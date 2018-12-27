Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Я прекрасно понял, что истории не выдуманные и реально и интересные, и поучительные. Во многих аспектах. В первом случае (про Миколу/Степана) у меня не «замыкался контакт» - считаю в уме быстро и легко - и потому я составил таблицу по тексту. Там видно, что контакт так и НЕ замкнулся из-за недостатка/пропуска информации и потому вопрос бетон/депозит (білявка/чорнява) «повис в воздухе». Из таблицы следует, что бетон оказался лучше білявки.
Второе: спорным и требующим анализа является вопрос о том, что лучше: иметь свою квартиру или иметь свои деньги и жить в шалаше? Он не так прост. Дело в том, что человек не является стадным животным и ему нужен вигвам для процесса размножения и существования. Человек - ячейка общества, а "ячейка" хоть а банке, хоть в обществе - всегда нечто отдельное и закрывающееся на ключик. Особенно если существует человек с женщиной, для которой "своя норка" в сто раз важнее, чем для мужчины, который готов/согласен и спать, и размножаться под деревом, на дереве, внутри дерева...
Как раз вчера на концерте джазовой музыки, который в диких необузданных странах проводится каждую пятницу бесплатно в чудесном парке, обсуждали - с бокалом розового игристого, и закусывая его тремя видами сыра, этот вопрос. Он очень специфичен. Оппонентами выступали два одногруппника: один - Степан - уже семь лет арендует квартиру в Сан Франциско, оплачивая сумасшедшие деньги по 3 200$ в месяц - грубо говоря, уже заплатил более 200 000$ (!!!). Второй - Микола - решил иметь свой "вигвам" и взял в кредит "свой дом" постройки 1908 года по цене 750 000$, оплатив первичный взнос в 75 000$ и согласившийся платить по 4 200$ в месяц (тело кредита, проценты по кредиту, страховка дома - как обязательный элемент кредита) следующие 20 кажется - точно не помню - не придирайтесь - деньги не мои - лет. Оба крутили пальцем у виска, глядя друг на друга. Кто поступил правильнее: Степан или Микола? Ответ не получится без знания нюансов. Степан как платил 3 200$ в месяц из своей зарплаты в 10 000$, так и платит, имея возможность размножаться не на дереве, существовать, поменять работу и даже место жительства, например, прикупив всего за 450 000 гораздо более просторный и лучший дом, скажем, в Чикаго, как это сделал его другой одногруппник по украинскому университету - Тарас (все работают по специальности в дипломе а не на мойке автомобилей). Микола попал НЕОЖИДАННО в крутую засаду: предыдущий владелец хотел, как лучше, а сделал, как в Украине, перепланировав подвал, превращая его в жилое помещение, и нарушив тем строительные нормы. Попал на необходимость «принудительной реконструкции» на сумму, которую ему как раз вчера озвучили - 180 000$, и на изменение платежей по ипотеке с 4 200$ в месяц на 5 000$ в месяц, что на сегодня привело его к почти полной нищете, ибо только на первичное оформление документов на "принудительную реконструкцию" и штрафы он потратил то ли 20 000 долларов, то ли 30 000 долларов. Это из своей зарплаты в 10 000 долларов в месяц. Миколу утешают 2 вещи: а) время есть - надо все закончить к 2020 году, когда войдут в действие новые СНИПы и потребуются - возможно - новые 180 000 долларов, если дом не будет введен в эксплуатацию; б) когда-то эта "катавасия" закончится, он продаст дом за 750 000+180 000+ 20000 (или 30 000) долларов и - наконец-то - сможет арендовать дом в центре Чикаго, попивая по вечерам виски со льдом сразу после завершения 10-ти минутного удачного процесса размножения, которым не может заняться нормально с момента покупки такой прелести - по причине отсутствия возможности по обеспечению жизнеобеспечения последствий процесса размножения.
