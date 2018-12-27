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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 18 чер, 2019 20:37
sinus написав:
Логіка в тому, що як в тому анекдоті-"купую за 2000 продаю за 4000,от за ці 2% я і живу"
Тобто маючи можливість скористатися низькою процентною ставкою в Польщі і високою депозитною ставкою в Україні, на ці 2% і жити.
Але основний прибуток іде навіть не з цього, а з росту капіталізації нерухомості
.
Це вигладає інтересно зовні, але:
- чи дійсно є ріст вартості нерухомості.
- чи не з"їсть оту різницю 4000-2000=2% податок на нерухомість. Який він?Хотілося б із цифрами на руках.
Ще купа питань виіникає:
- утримання квартири? В Польщі не як у нас, а як в Туреччині - не заплатив за воду, газ, електрику - відключать миттєво. Стоїть пуста і чекає на ріст вартості? Так в Україні за останній рік виросла вартість на 10-15: БЕЗ ВСЯКОЇ Польщі. Нашо той клопіт?
- далі. Ну ось що робити в Польщі? Ну, я хотів купити, щоби мати кваритирку поближче до Закопанє або до Вісли.
- в чому виграш? Зими холодні, як унас, осінь мокра як у нас. Літо ніяке, як у нас...
Попинайте мене ногами: тру оіч і не бачу смисл.
Поки що нагадує таке: "Дурень думкою багатіє..."
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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akurt
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Додано: Вів 18 чер, 2019 20:41
Долярчик написав:
...то у долярі?
akurt написав:
- відсоткова ставка - точно не пам"ятаю - зараз не готовий відповісти - але здається 14% річних.
- а в лірі скільки %? - напевно 25 - 27?
- чому я перепитую? - бо, Ви писали, що депо дає щось ~ 20-23%річних у лірі...
Долярів у Туреччині немає. Картки прив"язані в рахунках тільки до турецької ліри.
Ніяких кредитів в доларах - на скільки мені відомо - немає.
Кредити в турецьких лірах.
Питання ваше інтересне, але треба врахувати, що відсотки по іпотеці і відсотки по депозитах - то різні речі.
Крім того, я на цей момент не маю докладної інформації - фрагменти знань з іпотеки.
Це ж тільки цікаві форумчани тут безліч разів аписали, що akurt
"нахватався" кредитів та іпотек, та втік.
Ні того, ні другого, ні третього не було і немає. Тому - не фахівець.
По депозитах не 20-23, а 23-24 відсотків річних.
Декретом президента Туреччини знижено відсоткову ставку податку на прибуток від депозиту в турецьких лірах - до 5 (п"яти) відсотків.
Я зараз в США, але коли повернуся, маю цілий цикл нових започаткувань.
Але вже зараз все виглядає так, що в Україні і не снится: достатньо покласти в банк 14 000 доларів, щоби жити із шампанським та чорною ікрою.
Пан Долярчик
: всі карти вже розкрито: ЖОДЕН із формумчан, який тут все виступає за депозити, не поклав/немав/небуде мати депозит в сумі - як ми тут порахували 2 170 000 гривень, щоби хоча би на молоко вистачало та курячі ніжки.
На плату в ОСББ тільки...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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akurt
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Додано: Вів 18 чер, 2019 21:05
akurt написав: sinus написав:
Логіка в тому, що як в тому анекдоті-"купую за 2000 продаю за 4000,от за ці 2% я і живу"
Тобто маючи можливість скористатися низькою процентною ставкою в Польщі і високою депозитною ставкою в Україні, на ці 2% і жити.
Але основний прибуток іде навіть не з цього, а з росту капіталізації нерухомості
.
Це вигладає інтересно зовні, але:
- чи дійсно є ріст вартості нерухомості.
- чи не з"їсть оту різницю 4000-2000=2% податок на нерухомість. Який він?Хотілося б із цифрами на руках.
Ще купа питань виіникає:
- утримання квартири? В Польщі не як у нас, а як в Туреччині - не заплатив за воду, газ, електрику - відключать миттєво. Стоїть пуста і чекає на ріст вартості? Так в Україні за останній рік виросла вартість на 10-15: БЕЗ ВСЯКОЇ Польщі. Нашо той клопіт?
