Додано: П'ят 14 чер, 2019 22:29

Ну, арифметика то єврейська, тому не будемо СЕБЕ ОБМАНЮВАТИ.



Депозит в Приваті - 14,5% річних - я сам сьогодні на сайті дивився.

Всіляки "плюшки" типу "+1" відсоток річних за гарну погоду не розглядаємо, НЕ СОЛІДНО при капіталовкладеннях в сумі 2 200 000 гривень.

Ви ж розумієте, що реальна людина із валізою грошей прийде в Приват і відкриє депозит на рік, а не на акцію на 3 місяця.



Корегуємо:



1) 14,5-0,195х14,5=11,6725% річних.

2) В місяць: 11,6725/12=0,9727% від суми депозиту.

3) складаємо пропорцію:

20 000 - 0,9727%

х - 100%

х=(20 000х100)/0,9727=2 056 132 гривень.

То 2 056 132/26,30=78 179 доларів США (звісно, sinus

не може рахувати так вірно, як я... тому помилився приблизно на 11 000 доларів - то не страшно, мізерна для українця сума...

Ну, налякали... Як говОрять в Одесі на базарі:



- Сколько стоит эта лошадь?

- Но это курица, мадам.

- Я смотрю на цену.



Теперь продовжимо єврейську арифметику, бо вона пояснює багато речей:



а) я тепер зрозумів, чому форумчанин (видалено) не відповідє на мої запитання про орієнтовну суму депозиту та відсотків по депозиту - має 1/10 частину такої суми та жалюгідні 2 000 гривень з того на місяць: на квартплату та 2 пляшки газованої води... Але дуже ретельно нам весь час розказує, що треба мати тільки депозит...

б) чому ростуть шпаківні у Львові/Дніпрі/Києві: нормальна людина а) не понесе в банк в наші дні 2,5 мільйони гривень в пакеті з АТБ; б) вона краще купить квадратні метри в бетонному параллелопіпеді.

в) все, що я тут пишу - РЕАЛЬНА ПРАВДА ТА РЕАЛЬНА ПОРАДА ТА РЕАЛЬНИЙ ВИХІД.

г) справедивою є фраза Гіппократа: "Лечиться даром - всё равно, что лечиться даром!"

Навіщо покласти в Україні в банк 78 179 доларів США, щоби відчувати себе жебраком із жалюгідними 20 000 гривень в місяць?????

Що ви за них купите?

Пляшку води за 13 гривень?

Мензурку йогурту????

Пачку псевдо "майонеза" в 170 (сто сімдесят) грамів?

В АТБ просто так залишити 1 000 (одну тисячу) гривень і вийти із пустим пакетом?

Купити молоко 900 мл замість повноцінного - звичного ще з часів СРСР - 1 літра?

Пляшку олії соняшняка 870 грамів, бо 1 літр - то буде дуже дорого???? Чому не літр?

Пачку "чаю" в 80 (вісімдесят) грамів???? (Не в 500 - як в Туреччині, а вісімдесят???????)

Черешню - по 75 (сімдесят) гривень кіло???

Пакет молока "Яготинське" - 2 літра за 50 гривень? (в Туреччині 1 літр молока коштує 12-13 гривень).

Пачку молока за 30 (тридцять) гривень?????



Цікаво читати: "Справа в тому, що Україна на сьогодняшній день є сама найдешевша країна для проживання!"

Пан sinus! На 100500% впевнений, що ні ви, ні інші форумчани не віднесли в Приват на депозит пакет з АТБ, я якому лежало 2 056 132 гривні.

Востаннє редагувалось akurt в П'ят 14 чер, 2019 23:07, всього редагувалось 1 раз.

“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).