Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sinus написав:Логіка в тому, що як в тому анекдоті-"купую за 2000 продаю за 4000,от за ці 2% я і живу" Тобто маючи можливість скористатися низькою процентною ставкою в Польщі і високою депозитною ставкою в Україні, на ці 2% і жити. Але основний прибуток іде навіть не з цього, а з росту капіталізації нерухомості.
Це вигладає інтересно зовні, але: - чи дійсно є ріст вартості нерухомості. - чи не з"їсть оту різницю 4000-2000=2% податок на нерухомість. Який він? Хотілося б із цифрами на руках.
Ще купа питань виіникає: - утримання квартири? В Польщі не як у нас, а як в Туреччині - не заплатив за воду, газ, електрику - відключать миттєво. Стоїть пуста і чекає на ріст вартості? Так в Україні за останній рік виросла вартість на 10-15: БЕЗ ВСЯКОЇ Польщі. Нашо той клопіт? - далі. Ну ось що робити в Польщі? Ну, я хотів купити, щоби мати кваритирку поближче до Закопанє або до Вісли. - в чому виграш? Зими холодні, як унас, осінь мокра як у нас. Літо ніяке, як у нас...
Попинайте мене ногами: тру оіч і не бачу смисл. Поки що нагадує таке: "Дурень думкою багатіє..."
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt написав:- відсоткова ставка - точно не пам"ятаю - зараз не готовий відповісти - але здається 14% річних.
...то у долярі? - а в лірі скільки %? - напевно 25 - 27? - чому я перепитую? - бо, Ви писали, що депо дає щось ~ 20-23%річних у лірі...
Долярів у Туреччині немає. Картки прив"язані в рахунках тільки до турецької ліри. Ніяких кредитів в доларах - на скільки мені відомо - немає. Кредити в турецьких лірах. Питання ваше інтересне, але треба врахувати, що відсотки по іпотеці і відсотки по депозитах - то різні речі. Крім того, я на цей момент не маю докладної інформації - фрагменти знань з іпотеки. Це ж тільки цікаві форумчани тут безліч разів аписали, що akurt "нахватався" кредитів та іпотек, та втік. Ні того, ні другого, ні третього не було і немає. Тому - не фахівець.
По депозитах не 20-23, а 23-24 відсотків річних. Декретом президента Туреччини знижено відсоткову ставку податку на прибуток від депозиту в турецьких лірах - до 5 (п"яти) відсотків.
Я зараз в США, але коли повернуся, маю цілий цикл нових започаткувань. Але вже зараз все виглядає так, що в Україні і не снится: достатньо покласти в банк 14 000 доларів, щоби жити із шампанським та чорною ікрою.
Пан Долярчик: всі карти вже розкрито: ЖОДЕН із формумчан, який тут все виступає за депозити, не поклав/немав/небуде мати депозит в сумі - як ми тут порахували 2 170 000 гривень, щоби хоча би на молоко вистачало та курячі ніжки. На плату в ОСББ тільки...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
sinus написав:Логіка в тому, що як в тому анекдоті-"купую за 2000 продаю за 4000,от за ці 2% я і живу" Тобто маючи можливість скористатися низькою процентною ставкою в Польщі і високою депозитною ставкою в Україні, на ці 2% і жити. Але основний прибуток іде навіть не з цього, а з росту капіталізації нерухомості.
Це вигладає інтересно зовні, але: - чи дійсно є ріст вартості нерухомості. - чи не з"їсть оту різницю 4000-2000=2% податок на нерухомість. Який він? Хотілося б із цифрами на руках.
Ще купа питань виіникає: - утримання квартири? В Польщі не як у нас, а як в Туреччині - не заплатив за воду, газ, електрику - відключать миттєво. Стоїть пуста і чекає на ріст вартості? Так в Україні за останній рік виросла вартість на 10-15: БЕЗ ВСЯКОЇ Польщі. Нашо той клопіт? - далі. Ну ось що робити в Польщі? Ну, я хотів купити, щоби мати кваритирку поближче до Закопанє або до Вісли. - в чому виграш? Зими холодні, як унас, осінь мокра як у нас. Літо ніяке, як у нас...