- далі. Ну ось що робити в Польщі? Ну, я хотів купити, щоби мати кваритирку поближче до Закопанє або до Вісли.
- в чому виграш? Зими холодні, як унас, осінь мокра як у нас. Літо ніяке, як у нас...
Попинайте мене ногами: тру оіч і не бачу смисл.
Поки що нагадує таке: "Дурень думкою багатіє..."
Зиск в тому, що поки ви живете в Туреччині, маючи нерухомість в Польщі, ви маєте при цьому і прогнозований прибуток,а також прогнозованну вартість своєї нерухомості.
Маючи нерухомість в Україні ви не можете спрогнозувати ані її вартість в майбутньому, ані свій прибуток від неї.
А не знаючи,що день майбутній принесе можна недовго в Туреччині затриматися.
А комунальні платежі в Польщі сплачує арендатор окремо від плат по аренді і простоя квартир поки що нема.
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sinus
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Додано: Вів 18 чер, 2019 21:31
sinus написав:
ви маєте при цьому і прогнозований прибуток
,а також прогнозованну вартість своєї нерухомості.
Цікаво, цікаво... "прогнозований прибуток
"... новий термін...
Для довідки:
Продажі нерухомості іноземцям в Туреччині в травні виросли на 62,5 відсотка в порівнянні з травнем минулого року – до 3925 об’єктів.
Як повідомляє Інститут статистики Туреччини (TUİK), це рекордний показник травня по підсумками минулих років. У травні 2018 року в Туреччині було продано 2415 об’єктів нерухомості, передає Анадолу.
У Туреччині в січні-травні 2019 року іноземці придбали 17263 об’єкта нерухомості, що на 77 відсотків перевищує показник аналогічного періоду минулого року (9756).
Велика частина об’єктів нерухомості, придбаних іноземцями в Туреччині, припала на Стамбул.
..."прогнозований прибуток"... говОрите...
"Прогнозований прибуток
" - Anticipated profit - the profit that one expects to make from a deal, transaction, or project. Claims for the loss of anticipated profit are excluded from liability.
Цікаво послухати, хто вже отримав цей польский Anticipated profit
...
Для справки:
W lokalizacjach, w których podaż mocno wzrośnie, ceny powinny jeszcze nieco spaść, ale ogólnie mamy do czynienia ze stabilizacją cen. Od początku 2014 r. klienci zaczęli odwracać się od mieszkań 2-pokojowych do 40 mkw., których deweloperzy budowali ostatnio najwięcej. Dziś świadomość kupujących, np. dotycząca problemów z umeblowaniem takich mieszkań, jest większa. Dlatego poszukują lokali 2-pokojowych o nieco większym metrażu, około 45 mkw. z widną kuchnią.
В местах, где предложение сильно увеличится, цены должны немного снизиться, но в целом наблюдается стабилизация цен.
С начала 2014 года клиенты стали отворачиваться от 2-комнатных квартир площадью до 40 кв.м, которых застройщики недавно построили больше всего.
Сегодня осведомленность покупателей, например, о проблемах с меблировкой таких квартир, выше. Именно поэтому они ищут 2-комнатные квартиры с небольшой площадью около 45 кв. с яркой кухней.(Bartosz Jankowski, menedżer rynku pierwotnego w Home Broker)
Як вам двокімнатні
квартири до 45 квадратних метрів?????
Мамця казали: "пендюрка
"...
Trudno się spodziewać, by realia warszawskiego rynku w najbliższym czasie jakoś diametralnie się zmieniły. W segmencie popularnym ceny lokali od kilku lat się stabilizują i rosną jedynie o poziom zbliżony do inflacji.
Трудно ожидать, что реалии варшавского рынка кардинально изменятся в ближайшее время. В популярном сегменте цены на помещения стабилизировались в течение нескольких лет и растут только на уровне, близком к инфляции.
(Tomasz Cudowski, redaktor naczelny „Warszawskiego Kuriera Mieszkaniowego”)
Все викопуємо гроші з-під груші
, тягнемо через пограничнний перехід "Грушев
" поблизу Яворова до Польщі та очікуємо "прогнозований дохід"...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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akurt
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