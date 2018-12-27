Додано: Суб 15 чер, 2019 18:28

Ви праві. Погоджуюся.



Можна все ж таки трохи й посперечатися. Просто в інтересах справи.

"Ділова гра" свого роду.

Мені взагалі подобається зміна вашого вектора по відношенню до мене - я так зрозумів, що десь рік-два тому був важкий період і ви мене "не по-деЦки" все топтали ногами.

Але зараз - здоровий позитив.



Діти - завжди проблема, навіть дорослі.

В США в дітей гроші не вкладають: 17 років - "вон с палубы", не заважай жити.

У нас прийнято годувати/одягати/платити за дитину до її пенсії.



Щодо вашої тези про проблему життя за кордоном з дітьми - і окремо в Туреччині.

Проблеми є. Вони є і в Польщі.

Вивчив польску мову - навчайся безкоштовно в Ягеллонському університеті.

Станеш людиною!

Декілька років тому я реально вивчав ту справу - з навчанням у Польщі. Спілкувався із нашими студентами та відвідував деякі університети.



Там є теж проблема: ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ після закінчення університету в Польщі. На 3 900 злотих на місць - молодому випускнику - не проблема.

Проблема в іншому: чи досить 3 900 злотих на місяць.

Самі знаєте, вірно ж???



Зовсім немає проблеми, якщо діти малі - до 7 років.

Наприклад, товаришую із (ім’я видалено) - він переїхав із (видалено) та купив за 45 000 ойро чудову "2+1" квартиру в супер-новому комплексі в Анталії. До пляжа - 10 хвилин (його теща сказала "15").

Та працює віддалено - за 1 000 доларів на місяць, то трохи більше, ніж 20 000 гривень від депозиту в 76 000 доларів. Працює важко: щодня із 17-00 до 22-00.

Жінка працює віддалено - взагалі - "жесть" - 50 доларів за годину. Скайп. Не кожен день. За розкладом. По вихідних. Поки чоловік гуляє із хлопчиком "в пасочки" на морі.

Насолоджуються життям.

Якась там справа вимагає від чоловіка - (ім’я видалано) - на 24 години злітати в рідне місто (авіа переліт туди і назад з Анталії - 100 доларів). ВПИРАЄТЬСЯ НОГАМИ І КАЖЕ: навіть на 24 години не хочу.



Ідемо далі.

Учні школи?

Є проблеми. І немає проблем. В залежності від того, що ви хочете отримати.

Тобто - треба дивитися вперед: після школи що???



Не питання - навчання в школі в Туреччні - або безкоштовне (навчання, звісно, на турецькій мові - так само, як в США - на англійській, а у Франції - на французькій, а в Словаччині – на словацькій, у Вірменії на вірменській) – або є приватні ліцеї. В Анталії навіть є одна школа із повним навчанням на англійській мові.

Питав у хлопців з України - живуть поруч - десь в 7-му класі звичайної школи навчаються: кажуть, що все ОК.

Питав у мами хлопчика - в третьому класі - сказала, що дуже подобається математика, допомагає синові. Що мене здивувало - сказала, що математика, БІЛЬЩ ЦІКАВА, НІЖ В УКРАЇНІ. Не знаю... Треба подивтися на підручники...



Обов’язкове вивчення англійської мови. Безкоштовно.

Ефективно: мене здивував дуже дуже хлопець на касі в супермаркеті в Анталії - чисто говорить англійською. Це касир на касі, десь років 25 йому... В січні спілкувався із студентами університету в Стамбулі - на гірськолижному курорті Ерджієс - хлопці ВІЛЬНО володіють англійською.

А тепер зайдіть у будь-який університет Львова/Дніпра/Запоріжжя і спитайте хоч щось у студентів - англійською. У 90% випадків скажуть: "таблє ніїхтфірштейн аллєс капут".

Я вам дуже не раджу вдень заходити у розташовані у Львові філії деяких "славетних" університетів – можете отримати психологічну травму від луни та безлюддя, можна злякатися і отримати нервовий струс - на заняття НЕ ХОДИТЬ ЖОДЕН ІЗ прийнятих в минулому році студентів - і це на бюджетних (!!!) місцях. В державному університеті.

ЖОДЕН СТУДЕНТ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗОВСІМ НЕ ХОДИТЬ НА ЗАНЯТТЯ.

І не тільки першого курсу.

2018/2019 навчальний рік...

Оцінки в заліковій книжці стоять у всіх студентів першого курсу. Хороші. А як же - доценти/професори - всі на 0,25 та 0,5 ставки - ще ходять. Раз на тиждень.