Попинайте мене ногами: тру оіч і не бачу смисл. Поки що нагадує таке: "Дурень думкою багатіє..."
Зиск в тому, що поки ви живете в Туреччині, маючи нерухомість в Польщі, ви маєте при цьому і прогнозований прибуток,а також прогнозованну вартість своєї нерухомості. Маючи нерухомість в Україні ви не можете спрогнозувати ані її вартість в майбутньому, ані свій прибуток від неї. А не знаючи,що день майбутній принесе можна недовго в Туреччині затриматися. А комунальні платежі в Польщі сплачує арендатор окремо від плат по аренді і простоя квартир поки що нема.
sinus написав:ви маєте при цьому і прогнозований прибуток,а також прогнозованну вартість своєї нерухомості.
Цікаво, цікаво... "прогнозований прибуток"... новий термін...
Для довідки: Продажі нерухомості іноземцям в Туреччині в травні виросли на 62,5 відсотка в порівнянні з травнем минулого року – до 3925 об’єктів. Як повідомляє Інститут статистики Туреччини (TUİK), це рекордний показник травня по підсумками минулих років. У травні 2018 року в Туреччині було продано 2415 об’єктів нерухомості, передає Анадолу. У Туреччині в січні-травні 2019 року іноземці придбали 17263 об’єкта нерухомості, що на 77 відсотків перевищує показник аналогічного періоду минулого року (9756). Велика частина об’єктів нерухомості, придбаних іноземцями в Туреччині, припала на Стамбул.
..."прогнозований прибуток"... говОрите...
"Прогнозований прибуток" - Anticipated profit - the profit that one expects to make from a deal, transaction, or project. Claims for the loss of anticipated profit are excluded from liability.
Цікаво послухати, хто вже отримав цей польский Anticipated profit...
Для справки: W lokalizacjach, w których podaż mocno wzrośnie, ceny powinny jeszcze nieco spaść, ale ogólnie mamy do czynienia ze stabilizacją cen. Od początku 2014 r. klienci zaczęli odwracać się od mieszkań 2-pokojowych do 40 mkw., których deweloperzy budowali ostatnio najwięcej. Dziś świadomość kupujących, np. dotycząca problemów z umeblowaniem takich mieszkań, jest większa. Dlatego poszukują lokali 2-pokojowych o nieco większym metrażu, około 45 mkw. z widną kuchnią. В местах, где предложение сильно увеличится, цены должны немного снизиться, но в целом наблюдается стабилизация цен. С начала 2014 года клиенты стали отворачиваться от 2-комнатных квартир площадью до 40 кв.м, которых застройщики недавно построили больше всего. Сегодня осведомленность покупателей, например, о проблемах с меблировкой таких квартир, выше. Именно поэтому они ищут 2-комнатные квартиры с небольшой площадью около 45 кв. с яркой кухней. (Bartosz Jankowski, menedżer rynku pierwotnego w Home Broker)
Як вам двокімнатні квартири до 45 квадратних метрів????? Мамця казали: "пендюрка"...
