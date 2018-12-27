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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 312313314315 Додано: Суб 15 чер, 2019 14:39

Во многих аспектах.

В первом случае (про Миколу/Степана) у меня не «замыкался контакт» - считаю в уме быстро и легко - и потому я составил таблицу по тексту. Там видно, что контакт так и НЕ замкнулся из-за недостатка/пропуска информации и потому вопрос бетон/депозит (білявка/чорнява) «повис в воздухе». Из таблицы следует, что бетон оказался лучше білявки.



Второе: спорным и требующим анализа является вопрос о том, что лучше: иметь свою квартиру или иметь свои деньги и жить в шалаше?

Он не так прост. Дело в том, что человек не является стадным животным и ему нужен вигвам для процесса размножения и существования. Человек - ячейка общества, а "ячейка" хоть а банке, хоть в обществе - всегда нечто отдельное и закрывающееся на ключик. Особенно если существует человек с женщиной, для которой "своя норка" в сто раз важнее, чем для мужчины, который готов/согласен и спать, и размножаться под деревом, на дереве, внутри дерева...



Как раз вчера на концерте джазовой музыки, который в диких необузданных странах проводится каждую пятницу бесплатно в чудесном парке, обсуждали - с бокалом розового игристого, и закусывая его тремя видами сыра, этот вопрос.



Он очень специфичен. Оппонентами выступали два одногруппника: один - Степан - уже семь лет арендует квартиру в Сан Франциско, оплачивая сумасшедшие деньги по 3 200$ в месяц - грубо говоря, уже заплатил более 200 000$ (!!!).

Второй - Микола - решил иметь свой "вигвам" и взял в кредит "свой дом" постройки 1908 года по цене 750 000$, оплатив первичный взнос в 75 000$ и согласившийся платить по 4 200$ в месяц (тело кредита, проценты по кредиту, страховка дома - как обязательный элемент кредита) следующие 20 кажется - точно не помню - не придирайтесь - деньги не мои - лет.

Оба крутили пальцем у виска, глядя друг на друга.

Кто поступил правильнее: Степан или Микола?

Ответ не получится без знания нюансов.

Степан как платил 3 200$ в месяц из своей зарплаты в 10 000$, так и платит, имея возможность размножаться не на дереве, существовать, поменять работу и даже место жительства, например, прикупив всего за 450 000 гораздо более просторный и лучший дом, скажем, в Чикаго, как это сделал его другой одногруппник по украинскому университету - Тарас (все работают по специальности в дипломе а не на мойке автомобилей).

Микола попал НЕОЖИДАННО в крутую засаду: предыдущий владелец хотел, как лучше, а сделал, как в Украине, перепланировав подвал, превращая его в жилое помещение, и нарушив тем строительные нормы. Попал на необходимость «принудительной реконструкции» на сумму, которую ему как раз вчера озвучили - 180 000$, и на изменение платежей по ипотеке с 4 200$ в месяц на 5 000$ в месяц, что на сегодня привело его к почти полной нищете, ибо только на первичное оформление документов на "принудительную реконструкцию" и штрафы он потратил то ли 20 000 долларов, то ли 30 000 долларов. Это из своей зарплаты в 10 000 долларов в месяц.

Миколу утешают 2 вещи: а) время есть - надо все закончить к 2020 году, когда войдут в действие новые СНИПы и потребуются - возможно - новые 180 000 долларов, если дом не будет введен в эксплуатацию; б) когда-то эта "катавасия" закончится, он продаст дом за 750 000+180 000+ 20000 (или 30 000) долларов и - наконец-то - сможет арендовать дом в центре Чикаго, попивая по вечерам виски со льдом сразу после завершения 10-ти минутного удачного процесса размножения, которым не может заняться нормально с момента покупки такой прелести - по причине отсутствия возможности по обеспечению жизнеобеспечения последствий процесса размножения.



