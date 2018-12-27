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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:11
ЄВРЕЙСЬКА АРИФМЕТИКА
Пан sinus навів мене на цікаву думку.
Крім того - приблизно таке запитання ставив "турецко-подданный" Остап Бендер перед українцем Шурою Балагановим: "Сколько вам нужно для полного счастья?"
Я неодноразово задавав це питання апологетам депозитних вкладів - як всі помітили - НЕ ДАЛИ ЖОДНОГО РАЗУ ВІДПОВІДІ.
Тому спробуємо порахувати самі.
Вихідні дані:
а) я отримую з України щомісяця гривню в діапазоні від 17 000 до 24 000. Цих грошей мені повністю вистачає на проживання в Туреччині, мандрівки Туреччиною, харчування, пальне для авто і таке інше. Чесно кажучи, міг би трохи економити - наприклад, не купувати турецьке шампанське по 37 лір за пляшку (приблизно за ціною українського "Артемівське"), але... "слаб человек"...
б) знайомі лендлорди - всі - як один - говорять, що зараз в Україні 20 000 на місяць - це неймовірно мало для родини із трьох осіб. Не знаю, чи вірно, бо всі мої приятелі із числа доцентів та професорів мають чистими на руки навіть менше 10 000 гривень на місяць, і якось живуть, маючи навіть 2-х дітей... Правда, родичі працюють у створених іншими моїми родичами компаніях, та не отримують в місяць менше, ніж 20 000 гривень.
Знайти: скільки грошей треба покласти на депозит в Приватбанк (відсоткова ставка на рік 14,5%, податок на прибуток від депозиту - якщо не помиляюся - я не маю депозитів - 21,5%).
Тоді:
1) 14,5-0,215х14,5=11,325% річних.
2) В місяць: 11,325/12=0,9435% від суми депозиту.
3) складаємо пропорцію:
20 000 - 0,9435%
х - 100%
х=(20 000х100)/0,9435=2 119 766 гривень.
- Боря! Не бей так сильно Изю! Вспотеешь!
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 14 чер, 2019 21:53, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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akurt
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 19:48
akurt Трохи не так,зараз в Приваті можна покласти під 16,5%,але є Альфа-банк і там є 17,5%.
І налог 18%+1,5% воєнний збір.
Тобто десь 67 тисяч доларів в гривні треба покласти,щоби щомісячно мати 20000 грн.
Тобто прибуток більше від депозиту,ніж від здачи в аренду квартири,вартістю в тіж 67 т.д.дадуть 500д.щомісячно, що дорівнює 13200 грн.
Але можна ще і по іншому -купуєте 3 облігаціі по 40 тис.кожна в доларі під 17,5 % в гривні на рік і через 3 роки маєте і гроші і квартиру за 67 т.д.
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sinus
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 22:29
Ну, арифметика то єврейська, тому не будемо СЕБЕ ОБМАНЮВАТИ.
Депозит в Приваті - 14,5% річних - я сам сьогодні на сайті дивився.
Всіляки "плюшки" типу "+1" відсоток річних за гарну погоду не розглядаємо, НЕ СОЛІДНО при капіталовкладеннях в сумі 2 200 000 гривень.
Ви ж розумієте, що реальна людина із валізою грошей прийде в Приват і відкриє депозит на рік, а не на акцію на 3 місяця.
Корегуємо:
1) 14,5-0,195х14,5=11,6725% річних.
2) В місяць: 11,6725/12=0,9727% від суми депозиту.
3) складаємо пропорцію:
20 000 - 0,9727%
х - 100%
х=(20 000х100)/0,9727=2 056 132 гривень.
То 2 056 132/26,30=78 179 доларів США (звісно, sinus
не може рахувати так вірно, як я... тому помилився приблизно на 11 000 доларів - то не страшно, мізерна для українця сума...
Ну, налякали... Як говОрять в Одесі на базарі:
- Сколько стоит эта лошадь?
- Но это курица, мадам.
- Я смотрю на цену.
Теперь продовжимо єврейську арифметику, бо вона пояснює багато речей:
а) я тепер зрозумів, чому форумчанин (видалено) не відповідє на мої запитання про орієнтовну суму депозиту та відсотків по депозиту - має 1/10 частину такої суми та жалюгідні 2 000 гривень з того на місяць: на квартплату та 2 пляшки газованої води... Але дуже ретельно нам весь час розказує, що треба мати тільки депозит...
б) чому ростуть шпаківні у Львові/Дніпрі/Києві: нормальна людина а) не понесе в банк в наші дні 2,5 мільйони гривень в пакеті з АТБ; б) вона краще купить квадратні метри в бетонному параллелопіпеді.