Trudno się spodziewać, by realia warszawskiego rynku w najbliższym czasie jakoś diametralnie się zmieniły. W segmencie popularnym ceny lokali od kilku lat się stabilizują i rosną jedynie o poziom zbliżony do inflacji. Трудно ожидать, что реалии варшавского рынка кардинально изменятся в ближайшее время. В популярном сегменте цены на помещения стабилизировались в течение нескольких лет и растут только на уровне, близком к инфляции. (Tomasz Cudowski, redaktor naczelny „Warszawskiego Kuriera Mieszkaniowego”)
Краков:
W niektórych miastach ceny zbliżyły się już do poziomu sprzed kryzysu w 2008 roku lub nawet go przekroczyły, co w części obserwatorów rynku budzi obawę, że narasta właśnie kolejna bańka mieszkaniowa. В некоторых городах цены уже приблизились к уровню, существовавшему до кризиса 2008 года, или даже превысили его, что у некоторых обозревателей рынка вызывает опасения, что накапливается еще один пузырь на рынке жилья. http://regiodom.pl/portal/wiadomosci/an ... adna-kredy
Все викопуємо гроші з-під груші, тягнемо через пограничнний перехід "Грушев" поблизу Яворова до Польщі та очікуємо "прогнозований дохід"...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 18 чер, 2019 23:01, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
sinus написав:Логіка в тому, що як в тому анекдоті-"купую за 2000 продаю за 4000,от за ці 2% я і живу" Тобто маючи можливість скористатися низькою процентною ставкою в Польщі і високою депозитною ставкою в Україні, на ці 2% і жити. Але основний прибуток іде навіть не з цього, а з росту капіталізації нерухомості.
Це вигладає інтересно зовні, але: - чи дійсно є ріст вартості нерухомості. - чи не з"їсть оту різницю 4000-2000=2% податок на нерухомість. Який він? Хотілося б із цифрами на руках.
Ще купа питань виіникає: - утримання квартири? В Польщі не як у нас, а як в Туреччині - не заплатив за воду, газ, електрику - відключать миттєво. Стоїть пуста і чекає на ріст вартості? Так в Україні за останній рік виросла вартість на 10-15: БЕЗ ВСЯКОЇ Польщі. Нашо той клопіт? - далі. Ну ось що робити в Польщі? Ну, я хотів купити, щоби мати кваритирку поближче до Закопанє або до Вісли. - в чому виграш? Зими холодні, як унас, осінь мокра як у нас. Літо ніяке, як у нас...
Попинайте мене ногами: тру оіч і не бачу смисл. Поки що нагадує таке: "Дурень думкою багатіє..."
Зиск в тому, що поки ви живете в Туреччині, маючи нерухомість в Польщі, ви маєте при цьому і прогнозований прибуток,а також прогнозованну вартість своєї нерухомості. Маючи нерухомість в Україні ви не можете спрогнозувати ані її вартість в майбутньому, ані свій прибуток від неї. А не знаючи,що день майбутній принесе можна недовго в Туреччині затриматися. А комунальні платежі в Польщі сплачує арендатор окремо від плат по аренді і простоя квартир поки що нема.[/quote]
Я в соседней ветке пару примеров инвестиций в Польшу приводил. В целом, неинтересно, очень низкая доходность, а если нужна более высокая доходность нужно хорошо в рынке разбираться (что попало не покупать) и активно управлять недвижимостью. В таком случае, времени на житье/бытие в Турции у вас не останется.
Интереснее, в случае удаленных инвестиций - Англия или США, доходность часто выше, чем в Польше и управлять удаленно не проблема.
Цікаві картинки завжди залишаються цікавими картинками. Повторюся: W lokalizacjach, w których podaż mocno wzrośnie, ceny powinny jeszcze nieco spaść, ale ogólnie mamy do czynienia ze stabilizacją cen. Od początku 2014 r. klienci zaczęli odwracać się od mieszkań 2-pokojowych do 40 mkw., których deweloperzy budowali ostatnio najwięcej. Dziś świadomość kupujących, np. dotycząca problemów z umeblowaniem takich mieszkań, jest większa. Dlatego poszukują lokali 2-pokojowych o nieco większym metrażu, około 45 mkw. z widną kuchnią. В местах, где предложение сильно увеличится, цены должны немного снизиться, но в целом наблюдается стабилизация цен. С начала 2014 года клиенты стали отворачиваться от 2-комнатных квартир площадью до 40 кв.м, которых застройщики недавно построили больше всего. Сегодня осведомленность покупателей, например, о проблемах с меблировкой таких квартир, выше. Именно поэтому они ищут 2-комнатные квартиры с небольшой площадью около 45 кв. с яркой кухней. (Bartosz Jankowski, menedżer rynku pierwotnego w Home Broker)
Як вам двокімнатні квартири до 45 квадратних метрів????? Мамця казали: "пендюрка"...
