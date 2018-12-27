Додано: Суб 15 чер, 2019 00:43

akurt

Жили собі два друга, Степан та Микола, друзями вони стали, коли разом вчилися в Київському політехі.

Степан був з Донецьку і після закінчення в 2008 році інституту поїхав додому, а Микола був з Київу, тому тут і залишився.

Кожен крутився, як міг і збирав гроші на свою першу квартиру.

Микола після обвалу гривні в 2008-2009 році з 5 гривень до 8,8 побачив,що і нерухомість обвалилася майже в 1,5 рази, що коштувало 45 тис.доларів стало коштувати 30 тис., ну як цим не скористатися?

Побіжав Степан по родичам,достав свої збереження і купив собі однуху у Донецьку.



Микола ж квартиру у Київі, хоч ціни і попадали на нерухомість, купити собі не зміг, бо грошей наскирдував тільки 30 тис.,а в столиці все одно на однокімнатну хатинку не вистачало.

Тому поміняв він ті гроші по курсу 8,8 на гривню,та й поклав на депозити в різні банки під 18% річних у гривні.



Пройшло 5 років. Наступив 2014 рік.



Степан вже обзавівся сім'єю і вже розмірковував продавати свою однуху,добавити накопичених доларів за п"ять років праці і купити собі трьоху для сім'ї.



Але почалося те,що почалося.

Однуху довелося залишити на призволяще і переїхати до Львова з накопиченними доларами.

Степан ніколи не довіряв свої гроші банкам,тому все зберігав під грушою,схватив і поїхав.

Але у Львові вже хату покупати собі остерігся, достатньо було досвіду з долею донецької квартири.

А гроші ж на зйомній хаті де влаштувати?

От і поніс на депозити по різним банкам,а тут ще й курс 28 був,чого ж в гривні не покласти? От і поклав під 15% чистими в середньому миллион накопичених гривень.

А тут з жінкою працю знайшли у Польщі, та й поїхали собі зі Львова в Краков.



Микола ж,коли почалися заворушення на Майдані,всі свої депозити по закривав і був дуже здивований,що його 30 тис.за 5 років перетворилися в 60 тис.

І що з ними дома робити?

А тут ціни на нерухомість сипатися стали ось він і взяв собі з жінкою двушку,потім ще під грушю подивився знайшов там ще 40 тис.і купив ще двушки для здачі.



Пройшло 5 років,настав 2019 рік і що мають наші друзі?

Степан повернувся з Польщі зняв свої депозити і отримав 1750000 грн.,поміняв на долари, отримав 70 тис.доларів та й поїхав покупати на вторинному ринку квартиру в Бельско-Бяла.

Тобто за 5 років Степан на депозитах заробив 30 тис.доларів.



А,що Микола?



Дуже радий,що будинок де він купив квартиру для здачі нарешті здали в прошлому році,затримали аж на півтори роки від обіцяного сроку здачі.

Ну то ж пусте,головне ж що здали.

Він вже закінчував ремонт, в який вкинув разом з меблями та технікою аж 21 тисячу доларів і вже мріяв о перших грошенятах лендлорда.



Тобто він з цієї інвестиції нічого ще не заробив,а навпаки ще вклав.

Але мріяли о перших грошенятах лендлорда їще дуже багато Микол по всій країні,які пачками хапали бетонні коробки і теж закінчили ремонти, в той час як багато Степанів відїджало до Польщі, США і т.д.

І от замість омріянної 500 у.е. на місяць,здав Микола ту ляльку аж за 350 у.е. і то ще подфартіло,бо чоловік,який зняв,часто бував в відрядженнях і шум від ремонту сусідів його не дуже хвилював,як інших потенційних арендаторів.

В цій історії,особливо якщо її продовжувати ще на 5 або навіть 10 років вперед схема-цикл " долар-девальвація гривні-депозит в гривні-долар-девальвація " більш виграшна і більш вдала по доходу чим "долар-девальвація гривні-гривня-бетон-ремонт-здача-девальвація гривні".