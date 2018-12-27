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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 312313314315 Додано: Суб 15 чер, 2019 14:39

Во многих аспектах.

В первом случае (про Миколу/Степана) у меня не «замыкался контакт» - считаю в уме быстро и легко - и потому я составил таблицу по тексту. Там видно, что контакт так и НЕ замкнулся из-за недостатка/пропуска информации и потому вопрос бетон/депозит (білявка/чорнява) «повис в воздухе». Из таблицы следует, что бетон оказался лучше білявки.



Второе: спорным и требующим анализа является вопрос о том, что лучше: иметь свою квартиру или иметь свои деньги и жить в шалаше?

Он не так прост. Дело в том, что человек не является стадным животным и ему нужен вигвам для процесса размножения и существования. Человек - ячейка общества, а "ячейка" хоть а банке, хоть в обществе - всегда нечто отдельное и закрывающееся на ключик. Особенно если существует человек с женщиной, для которой "своя норка" в сто раз важнее, чем для мужчины, который готов/согласен и спать, и размножаться под деревом, на дереве, внутри дерева...



Как раз вчера на концерте джазовой музыки, который в диких необузданных странах проводится каждую пятницу бесплатно в чудесном парке, обсуждали - с бокалом розового игристого, и закусывая его тремя видами сыра, этот вопрос.



Он очень специфичен. Оппонентами выступали два одногруппника: один - Степан - уже семь лет арендует квартиру в Сан Франциско, оплачивая сумасшедшие деньги по 3 200$ в месяц - грубо говоря, уже заплатил более 200 000$ (!!!).

Второй - Микола - решил иметь свой "вигвам" и взял в кредит "свой дом" постройки 1908 года по цене 750 000$, оплатив первичный взнос в 75 000$ и согласившийся платить по 4 200$ в месяц (тело кредита, проценты по кредиту, страховка дома - как обязательный элемент кредита) следующие 20 кажется - точно не помню - не придирайтесь - деньги не мои - лет.

Оба крутили пальцем у виска, глядя друг на друга.

Кто поступил правильнее: Степан или Микола?

Ответ не получится без знания нюансов.

Степан как платил 3 200$ в месяц из своей зарплаты в 10 000$, так и платит, имея возможность размножаться не на дереве, существовать, поменять работу и даже место жительства, например, прикупив всего за 450 000 гораздо более просторный и лучший дом, скажем, в Чикаго, как это сделал его другой одногруппник по украинскому университету - Тарас (все работают по специальности в дипломе а не на мойке автомобилей).

Микола попал НЕОЖИДАННО в крутую засаду: предыдущий владелец хотел, как лучше, а сделал, как в Украине, перепланировав подвал, превращая его в жилое помещение, и нарушив тем строительные нормы. Попал на необходимость «принудительной реконструкции» на сумму, которую ему как раз вчера озвучили - 180 000$, и на изменение платежей по ипотеке с 4 200$ в месяц на 5 000$ в месяц, что на сегодня привело его к почти полной нищете, ибо только на первичное оформление документов на "принудительную реконструкцию" и штрафы он потратил то ли 20 000 долларов, то ли 30 000 долларов. Это из своей зарплаты в 10 000 долларов в месяц.

Миколу утешают 2 вещи: а) время есть - надо все закончить к 2020 году, когда войдут в действие новые СНИПы и потребуются - возможно - новые 180 000 долларов, если дом не будет введен в эксплуатацию; б) когда-то эта "катавасия" закончится, он продаст дом за 750 000+180 000+ 20000 (или 30 000) долларов и - наконец-то - сможет арендовать дом в центре Чикаго, попивая по вечерам виски со льдом сразу после завершения 10-ти минутного удачного процесса размножения, которым не может заняться нормально с момента покупки такой прелести - по причине отсутствия возможности по обеспечению жизнеобеспечения последствий процесса размножения.



Вывоз упомянутых выше совсем смешных 45 000 долларов при выезде по Гринкард можно было сделать гораздо проще, выехав два раза с супругой в Польшу (по билетам на автобус до Пшемысля за 1 евро) и разместив средства на счете в INGBANK шлёнски. Потом из INGBANK шлёнски всего с комиссией в 20 (двадцать) злотых (5 евро) через инет-банкинг со своего МакБука перевести их на свой счет в США. В США средства можно было ЛЕГКО потратить на покупку акций Microsoft по 60 долларов за акцию в июне 2016, и продав их сегодня по 132,45 доллара, заработав на 45 000 долларах (45000/60)х(132,5-60)х0,90=48 937,5 доллара США, а не смешную сумму, указанную выше.

Продав домик в Алупке за 100 000 долларов, мои клиенты сделали пять поездок выезда из Крыма в Херсон, размещая каждый раз 2*10 000$ в ячейке в Привате. Перекрестились, и, сплюнув три раза через левое плечо, глядя на Крым, приземлились в городке под названием "Ирпень", распивая на балконе новенькой квартиры "Артемовское" красное вместо "Золотая балка" игристое красное.

