gardens (НА СЕГОДНЯ ПРОДАНЫ ВСЕ КВАРТИРЫ НА ЭТАПЕ КОТЛОВАНА!!!!!) - получаешь качественное реально крутое жилье в Анталии. Выше классом, большей площади, отлично экипированную всем в квартире, с подземным паркингом, собственным плавательным бассейном и пальмами под окнами. г) как тратим оставшиеся 120 000-48000-16000= 48 000 долларов США? Очень рационально.
Рациональность рассчитываем так: 1) достаточно положить в турецкий банк на депозит всего 1/4 часть этих денег (Одну четвертую, Карл!), чтобы полностью покрывать плату за аренду такой квартиры (чуть чуть-вру - надо открыть депозит в турецких лирах на сумму, эквивалентную 14 000 долларам США, если точно считать). 2) необходимо и достаточно положить в турецкий банк на депозит всего 1/2 часть этих денег (Одну вторую, Карл!), чтобы полностью покрывать плату за аренду такой квартиры и иметь денег, достаточных для полного качественного проживания и питания всеми качественными продуктами, в том числе - наслаждаться реально отличными винами Турции на балконе с видом на горы (что интересно - цены на вина в Турции - как в США: от минимальной цены в 4 (четыре) доллара в США до 30 (тридцати) долларов США - меня удивило то, что цены на вина в Турции и в США в пересчете на доллар США совершенно одинаковые). 3) Оставшиеся 48000-24000=24000 долларов США потратить на турецкий хор в составе: Зарина; Джамиля; Саида; Гюзель; Зухра; Зульфия; Лейла; Хафиза; Гюльчитай.
Мяч на стороне Coder'a...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 14 чер, 2019 17:27, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Так я ж про це й казав,що бути резидентом в Туреччині не доцільно, і покупати нерухомість для себе теж нема зиску. Можна зробити,як ви і кажете,а можна купити українських ОВДЗ під 7% в доларі,та під 17,5% в гривні і жити там де цих грошей вистачить. Плюси тут в тому,що ти при цьому більш мобільний і твоі гроші теж.
Погоджуюся з вами. І форумчани не дадуть збрехати: депозит в гривнях в Приватбанку в 2017-2018-2019 роках приніс вкладникам досить сталі та приємні прибутки.
"Но вот ведь какое дело..." - як говорив Воланд. Не всім подобається такий вид інвестицій, як депозити, кріптовалюта або "ОВДЗ". Це приблизно, як із білявками, блондинками, шатенками... Наприклад, я сам не маю ні депозитів в українських банках із листопада 2013, ні кредитів (крім кредитної лінії в "Bank of America"). Далі: всі ці прибутки від депозиту - що дивно - "з"їли" ціни на всі продукти та послуги - які виросли в 2 рази просто за рік. Мої приятелі - Дніпро - саме в ці дні - після довгих роздумів - викопали з-під груші останні із своїх 400 000 доларів 65 000 доларів та вирішили все ж таки купити на вторинному ринку Дніпра (не хочуть черговий раз робити в бетонному параллелопіпеді ремонт) чергову - то буде 5-та вже - квартиру під здачу. Депозитів ніколи не мали, після того, як всю ніч пили Корвалол, після виходу із банку "Новий"... І ніякі облігації вони не куплять ніколи.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt Не подобаються депозити, тоді їдемо у Польшу,десь так в напрямку Труймяста,чи Варшави та вкладуємо ці гроші в квартиру. Дохідність від аренди там нижче,ніж в Україні, але капіталізація вище. Приріст вартості квартири 5-6% на рік.