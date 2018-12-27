RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 313314315316
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 01:51

Так, ребята-демократы, только чай...
Точнее: классный мозговой штурм идет!
Отлично!

Подброшу масла в ОГОНЬ на тему ветки.
Сам удивился.
Вызываю UBER в США.
О, как неожиданно - уроженец СССР за рулем.
Это его основная работа. Это важное замечание: я вот ехал во Львове на жд вокзал - спросил специально у водителя UBER: НЕ основная работа.
Итак, уроженец СССР работает ежедневно с 04-00 утра (несчастные рабы проклятых капиталистов рано встают на работу) и работает до 16-00. 12 часов в день.
Зарабатывает примерно 120 000 $.
Повторяю: 120 000 в год.
Куда девает денюжки?
Вот не поверите (я сам не поверил):
2 квартиры в Европе - под сдачу.
2 квартиры в РФ - в Санкт-Петербурге - под сдачу.
1 квартира в San Francisco (сдает за 4 000 долларов в месяц, что интересно - этой платой в 4000 покрывает ипотеку.).
1 квартиру купил для себя любимого - в жизни не угадаете, где: в Болгарии, на берегу моря.
Я сам удивился такому его решению.
Сколько лет уроженцу СССР?
60+.
Сколько лет он в США?
8 лет.
Что делал все 8 лет? Первые 2 года НЕ РАБОТАЛ: созерцал действительность... Потом решил: "Маловато будет..."
Сколько лет до пенсии в 65?
То ли 2, то ли 3 года.
Какую американскую пенсию получит за 10 лет работы на себя любимого?
1 200 долларов в месяц.
Куда поедет жить на пенсии?
К морю, к солнцу, к пальмам... в нахомяченной у моря квартирке...
Куда будет тратить денежки от сдачи квартир?
На веселих дівчат, мавок та народні танці при місяці біля моря...
Отаке, панове.
Сам здивувася...

P.S. Чисто для пана Coder, який із топором в руках аналізує у мене кожну цифру: я всього навсього переказав слово в слово розмову з водієм... Але вона цікава: показує напрям думок інтересних індивидів... Болгарія - не Туреччина, але з долярами там так само цікаво жити, як і в Анталії...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3120
З нами з: 12.02.09
Подякував: 638 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 16:19

Хочу звернути увагу шановного панства на підсумки колосальної праці пана Козака-характерника з приводу систематизації виключно всіх методів зароблення грошей.
Важку справу закінчено та подаровано всім форумчанам як раз до свят Трійці. Користуйтеся.
Достатньо прочитати та вибрати собі щось до душі.

  Козак-характерник написав:
  Долярчик написав:як саме/яким чином заробити/створити пасивний/фрілансерський/віддалений дохід?"

1. Працювати.
2. Красти.
3. Отримати спадщину
4. Вдало одружитися.
5. По волі Божій.
Це як набути первинний капітал. Куди інвестувати зрозуміло вже, щоб отримати пасивний дохід.


Невеликий коментар:
а) "Працювати" - вчора мав розмову з людиною, яку колись - років 15 назад - вчив уму-розуму. Сьогодні парубок людина №2 в деякій сфері, в якій №1 вважається якийсь там - я його не знаю - Рінат Ахмєтов.
Фрагмент діалогу (реальні цитати):
- Я тебя запомнил как оригинального активного парня, "попавшего в струю"...
- Струя, (моє ім"я та по-батькові видалено), - это тяжелый труд и преданность своему делу.-)))

Зазвичай парубок перебуває в Україні, Європі та на днях прибуде черговий раз в США. Пропонував зустрітися.
Син навчається у Варшаві.

