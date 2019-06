Додано: Вів 18 чер, 2019 01:03

ЕКСКЛЮЗІВ(тільки на цій гілці)Як ми всі знаємо, намазано медом на Земній кулі тільки в одному місці - в Києві.Чудове місце, де люди:- платять легко вдвічі більше за всіляку дрібничку, ніж де інде...- купують ліки в 1,5 рази дорожче, ніж в Туреччині та на 50% дорожче будь-які ліки, що застосовуються в онкології...- купують залізобетонні паралелепіпеди...- десь півроку роблять ремонт, купуючи все дорожче, ніж в 2 рази, ніж самий нещасний німецький бюргер...- все це легко здають в оренду по 500, а то і по 1000 доларів на місяць.Казка!Все простіше в маленькому містечку San Francisco (SF; /ˌsæn frənˈsɪskoʊ, fræn-/, Spanish: [sam fɾanˈsisko]; Spanish for 'Saint Francis'), officially the City and County of San Francisco, is a city in, and the cultural, commercial, and financial center of, Northern California. San Francisco is the 13th-most populous city in the United States, and the fourth-most populous in California, withas of 2018. (Wikipedia).Ще простіше все в маненьких містах-супутниках...Я відвідав містечко Sonoma - зовсім типове, центр району такої ж назви...Sonoma County is a county in the U.S. state of California. As of the 2010 United States Census, its population was 483,878.В самому містечку Sonoma мешкає...Це саме цікаве...Sonoma's populationas of the 2010 census, while the Sonoma urban area had a population ofМешкало в 2010 році 10 648 мешканців, а зараз - вже 32 678 мешканців, тобто відбувається ПРОТИЛЕЖНЕ тому, що відбувається в Україні, де вже вовком виють Нікополь, або Кривий ріг, або Червоноград...Що скидається на очі в місті та навкруги:- ідеальна чистота та порядок. Все такие чисте та таке охайне, що яж лякає.- немає необроблених ланів - все чимось засаджено. Найбільше в цьому регіоні - виноградників.Автор відвідував виноградники як в Україні (Одеська область, АР Крим), в Європі (проїхав за кермом всю Тоскану і північ Італії), так і проїхав сотні кілометрів дорогами повз виноградників в Туреччині (з тих пір в Анталії купує тільки вина з тих регіонів, які особисто відвідав), то я вам скажу: тут не виноградники, а картинка з виставки. Все так оброблено ретельно, все так підрізано, трубочки з водою прокладені, щоби кожна крапля попала під правильне місце лози...Все це сільське господарство має сенс:- пляшка вина з Каліфорнії продається в супермаркетах по ціні від 10 доларів. Регулярна ціна - 15 доларів. Теоретично можна знайти, якщо низько схилятися, - вино і по 3,99 долари (я спеціально брав на пробу, скажу вам, що досить гарне вино).- пляшка вина в дегустаційних залах виноградників - колекційні - врожаю 2014 років - від 30 доларів і до 85 доларів.Ми взяли на 4-х програму дегустації вин - нам давали скоштувати вина навіть по 85 доларів за пляшку - за 4-х заплатили 65 доларів.БАГАТО ЖИВУТЬЦе видно і по будинках, і по авто, і по тому, як ми зайшли в торговий центр - щось на гатунок King Cross Leopolis у Львові, тільки в 10 раз(як відомо, в Україні живуть ще багатші люди і для них треба побудувати велененські місця для відбирання грошей).Ну я вам скажу, що в середині юрба людей просто викидала гроші на вітер, не жалкуючи...- кіло лосося в супермаркеті Whole foods (пандуже дуже переживав, щоби я робив закупи тільки в цьому супермаркеті - я так і роблю, закуповуючи філе лосося по 9,9 долари, а яловичниу на стейки по 19,99 долари за фунт), так ось - в "крутому" супермаркеті філе лосося 9,9 долари, а тут - 25 (!!!).- бокал пива - для тестування тільки - 4 долари, а не для тестування, а звичайний бокал - 8 (вісім) доларів.Для порівняння: коробка в 6 пляшок по 0,33 літра пива в супермаркеті котштує 8-14 доларів, так там разом 2 літра), коробка, де 12 пляшок пива - 17 доларів.СЕЛО ЖИВЕ ДУЖЕ БАГАТО. Скидається на очі, що гроші не економлять...Ну ось: наша мета - відвідати будівництво нового будинкаНе бризкайтеся - вибачаюсь - слиною. Ніхто тут не будує будинок із каміння (крім Джека Лондона, і то в нього згорів будинок мрії), цегли або пінобетону.Тільки фанера та брус 25х50 мм (ставлять всюди по 2 таких бруси, скріплюючи між собою).Всі будинки - 1 поверхові.Якщо будується 3-поверховий будинок для офісів - перший поверх - залізобетонний, а зверху 2 поверихи так само - фанера та брус (дошка фактично). Саме фанера.Зовні все це буди так оштукатурено, що буже здаватися, що то - кам"яниця...Звісно, ми з вами фахівці в нерухомості.Якщо в курортному Sausalito щось майже в центрі (в центрі вже нічого немає) можна купити - ділянка землі під горою - за 5 000 000 доларів) Тут - за 100 000 - 300 000 доларів.Спитаєте мене яка ціна на будівництво?А знаю все: The rate ranges widely depending upon materials chosen and changing regulations during the fire rebuild process (whether or not you are rebuilding from a fire). Current rates are as low as $400/s.f. up to $1,000/s.f.Тобто, від 400 до 1000 доларів за квадратний фут.Квадратний фут (фут²) — одиниця виміру площі в англійській системі вимірювань, що використовується переважно в США, Великобританії, Гонконгу, Сінгапурі та Канаді. Визначається як площа квадрата зі сторонами довжиною 1 фут х 1 фут (0,333… ярда, 12 дюймов, или 0,3048 метра).Тобто 1 фут² = 0,0929 кв. м.х фут² = 1,00 кв. мх=10,7639 фут²Ціна 1 кв. метра готового будинка - від 4 000 до 10 000 доларів за квадратний метр.Будинок в 150 кв.м вам обійдеться від 600 000 доларів до 1 500 000 доларів.Чиста дрібничка: десь у занедбаному селі під Києвом - наприклад, в Іванковичах, ви за ці гроші тільки Шевченкову хату знайдете...Гарного дня!