Вывоз упомянутых выше совсем смешных 45 000 долларов при выезде по Гринкард можно было сделать гораздо проще, выехав два раза с супругой в Польшу (по билетам на автобус до Пшемысля за 1 евро) и разместив средства на счете в INGBANK шлёнски. Потом из INGBANK шлёнски всего с комиссией в 20 (двадцать) злотых (5 евро) через инет-банкинг со своего МакБука перевести их на свой счет в США. В США средства можно было ЛЕГКО потратить на покупку акций Microsoft по 60 долларов за акцию в июне 2016, и продав их сегодня по 132,45 доллара, заработав на 45 000 долларах (45000/60)х(132,5-60)х0,90=48 937,5 доллара США, а не смешную сумму, указанную выше.

Продав домик в Алупке за 100 000 долларов, мои клиенты сделали пять поездок выезда из Крыма в Херсон, размещая каждый раз 2*10 000$ в ячейке в Привате. Перекрестились, и, сплюнув три раза через левое плечо, глядя на Крым, приземлились в городке под названием "Ирпень", распивая на балконе новенькой квартиры "Артемовское" красное вместо "Золотая балка" игристое красное.

Другой же клиент, вовремя продав по моему совету двушку на Левобережном в Днепре после того, как получил гражданство Ирландии, так и не послушал другой мой совет НЕ РИСКОВАТЬ (бежал без оглядки с Украины с паспортом гражданина Ирландии), прикрепив скотчем (отец помогал) 50 000 евро к ягодницам и к половым органам.

И вы знаете, тот редкий случай, когда половой орган вместо «2-в-1» стал «3-в-1». Не зря это самый любимый и самый оберегаемый мужчиной орган своего тела: не подведет никогда. Ну, почти никогда.



Я к тому, что все случаи, описанные выше, невероятно интересны , невероятно поучительны - я искренне приветствую и обнимаю пана sinus - реально умница - НО НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ТИПИЧНЫМИ и не могут быть образцами для повторения.

Для обучения уму-разуму - да, однозначно!

Форумчанину sinus - респект и уважуха!



Образцом для повторения - особенно в свете ожидания всеми решения КС Украины - может быть на сегодня только одно:

Если вы имеете возможность работать удаленно или получать роялити/любуюприбыль, и особенно в украинских гривнах, то не стоит ждать улучшения жизни, которое 100500% наступит к 2189 году, и уехать жить в Анталию.

Это я вам, как замерзающий днём в Сан Франциско при +20, авторитетно заявляю.



В Анталии на 15-00 температура воздуха +28, вода в море +25.

На рынке Анталии черешня 8-10 лир. Клубника 5-7 лир. Помидоры и огурцы 2-3 лиры.

Рыба Сибас и рыба Дорадо по 20-25 лир за 1 кг. Молоко 3 лиры 1 литр, бутылка минералки 1,5 литра - 0,80 лиры, мойка авто - 3 лиры.

