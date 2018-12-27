Во многих аспектах.
В первом случае (про Миколу/Степана) у меня не «замыкался контакт» - считаю в уме быстро и легко - и потому я составил таблицу по тексту. Там видно, что контакт так и НЕ замкнулся из-за недостатка/пропуска информации и потому вопрос бетон/депозит (білявка/чорнява) «повис в воздухе». Из таблицы следует, что бетон оказался лучше білявки.
Второе: спорным и требующим анализа является вопрос о том, что лучше: иметь свою квартиру или иметь свои деньги и жить в шалаше?
Он не так прост. Дело в том, что человек не является стадным животным и ему нужен вигвам для процесса размножения и существования. Человек - ячейка общества, а "ячейка" хоть а банке, хоть в обществе - всегда нечто отдельное и закрывающееся на ключик. Особенно если существует человек с женщиной, для которой "своя норка" в сто раз важнее, чем для мужчины, который готов/согласен и спать, и размножаться под деревом, на дереве, внутри дерева...
Как раз вчера на концерте джазовой музыки, который в диких необузданных странах проводится каждую пятницу бесплатно в чудесном парке, обсуждали - с бокалом розового игристого, и закусывая его тремя видами сыра, этот вопрос.
Он очень специфичен. Оппонентами выступали два одногруппника: один - Степан - уже семь лет арендует квартиру в Сан Франциско, оплачивая сумасшедшие деньги по 3 200$ в месяц - грубо говоря, уже заплатил более 200 000$ (!!!).
Второй - Микола - решил иметь свой "вигвам" и взял в кредит "свой дом" постройки 1908 года по цене 750 000$, оплатив первичный взнос в 75 000$ и согласившийся платить по 4 200$ в месяц (тело кредита, проценты по кредиту, страховка дома - как обязательный элемент кредита) следующие 20 кажется - точно не помню - не придирайтесь - деньги не мои - лет.
Оба крутили пальцем у виска, глядя друг на друга.
Кто поступил правильнее: Степан или Микола?
Ответ не получится без знания нюансов.
Степан как платил 3 200$ в месяц из своей зарплаты в 10 000$, так и платит, имея возможность размножаться не на дереве, существовать, поменять работу и даже место жительства, например, прикупив всего за 450 000 гораздо более просторный и лучший дом, скажем, в Чикаго, как это сделал его другой одногруппник по украинскому университету - Тарас (все работают по специальности в дипломе а не на мойке автомобилей).
Микола попал НЕОЖИДАННО в крутую засаду: предыдущий владелец хотел, как лучше, а сделал, как в Украине, перепланировав подвал, превращая его в жилое помещение, и нарушив тем строительные нормы. Попал на необходимость «принудительной реконструкции» на сумму, которую ему как раз вчера озвучили - 180 000$, и на изменение платежей по ипотеке с 4 200$ в месяц на 5 000$ в месяц, что на сегодня привело его к почти полной нищете, ибо только на первичное оформление документов на "принудительную реконструкцию" и штрафы он потратил то ли 20 000 долларов, то ли 30 000 долларов. Это из своей зарплаты в 10 000 долларов в месяц.
Миколу утешают 2 вещи: а) время есть - надо все закончить к 2020 году, когда войдут в действие новые СНИПы и потребуются - возможно - новые 180 000 долларов, если дом не будет введен в эксплуатацию; б) когда-то эта "катавасия" закончится, он продаст дом за 750 000+180 000+ 20000 (или 30 000) долларов и - наконец-то - сможет арендовать дом в центре Чикаго, попивая по вечерам виски со льдом сразу после завершения 10-ти минутного удачного процесса размножения, которым не может заняться нормально с момента покупки такой прелести - по причине отсутствия возможности по обеспечению жизнеобеспечения последствий процесса размножения.
Вывоз упомянутых выше совсем смешных 45 000 долларов при выезде по Гринкард можно было сделать гораздо проще, выехав два раза с супругой в Польшу (по билетам на автобус до Пшемысля за 1 евро) и разместив средства на счете в INGBANK шлёнски. Потом из INGBANK шлёнски всего с комиссией в 20 (двадцать) злотых (5 евро) через инет-банкинг со своего МакБука перевести их на свой счет в США. В США средства можно было ЛЕГКО потратить на покупку акций Microsoft по 60 долларов за акцию в июне 2016, и продав их сегодня по 132,45 доллара, заработав на 45 000 долларах (45000/60)х(132,5-60)х0,90=48 937,5 доллара США, а не смешную сумму, указанную выше.
Продав домик в Алупке за 100 000 долларов, мои клиенты сделали пять поездок выезда из Крыма в Херсон, размещая каждый раз 2*10 000$ в ячейке в Привате. Перекрестились, и, сплюнув три раза через левое плечо, глядя на Крым, приземлились в городке под названием "Ирпень", распивая на балконе новенькой квартиры "Артемовское" красное вместо "Золотая балка" игристое красное.
Другой же клиент, вовремя продав по моему совету двушку на Левобережном в Днепре после того, как получил гражданство Ирландии, так и не послушал другой мой совет НЕ РИСКОВАТЬ (бежал без оглядки с Украины с паспортом гражданина Ирландии), прикрепив скотчем (отец помогал) 50 000 евро к ягодницам и к половым органам.
И вы знаете, тот редкий случай, когда половой орган вместо «2-в-1» стал «3-в-1». Не зря это самый любимый и самый оберегаемый мужчиной орган своего тела: не подведет никогда. Ну, почти никогда.
Я к тому, что все случаи, описанные выше, невероятно интересны, невероятно поучительны - я искренне приветствую и обнимаю пана sinus - реально умница - НО НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ТИПИЧНЫМИ и не могут быть образцами для повторения.
Для обучения уму-разуму - да, однозначно!
Форумчанину sinus - респект и уважуха!
Образцом для повторения - особенно в свете ожидания всеми решения КС Украины - может быть на сегодня только одно:
Если вы имеете возможность работать удаленно или получать роялити/любуюприбыль, и особенно в украинских гривнах, то не стоит ждать улучшения жизни, которое 100500% наступит к 2189 году, и уехать жить в Анталию.
Это я вам, как замерзающий днём в Сан Франциско при +20, авторитетно заявляю.
В Анталии на 15-00 температура воздуха +28, вода в море +25.
На рынке Анталии черешня 8-10 лир. Клубника 5-7 лир. Помидоры и огурцы 2-3 лиры.
Рыба Сибас и рыба Дорадо по 20-25 лир за 1 кг. Молоко 3 лиры 1 литр, бутылка минералки 1,5 литра - 0,80 лиры, мойка авто - 3 лиры.
Для перевода в гривны умножьте на "4" (не очень точно, но легче считать).