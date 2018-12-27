Додано: Чет 13 чер, 2019 23:26

раз на квартал

за 1 годину роботи

що мені дуже дуже дуже ду-же-ну-просто-дуже погано.

знову весь час аналізують не те, як вони добре живуть, а те, як я погано живу.

Coder написав: Ну і на останок. Ну і на останок.

Coder написав: Ну і на останок. Цей текст містить деяку кількість маніпуляцій. Я це зробив свідомо. Долярчик, спробуйте їх знайти. Це в якості домашнього завдання на закріплення навичок критичного мислення, щоб в майбутньому не так болісно реагувати на маніпуляції топікстартера Ну і на останок. Цей текст містить деяку кількість маніпуляцій. Я це зробив свідомо., спробуйте їх знайти. Це в якості домашнього завдання на закріплення навичок критичного мислення, щоб в майбутньому не так болісно реагувати на маніпуляції топікстартера

Такі цікаві люди - просто майстри "бла-бла-бла"...Для форумчанинапояснюю: кожен супермаркет в США привітає постійних покупців!На ціннику чесно написано: ціни для членів клубу.Що треба зробити, щоби стати членом клубу- як на фото? - А НІЧОГО.Просто треба хоч щось купити і отримати на касі БЕЗКОШТОВНУ картку члена клубу. Картку у подальшому із собою носити не треба: просто на дісплеї каси набираєте номер телефону. Як і в Туреччині.Тоді ціни для- який не є членом - будуть такі, як зверху на ціннику, і він дійсно купить курку за звичною львівською ціною в 3 долари за 1 кг і вона НЕ буде мати вигляд, як привезена із львіського моргу. Та не буде отруйною.Як отримає панкартку члена клубу в АТБ? А ніяк.Як отримає панкартку члена клубу в Сільпо? Дуже просто:отримає поштою в конверті купу купонів, які реально він майже ніяк не зможе використовувати, хіба купити курку із моргу не по 73 гривні за кіло, а по 71,99.Тепер ми пояснємо правила: якщо ви хочете купити свіжу рибу - вам у згаданий вище Whole foods - треба проїхати недалеко, хвилин 30. Якшо хочете купити свіжого хліба, овочів або вина - вам у розташований через один будинок SafeWay.Дивимося на цінник.Це я купую для себе, коханого, Бурбон.За якою ціною купить його наш славетний знавець закордонного життя, який так класно - як інструктор райкому партії - хоче нас у чомусь - я гадаю, він і сам не знає у чому - запевнити та розказує про податкову систему в США?У Львові - в Сільпо або в Ашані - за 1400 гривень або задолари.За скільки він купить в супермареті в самому дорогому для прожиття штаті США?Тут живуть не такі БАГАТІ люди, як в Україні, тому - задолари.Багаті платять на 20 доларів за пляшку дорожче. На те вони й багаті.За якою ціню куплю цю пляшку я, для себе, коханого?За 26,99 долари (на 7 (сім) доларів дешевше).За якою ціною мені продасть супермаркет цей самий Бурбон, якшо я візьму бекоштовний подарунковий картонний бокс та поставлю туди: 2 пляшки вина білого, 1 червоного (мінімальні ціни на вина - 4 долари, тобто підсобник-мексиканець, що працює на газоні,заробить на 3,5 пляшки вина), 1 пляшку Ламбруско, 1 пляшку Просєкко та 1 (одну) пляшку Бурбона (разом треба купити будь-чого 6 пляшок)?За 24,29 долари США - тобто на 33,99-24,29=на 9,70 долари США дешевше - тобто за зарплату паназа 1 (один) день сумлінної праці. Це на стільки дешевше тільки один цей Бурбон, не кажучи вже й про всіх інших "мешканців" того подарункового боксу.Так працює "клубна система". Вони просто хочуть, щоби я не їхав у Whole foods...Хочуть зберегти мені мої гроші...Ну що ж, панове, диспут досить вдалий:- панлегко довів, що крім декларативних гучних заяв нічого нам не може сказати/написати. Просто запустив у повітря цікаву фразу про дивну країну, в якій все дешевше для прожиття і все... Жодної цифри і жодного факту так і не навів...- пандовів, що може уважно читати мій текст (що дуже приємно), що він здатний помітити в моєму тексті 1 (одну) описку і може НЕ помітити майже в кожному слові панапо одній - дві помилки, іБув би редактором газети "Сільське життя" - їй Богу, заплатив би гонорар за вдалу рецензію...Супер! Хлопці, мене ви вдало повеселили, дякую!Саме цікаве: вониІ тему, на жаль, розкрити не можуть: як так сталося, що сьогодні ціни на товари та послуги в Україні не виконують ні соціальну, ні регулюючу роль... Як так сталося, що за кожну річ в Україні кожен громадянин платить вдвічі дорожче, ніж кожен громадянин в сусідніх країнах? І це при жебрацьких заплатах та пенсіях? Як так сталося, що вас отруять в кафе/ресторані Львова/неЛьвова легко та швидко?Ну і на останок.Дивимося в чек і радіємо за знаного фахівця "маніпуляцій". TAX - то податок.Товариш так звик платити за все на світі вдвічі і втричі дорожче, що навіть не розуміє, що є речі, продукти, вироби тваринництва, саду або горОду, які взагалі не обкладаються податками...Пан! Вам дають домашнє завдання. Уявіть собі, які пропадають без роботи інструктори Пустомитівського райкому КПРС - і ксьондза б обратили у комуністичну віру...При пустому - як в часи СРСР - холодильнику...