Для перевода в гривны умножьте на "4" (не очень точно, но легче считать). Я прекрасно понял, что истории не выдуманные и реально и интересные, и поучительные.Во многих аспектах.В первом случае (про Миколу/Степана) у меня не «замыкался контакт» - считаю в уме быстро и легко - и потому я составил таблицу по тексту. Там видно, что контакт так и НЕ замкнулся из-за недостатка/пропуска информации и потому вопрос бетон/депозит (білявка/чорнява) «повис в воздухе». Из таблицы следует, что бетон оказался лучше білявки.Второе: спорным и требующим анализа является вопрос о том, что лучше: иметь свою квартиру или иметь свои деньги и жить в шалаше?Он не так прост. Дело в том, что человек не является стадным животным и ему нужен вигвам для процесса размножения и существования. Человек - ячейка общества, а "ячейка" хоть а банке, хоть в обществе - всегда нечто отдельное и закрывающееся на ключик. Особенно если существует человек с женщиной, для которой "своя норка" в сто раз важнее, чем для мужчины, который готов/согласен и спать, и размножаться под деревом, на дереве, внутри дерева...Как раз вчера на концерте джазовой музыки, который в диких необузданных странах проводится каждую пятницу бесплатно в чудесном парке, обсуждали - с бокалом розового игристого, и закусывая его тремя видами сыра, этот вопрос.Он очень специфичен. Оппонентами выступали два одногруппника: один - Степан - уже семь лет арендует квартиру в Сан Франциско, оплачивая сумасшедшие деньги по 3 200$ в месяц - грубо говоря, уже заплатил более 200 000$ (!!!).Второй - Микола - решил иметь свой "вигвам" и взял в кредит "свой дом" постройки 1908 года по цене 750 000$, оплатив первичный взнос в 75 000$ и согласившийся платить по 4 200$ в месяц (тело кредита, проценты по кредиту, страховка дома - как обязательный элемент кредита) следующие 20 кажется - точно не помню - не придирайтесь - деньги не мои - лет.Оба крутили пальцем у виска, глядя друг на друга.Кто поступил правильнее: Степан или Микола?Ответ не получится без знания нюансов.Степан как платил 3 200$ в месяц из своей зарплаты в 10 000$, так и платит, имея возможность размножаться не на дереве, существовать, поменять работу и даже место жительства, например, прикупив всего за 450 000 гораздо более просторный и лучший дом, скажем, в Чикаго, как это сделал его другой одногруппник по украинскому университету - Тарас (все работают по специальности в дипломе а не на мойке автомобилей).Микола попал НЕОЖИДАННО в крутую засаду: предыдущий владелец хотел, как лучше, а сделал, как в Украине, перепланировав подвал, превращая его в жилое помещение, и нарушив тем строительные нормы. Попал на необходимость «принудительной реконструкции» на сумму, которую ему как раз вчера озвучили - 180 000$, и на изменение платежей по ипотеке с 4 200$ в месяц на 5 000$ в месяц, что на сегодня привело его к почти полной нищете, ибо только на первичное оформление документов на "принудительную реконструкцию" и штрафы он потратил то ли 20 000 долларов, то ли 30 000 долларов. Это из своей зарплаты в 10 000 долларов в месяц.Миколу утешают 2 вещи: а) время есть - надо все закончить к 2020 году, когда войдут в действие новые СНИПы и потребуются - возможно - новые 180 000 долларов, если дом не будет введен в эксплуатацию; б) когда-то эта "катавасия" закончится, он продаст дом за 750 000+180 000+ 20000 (или 30 000) долларов и - наконец-то - сможет арендовать дом в центре Чикаго, попивая по вечерам виски со льдом сразу после завершения 10-ти минутного удачного процесса размножения, которым не может заняться нормально с момента покупки такой прелести - по причине отсутствия возможности по обеспечению жизнеобеспечения последствий процесса размножения.Вывоз упомянутых выше совсем смешных 45 000 долларов при выезде по Гринкард можно было сделать гораздо проще, выехав два раза с супругой в Польшу (по билетам на автобус до Пшемысля за 1 евро) и разместив средства на счете в INGBANK шлёнски. Потом из INGBANK шлёнски всего с комиссией в 20 (двадцать) злотых (5 евро) через инет-банкинг со своего МакБука перевести их на свой счет в США. В США средства можно было ЛЕГКО потратить на покупку акций Microsoft по 60 долларов за акцию в июне 2016, и продав их сегодня по 132,45 доллара, заработав на 45 000 долларах (45000/60)х(132,5-60)х0,90=48 937,5 доллара США, а не смешную сумму, указанную выше.Продав домик в Алупке за 100 000 долларов, мои клиенты сделали пять поездок выезда из Крыма в Херсон, размещая каждый раз 2*10 000$ в ячейке в Привате. Перекрестились, и, сплюнув три раза через левое плечо, глядя на Крым, приземлились в городке под названием "Ирпень", распивая на балконе новенькой квартиры "Артемовское" красное вместо "Золотая балка" игристое красное.Другой же клиент,двушку на Левобережном в Днепре после того, как получил гражданство Ирландии, так и не послушал другой мой совет НЕ РИСКОВАТЬ (бежал без оглядки с Украины с паспортом гражданина Ирландии), прикрепив скотчем (отец помогал) 50 000 евро к ягодницам и к половым органам.И вы знаете, тот редкий случай, когда половой орган вместо «2-в-1» стал «3-в-1». Не зря это самый любимый и самый оберегаемый мужчиной орган своего тела: не подведет никогда. Ну, почти никогда.Я к тому, что все случаи, описанные выше,, невероятно поучительны - я искренне приветствую и обнимаю пана- НО НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ТИПИЧНЫМИ и не могут быть образцами для повторения.Для обучения уму-разуму - да, однозначно!Форумчанину- респект и уважуха!Образцом для повторения - особенно в свете ожидания всеми решения КС Украины - может быть на сегодня только одно:Если вы имеете возможность работать удаленно или получать роялити/любуюприбыль, и особенно в украинских гривнах, то не стоит ждать улучшения жизни, которое 100500% наступит к 2189 году, и уехать жить в Анталию.В Анталии на 15-00 температура воздуха +28, вода в море +25.На рынке Анталии черешня 8-10 лир. Клубника 5-7 лир. Помидоры и огурцы 2-3 лиры.Рыба Сибас и рыба Дорадо по 20-25 лир за 1 кг. Молоко 3 лиры 1 литр, бутылка минералки 1,5 литра - 0,80 лиры, мойка авто - 3 лиры.Для перевода в гривны умножьте на "4" (не очень точно, но легче считать). “Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість). akurt

