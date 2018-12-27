Додано: Суб 15 чер, 2019 14:39

Я прекрасно понял, что истории не выдуманные и реально и интересные, и поучительные.

Во многих аспектах.

В первом случае / про Микола/Степана у меня не «замыкался контакт» и потому я составил таблицу по тексту. Там видно, что контакт так и замкнулся из-за недостатка/пропуска информации и потому вопрос бетон/депозит «повис в воздухе». Из таблицы следует, что бетон оказался лучше.



Второе: спорным и требующим анализа является вопрос о том, что лучше: иметь свою квартиру или иметь свои деньги и жить в шалаше?

Он не так прост. Дело в том, что человек не является стадным животным ииему нужен вигвам для процесса размножения и существования.

Как раз вчера на концерте джазовой музыки, который в диких необузданных странах проводится каждую пятницу в чудесном парке, обсуждали этот вопрос.

Он очень специфичен. Оппонентами выступали два одногруппника: один - Степан - уже семь лет арендует квартиру в Сан Франциско, оплачивая сумасшедшие деньги по 3200$ в месяц - грубо говоря, уже заплатил более 200 000$.

Второй - Микола - решил иметь свой вигвам и взял в кредит свой дом по цене 750 000$, оплатив первичный взнос в 75000$ и согласившийся платить по 4200$ в месяц следующие 20 кажется - точно не помню - лет.

Оба крутили пальцем у виска, глядя друг на друга.

Кто поступил правильнее: Степан или Микола?

Ответ не получится без знания нюансов.

Степан как платил 3200$ в месяц, так и платит, имея возможность поменять работу и место жительства, прикупив всего за 650000 гораздо более просторный и лучший дом, скажем, в Чикаго.

Микола попал в крутую засаду: предыдущий владелец хотел, как лучше, а сделал, как в Украине, перепланировав подвал иинарушил тем строительные нормы. Попал на необходимость «принудительной реконструкции» на сумму, которую ему вчера озвучили - 180 000$ и на изменение платежей по ипотеке с 4200$ в месяц на 5000$ в месяц, что на сегодня привело его к полной нищете.



Вывоз упомянутых совсем смешных 45000 долларов при выезде по Гринкард можно было сделать гораздо проще, выехав два раза с супругой в Польшу и разместив средства на счете в INGBANK шленски.

Продав домик в Алупке за 100 000 долларов, мои клиенты сделали пять поездок выезда из Крыма в Херсон, размещая каждый раз 2*10000$ в ячейке в Привате.

Другой же клиент, продав по моему совету двушку на Левобережном в Днепре после того, как получил гражданство Ирландии, так и не послушал другой мой совет (бежал без оглядки с Украины), привязав скотчем (отец помогал) 50 000 евро к ягодницами половым органам.

И вы знаете, тот редкий случай, когда половой орган вместо «2-в-1» стал «3-в-1».

Я к тому, что все случаи выше НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ТИПИЧНЫМИ и не могут быть образуюцами для повторения.



Образец для повторения - особенно в свете ожидания всеми решения КС - может быть на сегодня только одно:

Если вы имеете возможность работать удаленно или получать роялист/любую прибыл и особенно в украинских гривнах, то не стоит ждать улучшения жизни, которое 100600% наступит к 2189 году и уехать жить в Анталию.

Это я вам, как замерзающий днём в Сан Франциско при +20 авторитетно заявляю.



P.S. Текст написан на подаренном мне вчера iPhone 7 вместо моего привычного iPhone 6 и потому содержит много ошибок.

“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).