Другой же клиент, вовремя продав по моему совету двушку на Левобережном в Днепре после того, как получил гражданство Ирландии, так и не послушал другой мой совет НЕ РИСКОВАТЬ (бежал без оглядки с Украины с паспортом гражданина Ирландии), прикрепив скотчем (отец помогал) 50 000 евро к ягодницам и к половым органам.

И вы знаете, тот редкий случай, когда половой орган вместо «2-в-1» стал «3-в-1». Не зря это самый любимый и самый оберегаемый мужчиной орган своего тела: не подведет никогда. Ну, почти никогда.



Я к тому, что все случаи, описанные выше, невероятно интересны , невероятно поучительны - я искренне приветствую и обнимаю пана sinus - реально умница - НО НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ТИПИЧНЫМИ и не могут быть образцами для повторения.

Для обучения уму-разуму - да, однозначно!

Форумчанину sinus - респект и уважуха!



Образцом для повторения - особенно в свете ожидания всеми решения КС Украины - может быть на сегодня только одно:

Если вы имеете возможность работать удаленно или получать роялити/любуюприбыль, и особенно в украинских гривнах, то не стоит ждать улучшения жизни, которое 100500% наступит к 2189 году, и уехать жить в Анталию.

Это я вам, как замерзающий днём в Сан Франциско при +20, авторитетно заявляю.



В Анталии на 15-00 температура воздуха +28, вода в море +25.

На рынке Анталии черешня 8-10 лир. Клубника 5-7 лир. Помидоры и огурцы 2-3 лиры.

Рыба Сибас и рыба Дорадо по 20-25 лир за 1 кг. Молоко 3 лиры 1 литр, бутылка минералки 1,5 литра - 0,80 лиры, мойка авто - 3 лиры.