Повідомлень: 3117 З нами з: 12.02.09 Подякував: 630 раз. Подякували: 482 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 17:06 akurt Так ніхто ж я так зрозумів і не оспарює те, що життя на пенсії в Туреччині дуже непогане, але ж тільки на пенсії.

Пенсія для дорослого чоловіка ж повинна наступати не по віку,а по досягненню фінансової забезпеченності і с початком самостійного життя дітей.

Тому мені,наприклад, зараз до вподоби польскі ковбаси,а не дорадо ,поки діти в школу ходять, та і я ще не досягнув той суми грошей з якої як процент буде капати 20000 грн.щомісячно. Так ніхто ж я так зрозумів і не оспарює те,що життя на пенсії в Туреччині дуже непогане, але ж тільки на пенсії.Пенсія для дорослого чоловіка ж повинна наступати не по віку,а по досягненню фінансової забезпеченності і с початком самостійного життя дітей.Тому мені,наприклад, зараз до вподоби польскі ковбаси,а не дорадо ,поки діти в школу ходять, та і я ще не досягнув той суми грошей з якої як процент буде капати 20000 грн.щомісячно. sinus Повідомлень: 451 З нами з: 06.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 129 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 18:28 Ви праві. Погоджуюся.



Можна все ж таки трохи й посперечатися. Просто в інтересах справи.

"Ділова гра" свого роду.

Мені взагалі подобається зміна вашого вектора по відношенню до мене - я так зрозумів, що десь рік-два тому був важкий період і ви мене "не по-деЦки" все топтали ногами.

Але зараз - здоровий позитив.



Діти - завжди проблема, навіть дорослі.

В США в дітей гроші не вкладають: 17 років - "вон с палубы", не заважай жити.

У нас прийнято годувати/одягати/платити за дитину до її пенсії.



Щодо вашої тези про проблему життя за кордоном з дітьми - і окремо в Туреччині.

Проблеми є. Вони є і в Польщі.

Вивчив польску мову - навчайся безкоштовно в Ягеллонському університеті.

Станеш людиною!

Декілька років тому я реально вивчав ту справу - з навчанням у Польщі. Спілкувався із нашими студентами та відвідував деякі університети.



Там є теж проблема: ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ після закінчення університету в Польщі. На 3 900 злотих на місць - молодому випускнику - не проблема.

Проблема в іншому: чи досить 3 900 злотих на місяць.

Самі знаєте, вірно ж???



