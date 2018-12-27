Додано: Вів 18 чер, 2019 20:41

Долярчик написав: akurt написав: - відсоткова ставка - точно не пам"ятаю - зараз не готовий відповісти - але здається 14% річних. - відсоткова ставка - точно не пам"ятаю - зараз не готовий відповісти - але здається 14% річних.

...то у долярі?

- а в лірі скільки %? - напевно 25 - 27?

- чому я перепитую? - бо, Ви писали, що депо дає щось ~ 20-23%річних у лірі... - а в лірі скільки %? - напевно 25 - 27?- чому я перепитую? - бо, Ви писали, що депо дає щось ~ 20-23%річних у лірі...

Долярів у Туреччині немає. Картки прив"язані в рахунках тільки до турецької ліри.Ніяких кредитів в доларах - на скільки мені відомо - немає.Кредити в турецьких лірах.Питання ваше інтересне, але треба врахувати, що відсотки по іпотеці і відсотки по депозитах - то різні речі.Крім того, я на цей момент не маю докладної інформації - фрагменти знань з іпотеки.Це ж тільки цікаві форумчани тут безліч разів аписали, що"нахватався" кредитів та іпотек, та втік.Ні того, ні другого, ні третього не було і немає. Тому - не фахівець.По депозитах не 20-23, а 23-24 відсотків річних.Декретом президента Туреччини знижено відсоткову ставку податку на прибуток від депозиту в турецьких лірах - до 5 (п"яти) відсотків.Я зараз в США, але коли повернуся, маю цілий цикл нових започаткувань.Але вже зараз все виглядає так, що в Україні і не снится: достатньо покласти в банк 14 000 доларів, щоби жити із шампанським та чорною ікрою.Пан: всі карти вже розкрито: ЖОДЕН із формумчан, який тут все виступає за депозити, не поклав/немав/небуде мати депозит в сумі - як ми тут порахували 2 170 000 гривень, щоби хоча би на молоко вистачало та курячі ніжки.На плату в ОСББ тільки...