Вывоз упомянутых выше совсем смешных 45 000 долларов при выезде по Гринкард можно было сделать гораздо проще, выехав два раза с супругой в Польшу (по билетам на автобус до Пшемысля за 1 евро) и разместив средства на счете в INGBANK шлёнски. Потом из INGBANK шлёнски всего с комиссией в 20 (двадцать) злотых (5 евро) через инет-банкинг со своего МакБука перевести их на свой счет в США. В США средства можно было ЛЕГКО потратить на покупку акций Microsoft по 60 долларов за акцию в июне 2016, и продав их сегодня по 132,45 доллара, заработав на 45 000 долларах (45000/60)х(132,5-60)х0,90=48 937,5 доллара США, а не смешную сумму, указанную выше. Продав домик в Алупке за 100 000 долларов, мои клиенты сделали пять поездок выезда из Крыма в Херсон, размещая каждый раз 2*10 000$ в ячейке в Привате. Перекрестились, и, сплюнув три раза через левое плечо, глядя на Крым, приземлились в городке под названием "Ирпень", распивая на балконе новенькой квартиры "Артемовское" красное вместо "Золотая балка" игристое красное. Другой же клиент, вовремя продав по моему совету двушку на Левобережном в Днепре после того, как получил гражданство Ирландии, так и не послушал другой мой совет НЕ РИСКОВАТЬ (бежал без оглядки с Украины с паспортом гражданина Ирландии), прикрепив скотчем (отец помогал) 50 000 евро к ягодницам и к половым органам. И вы знаете, тот редкий случай, когда половой орган вместо «2-в-1» стал «3-в-1». Не зря это самый любимый и самый оберегаемый мужчиной орган своего тела: не подведет никогда. Ну, почти никогда.
Я к тому, что все случаи, описанные выше, невероятно интересны, невероятно поучительны - я искренне приветствую и обнимаю пана sinus - реально умница - НО НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ТИПИЧНЫМИ и не могут быть образцами для повторения. Для обучения уму-разуму - да, однозначно! Форумчанину sinus - респект и уважуха!
Образцом для повторения - особенно в свете ожидания всеми решения КС Украины - может быть на сегодня только одно: Если вы имеете возможность работать удаленно или получать роялити/любуюприбыль, и особенно в украинских гривнах, то не стоит ждать улучшения жизни, которое 100500% наступит к 2189 году, и уехать жить в Анталию. Это я вам, как замерзающий днём в Сан Франциско при +20, авторитетно заявляю.
В Анталии на 15-00 температура воздуха +28, вода в море +25. На рынке Анталии черешня 8-10 лир. Клубника 5-7 лир. Помидоры и огурцы 2-3 лиры. Рыба Сибас и рыба Дорадо по 20-25 лир за 1 кг. Молоко 3 лиры 1 литр, бутылка минералки 1,5 литра - 0,80 лиры, мойка авто - 3 лиры. Для перевода в гривны умножьте на "4" (не очень точно, но легче считать).
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt Так ніхто ж я так зрозумів і не оспарює те, що життя на пенсії в Туреччині дуже непогане, але ж тільки на пенсії. Пенсія для дорослого чоловіка ж повинна наступати не по віку,а по досягненню фінансової забезпеченності і с початком самостійного життя дітей. Тому мені,наприклад, зараз до вподоби польскі ковбаси,а не дорадо ,поки діти в школу ходять, та і я ще не досягнув той суми грошей з якої як процент буде капати 20000 грн.щомісячно.
Можна все ж таки трохи й посперечатися. Просто в інтересах справи. "Ділова гра" свого роду. Мені взагалі подобається зміна вашого вектора по відношенню до мене - я так зрозумів, що десь рік-два тому був важкий період і ви мене "не по-деЦки" все топтали ногами. Але зараз - здоровий позитив.
Діти - завжди проблема, навіть дорослі. В США в дітей гроші не вкладають: 17 років - "вон с палубы", не заважай жити. У нас прийнято годувати/одягати/платити за дитину до її пенсії.
Щодо вашої тези про проблему життя за кордоном з дітьми - і окремо в Туреччині. Проблеми є. Вони є і в Польщі. Вивчив польску мову - навчайся безкоштовно в Ягеллонському університеті. Станеш людиною! Декілька років тому я реально вивчав ту справу - з навчанням у Польщі. Спілкувався із нашими студентами та відвідував деякі університети.
Там є теж проблема: ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ після закінчення університету в Польщі. На 3 900 злотих на місць - молодому випускнику - не проблема. Проблема в іншому: чи досить 3 900 злотих на місяць. Самі знаєте, вірно ж???
Зовсім немає проблеми, якщо діти малі - до 7 років. Наприклад, товаришую із (ім’я видалено) - він переїхав із (видалено) та купив за 45 000 ойро чудову "2+1" квартиру в супер-новому комплексі в Анталії. До пляжа - 10 хвилин (його теща сказала "15"). Та працює віддалено - за 1 000 доларів на місяць, то трохи більше, ніж 20 000 гривень від депозиту в 76 000 доларів. Працює важко: щодня із 17-00 до 22-00. Жінка працює віддалено - взагалі - "жесть" - 50 доларів за годину. Скайп. Не кожен день. За розкладом. По вихідних. Поки чоловік гуляє із хлопчиком "в пасочки" на морі. Насолоджуються життям. Якась там справа вимагає від чоловіка - (ім’я видалано) - на 24 години злітати в рідне місто (авіа переліт туди і назад з Анталії - 100 доларів). ВПИРАЄТЬСЯ НОГАМИ І КАЖЕ: навіть на 24 години не хочу.