Для перевода в гривны умножьте на "4" (не очень точно, но легче считать). Я прекрасно понял, что истории не выдуманные и реально и интересные, и поучительные.Во многих аспектах.В первом случае (про Миколу/Степана) у меня не «замыкался контакт» - считаю в уме быстро и легко - и потому я составил таблицу по тексту. Там видно, что контакт так и НЕ замкнулся из-за недостатка/пропуска информации и потому вопрос бетон/депозит (білявка/чорнява) «повис в воздухе». Из таблицы следует, что бетон оказался лучше білявки.Второе: спорным и требующим анализа является вопрос о том, что лучше: иметь свою квартиру или иметь свои деньги и жить в шалаше?Он не так прост. Дело в том, что человек не является стадным животным и ему нужен вигвам для процесса размножения и существования. Человек - ячейка общества, а "ячейка" хоть а банке, хоть в обществе - всегда нечто отдельное и закрывающееся на ключик. Особенно если существует человек с женщиной, для которой "своя норка" в сто раз важнее, чем для мужчины, который готов/согласен и спать, и размножаться под деревом, на дереве, внутри дерева...Как раз вчера на концерте джазовой музыки, который в диких необузданных странах проводится каждую пятницу бесплатно в чудесном парке, обсуждали - с бокалом розового игристого, и закусывая его тремя видами сыра, этот вопрос.Он очень специфичен. Оппонентами выступали два одногруппника: один - Степан - уже семь лет арендует квартиру в Сан Франциско, оплачивая сумасшедшие деньги по 3 200$ в месяц - грубо говоря, уже заплатил более 200 000$ (!!!).Второй - Микола - решил иметь свой "вигвам" и взял в кредит "свой дом" постройки 1908 года по цене 750 000$, оплатив первичный взнос в 75 000$ и согласившийся платить по 4 200$ в месяц (тело кредита, проценты по кредиту, страховка дома - как обязательный элемент кредита) следующие 20 кажется - точно не помню - не придирайтесь - деньги не мои - лет.Оба крутили пальцем у виска, глядя друг на друга.Кто поступил правильнее: Степан или Микола?Ответ не получится без знания нюансов.Степан как платил 3 200$ в месяц из своей зарплаты в 10 000$, так и платит, имея возможность размножаться не на дереве, существовать, поменять работу и даже место жительства, например, прикупив всего за 450 000 гораздо более просторный и лучший дом, скажем, в Чикаго, как это сделал его другой одногруппник по украинскому университету - Тарас (все работают по специальности в дипломе а не на мойке автомобилей).Микола попал НЕОЖИДАННО в крутую засаду: предыдущий владелец хотел, как лучше, а сделал, как в Украине, перепланировав подвал, превращая его в жилое помещение, и нарушив тем строительные нормы. Попал на необходимость «принудительной реконструкции» на сумму, которую ему как раз вчера озвучили - 180 000$, и на изменение платежей по ипотеке с 4 200$ в месяц на 5 000$ в месяц, что на сегодня привело его к почти полной нищете, ибо только на первичное оформление документов на "принудительную реконструкцию" и штрафы он потратил то ли 20 000 долларов, то ли 30 000 долларов. Это из своей зарплаты в 10 000 долларов в месяц.Миколу утешают 2 вещи: а) время есть - надо все закончить к 2020 году, когда войдут в действие новые СНИПы и потребуются - возможно - новые 180 000 долларов, если дом не будет введен в эксплуатацию; б) когда-то эта "катавасия" закончится, он продаст дом за 750 000+180 000+ 20000 (или 30 000) долларов и - наконец-то - сможет арендовать дом в центре Чикаго, попивая по вечерам виски со льдом сразу после завершения 10-ти минутного удачного процесса размножения, которым не может заняться нормально с момента покупки такой прелести - по причине отсутствия возможности по обеспечению жизнеобеспечения последствий процесса размножения.Вывоз упомянутых выше совсем смешных 45 000 долларов при выезде по Гринкард можно было сделать гораздо проще, выехав два раза с супругой в Польшу (по билетам на автобус до Пшемысля за 1 евро) и разместив средства на счете в INGBANK шлёнски. Потом из INGBANK шлёнски всего с комиссией в 20 (двадцать) злотых (5 евро) через инет-банкинг со своего МакБука перевести их на свой счет в США. В США средства можно было ЛЕГКО потратить на покупку акций Microsoft по 60 долларов за акцию в июне 2016, и продав их сегодня по 132,45 доллара, заработав на 45 000 долларах (45000/60)х(132,5-60)х0,90=48 937,5 доллара США, а не смешную сумму, указанную выше.Продав домик в Алупке за 100 000 долларов, мои клиенты сделали пять поездок выезда из Крыма в Херсон, размещая каждый раз 2*10 000$ в ячейке в Привате. Перекрестились, и, сплюнув три раза через левое плечо, глядя на Крым, приземлились в городке под названием "Ирпень", распивая на балконе новенькой квартиры "Артемовское" красное вместо "Золотая балка" игристое красное.Другой же клиент,двушку на Левобережном в Днепре после того, как получил гражданство Ирландии, так и не послушал другой мой совет НЕ РИСКОВАТЬ (бежал без оглядки с Украины с паспортом гражданина Ирландии), прикрепив скотчем (отец помогал) 50 000 евро к ягодницам и к половым органам.И вы знаете, тот редкий случай, когда половой орган вместо «2-в-1» стал «3-в-1». Не зря это самый любимый и самый оберегаемый мужчиной орган своего тела: не подведет никогда. Ну, почти никогда.Я к тому, что все случаи, описанные выше,, невероятно поучительны - я искренне приветствую и обнимаю пана- НО НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ТИПИЧНЫМИ и не могут быть образцами для повторения.Для обучения уму-разуму - да, однозначно!Форумчанину- респект и уважуха!Образцом для повторения - особенно в свете ожидания всеми решения КС Украины - может быть на сегодня только одно:Если вы имеете возможность работать удаленно или получать роялити/любуюприбыль, и особенно в украинских гривнах, то не стоит ждать улучшения жизни, которое 100500% наступит к 2189 году, и уехать жить в Анталию.В Анталии на 15-00 температура воздуха +28, вода в море +25.На рынке Анталии черешня 8-10 лир. Клубника 5-7 лир. Помидоры и огурцы 2-3 лиры.Рыба Сибас и рыба Дорадо по 20-25 лир за 1 кг. Молоко 3 лиры 1 литр, бутылка минералки 1,5 литра - 0,80 лиры, мойка авто - 3 лиры.Для перевода в гривны умножьте на "4" (не очень точно, но легче считать). “Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість). akurt

Повідомлень: 3115 З нами з: 12.02.09 Подякував: 628 раз. Подякували: 482 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 17:06 akurt Так ніхто ж я так зрозумів і не оспарює те, що життя на пенсії в Туреччині дуже непогане, але ж тільки на пенсії.

Пенсія для дорослого чоловіка ж повинна наступати не по віку,а по досягненню фінансової забезпеченності і с початком самостійного життя дітей.

Тому мені,наприклад, зараз до вподоби польскі ковбаси,а не дорадо ,поки діти в школу ходять, та і я ще не досягнув той суми грошей з якої як процент буде капати 20000 грн.щомісячно. Так ніхто ж я так зрозумів і не оспарює те,що життя на пенсії в Туреччині дуже непогане, але ж тільки на пенсії.Пенсія для дорослого чоловіка ж повинна наступати не по віку,а по досягненню фінансової забезпеченності і с початком самостійного життя дітей.Тому мені,наприклад, зараз до вподоби польскі ковбаси,а не дорадо ,поки діти в школу ходять, та і я ще не досягнув той суми грошей з якої як процент буде капати 20000 грн.щомісячно. sinus Повідомлень: 450 З нами з: 06.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 127 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 312313314315 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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