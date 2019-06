Додано: Вів 18 чер, 2019 21:31

sinus написав: ви маєте при цьому і прогнозований прибуток,а також прогнозованну вартість своєї нерухомості.

ви маєте при цьому і,а також прогнозованну вартість своєї нерухомості.

но в целом наблюдается стабилизация цен

которых застройщики недавно построили больше всего.

двокімнатні

Цікаво, цікаво... ""... новий термін...Для довідки:Продажі нерухомості іноземцям в Туреччині в травні виросли на 62,5 відсотка в порівнянні з травнем минулого року – до 3925 об’єктів.Як повідомляє Інститут статистики Туреччини (TUİK), це рекордний показник травня по підсумками минулих років. У травні 2018 року в Туреччині було продано 2415 об’єктів нерухомості, передає Анадолу.У Туреччині в січні-травні 2019 року іноземці придбали 17263 об’єкта нерухомості, що на 77 відсотків перевищує показник аналогічного періоду минулого року (9756).Велика частина об’єктів нерухомості, придбаних іноземцями в Туреччині, припала на Стамбул...."прогнозований прибуток"... говОрите..."Прогнозований прибуток" - Anticipated profit - the profit that one expects to make from a deal, transaction, or project. Claims for the loss of anticipated profit are excluded from liability.Цікаво послухати, хто вже отримав цей польский Anticipated profit...Для справки:W lokalizacjach, w których podaż mocno wzrośnie, ceny powinny jeszcze nieco spaść, ale ogólnie mamy do czynienia ze stabilizacją cen. Od początku 2014 r. klienci zaczęli odwracać się od mieszkań 2-pokojowych do 40 mkw., których deweloperzy budowali ostatnio najwięcej. Dziś świadomość kupujących, np. dotycząca problemów z umeblowaniem takich mieszkań, jest większa. Dlatego poszukują lokali 2-pokojowych o nieco większym metrażu, około 45 mkw. z widną kuchnią.В местах, где предложение сильно увеличится,С начала 2014 года клиенты стали отворачиваться от 2-комнатных квартир площадью до 40 кв.м,Сегодня осведомленность покупателей, например, о проблемах с меблировкой таких квартир, выше. Именно поэтому они ищут 2-комнатные квартиры с небольшой площадью около 45 кв. с яркой кухней.(Bartosz Jankowski, menedżer rynku pierwotnego w Home Broker)Як вамквартири до 45 квадратних метрів?????Мамця казали: "пендюрка"...Trudno się spodziewać, by realia warszawskiego rynku w najbliższym czasie jakoś diametralnie się zmieniły. W segmencie popularnym ceny lokali od kilku lat się stabilizują i rosną jedynie o poziom zbliżony do inflacji.Трудно ожидать, что реалии варшавского рынка кардинально изменятся в ближайшее время. В популярном сегменте(Tomasz Cudowski, redaktor naczelny „Warszawskiego Kuriera Mieszkaniowego”)Краков:W niektórych miastach ceny zbliżyły się już do poziomu sprzed kryzysu w 2008 roku lub nawet go przekroczyły, co w części obserwatorów rynku budzi obawę, że narasta właśnie kolejna bańka mieszkaniowa.В некоторых городах цены уже приблизились к уровню, существовавшему до кризиса 2008 года, или даже превысили его, чтоВсе викопуємо гроші з-під груші, тягнемо через пограничнний перехід "Грушев" поблизу Яворова до Польщі та очікуємо "прогнозований дохід"...