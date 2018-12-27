RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 311312313314
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:11

ЕВРЕЙСЬКА АРИФМЕТИКА

Пан sinus навів меен на цікаву думку.
Кім того - приблизно таке запитання ставив "турецко-подданный" Оста Бендер перед українцем Шурою Балагановим: "Сколько вам нужно для полного счастья?"
Я неодноразово задава це питання аолотетам депозитних вкладів - як всі помітили - НЕ ДАЛИ ЖОДНОГО РАЗУ ВІДПОВІДІ.

Тому спробуємо порахувати самі.

Вихідні дані:
а) я отрмую з України щомісяця гривню в діапазоні від 17 000 до 24 000. Цих грошей мені повністю вистачає на проживання в Туреччині, мандрівки Туреччиною, харчування6 пальне для авто і таке інше. Чесно кажучи, міг би трохи економити - наприклад, не купувати турецке шампанське по 37 лір за пляшку (приблизно за ціною українського "Артемівське", але... "слаб человек"...
б) знайомі лендлорди - всі -як один - говорять, що зараз в Україні 20 000 на місяць - це неймовірно мало для родини із трьох осіб. Не знаю, чи вірно, бо всі мої приятелі із числа доцентів та професорів мають чистими на куки навіть менше 10 000 гривень на місяць, і якось живуть, маючи навіть 2-х дітей... Правда, родиі проацюють у своорених іншими родичами компаніях, та не оримують в місяць менше, ніж 20 000 гривень.

Знайти: скільки грошей треба покласти на Депозит в Приватбанк (відсоткова ставка на рік 14,5, податок на прибуток від депозиту - якщо не помиляюся - я не маю депозитів - 21,5%).

Тоді:
1) 14,5-0,215х14,5=11,325% річних.
2) В місяць: 11,325/12=0,9435% від суми депозиту.
3) складаємо пропрцію:
20 000 - 0,9435%
х - 100%
х=(20 000х100)/0,9435=2 119 766 гривень.

- Боря! Не бей так сильно Изю! Вспотеешь!
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3110
З нами з: 12.02.09
Подякував: 626 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 19:48

akurt Трохи не так,зараз в Приваті можна покласти під 16,5%,але є Альфа-банк і там є 17,5%.
І налог 18%+1,5% воєнний збір.
Тобто десь 67 тисяч доларів в гривні треба покласти,щоби щомісячно мати 20000 грн.

Тобто прибуток більше від депозиту,ніж від здачи в аренду квартири,вартістю в тіж 67 т.д.дадуть 500д.щомісячно, що дорівнює 13200 грн.
Але можна ще і по іншому -купуєте 3 облігаціі по 40 тис.кожна в доларі під 17,5 % в гривні на рік і через 3 роки маєте і гроші і квартиру за 67 т.д.
sinus
 
Повідомлень: 447
З нами з: 06.11.17
Подякував: 9 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 311312313314
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Васенька і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 386, 387, 388
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
3872 336902
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 чер, 2019 17:09
Ethereum
Про нерухомість у Києві останнім часом 1, 2, 3, 4, 5
RealtyExpert » Пон 20 тра, 2019 17:04
41 3300
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 чер, 2019 13:44
RealtyExpert
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 6, 7, 8
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
70 11235
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 чер, 2019 10:55
Бывалый

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (72119)
14.06.2019 20:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.