#<1 ... 313314315316 Додано: Нед 16 чер, 2019 01:51 Так, ребята-демократы, только чай...

Точнее: классный мозговой штурм идет!

Отлично!



Подброшу масла в ОГОНЬ на тему ветки.

Сам удивился.

Вызываю UBER в США.

О, как неожиданно - уроженец СССР за рулем.

Это его основная работа. Это важное замечание: я вот ехал во Львове на жд вокзал - спросил специально у водителя UBER: НЕ основная работа.

Итак, уроженец СССР работает ежедневно с 04-00 утра (несчастные рабы проклятых капиталистов рано встают на работу) и работает до 16-00. 12 часов в день.

Зарабатывает примерно 120 000 $.

Повторяю: 120 000 в год.

Куда девает денюжки?

Вот не поверите (я сам не поверил):

2 квартиры в Европе - под сдачу.

2 квартиры в РФ - в Санкт-Петербурге - под сдачу.

1 квартира в San Francisco (сдает за 4 000 долларов в месяц, что интересно - этой платой в 4000 покрывает ипотеку.).

1 квартиру купил для себя любимого - в жизни не угадаете, где: в Болгарии, на берегу моря.

Я сам удивился такому его решению.

Сколько лет уроженцу СССР?

60+.

Сколько лет он в США?

8 лет.

Что делал все 8 лет? Первые 2 года НЕ РАБОТАЛ: созерцал действительность... Потом решил: "Маловато будет..."

Сколько лет до пенсии в 65?

То ли 2, то ли 3 года.

Какую американскую пенсию получит за 10 лет работы на себя любимого ?

1 200 долларов в месяц.

Куда поедет жить на пенсии?

К морю, к солнцу, к пальмам... в нахомяченной у моря квартирке...

Куда будет тратить денежки от сдачи квартир?

На веселих дівчат, мавок та народні танці при місяці біля моря...

Отаке, панове.

Сам здивувася...



P.S. Чисто для пана Coder, який із топором в руках аналізує у мене кожну цифру: я всього навсього переказав слово в слово розмову з водієм... Але вона цікава: показує напрям думок інтересних індивідів... Болгарія - не Туреччина, але з долярами там так само цікаво жити, як і в Анталії...

Повідомлень: 3121 З нами з: 12.02.09 Подякував: 638 раз. Подякували: 482 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 16:19 Козака-характерника з приводу систематизації виключно всіх методів зароблення грошей.

Важку справу закінчено та подаровано всім форумчанам як раз до свят Трійці. Користуйтеся.

Достатньо прочитати та вибрати собі щось до душі.



Козак-характерник написав: Долярчик написав: як саме/яким чином заробити/створити пасивний/фрілансерський/віддалений дохід?"

як саме/яким чином заробити/створити пасивний/фрілансерський/віддалений дохід?"

1. Працювати.

2. Красти.

3. Отримати спадщину

4. Вдало одружитися.

5. По волі Божій.

Це як набути первинний капітал. Куди інвестувати зрозуміло вже, щоб отримати пасивний дохід. 1.2. Красти.3. Отримати спадщину4. Вдало одружитися.5.Це як набути первинний капітал. Куди інвестувати зрозуміло вже, щоб отримати пасивний дохід.



Невеликий коментар:

а) "Працювати" - вчора мав розмову з людиною, яку колись - років 15 назад - вчив уму-розуму. Сьогодні парубок людина №2 в деякій сфері, в якій №1 вважається якийсь там - я його не знаю - Рінат Ахмєтов.

Фрагмент діалогу (реальні цитати):

- Я тебя запомнил как оригинального активного парня, "попавшего в струю"...

- Струя, (моє ім"я та по-батькові видалено), - это тяжелый труд и преданность своему делу.-)))



Зазвичай парубок перебуває в Україні, Європі та на днях прибуде черговий раз в США. Пропонував зустрітися.

Син навчається у Варшаві.



б) "По волі Божій". Так і є. Вчора ввечері мандрували дорогами напівострова Tiburon. Приватні оселі вартістю по 10 мільйонів доларів (згадав жебрака - аж жалко стало - Павла Лазаренка, який так і не зміг скористатися виданими йому на прожиття 7 мільйонами доларів (злі люде кажуть, що то - за пунктом "2" переліку) - нинішні депутати (дивсь пункт "4") сміються з дніпровського селянина). Живуть тут просто люди, олені бгають просто вздовж вулиці та парканів, ось фото просто із відкритого вікна двері автівки... Порода оленя - "тупий", бо стоїть і тупо дивиться на мене...