Ідемо далі. Учні школи? Є проблеми. І немає проблем. В залежності від того, що ви хочете отримати. Тобто - треба дивитися вперед: після школи що???
Не питання - навчання в школі в Туреччні - або безкоштовне (навчання, звісно, на турецькій мові - так само, як в США - на англійській, а у Франції - на французькій, а в Словаччині – на словацькій, у Вірменії на вірменській) – або є приватні ліцеї. В Анталії навіть є одна школа із повним навчанням на англійській мові. Питав у хлопців з України - живуть поруч - десь в 7-му класі звичайної школи навчаються: кажуть, що все ОК. Питав у мами хлопчика - в третьому класі - сказала, що дуже подобається математика, допомагає синові. Що мене здивувало - сказала, що математика, БІЛЬЩ ЦІКАВА, НІЖ В УКРАЇНІ. Не знаю... Треба подивтися на підручники...
Обов’язкове вивчення англійської мови. Безкоштовно. Ефективно: мене здивував дуже дуже хлопець на касі в супермаркеті в Анталії - чисто говорить англійською. Це касир на касі, десь років 25 йому... В січні спілкувався із студентами університету в Стамбулі - на гірськолижному курорті Ерджієс - хлопці ВІЛЬНО володіють англійською. А тепер зайдіть у будь-який університет Львова/Дніпра/Запоріжжя і спитайте хоч щось у студентів - англійською. У 90% випадків скажуть: "таблє ніїхтфірштейн аллєс капут". Я вам дуже не раджу вдень заходити у розташовані у Львові філії деяких "славетних" університетів – можете отримати психологічну травму від луни та безлюддя, можна злякатися і отримати нервовий струс - на заняття НЕ ХОДИТЬ ЖОДЕН ІЗ прийнятих в минулому році студентів - і це на бюджетних (!!!) місцях. В державному університеті. ЖОДЕН СТУДЕНТ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗОВСІМ НЕ ХОДИТЬ НА ЗАНЯТТЯ. І не тільки першого курсу. 2018/2019 навчальний рік... Оцінки в заліковій книжці стоять у всіх студентів першого курсу. Хороші. А як же - доценти/професори - всі на 0,25 та 0,5 ставки - ще ходять. Раз на тиждень. 2018/2019 навчальний рік: жодного разу на заняттях не був мій племінник - магістратура. Відмінник навчання, "червоний" диплом.
В Анталії прямо при консульстві України працює "недільна" школа з українською мовою навчання, на днях був випуск. Зараз працюю над тим, де буде навчатися та на яких умовах один із випускників, товаришую з його мамою... Мама сама рівно 30 років закінчила одну сільську школу… Ще не готовий доповісти.
Таким чином: дійсно, пан sinus має рацію: є питання. Є проблеми.
Тепер про пенсіонерів. Тут 100% "яскраве приємне влучення". Ось просто НЕ єврейська арифметика. Пенсіонер. В травні минулого року я допоміг купити "двушку". Пенсія була 7 500 гривень - щедра держава додала бідному грошей (чесно, я здивувався, до 7 500 ще додали 1 500) - отримує тепер 9 000 гривень або 2 250 турецьких лір (відкрили рахунок йому в YapiKredi bank). 2 250 лір - то БІЛЬШЕ МІНІМАЛЬНОЇ оплати праці в Туреччині. При цінах на продукти харчування в 1,5-2-3 рази нижче, той пенсіонер відчуває себе просто Ротшильдом. Ще й на депозиті в тому банку 20 000 доларів. Капають грошенята... Ким відчуває себе пенсіонер із пенсією в 9 000 гривень в Україні? Не погано. Не зовсім голодним. Ідемо далі. Що зробив пенсіонер із двома квартирами в (назву міста, Україна, видалено)? Здав обидві - одну за 11 000 гривень (хотів 12 000), іншу за 10 500 гривень. Що робить той пенсіонер? Ви вгадали: біжить аж спотикається в Податкову свого міста в Україні та оплачує податки. Хі-хі. ...Він зараз смакує полуницю в Анталії. Зранку – прогулянка із жінкою вздовж моря. Спортивний комплекс в 100 метрах від свого будинка в чудовому парку - все розминається.
