RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 314315316317
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 20:37

  sinus написав:Логіка в тому, що як в тому анекдоті-"купую за 2000 продаю за 4000,от за ці 2% я і живу" :D
Тобто маючи можливість скористатися низькою процентною ставкою в Польщі і високою депозитною ставкою в Україні, на ці 2% і жити. :D
Але основний прибуток іде навіть не з цього, а з росту капіталізації нерухомості.


Це вигладає інтересно зовні, але:
- чи дійсно є ріст вартості нерухомості.
- чи не з"їсть оту різницю 4000-2000=2% податок на нерухомість. Який він?
Хотілося б із цифрами на руках.

Ще купа питань виіникає:
- утримання квартири? В Польщі не як у нас, а як в Туреччині - не заплатив за воду, газ, електрику - відключать миттєво. Стоїть пуста і чекає на ріст вартості? Так в Україні за останній рік виросла вартість на 10-15: БЕЗ ВСЯКОЇ Польщі. Нашо той клопіт?
- далі. Ну ось що робити в Польщі? Ну, я хотів купити, щоби мати кваритирку поближче до Закопанє або до Вісли.
- в чому виграш? Зими холодні, як унас, осінь мокра як у нас. Літо ніяке, як у нас...

Попинайте мене ногами: тру оіч і не бачу смисл.
Поки що нагадує таке: "Дурень думкою багатіє..."
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3124
З нами з: 12.02.09
Подякував: 638 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 314315316317
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, plugatyrev і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 387, 388, 389
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
3881 338334
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 чер, 2019 14:26
Долярчик
Про нерухомість у Києві останнім часом 1, 2, 3, 4, 5
RealtyExpert » Пон 20 тра, 2019 17:04
41 3537
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 чер, 2019 13:44
RealtyExpert
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 6, 7, 8
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
70 11389
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 чер, 2019 10:55
Бывалый

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.