в) все, що я тут пишу - РЕАЛЬНА ПРАВДА ТА РЕАЛЬНА ПОРАДА ТА РЕАЛЬНИЙ ВИХІД.
г) справедивою є фраза Гіппократа: "Лечиться даром - всё равно, что лечиться даром!"
Навіщо покласти в Україні в банк 78 179 доларів США, щоби відчувати себе жебраком із жалюгідними 20 000 гривень в місяць?????
Що ви за них купите?
Пляшку води за 13 гривень?
Мензурку йогурту????
Пачку псевдо "майонеза" в 170 (сто сімдесят) грамів?
В АТБ просто так залишити 1 000 (одну тисячу) гривень і вийти із пустим пакетом?
Купити молоко 900 мл замість повноцінного - звичного ще з часів СРСР - 1 літра?
Пляшку олії соняшняка 870 грамів, бо 1 літр - то буде дуже дорого???? Чому не літр?
Пачку "чаю" в 80 (вісімдесят) грамів???? (Не в 500 - як в Туреччині, а вісімдесят???????)
Черешню - по 75 (сімдесят) гривень кіло???
Пакет молока "Яготинське" - 2 літра за 50 гривень? (в Туреччині 1 літр молока коштує 12-13 гривень).
Пачку молока за 30 (тридцять) гривень?????
Цікаво читати: "Справа в тому, що Україна на сьогодняшній день є сама найдешевша країна для проживання!"
Пан sinus! На 100500% впевнений, що ні ви, ні інші форумчани не віднесли в Приват на депозит пакет з АТБ, я якому лежало 2 056 132 гривні.
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 14 чер, 2019 23:07, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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akurt
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 22:59
sinus написав:
купуєте 3 облігаціі по 40 тис.кожна в доларі під 17,5 % в гривні на рік і через 3 роки маєте і гроші і квартиру за 67 т.д.
що то за бумаги такі дорогущі, і чому вартіст в баксі а % дохід в грн
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greenozon
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 23:03
akurt написав:
Дивимося на цінник.
Це я купую для себе, коханого, Бурбон.
що то за сцяки?
таке навіть пси не ликають
тьфу
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greenozon
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 23:09
А ми вам і не наливаємо Бурбон: для вас "польська" горілка по 87 гривень в АТБ.
Справжня. Розлито в справжньому гаражі в справжньому гаражному кооперативі справжніми хлопцями, які отримають справжні гроші.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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akurt
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 23:17
sinus написав:akurt
Не подобаються депозити, тоді їдемо у Польшу,
десь так в напрямку Труймяста,чи Варшави та вкладуємо ці гроші в квартиру.
Дохідність від аренди там нижче,ніж в Україні, але капіталізація вище.
Приріст вартості квартири 5-6% на рік.
Це питання розглядають ділетатнти на іншій гілці із схожою назвою.
Там багато кумедного: пани хочуть купити квартиру у Кракові по 1500 ойро за квадрат, але досі не з"ясували, як вони вивезуть готівку.
То є перше.
Друге - якщо ви мене уважно читаєте - то для мене Польщя - пройдений етап, я писав, що хотів купити квартиру в Бєльсько-Бяла - пояснював чому саме там, і прийшов до висновку, що НЕ ДОЦІЛЬНО, зовсім не має някого сенсу.
НІ_Я_КОГО...
І останнє - навіщо мати клопіт із квартирою у Польщі, щоби ледь-ледь з клопотом отримувати 6% річних????????? Або сподіватися на "приріст вартості квартири в 5-6% на рік" (вилами по воді писано, особливо, якщо врахувати, що за рік квартири в Україні виросли на 10-15%???????
)
Я довів із калькулятором в руках: достатньо купити жалюгідні панельки у Львові на Науковій по 26 000 доларів, щоби отримувати БЕЗ проблем відразу із першого дня після купівлі 6 000 гривень на місяць (228 доларів) або 8,77% річних по валюті...
За згадані вами вище гроші - купите майже три квартири та отримуватимете 3х6000=18 000 гривень.
Щомісяця. Без всякого клопоту...P.S.
В Одессе нищий просит милостыню. Подходит Исаак, долго ищет в карманах, наконец достает один рубль, кидает его в шляпу и говорит:
- Извини, Абрамчик, вчера я женился, теперь у меня жена и теща, так что я не могу давать тебе два рубля.
Абрам вскакивает и кричит на всю улицу:
- Евреи, идите скорей сюда! Посмотрите на этого потца! Вчера он женился, а сегодня я уже должен его семью кормить!
Блін, ну все треба розжовувати...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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akurt
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