Trudno się spodziewać, by realia warszawskiego rynku w najbliższym czasie jakoś diametralnie się zmieniły. W segmencie popularnym ceny lokali od kilku lat się stabilizują i rosną jedynie o poziom zbliżony do inflacji. Трудно ожидать, что реалии варшавского рынка кардинально изменятся в ближайшее время. В популярном сегменте цены на помещения стабилизировались в течение нескольких лет и растут только на уровне, близком к инфляции. (Tomasz Cudowski, redaktor naczelny „Warszawskiego Kuriera Mieszkaniowego”)
Краков:
W niektórych miastach ceny zbliżyły się już do poziomu sprzed kryzysu w 2008 roku lub nawet go przekroczyły, co w części obserwatorów rynku budzi obawę, że narasta właśnie kolejna bańka mieszkaniowa. В некоторых городах цены уже приблизились к уровню, существовавшему до кризиса 2008 года, или даже превысили его, что у некоторых обозревателей рынка вызывает опасения, что накапливается еще один пузырь на рынке жилья. http://regiodom.pl/portal/wiadomosci/an ... adna-kredy
Цікава табличка:
Круто! Купити в 2008 році за 7740 злотих, щоби продати в 2019 за 7257 злотих. Червень 2008 (!!!) 1 USD = 2.2091 PLN Червень 2019 1 USD = 3.7984 PLN (!!!!!!!!!!!!!!!) Цікаво, цікаво... "прогнозований прибуток" кажете...
Хоча, заробити на рівень інфляції в Польщі теж цікаво...
P.S. Совершенно гениальная мысль:
change_pm написав:. В таком случае, времени на житье/бытие в Турции у вас не останется.
В переводе на понятный язык: то есть её - жизни - совсем не останется... Так зачем козе баян? Забавно, что мы пришли к моему выводу: САМОЕ УМНОЕ на сегодня: организовать в Украине что-то, что приносит хотя бы 20 000 гривен в месяц и именно гривнами, еще лучше иметь удаленный доход в размере 9-10% годовых по валюте (такео возможно только в Укриане, даже ценные бумаги Эмиратов столько не дают), жить в Анталии, где зимой не бывает ниже +10, наслаждаясь качественными продуктами за бесплатно и купаться в Средиземном море после прогулки в горы. Не воспринимать же всерьез вот это:
change_pm написав:. Интереснее, в случае удаленных инвестиций - Англия или США, доходность часто выше...
"Часто" - это ни одного личного примера и незнание того, что президент Трамп объявил вчера о начале в ближайшие дни удаления/выдворения из США миллионов проникших туда нелегалов. Общаюсь как раз с одним "нашим" - выехал из Днепра в Лос Анджелес. Дохазяйнувався до того (хотя реально работал и работает), что заработал=потратил, вернулся бы в Днепр, да ведь нелегал... Посодют...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 18 чер, 2019 23:38, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt Так а де ви бачили,щоб у Київі чи Львові те що коштувало у червні 2008 300000 грн. і зараз коштувало так саме- 300000 грн.? А в Польщі, як бачите -стабільність. А злотий плаває, в прошлому році він був 3,3. І на початку 2014 був 3,3.
Все вірно. Але: навіщо тоді ж купувати те, що в 2008 році коштувало стільки ж, як і в 2019? Тут стабільність має позитивний, чи від"ємний смисл? Для поляка - безумовно позитивний. Панове ж хочуть вкластися в польську нерухомість не задля стабільності, а мріють заробити не менше, ніж на рівень інфляції... Тобто 2,2 відсотка річних... З клопотом, з фінасовими проблемами та замерзлим "хвостом" в січні в Катовіцах... При мінсус 20 на двОрі... Ось я і питаю: навіщо це все?
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).