А тепер легко заглянемо у майбутнє. - Що робить в ці дні Туреччина? - Імпортує м’ясо із Болгарії, Румунії, України. Щоби люди мали можливість смачно їсти. - Як тут на цій гілці дехто із хВахівців називає за це злодіяння - забезпечити країну з населенням в 82 000 000 харчами - президента Туреччини? - Жадібний гидкий закривавлений упирь-султан. - Що роблять в ці дні бізнесмени України? - Закуповують у селян/неселян м’ясо та на сьогодніВИВОЗЯТЬ з України - йде на експорт - інформація із перших рук від керівників високого польоту - в: Канаду, Китай, Азербайджан, Грузію. Зараз йдуть перемовини із Польщею. Все все все буде вивезено - навіть не переживайте... - Навіщо це робиться? - А щоби ви зайшли в супермаркет Сільпо біля Victoria Gardens у Львові та купили 2 (два) стейка не вечір за 400 (чотириста) гривень - тобто за 1/10 мінімальної оплати праці. - А що так дорого? Немає дешевше? Може, я куплю ковбаски в АТБ по 80 гривень за кг? - Ковбаска? По 80? Насмішили... Доповідаю: 150 гривень - ціна 1 кіло м’яса для ковбаски+спеції+зарплата+комуналка = собівартість вже 200 (двісті) гривень получається. СО-БІ-ВАР-ТІСТЬ. То навіть не 1/20 мінімалки або зарплати працівників мого ОСББ - бо ще не враховані всі податки та торгові націнки.
І ось доцент університету - а всі доценти або майже всі - зараз «працюють» в дужках на 0,5 (0,33) ставки - тобто на руки максимум (!!!) 5 000 гривень на місяць - йдуть "вчити" дитину форумчанина (ім"я видалено). Дивлячись на вітрину з ковбасою... Вони говОрять: "Ми дошкандибали до світоча знань – вже дякуйте нас за те! Он декану вже за 70 - весь нагадує засохшу 30 років тому грушу - і той шкандибає..." ...Варто додати трохи позитиву, що зараз доценти хабарів не беруть - як раніше - по 50 і більше доларів за екзамен, та по 250 гривень за залік... Але й тут є проблема: то все виглядає як замкнене коло: ми вдаємо, що дійшли до роботи навчати ваших дітей, а ви вдавайте, що ми їх чимось навчили, та разом будемо співати пісню "Все буде добре..." НЕ БУДЕ. Я так думаю. Це про дітей та про школу.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt Це не мій аккаунт, а батька, якого не стало в минулому році. Він жив сам і останній рік вже був лежачий,я йому нанімав доглядальницю і цей рік,а може більше він провів на цьому форумі,вигадав якусь теорію про вгадування курсу і попрохав мене на валютній гілці писати його прогноз від його імені з його аккаунту,як ви розумієте я не міг відмовити. Тому іноді заходжу на валютну гілку з цього аккаунта і пишу те,що він написав. А сюди зайшов раптово, почитав трохи та вже від себе написав те, що написав. Так що 2 роки тому ви не могли зі мною спілкуватися, це ви спілкувалися з батьком.
Що ж стосується шкільного навчання у Польщі, то я ім цілком задоволений, що буде далі-подивимось. Польска освіта на сьогодні це кращє ніж є зараз в Україні.
Ціни майже такі як в Туреччині, ну майже. Погано тільки,що моря нема,але з лоукостами це теж не є проблема.
Земля йому нехай буде мякенька. Я відчув різницю у тезах та ідеях.
х х х
Сьогодні. Ірландія. Спілкуюся із колишнім своїм співробітником. Радіє: Ryanair відкрив рейси із Дубліна в Україну, всього за 100 ойро відвідає батьків.
Батьки приїздили до сина - були в шоці - повіний візок із супермаркета з харчами вивезли, а заплатив син 9 (дев"ять) ойро. За повний візок харчів. У батька були сльози на очах - коли дивився на візок із продуктами - він на пенсії - каже, що в житті не бачив стільки продуктів в одному візку. Син трохе схитрив - не лайте його - влаштував батькові "шоу". Для шоу вибрав такий сценарій: у візок навмисно підкладав всі продукти із полиць для розпродажу - тому що термін придатності закінчувався ЗАВТРА і ціна була просто сміхоподібною. Те, що коштувало 10 ойро - кидав в візок по 0,1 ойро. Він не дурив батька - не тупотіть ногами - просто показував, як може прохарчуватися в Ірландії бідна людина. Перегнув палку: батько плакав.
