sinus написав:Логіка в тому, що як в тому анекдоті-"купую за 2000 продаю за 4000,от за ці 2% я і живу"
Тобто маючи можливість скористатися низькою процентною ставкою в Польщі і високою депозитною ставкою в Україні, на ці 2% і жити.
Але основний прибуток іде навіть не з цього, а з росту капіталізації нерухомості.
Це вигладає інтересно зовні, але:
- чи дійсно є ріст вартості нерухомості.
- чи не з"їсть оту різницю 4000-2000=2% податок на нерухомість. Який він?
Хотілося б із цифрами на руках.
Ще купа питань виіникає:
- утримання квартири? В Польщі не як у нас, а як в Туреччині - не заплатив за воду, газ, електрику - відключать миттєво. Стоїть пуста і чекає на ріст вартості? Так в Україні за останній рік виросла вартість на 10-15: БЕЗ ВСЯКОЇ Польщі. Нашо той клопіт?
- далі. Ну ось що робити в Польщі? Ну, я хотів купити, щоби мати кваритирку поближче до Закопанє або до Вісли.
- в чому виграш? Зими холодні, як унас, осінь мокра як у нас. Літо ніяке, як у нас...
Попинайте мене ногами: тру оіч і не бачу смисл.
Поки що нагадує таке: "Дурень думкою багатіє..."