Так ось, батьки нинішніх володарів маєтків волею Божею не побоялися купити по 3 долари клаптики землі десь по 15 соток на пагорбах цього напівострова, що розташований трохи північніше від Golden Gate, потім волею Божею побудували хатинки та передали їх своїм дітям, які ходили в розташовану внизу пагорбів безкоштовну школу дивної краси.

А ось один парубок купив НЕ за 3 долари ділянку в 15 соток - а з нього всі сміялися - бо в парубка не було 3 долари, а було тільки 2 - самі пагорби, кому вони не греця потрібні були ті пагорби.

Ну ось, діточки занічили ходити в школу - он там внизу, сірого коліру, трохи далі двох шкільних стадіонів...



А ліниві батьки так на тих пагорбах нічого й не побудували.

Ліниві.

Зараз виставили на продаж за 121 000 000 доларів.

Я ходив вчора особисто по тих пагорбах. Нічого особливого... якась травичка, якісь кущики... Табличку прибито на стовпчику: PRIVATЕ PROPERTY NO TRESPASSING.

Таку табличку кожен може купити всього за 11,70 долари - по ціні піцци у Піццерії містера Тоні, що переїхав з Італії... Я купив піццу. А хтось - табличку... На все - воля Божа...





P.S. Я так подумав про себе: пункт 2 виключив, якось в мене не получається, хіба що якісь несуттєві дрібнички, пункт 3 - мав місце тільки в тому смислі, що в мене з народження був та є дах над головою (до своїй трагічної загибелі в 39 років батько не встиг все побудувати, що запроєктував), пункт 4 - безперечно, але грошей там не було... Вибір - не багатий... хіба що й залишилося - пункт "5" та "1"... Що ж вибрати? Виберу "По волі Божій".

Треба ж хоч щось вибрати...

Повідомлень: 3121 З нами з: 12.02.09 Подякував: 638 раз. Подякували: 482 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2019 19:27 Запорожье, сегодня, +35 в тени...



Киев, сегодня...

zzzzzz написав: Близько тижня у Києві триває спека. З восьмого червня у повітрі столиці накопичуються та утримуються шкідливи домішки. Про це повідомляє ДСНС.



Зазначають, що впродовж 12–13 червня забруднення діоксидом азоту перевищило середньодобову граничну норму у 5–6 разів, згідно з даними Центральної геофізичної лабораторії імені Бориса Срезневського. Найвища концентрація бруду в повітрі зосереджена на вулиці Скляренка, Оболонському проспекті, Бессарабській та Деміївській площах.

За прогнозами, забруднення посилиться. Спека, підвищений тиск та слабкий вітер вкриватимуть Київ до 18 червня.

На момент написання новини карта моніторингу якості повітря фіксує надмірне забруднення повітря у Солом’янському районі–Севастопольській площі. Підвищені показники формальдегіду та чадного газу. Температура повітря тут становить майже 35 градусів за Цельсієм.

http://air.kyivsmartcity.com/

Очень жаль что мало точек контроля качества воздуха, иначе многие бы прозрели Очень жаль что мало точек контроля качества воздуха, иначе многие бы прозрели



Сан Франциско, сегодня, +12.



Анталия. Вы как хотите, а лучше, чем в Анталии нигде нет...



Сосед по квартире в Анталии фото прислал...



И приписал, гад паршивый:

- На 53 лиры (215 гривен) скупился на рынке, в Украине отдал бы минимум 500 грн за все, что купил... Черешня по 5-7 лир (20-30 гривен), помидоры 2-3 лиры (8-13 гривен), фрукты по 5-7 лир - какие хочешь...

У нас +28 и прохладный бриз...

Жена вдруг сказала вслух: Хочу в Анталию...



P.S. Самая интересная ветка для меня "Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?"

P.S. Самая интересная ветка для меня "Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?"

Читаешь и приятно радуешься, что реально много умных интересных людей с трезвыми мыслями.

(тільки на цій гілці)

БУДУЄМО З НУЛЯ "ПРЄЛЄСТЬ" В США

(тільки на цій гілці)



БУДУЄМО З НУЛЯ "ПРЄЛЄСТЬ" В США



Як ми всі знаємо, намазано медом на Земній кулі тільки в одному місці - в Києві.