Зовсім немає проблеми, якщо діти малі - до 7 років.

Наприклад, товаришую із (ім’я видалено) - він переїхав із (видалено) та купив за 45 000 ойро чудову "2+1" квартиру в супер-новому комплексі в Анталії. До пляжа - 10 хвилин (його теща сказала "15").

Та працює віддалено - за 1 000 доларів на місяць, то трохи більше, ніж 20 000 гривень від депозиту в 76 000 доларів. Працює важко: щодня із 17-00 до 22-00.

Жінка працює віддалено - взагалі - "жесть" - 50 доларів за годину. Скайп. Не кожен день. За розкладом. По вихідних. Поки чоловік гуляє із хлопчиком "в пасочки" на морі.

Насолоджуються життям.

Якась там справа вимагає від чоловіка - (ім’я видалано) - на 24 години злітати в рідне місто (авіа переліт туди і назад з Анталії - 100 доларів). ВПИРАЄТЬСЯ НОГАМИ І КАЖЕ: навіть на 24 години не хочу.



Ідемо далі.

Учні школи?

Є проблеми. І немає проблем. В залежності від того, що ви хочете отримати.

Тобто - треба дивитися вперед: після школи що???



Не питання - навчання в школі в Туреччні - або безкоштовне (навчання, звісно, на турецькій мові - так само, як в США - на англійській, а у Франції - на французькій, а в Словаччині – на словацькій, у Вірменії на вірменській) – або є приватні ліцеї. В Анталії навіть є одна школа із повним навчанням на англійській мові.

Питав у хлопців з України - живуть поруч - десь в 7-му класі звичайної школи навчаються: кажуть, що все ОК.

Питав у мами хлопчика - в третьому класі - сказала, що дуже подобається математика, допомагає синові. Що мене здивувало - сказала, що математика, БІЛЬЩ ЦІКАВА, НІЖ В УКРАЇНІ. Не знаю... Треба подивтися на підручники...



Обов’язкове вивчення англійської мови. Безкоштовно.

Ефективно: мене здивував дуже дуже хлопець на касі в супермаркеті в Анталії - чисто говорить англійською. Це касир на касі, десь років 25 йому... В січні спілкувався із студентами університету в Стамбулі - на гірськолижному курорті Ерджієс - хлопці ВІЛЬНО володіють англійською.

А тепер зайдіть у будь-який університет Львова/Дніпра/Запоріжжя і спитайте хоч щось у студентів - англійською. У 90% випадків скажуть: "таблє ніїхтфірштейн аллєс капут".

Я вам дуже не раджу вдень заходити у розташовані у Львові філії деяких "славетних" університетів – можете отримати психологічну травму від луни та безлюддя, можна злякатися і отримати нервовий струс - на заняття НЕ ХОДИТЬ ЖОДЕН ІЗ прийнятих в минулому році студентів - і це на бюджетних (!!!) місцях. В державному університеті.

ЖОДЕН СТУДЕНТ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗОВСІМ НЕ ХОДИТЬ НА ЗАНЯТТЯ.

І не тільки першого курсу.

2018/2019 навчальний рік...

Оцінки в заліковій книжці стоять у всіх студентів першого курсу. Хороші. А як же - доценти/професори - всі на 0,25 та 0,5 ставки - ще ходять. Раз на тиждень.

2018/2019 навчальний рік: жодного разу на заняттях не був мій племінник - магістратура. Відмінник навчання, "червоний" диплом.



В Анталії прямо при консульстві України працює "недільна" школа з українською мовою навчання, на днях був випуск.

Зараз працюю над тим, де буде навчатися та на яких умовах один із випускників, товаришую з його мамою... Мама сама рівно 30 років закінчила одну сільську школу… Ще не готовий доповісти.



Таким чином: дійсно, пан sinus має рацію: є питання. Є проблеми.



Тепер про пенсіонерів.

Тут 100% "яскраве приємне влучення".

Ось просто НЕ єврейська арифметика.