б) "По волі Божій". Так і є. Вчора ввечері мандрували дорогами напівострова Tiburon. Приватні оселі вартістю по 10 мільйонів доларів (згадав жебрака - аж жалко стало - Павла Лазаренка, який так і не зміг скористатися виданими йому на прожиття 7 мільйонами доларів (злі люде кажуть, що то - за пунктом "2" переліку) - нинішні депутати (дивсь пункт "4") сміються з дніпровського селянина). Живуть тут просто люди, олені бгають просто вздовж вулиці та парканів, ось фото просто із відкритого вікна двері автівки... Порода оленя - "тупий", бо стоїть і тупо дивиться на мене...
Зображення
Так ось, батьки нинішніх володарів маєтків волею Божею не побоялися купити по 3 долари клаптики землі десь по 15 соток на пагорбах цього напівострова, що розташований трохи північніше від Golden Gate, потім волею Божею побудували хатинки та передали їх своїм дітям, які ходили в розташовану внизу пагорбів безкоштовну школу дивної краси.
А ось один парубок купив НЕ за 3 долари ділянку в 15 соток - а з нього всі сміялися - бо в парубка не було 3 долари, а було тільки 2 - самі пагорби, кому вони не греця потрібні були ті пагорби.
Ну ось, діточки занічили ходити в школу - он там внизу, сірого коліру, трохи далі двох шкільних стадіонів...
Зображення
А ліниві батьки так на тих пагорбах нічого й не побудували.
Ліниві.
Зараз виставили на продаж за 121 000 000 доларів.
Я ходив вчора особисто по тих пагорбах. Нічого особливого... якась травичка, якісь кущики... Табличку прибито на стовпчику: PRIVATЕ PROPERTY NO TRESPASSING.
Таку табличку кожен може купити всього за 11,70 долари - по ціні піцци у Піццерії містера Тоні, що переїхав з Італії... Я купив піццу. А хтось - табличку... На все - воля Божа...
Зображення

P.S. Я так подумав про себе: пункт 2 виключив, якось в мене не получається, хіба що якісь несуттєві дрібнички, пункт 3 - мав місце тільки в тому смислі, що в мене з народження був та є дах над головою (до своїй трагічної загибелі в 39 років батько не встиг все побудувати, що запроєктував), пункт 4 - безперечно, але грошей там не було... Вибір - не багатий... хіба що й залишилося - пункт "5" та "1"... Що ж вибрати? Виберу "По волі Божій".
Треба ж хоч щось вибрати...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3120
З нами з: 12.02.09
Подякував: 638 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 19:27

Запорожье, сегодня, +35 в тени...

Киев, сегодня...
  zzzzzz написав:
Близько тижня у Києві триває спека. З восьмого червня у повітрі столиці накопичуються та утримуються шкідливи домішки. Про це повідомляє ДСНС.

Зазначають, що впродовж 12–13 червня забруднення діоксидом азоту перевищило середньодобову граничну норму у 5–6 разів, згідно з даними Центральної геофізичної лабораторії імені Бориса Срезневського. Найвища концентрація бруду в повітрі зосереджена на вулиці Скляренка, Оболонському проспекті, Бессарабській та Деміївській площах.
За прогнозами, забруднення посилиться. Спека, підвищений тиск та слабкий вітер вкриватимуть Київ до 18 червня.
На момент написання новини карта моніторингу якості повітря фіксує надмірне забруднення повітря у Солом’янському районі–Севастопольській площі. Підвищені показники формальдегіду та чадного газу. Температура повітря тут становить майже 35 градусів за Цельсієм.

http://air.kyivsmartcity.com/
Очень жаль что мало точек контроля качества воздуха, иначе многие бы прозрели


Сан Франциско, сегодня, +12.

Анталия. Вы как хотите, а лучше, чем в Анталии нигде нет...
Зображення
Сосед по квартире в Анталии фото прислал...
Зображення
И приписал, гад паршивый:
- На 53 лиры (215 гривен) скупился на рынке, в Украине отдал бы минимум 500 грн за все, что купил... Черешня по 5-7 лир (20-30 гривен), помидоры 2-3 лиры (8-13 гривен), фрукты по 5-7 лир - какие хочешь...
У нас +28 и прохладный бриз...
Жена вдруг сказала вслух: Хочу в Анталию...

P.S. Самая интересная ветка для меня "Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?"
Читаешь и приятно радуешься, что реально много умных интересных людей с трезвыми мыслями.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3120
З нами з: 12.02.09
Подякував: 638 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 313314315316
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 387, 388, 389
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
3880 337709
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 чер, 2019 07:51
jump
Про нерухомість у Києві останнім часом 1, 2, 3, 4, 5
RealtyExpert » Пон 20 тра, 2019 17:04
41 3423
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 чер, 2019 13:44
RealtyExpert
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 6, 7, 8
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
70 11320
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 чер, 2019 10:55
Бывалый

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12556)
16.06.2019 20:28
EximBonus Bot (443)
16.06.2019 20:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.