х х х Як живе наша людина в Ірландії? - Ходить на аукціони із продажу коней: одна конячка - тренована вихована продається за 65 000 - 90 000 ойро. Конячку не купує, але дивиться. Скільки отрмує парубок, що тренує таку конячку під аукціон? - 370 ойро на тиждень або 4х370=1480 ойро на місяць. А яку максимальну ставку може мати? - Якщо висококваліфікований - то 650 ойро на тиждень, або 2 600 ойро на місяць. То дуже гарні гроші... Плюс до 10% від ціни продажу конячки - тому намагається диких мустангів об"їжджати вдало та наполегливо. Де живе такий парубок? - У заробленій самостійно 2-о поверховій оселі - купив в кредит на 20 років за загальну ціну в 97 000 ойро.
Ким працює брат парубка? - Водій вантажівки. - Що платять? - Якщо би не цей дивнийBrExit - то отримував би на дорогах Великої Британії до 1 000 ойро на тиждень. Або 4 000 ойро на місяць. Чи може українець із біометричним паспортом сісти на літак та полетіти в Ірландію випити крафтового пива? - Зуськи! Не входить в Шенгенську угоду та має дуже жорсткий візовий режим. - Прямо біда... "Бідному женитися - і дня мало!" - На дурних воду возять...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
.... а загалом.... от ми і підходимо до того, чим Долярчик колись тут на всіх гілках "набридав" (і К-Характерник теж цього не цурається) - це "як саме/яким чином заробити/створити пасивний/фрілансерський/віддалений дохід?"
... і от для мене - Долярчика, багато чого НЕ підходить, багато повідкидав: акції/форекси/крипту і т. п. - не моє це, не моє!
- а залишив для себе депо грн/дол + 1/10 частину для забавки(влітку бакси купляємо, взимку продаємо і гривню на депостовпчик кидаємо до літа) - і ще залишив нерухомість(здачу в оренду, або купити на котловані, а продати по переуступці перед здачею)
.... отаких ТІЛЬКИ 2 варіанта я для себе залишив... - і якщо з депо я забавляюсь вже ~ 8р. - багато мені це допомогло у скирдуванні на квартиру, бо на початках були 25-28% річних у грн - це в Платинум і в Дельті.... - і дурниці, що вони "лопнули", якщо все мені віддали, хоч із затримкою в ~ 3 міс. - але в Дельті в мене була більша частина депо в $ - то віддали по ХОРОШОМУ курсу на той час) - то з нерухомістю я планую тільки наступного року "побавитись", але вже по-трохи згасає мій ентузіазм по таких причинах: 1) - депо 30/70 дол/грн цікавіше, якщо "тримати руку на пульсі" 2) - дуже дуже дуже багато всього навколо забудовують, а це не означає, що ціна на квартири буде рости більше хоч 10%/рік - тобто, купивши на котловані, а продати перед здачею вже буде не дуже цікаво! - особливо, коли запригувати в сусідній котлован треба майже за ті самі кошти, що виручили за свою продану 3) - відповідно, буде шалена пропозиція від лендлордів, коли це все поступово повводять в експлуатацію - а це означає, що і ціни на оренду трохи схуднуть...
Долярчик написав:як саме/яким чином заробити/створити пасивний/фрілансерський/віддалений дохід?"
1. Працювати.
2. Красти.
3. Отримати спадщину
4. Вдало одружитися.
5. По волі Божій.
Це як набути первинний капітал. Куди інвестувати зрозуміло вже, щоб отримати пасивний дохід.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Особенно порадовали примеры sinusa - все реципиенты покупали долар в 2013, а сдавали в начале 2015 по 28. Нострадамусы, не иначе!
А у меня перед глазами есть другие примеры.
Как люди имели 7 млн грн денег на депозитах. Жили хорошо на проценты, ездили на инфинитях.
Из этих 7 млн примерно половина пропала в недрах ФГВФО, а оставшаяся половина так и осталась в гривнах. Вот они сейчас и получают расчитанные акуртом 20000грн/мес (ну может даже чуть больше - не суть), но это не сравнить с наличием экв.900тыс дол под 20% без налогов в жирные 2010-13 годах.
Особенно интересен совет хранить деньги на гривнедепо - недвижимость хоть проиндексируется со временем, а гривнедепо только слезы вызовет.