2018/2019 навчальний рік: жодного разу на заняттях не був мій племінник - магістратура. Відмінник навчання, "червоний" диплом.



В Анталії прямо при консульстві України працює "недільна" школа з українською мовою навчання, на днях був випуск.

Зараз працюю над тим, де буде навчатися та на яких умовах один із випускників, товаришую з його мамою... Мама сама рівно 30 років закінчила одну сільську школу… Ще не готовий доповісти.



Таким чином: дійсно, пан sinus має рацію: є питання. Є проблеми.



Тепер про пенсіонерів.

Тут 100% "яскраве приємне влучення".

Ось просто НЕ єврейська арифметика.

Пенсіонер. В травні минулого року я допоміг купити "двушку".

Пенсія була 7 500 гривень - щедра держава додала бідному грошей (чесно, я здивувався, до 7 500 ще додали 1 500) - отримує тепер 9 000 гривень або 2 250 турецьких лір (відкрили рахунок йому в YapiKredi bank).

2 250 лір - то БІЛЬШЕ МІНІМАЛЬНОЇ оплати праці в Туреччині.

При цінах на продукти харчування в 1,5-2-3 рази нижче, той пенсіонер відчуває себе просто Ротшильдом. Ще й на депозиті в тому банку 20 000 доларів. Капають грошенята...

Ким відчуває себе пенсіонер із пенсією в 9 000 гривень в Україні? Не погано. Не зовсім голодним.

Ідемо далі. Що зробив пенсіонер із двома квартирами в (назву міста, Україна, видалено)?

Здав обидві - одну за 11 000 гривень (хотів 12 000), іншу за 10 500 гривень.

Що робить той пенсіонер?

Ви вгадали: біжить аж спотикається в Податкову свого міста в Україні та оплачує податки. Хі-хі.

...Він зараз смакує полуницю в Анталії. Зранку – прогулянка із жінкою вздовж моря. Спортивний комплекс в 100 метрах від свого будинка в чудовому парку - все розминається.



А тепер легко заглянемо у майбутнє.

- Що робить в ці дні Туреччина?

- Імпортує м’ясо із Болгарії, Румунії, України. Щоби люди мали можливість смачно їсти.

- Як тут на цій гілці дехто із хВахівців називає за це злодіяння - забезпечити країну з населенням в 82 000 000 харчами - президента Туреччини?

- Жадібний гидкий закривавлений упирь-султан.

- Що роблять в ці дні бізнесмени України?

- Закуповують у селян/неселян м’ясо та на сьогодні ВИВОЗЯТЬ з України - йде на експорт - інформація із перших рук від керівників високого польоту - в: Канаду, Китай, Азербайджан, Грузію. Зараз йдуть перемовини із Польщею. Все все все буде вивезено - навіть не переживайте...

- Навіщо це робиться?

- А щоби ви зайшли в супермаркет Сільпо біля Victoria Gardens у Львові та купили 2 (два) стейка не вечір за 400 (чотириста) гривень - тобто за 1/10 мінімальної оплати праці.

- А що так дорого? Немає дешевше? Може, я куплю ковбаски в АТБ по 80 гривень за кг?

- Ковбаска? По 80? Насмішили... Доповідаю: 150 гривень - ціна 1 кіло м’яса для ковбаски+спеції+зарплата+комуналка = собівартість вже 200 (двісті) гривень получається. СО-БІ-ВАР-ТІСТЬ. То навіть не 1/20 мінімалки або зарплати працівників мого ОСББ - бо ще не враховані всі податки та торгові націнки.



І ось доцент університету - а всі доценти або майже всі - зараз «працюють» в дужках на 0,5 (0,33) ставки - тобто на руки максимум (!!!) 5 000 гривень на місяць - йдуть "вчити" дитину форумчанина (ім"я видалено). Дивлячись на вітрину з ковбасою... Вони говОрять: "Ми дошкандибали до світоча знань – вже дякуйте нас за те! Он декану вже за 70 - весь нагадує засохшу 30 років тому грушу - і той шкандибає..."

...Варто додати трохи позитиву, що зараз доценти хабарів не беруть - як раніше - по 50 і більше доларів за екзамен, та по 250 гривень за залік...

Але й тут є проблема: то все виглядає як замкнене коло: ми вдаємо, що дійшли до роботи навчати ваших дітей, а ви вдавайте, що ми їх чимось навчили, та разом будемо співати пісню "Все буде добре..."

НЕ БУДЕ.

Я так думаю.

Це про дітей та про школу.

“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).