Пенсіонер. В травні минулого року я допоміг купити "двушку".

Пенсія була 7 500 гривень - щедра держава додала бідному грошей (чесно, я здивувався, до 7 500 ще додали 1 500) - отримує тепер 9 000 гривень або 2 250 турецьких лір (відкрили рахунок йому в YapiKredi bank).

2 250 лір - то БІЛЬШЕ МІНІМАЛЬНОЇ оплати праці в Туреччині.

При цінах на продукти харчування в 1,5-2-3 рази нижче, той пенсіонер відчуває себе просто Ротшильдом. Ще й на депозиті в тому банку 20 000 доларів. Капають грошенята...

Ким відчуває себе пенсіонер із пенсією в 9 000 гривень в Україні? Не погано. Не зовсім голодним.

Ідемо далі. Що зробив пенсіонер із двома квартирами в (назву міста, Україна, видалено)?

Здав обидві - одну за 11 000 гривень (хотів 12 000), іншу за 10 500 гривень.

Що робить той пенсіонер?

Ви вгадали: біжить аж спотикається в Податкову свого міста в Україні та оплачує податки. Хі-хі.

...Він зараз смакує полуницю в Анталії. Зранку – прогулянка із жінкою вздовж моря. Спортивний комплекс в 100 метрах від свого будинка в чудовому парку - все розминається.



А тепер легко заглянемо у майбутнє.

- Що робить в ці дні Туреччина?

- Імпортує м’ясо із Болгарії, Румунії, України. Щоби люди мали можливість смачно їсти.

- Як тут на цій гілці дехто із хВахівців називає за це злодіяння - забезпечити країну з населенням в 82 000 000 харчами - президента Туреччини?

- Жадібний гидкий закривавлений упирь-султан.

- Що роблять в ці дні бізнесмени України?

- Закуповують у селян/неселян м’ясо та на сьогодні ВИВОЗЯТЬ з України - йде на експорт - інформація із перших рук від керівників високого польоту - в: Канаду, Китай, Азербайджан, Грузію. Зараз йдуть перемовини із Польщею. Все все все буде вивезено - навіть не переживайте...

- Навіщо це робиться?

- А щоби ви зайшли в супермаркет Сільпо біля Victoria Gardens у Львові та купили 2 (два) стейка не вечір за 400 (чотириста) гривень - тобто за 1/10 мінімальної оплати праці.

- А що так дорого? Немає дешевше? Може, я куплю ковбаски в АТБ по 80 гривень за кг?

- Ковбаска? По 80? Насмішили... Доповідаю: 150 гривень - ціна 1 кіло м’яса для ковбаски+спеції+зарплата+комуналка = собівартість вже 200 (двісті) гривень получається. СО-БІ-ВАР-ТІСТЬ. То навіть не 1/20 мінімалки або зарплати працівників мого ОСББ - бо ще не враховані всі податки та торгові націнки.



І ось доцент університету - а всі доценти або майже всі - зараз «працюють» в дужках на 0,5 (0,33) ставки - тобто на руки максимум (!!!) 5 000 гривень на місяць - йдуть "вчити" дитину форумчанина (ім"я видалено). Дивлячись на вітрину з ковбасою... Вони говОрять: "Ми дошкандибали до світоча знань – вже дякуйте нас за те! Он декану вже за 70 - весь нагадує засохшу 30 років тому грушу - і той шкандибає..."

...Варто додати трохи позитиву, що зараз доценти хабарів не беруть - як раніше - по 50 і більше доларів за екзамен, та по 250 гривень за залік...

Але й тут є проблема: то все виглядає як замкнене коло: ми вдаємо, що дійшли до роботи навчати ваших дітей, а ви вдавайте, що ми їх чимось навчили, та разом будемо співати пісню "Все буде добре..."

НЕ БУДЕ.

Я так думаю.

Це про дітей та про школу. “Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість). akurt

Повідомлень: 3117 З нами з: 12.02.09 Подякував: 630 раз. Подякували: 482 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 20:05 akurt

Це не мій аккаунт, а батька, якого не стало в минулому році.

