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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 313314315316
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 01:51

Так, ребята-демократы, только чай...
Точнее: классный мозговой штурм идет!
Отлично!

Подброшу масла в ОГОНЬ на тему ветки.
Сам удивился.
Вызываю UBER в США.
О, как неожиданно - уроженец СССР за рулем.
Это его основная работа. Это важное замечание: я вот ехал во Львове на жд вокзал - спросил специально у водителя UBER: НЕ основная работа.
Итак, уроженец СССР работает ежедневно с 04-00 утра (несчастные рабы проклятых капиталистов рано встают на работу) и работает до 16-00. 12 часов в день.
Зарабатывает примерно 120 000 $.
Повторяю: 120 000 в год.
Куда девает денюжки?
Вот не поверите (я сам не поверил):
2 квартиры в Европе - под сдачу.
2 квартиры в РФ - в Санкт-Петербурге - под сдачу.
1 квартира в San Francisco (сдает за 4 000 долларов в месяц, что интересно - этой платой в 4000 покрывает ипотеку.).
1 квартиру купил для себя любимого - в жизни не угадаете, где: в Болгарии, на берегу моря.
Я сам удивился такому его решению.
Сколько лет уроженцу СССР?
60+.
Сколько лет он в США?
8 лет.
Что делал все 8 лет? Первые 2 года НЕ РАБОТАЛ: созерцал действительность... Потом решил: "Маловато будет..."
Сколько лет до пенсии в 65?
То ли 2, то ли 3 года.
Какую американскую пенсию получит за 10 лет работы на себя любимого?
1 200 долларов в месяц.
Куда поедет жить на пенсии?
К морю, к солнцу, к пальмам... в нахомяченной у моря квартирке...
Куда будет тратить денежки от сдачи квартир?
На веселих дівчат, мавок та народні танці при місяці біля моря...
Отаке, панове.
Сам здивувася...

P.S. Чисто для пана Coder, який із топором в руках аналізує у мене кожну цифру: я всього навсього переказав слово в слово розмову з водієм... Але вона цікава: показує напрям думок інтересних індивидів... Болгарія - не Туреччина, але з долярами там так само цікаво жити, як і в Анталії...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
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