Чудове місце, де люди:

- платять легко вдвічі більше за всіляку дрібничку, ніж де інде...

- купують ліки в 1,5 рази дорожче, ніж в Туреччині та на 50% дорожче будь-які ліки, що застосовуються в онкології...

- купують залізобетонні паралелепіпеди...

- десь півроку роблять ремонт, купуючи все дорожче, ніж в 2 рази, ніж самий нещасний німецький бюргер...

- все це легко здають в оренду по 500, а то і по 1000 доларів на місяць.



Казка!



Все простіше в маленькому містечку San Francisco (SF; /ˌsæn frənˈsɪskoʊ, fræn-/, Spanish: [sam fɾanˈsisko]; Spanish for 'Saint Francis'), officially the City and County of San Francisco, is a city in, and the cultural, commercial, and financial center of, Northern California. San Francisco is the 13th-most populous city in the United States, and the fourth-most populous in California, with 883,305 residents as of 2018. (Wikipedia).



Ще простіше все в маненьких містах-супутниках...

Я відвідав містечко Sonoma - зовсім типове, центр району такої ж назви...

Sonoma County is a county in the U.S. state of California. As of the 2010 United States Census, its population was 483,878.

В самому містечку Sonoma мешкає...

Це саме цікаве...

Sonoma's population was 10,648 as of the 2010 census, while the Sonoma urban area had a population of 32,678.

Мешкало в 2010 році 10 648 мешканців, а зараз - вже 32 678 мешканців, тобто відбувається ПРОТИЛЕЖНЕ тому, що відбувається в Україні, де вже вовком виють Нікополь, або Кривий ріг, або Червоноград...

Що скидається на очі в місті та навкруги:

- ідеальна чистота та порядок. Все такие чисте та таке охайне, що яж лякає.

- немає необроблених ланів - все чимось засаджено. Найбільше в цьому регіоні - виноградників.



Автор відвідував виноградники як в Україні (Одеська область, АР Крим), в Європі (проїхав за кермом всю Тоскану і північ Італії), так і проїхав сотні кілометрів дорогами повз виноградників в Туреччині (з тих пір в Анталії купує тільки вина з тих регіонів, які особисто відвідав), то я вам скажу: тут не виноградники, а картинка з виставки. Все так оброблено ретельно, все так підрізано, трубочки з водою прокладені, щоби кожна крапля попала під правильне місце лози...

Все це сільське господарство має сенс:

- пляшка вина з Каліфорнії продається в супермаркетах по ціні від 10 доларів. Регулярна ціна - 15 доларів. Теоретично можна знайти, якщо низько схилятися, - вино і по 3,99 долари (я спеціально брав на пробу, скажу вам, що досить гарне вино).

- пляшка вина в дегустаційних залах виноградників - колекційні - врожаю 2014 років - від 30 доларів і до 85 доларів.

Ми взяли на 4-х програму дегустації вин - нам давали скоштувати вина навіть по 85 доларів за пляшку - за 4-х заплатили 65 доларів.



БАГАТО ЖИВУТЬ СЕЛЯНИ.

Це видно і по будинках, і по авто, і по тому, як ми зайшли в торговий центр - щось на гатунок King Cross Leopolis у Львові, тільки в 10 раз менший (як відомо, в Україні живуть ще багатші люди і для них треба побудувати велененські місця для відбирання грошей).

Ну я вам скажу, що в середині юрба людей просто викидала гроші на вітер, не жалкуючи...

- кіло лосося в супермаркеті Whole foods (пан Coder дуже дуже переживав, щоби я робив закупи тільки в цьому супермаркеті - я так і роблю, закуповуючи філе лосося по 9,9 долари, а яловичниу на стейки по 19,99 долари за фунт), так ось - в "крутому" супермаркеті філе лосося 9,9 долари, а тут - 25 (!!!).

- бокал пива - для тестування тільки - 4 долари, а не для тестування, а звичайний бокал - 8 (вісім) доларів.

Для порівняння: коробка в 6 пляшок по 0,33 літра пива в супермаркеті котштує 8-14 доларів, так там разом 2 літра), коробка, де 12 пляшок пива - 17 доларів.

СЕЛО ЖИВЕ ДУЖЕ БАГАТО. Скидається на очі, що гроші не економлять...