Він жив сам і останній рік вже був лежачий,я йому нанімав доглядальницю і цей рік,а може більше він провів на цьому форумі,вигадав якусь теорію про вгадування курсу і попрохав мене на валютній гілці писати його прогноз від його імені з його аккаунту,як ви розумієте я не міг відмовити.

Тому іноді заходжу на валютну гілку з цього аккаунта і пишу те,що він написав.

А сюди зайшов раптово, почитав трохи та вже від себе написав те, що написав.

Так що 2 роки тому ви не могли зі мною спілкуватися, це ви спілкувалися з батьком.



Що ж стосується шкільного навчання у Польщі, то я ім цілком задоволений, що буде далі-подивимось.

Польска освіта на сьогодні це кращє ніж є зараз в Україні.



Ціни майже такі як в Туреччині, ну майже. Погано тільки,що моря нема,але з лоукостами це теж не є проблема. sinus Повідомлень: 451 З нами з: 06.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 129 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 20:23 Земля йому нехай буде мякенька.

Я відчув різницю у тезах та ідеях.



х х х



Сьогодні. Ірландія. Спілкуюся із колишнім своїм співробітником.

Радіє: Ryanair відкрив рейси із Дубліна в Україну, всього за 100 ойро відвідає батьків.



Батьки приїздили до сина - були в шоці - повіний візок із супермаркета з харчами вивезли, а заплатив син 9 (дев"ять) ойро. За повний візок харчів.

У батька були сльози на очах - коли дивився на візок із продуктами - він на пенсії - каже, що в житті не бачив стільки продуктів в одному візку.

Син трохе схитрив - не лайте його - влаштував батькові "шоу".

Для шоу вибрав такий сценарій: у візок навмисно підкладав всі продукти із полиць для розпродажу - тому що термін придатності закінчувався ЗАВТРА і ціна була просто сміхоподібною.

Те, що коштувало 10 ойро - кидав в візок по 0,1 ойро.

Він не дурив батька - не тупотіть ногами - просто показував, як може прохарчуватися в Ірландії бідна людина.

Перегнув палку: батько плакав.



х х х

Як живе наша людина в Ірландії?

- Ходить на аукціони із продажу коней: одна конячка - тренована вихована продається за 65 000 - 90 000 ойро. Конячку не купує, але дивиться.

Скільки отрмує парубок, що тренує таку конячку під аукціон?

- 370 ойро на тиждень або 4х370=1480 ойро на місяць.

А яку максимальну ставку може мати?

- Якщо висококваліфікований - то 650 ойро на тиждень, або 2 600 ойро на місяць. То дуже гарні гроші... Плюс до 10% від ціни продажу конячки - тому намагається диких мустангів об"їжджати вдало та наполегливо.

Де живе такий парубок?

- У заробленій самостійно 2-о поверховій оселі - купив в кредит на 20 років за загальну ціну в 97 000 ойро.



Ким працює брат парубка?

- Водій вантажівки.

- Що платять?

- Якщо би не цей дивний BrExit - то отримував би на дорогах Великої Британії до 1 000 ойро на тиждень. Або 4 000 ойро на місяць.

Чи може українець із біометричним паспортом сісти на літак та полетіти в Ірландію випити крафтового пива?

- Зуськи! Не входить в Шенгенську угоду та має дуже жорсткий візовий режим.

- Прямо біда... "Бідному женитися - і дня мало!"

- На дурних воду возять... “Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість). akurt

Повідомлень: 3117 З нами з: 12.02.09 Подякував: 630 раз. Подякували: 482 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 20:58 ... за крок до перевороту думок ©

- а то вже чим раз, тим більше вона нагадує мою фразу - "... за крок до перевороту думок!"©



.... а загалом.... от ми і підходимо до того, чим Долярчик колись тут на всіх гілках "набридав" (і К-Характерник теж цього не цурається) - це "як саме/яким чином заробити/створити пасивний/фрілансерський/віддалений дохід?"



