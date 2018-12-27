Додано: Вів 18 чер, 2019 23:42

Все вірно.

Але: навіщо тоді ж купувати те, що в 2008 році коштувало стільки ж, як і в 2019?

Тут стабільність має позитивний, чи від"ємний смисл?

Для поляка - безумовно позитивний.

Панове ж хочуть вкластися в польську нерухомість не задля стабільності, а мріють заробити не менше, ніж на рівень інфляції...

Тобто 22 відсотка річних по валюті...

Ой, вибачаюсь, помилився: 2,2%...

З клопотом, з фінасовими проблемами та замерзлим "хвостом" в січні в Катовіцах...

При мінсус 20 на двОрі...

Ось я і питаю: навіщо це все?



ПРОМІЖНИЙ ПІДСУМОК

На дану мить ніхто не довів доцільність та хоч який сенс купувати нерухомість в Польщі.

Я бачу тільки один смисл: якщо вас взяли на роботу на щось престижне - "білі комірці" - для початку - на мінімалку в Польщі - тобто 3 300 злотих на місяць.

За ці гроші, якщо купувати по 0,5-0,3 квадратного метра в місяць, то через 100 місяців, не вживаючи класний польский йогурт із шматочками ананасів та следзь в сосе сметанковим, всього через 100 (сто) місяців заробиш на чудову двушку в 45 квадратів.



ЖИДІВСЬКА АРИФМЕТИКА

(прошу не лякатися - в польскій мові "єврей" по національності - то "жид".)

Дєлай раз: в січні 2019 зливаємо нахом"ячені на роботі в вагонному депо "Львів -Клєпарів" бакси за курсом: 1 долар=3,25 злотих.

Дєлай два: купуємо по 6750 злотих квадртаний метр чудову квартирку у Вроцлаві - разом витачаємо (50х6750)/3,25=103 846 доларів США.

Дєлай три: насолоджуємося встановленими по всьму Вроцлаву гномиками та карліками та продаємо в червні 2019 тую прєлесть за ((50х6750)+2,2%х(50х6750))=344 950 злотих.

Купуємо 19 червня 2019 344950/3,8042=90 646 доларів США.

За решту від 90646-103846=мінус 13 169 купуємо носовички та шмигаємо носиком.

Гномики посміхаються...

Востаннє редагувалось akurt в Сер 19 чер, 2019 00:06, всього редагувалось 1 раз.

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