Ну ось: наша мета - відвідати будівництво нового будинка новим колгоспником.

Не бризкайтеся - вибачаюсь - слиною. Ніхто тут не будує будинок із каміння (крім Джека Лондона, і то в нього згорів будинок мрії), цегли або пінобетону.

Тільки фанера та брус 25х50 мм (ставлять всюди по 2 таких бруси, скріплюючи між собою).







Всі будинки - 1 поверхові.

Якщо будується 3-поверховий будинок для офісів - перший поверх - залізобетонний, а зверху 2 поверихи так само - фанера та брус (дошка фактично). Саме фанера.

Зовні все це буди так оштукатурено, що буже здаватися, що то - кам"яниця...



Звісно, ми з вами фахівці в нерухомості.

Якщо в курортному Sausalito щось майже в центрі (в центрі вже нічого немає) можна купити - ділянка землі під горою - за 5 000 000 доларів) Тут - за 100 000 - 300 000 доларів.



Спитаєте мене яка ціна на будівництво?

А знаю все: The rate ranges widely depending upon materials chosen and changing regulations during the fire rebuild process (whether or not you are rebuilding from a fire). Current rates are as low as $400/s.f. up to $1,000/s.f.

Тобто, від 400 до 1000 доларів за квадратний фут.

Квадратний фут (фут²) — одиниця виміру площі в англійській системі вимірювань, що використовується переважно в США, Великобританії, Гонконгу, Сінгапурі та Канаді. Визначається як площа квадрата зі сторонами довжиною 1 фут х 1 фут (0,333… ярда, 12 дюймов, или 0,3048 метра).

Тобто 1 фут² = 0,0929 кв. м.

х фут² = 1,00 кв. м

х=10,7639 фут²



Ціна 1 кв. метра готового будинка - від 4 000 до 10 000 доларів за квадратний метр.

Будинок в 150 кв.м вам обійдеться від 600 000 доларів до 1 500 000 доларів.

Чиста дрібничка: десь у занедбаному селі під Києвом - наприклад, в Іванковичах, ви за ці гроші тільки Шевченкову хату знайдете...