... і от для мене - Долярчика, багато чого НЕ підходить, багато повідкидав: акції/форекси/крипту і т. п. - не моє це, не моє!



- а залишив для себе депо грн/дол + 1/10 частину для забавки(влітку бакси купляємо, взимку продаємо і гривню на депостовпчик кидаємо до літа)

- і ще залишив нерухомість(здачу в оренду, або купити на котловані, а продати по переуступці перед здачею)



.... отаких ТІЛЬКИ 2 варіанта я для себе залишив... - і якщо з депо я забавляюсь вже ~ 8р. - багато мені це допомогло у скирдуванні на квартиру, бо на початках були 25-28% річних у грн - це в Платинум і в Дельті.... - і дурниці, що вони "лопнули", якщо все мені віддали, хоч із затримкою в ~ 3 міс. - але в Дельті в мене була більша частина депо в $ - то віддали по ХОРОШОМУ курсу на той час)

- то з нерухомістю я планую тільки наступного року "побавитись", але вже по-трохи згасає мій ентузіазм по таких причинах:

1) - депо 30/70 дол/грн цікавіше, якщо "тримати руку на пульсі"

2) - дуже дуже дуже багато всього навколо забудовують, а це не означає, що ціна на квартири буде рости більше хоч 10%/рік - тобто, купивши на котловані, а продати перед здачею вже буде не дуже цікаво! - особливо, коли запригувати в сусідній котлован треба майже за ті самі кошти, що виручили за свою продану

3) - відповідно, буде шалена пропозиція від лендлордів, коли це все поступово повводять в експлуатацію - а це означає, що і ціни на оренду трохи схуднуть...



"... і будь тут мудрим?"© .... такссссс, пора вже цю гілку робити платною/закритою- а то вже чим раз, тим більше вона нагадує мою фразу - "... за крок до перевороту думок!"©.... а загалом.... от ми і підходимо до того, чим Долярчик колись тут на всіх гілках "набридав"(і К-Характерник теж цього не цурається) - це "як саме/яким чином заробити/створити пасивний/фрілансерський/віддалений дохід?"... і от для мене - Долярчика, багато чого НЕ підходить, багато повідкидав: акції/форекси/крипту і т. п. - не моє це, не моє!- а залишив для себе депо грн/дол + 1/10 частину для забавки(влітку бакси купляємо, взимку продаємо і гривню на депостовпчик кидаємо до літа)- і ще залишив нерухомість(здачу в оренду, або купити на котловані, а продати по переуступці перед здачею).... отаких ТІЛЬКИ 2 варіанта я для себе залишив... - і якщо з депо я забавляюсь вже ~ 8р. - багато мені це допомогло у скирдуванні на квартиру, бо на початках були 25-28% річних у грн - це в Платинум і в Дельті.... - і дурниці, що вони "лопнули", якщо все мені віддали, хоч із затримкою в ~ 3 міс. - але в Дельті в мене була більша частина депо в $ - то віддали по ХОРОШОМУ курсу на той час)- то з нерухомістю я планую тільки наступного року "побавитись", але вже по-трохи згасає мій ентузіазм по таких причинах:1) - депо 30/70 дол/грн цікавіше, якщо "тримати руку на пульсі"2) - дуже дуже дуже багато всього навколо забудовують, а це не означає, що ціна на квартири буде рости більше хоч 10%/рік - тобто, купивши на котловані, а продати перед здачею вже буде не дуже цікаво! - особливо, коли запригувати в сусідній котлован треба майже за ті самі кошти, що виручили за свою продану3) - відповідно, буде шалена пропозиція від лендлордів, коли це все поступово повводять в експлуатацію - а це означає, що і ціни на оренду трохи схуднуть..."... і будь тут мудрим?"© ...я ще три роки тому написав це:

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 Долярчик

Повідомлень: 6483 З нами з: 19.10.15 Подякував: 441 раз. Подякували: 440 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 312313314315 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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