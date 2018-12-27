Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:11

ЕВРЕЙСЬКА АРИФМЕТИКА



Пан sinus навів меен на цікаву думку.

Кім того - приблизно таке запитання ставив "турецко-подданный" Оста Бендер перед українцем Шурою Балагановим: "Сколько вам нужно для полного счастья?"

Я неодноразово задава це питання аолотетам депозитних вкладів - як всі помітили - НЕ ДАЛИ ЖОДНОГО РАЗУ ВІДПОВІДІ.



Тому спробуємо порахувати самі.



Вихідні дані:

а) я отрмую з України щомісяця гривню в діапазоні від 17 000 до 24 000. Цих грошей мені повністю вистачає на проживання в Туреччині, мандрівки Туреччиною, харчування6 пальне для авто і таке інше. Чесно кажучи, міг би трохи економити - наприклад, не купувати турецке шампанське по 37 лір за пляшку (приблизно за ціною українського "Артемівське", але... "слаб человек"...

б) знайомі лендлорди - всі -як один - говорять, що зараз в Україні 20 000 на місяць - це неймовірно мало для родини із трьох осіб. Не знаю, чи вірно, бо всі мої приятелі із числа доцентів та професорів мають чистими на куки навіть менше 10 000 гривень на місяць, і якось живуть, маючи навіть 2-х дітей... Правда, родиі проацюють у своорених іншими родичами компаніях, та не оримують в місяць менше, ніж 20 000 гривень.



Знайти: скільки грошей треба покласти на Депозит в Приватбанк (відсоткова ставка на рік 14,5, податок на прибуток від депозиту - якщо не помиляюся - я не маю депозитів - 21,5%).



Тоді:

1) 14,5-0,215х14,5=11,325% річних.

2) В місяць: 11,325/12=0,9435% від суми депозиту.

3) складаємо пропрцію:

20 000 - 0,9435%

х - 100%

х=(20 000х100)/0,9435=2 119 766 гривень.



- Боря! Не бей так сильно Изю! Вспотеешь!

“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).