Гарного дня! ЕКСКЛЮЗІВ(тільки на цій гілці)Як ми всі знаємо, намазано медом на Земній кулі тільки в одному місці - в Києві.Чудове місце, де люди:- платять легко вдвічі більше за всіляку дрібничку, ніж де інде...- купують ліки в 1,5 рази дорожче, ніж в Туреччині та на 50% дорожче будь-які ліки, що застосовуються в онкології...- купують залізобетонні паралелепіпеди...- десь півроку роблять ремонт, купуючи все дорожче, ніж в 2 рази, ніж самий нещасний німецький бюргер...- все це легко здають в оренду по 500, а то і по 1000 доларів на місяць.Казка!Все простіше в маленькому містечку San Francisco (SF; /ˌsæn frənˈsɪskoʊ, fræn-/, Spanish: [sam fɾanˈsisko]; Spanish for 'Saint Francis'), officially the City and County of San Francisco, is a city in, and the cultural, commercial, and financial center of, Northern California. San Francisco is the 13th-most populous city in the United States, and the fourth-most populous in California, withas of 2018. (Wikipedia).Ще простіше все в маненьких містах-супутниках...Я відвідав містечко Sonoma - зовсім типове, центр району такої ж назви...Sonoma County is a county in the U.S. state of California. As of the 2010 United States Census, its population was 483,878.В самому містечку Sonoma мешкає...Це саме цікаве...Sonoma's populationas of the 2010 census, while the Sonoma urban area had a population ofМешкало в 2010 році 10 648 мешканців, а зараз - вже 32 678 мешканців, тобто відбувається ПРОТИЛЕЖНЕ тому, що відбувається в Україні, де вже вовком виють Нікополь, або Кривий ріг, або Червоноград...Що скидається на очі в місті та навкруги:- ідеальна чистота та порядок. Все такие чисте та таке охайне, що яж лякає.- немає необроблених ланів - все чимось засаджено. Найбільше в цьому регіоні - виноградників.Автор відвідував виноградники як в Україні (Одеська область, АР Крим), в Європі (проїхав за кермом всю Тоскану і північ Італії), так і проїхав сотні кілометрів дорогами повз виноградників в Туреччині (з тих пір в Анталії купує тільки вина з тих регіонів, які особисто відвідав), то я вам скажу: тут не виноградники, а картинка з виставки. Все так оброблено ретельно, все так підрізано, трубочки з водою прокладені, щоби кожна крапля попала під правильне місце лози...Все це сільське господарство має сенс:- пляшка вина з Каліфорнії продається в супермаркетах по ціні від 10 доларів. Регулярна ціна - 15 доларів. Теоретично можна знайти, якщо низько схилятися, - вино і по 3,99 долари (я спеціально брав на пробу, скажу вам, що досить гарне вино).- пляшка вина в дегустаційних залах виноградників - колекційні - врожаю 2014 років - від 30 доларів і до 85 доларів.Ми взяли на 4-х програму дегустації вин - нам давали скоштувати вина навіть по 85 доларів за пляшку - за 4-х заплатили 65 доларів.БАГАТО ЖИВУТЬЦе видно і по будинках, і по авто, і по тому, як ми зайшли в торговий центр - щось на гатунок King Cross Leopolis у Львові, тільки в 10 раз(як відомо, в Україні живуть ще багатші люди і для них треба побудувати велененські місця для відбирання грошей).Ну я вам скажу, що в середині юрба людей просто викидала гроші на вітер, не жалкуючи...- кіло лосося в супермаркеті Whole foods (пандуже дуже переживав, щоби я робив закупи тільки в цьому супермаркеті - я так і роблю, закуповуючи філе лосося по 9,9 долари, а яловичниу на стейки по 19,99 долари за фунт), так ось - в "крутому" супермаркеті філе лосося 9,9 долари, а тут - 25 (!!!).- бокал пива - для тестування тільки - 4 долари, а не для тестування, а звичайний бокал - 8 (вісім) доларів.Для порівняння: коробка в 6 пляшок по 0,33 літра пива в супермаркеті котштує 8-14 доларів, так там разом 2 літра), коробка, де 12 пляшок пива - 17 доларів.СЕЛО ЖИВЕ ДУЖЕ БАГАТО. Скидається на очі, що гроші не економлять...Ну ось: наша мета - відвідати будівництво нового будинкаНе бризкайтеся - вибачаюсь - слиною. Ніхто тут не будує будинок із каміння (крім Джека Лондона, і то в нього згорів будинок мрії), цегли або пінобетону.Тільки фанера та брус 25х50 мм (ставлять всюди по 2 таких бруси, скріплюючи між собою).Всі будинки - 1 поверхові.Якщо будується 3-поверховий будинок для офісів - перший поверх - залізобетонний, а зверху 2 поверихи так само - фанера та брус (дошка фактично). Саме фанера.Зовні все це буди так оштукатурено, що буже здаватися, що то - кам"яниця...Звісно, ми з вами фахівці в нерухомості.Якщо в курортному Sausalito щось майже в центрі (в центрі вже нічого немає) можна купити - ділянка землі під горою - за 5 000 000 доларів) Тут - за 100 000 - 300 000 доларів.Спитаєте мене яка ціна на будівництво?А знаю все: The rate ranges widely depending upon materials chosen and changing regulations during the fire rebuild process (whether or not you are rebuilding from a fire). Current rates are as low as $400/s.f. up to $1,000/s.f.Тобто, від 400 до 1000 доларів за квадратний фут.Квадратний фут (фут²) — одиниця виміру площі в англійській системі вимірювань, що використовується переважно в США, Великобританії, Гонконгу, Сінгапурі та Канаді. Визначається як площа квадрата зі сторонами довжиною 1 фут х 1 фут (0,333… ярда, 12 дюймов, или 0,3048 метра).Тобто 1 фут² = 0,0929 кв. м.х фут² = 1,00 кв. мх=10,7639 фут²Ціна 1 кв. метра готового будинка - від 4 000 до 10 000 доларів за квадратний метр.Будинок в 150 кв.м вам обійдеться від 600 000 доларів до 1 500 000 доларів.Чиста дрібничка: десь у занедбаному селі під Києвом - наприклад, в Іванковичах, ви за ці гроші тільки Шевченкову хату знайдете...Гарного дня!

Опять был в стамбульских краях по бизнесу. Курс 5,8 лир за доллар. Что лучше чем в Киеве - дороги, транспорт, воздух, поведение людей. По возврату в Киев первые пару дней жлобство сограждан неприятно удивляло.

По теме ветки - в Турции для себя бы ничего не покупал. Примеряюсь к Польше.

